Война будет настоящая, а не только гибридная

Взгляд
21 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:10  |  vz.ru
Разделы

США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива

Интерес США к российским углеродам только усилился Виталий Тимкив/ТАСС
Одной рукой США вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов. До недавнего времени США возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, а теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу. Чем же объясняется этот неожиданный поворот? Подробности...
Перейти в раздел…

Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем финская АЭС угрожает России

АЭС «Ловииса», построенная силами советских атомщиков, работает с 1977 года fortum.com
Российские экологи обратились к Финляндии с призывом закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо на берегу Балтики. По их словам, объект в любой момент может стать масштабной радиационной угрозой для Петербурга. Не меньшее опасение им внушает российский аналог «Ловиисы» – Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, и почему финские власти намерены продлить работу своей атомной станции до середины века? Подробности...
Перейти в раздел…

Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других EyePress News/Reuters
Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Война будет настоящая, а не только гибридная

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Америка «предостерегает» Россию. Украинские военные активизировались, прощупывают возможность снова напасть на Новороссию. А Вашингтон как бы даёт им гарантию, что Москва не помешает. Вперёд, гайдамаки! Подробности...

Рано хоронить старую Америку

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Левая повестка», выходя за пределы университетов, Голливуда и центров больших городов, имеет значительные сложности и с языком, и с объяснением себя, и с огромной разницей между амбициями и реальными возможностями. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Человек потерял ценность в новом мире

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Роковым моментом были восьмидесятые годы, когда впервые оказалось, что развлекать выгоднее, чем производить, спекулировать цифрами выгоднее, чем торговать товарами, а управлять хаосом выгоднее, чем управлять коллективами. И на том старый мир поехал с ярмарки. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
Перейти в раздел…

Украину побили по огурцам

Обсуждение: 5 комментариев

Лаврова «достали» Париж и Берлин

Тихановская объедает Литву

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...

В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
  • Да, всегда внимательно читаю упаковку

  • Нет, не верю во вред ГМО

  • Это невозможно проверить
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
    Утвержден новый порядок выплаты пенсий Песков назвал учения НАТО в Черном море «душераздирающим зрелищем» Литва отреагировала на понижение уровня дипотношений с Китаем Актер сериала «Воронины» Михаил Зубов умер на 43-м году жизни
    Выяснилось назначение секретной кнопки на столе Путина Украинская разведка назвала срок вторжения России Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии Названы сроки внедрения назальной вакцины от COVID в России
    Роснано заявило о накопленном «непропорциональном долге» Лукашенко припугнул Запад ядерной войной с Россией Грузия резко увеличила закупки российского газа Выяснились подробности убийства мужчины, чей труп выпал из багажника после ДТП в Ленобласти

    Главная тема


    Чем финская АЭС угрожает России

    «нагнетается истерика»


    Кремль предостерег Запад от сотворения новой беды в Донбассе

    народный артист


    Коллеги Гаркалина заявили об отсутствии у умершего актера прививки от ковида

    «удивительный новый мир»


    Собчак раскритиковала женщин с Рублевки за уроки по «дыханию маткой»

    Видео

    инфляционная спираль


    Как бедные и разумные россияне помогли росту цен на продукты

    резервные запасы


    США задумали сбить цены на нефть за счет Китая

    «ест за наши деньги»


    Прибалтике надоело кормить политических беженцев

    представительство Тайваня


    Литву скармливают китайскому дракону

    дипломатическая переписка


    Как Берлин и Париж «достали» Лаврова

    миграционная политика


    Василий Федорцев: Санкции против миграции еще пригодятся Европе

    объединение ДНР и ЛНР


    Глеб Простаков: Российская экономика сближает Донецк и Луганск

    открытая переписка


    Тимофей Бордачёв: Что стоит за откровениями российского МИДа

    на ваш взгляд


    Где должен быть похоронен Сталин?
    Герман Садулаев

    Война будет настоящая, а не только гибридная

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		21 ноября 2021, 21:00

    Мой хороший друг, бывший главный редактор военного журнала, пишет, что война будет. Настоящая, а не только гибридная. И не малая, не региональный конфликт. Большая горячая физическая война. И ракеты полетят к нам и от нас, и многие погибнут и у нас, но и у них тоже. Слишком сильно запутался клубок межгосударственных противоречий. Поэтому лучше умирать от вражеских ракет дома, чем от своих родных российских ракет, сидючи у себя на «запасном аэродроме», в заграничной недвижимости или на курорте.

    Это будет некрасиво, непочётно и очень обидно. Поэтому нужно пять раз подумать, прежде чем «валить из России» или даже просто купить путёвку на отдых за рубежом. Потому что война не только неизбежна. Она ещё, как и смерть, внезапна и непредсказуема. И может начаться в любой день. Ещё с утра всё было хорошо, и ты полетел в Анталию, а вечером вслед за тобой полетела российская ракета.

    Обстановка действительно не разряжается, а накаляется год от года. И в этой ситуации США начинают незапланированные «учения» в Чёрном море, в непосредственной близости от России. Цель манёвров заявлена прямо и без обиняков: военное освоение Украины. Америка в очередной раз показывает, что в военном конфликте на Донбассе она на стороне Киева. Какие бы преступления против мирного населения Киев ни совершал.

    Конечно, никто на самом деле не хочет войны прямо сейчас. Все только «играют мускулами», демонстрируют силу и решимость к военному противостоянию. Но если переиграть, то война может начаться как бы сама собой. Какая-нибудь учебная ракета прилетит не туда, какой-нибудь корабль зайдёт куда не положено, сработают военные уставы и «автоматика», не факт, что политики смогут и захотят вовремя вмешаться, а когда виновные одумаются и запросят прекращения огня и переговоров, может быть уже поздно: стороны понесут потери, которые не захотят прощать, маховик войны запустится и изрядно проредит население планеты.

    Российская сторона не хочет обострять положение. Минобороны предложило провести ответные «учения» на виду у американских военных кораблей. Но Президент пока эту опцию отклонил. Не хочет отвечать провокацией на провокацию. Понятно, что Америка «предостерегает» Россию от участия в гражданской войне на Украине на стороне Новороссии. И, может, это потому, что украинские военные активизировались, прощупывают возможность снова напасть на республики. А Вашингтон как бы даёт им гарантию, что Москва не помешает. Вперёд, гайдамаки!

    Фото: c6f.navy.mil

    Но чего стоят эти гарантии, украинцы могли бы спросить у Саакашвили. Он в 2008-м году попытался оккупировать Южную Осетию, веря в поддержку американцев. Думая, что русские испугаются большого конфликта. В результате война была остановлена, когда российские миротворцы были где-то около Тбилиси.

    Не надо думать, что русские боятся войны. Даже большой войны. Русские – опасный народ. И в 2008-м, и в 2014-м население России было настроено скорее воинственно, чем миролюбиво. И недостатка в добровольцах не было. Русские уже давно по-настоящему не воевали и готовы снова доказать своё презрение к смерти в бою.

    Похоже, самый миролюбивый из русских – это президент Путин. Нашим геополитическим партнёрам в этом смысле очень повезло. Они у себя в пропаганде выставляют российские власти как милитаристские и агрессивные. На самом деле, Россия очень терпеливая, склонная к любым разумным компромиссам. Большинство населения страны имеет совершенно иные претензии к властям: почему остановились, не дойдя до Тбилиси? Почему вместе с Крымом не забрали весь Донбасс? Почему не сбили десять турецких самолётов в ответ на один наш, сбитый турками? Любой политик, который жёстко поставит в повестку дня военное решение застарелых проблем, имеет хорошие шансы стать популярным. А кто у нас боится войны? Ну, может, кто-то боится. Какое-то электоральное меньшинство, которое голосует за геев, либералов и «Яблоко».

    Нет, мы не хотим бессмысленной бойни, жертв, потерь. Просто мы помним, что народ, который между позором и войной выбирает позор, получает и позор, и войну. Если нас продавливают, угрожая войной, то, значит, всё равно нападут. Поэтому лучше сразу готовиться к войне. Vis pacem – para bellum.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •