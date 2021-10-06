Саакашвили залез в Грузию через незакрытое окно ненависти к России

В первых числах августа российское население наконец-то дождалось третьего сезона известнейшего сериала «Мишико», повествующего о похождениях самого яркого, пожалуй, политика постсоветского пространства – Михаила Саакашвили.

Напомним, что в первом сезоне Мишико (как его многие называют) правил в Грузии с благословения западных сценаристов. Изначально эти товарищи возлагали на Саакашвили большие надежды. Молодой, яркий, улыбчивый, в каком-то смысля няшный политик должен был стать не просто спасителем Грузии, но и символом либеральных реформ на постсоветском пространстве. Укором старым элитам – и намеком населению других государств (прежде всего, конечно же, России) о том, в каком направлении и с какими попутчиками им двигаться к светлому будущему.

Однако уже к середине сезона оказалось, что выбор был неудачным. Да, главный герой провел реформы – но «у Грузии получилось» лишь в глазах отдельных авторов из Высшей Школы Экономики. Если ситуацию с правоохранительными органами действительно удалось исправить, то экономическая часть реформ ударила по целым отраслям экономики (например, по сельскому хозяйству, где обнуление импортных пошлин – рыночная экономика, свободная конкуренция, все дела) привело к захвату грузинского рынка сельхозпроизводителями из Турции и Азербайджана. Демократизатор из Мишико тоже оказался так себе – его авторитарный и истеричный стиль правления очень быстро перевел его сторонников в ряды оппозиции. Тех, конечно, кого не убили – как, например, Давида Жванию.

Переломным моментом для сценаристов стало развязывание Саакашвили войны с Россией, а также попытка втянуть в нее Запад. После этого Мишико устроили на какое-то время международный бойкот, отказываясь принимать его в лучших домах Европы (всякие прибалтийские и иные сени не в счет). В итоге сезон завершился поражением Саакашвили на выборах и его бегством из Грузии (где на него завели несколько уголовных дел) в 2013 году.

Второй сезон под условным названием «Украинский вояж Мишико» начался в 2015 году. Украина – новый маяк на постсоветском пространстве – нуждалась в реформах, и туда прислали главного постсоветского реформатора. Тогдашний президент Петр Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской обладминистрации с задачей развивать область и бороться с коррупцией. Однако Михаил Николаевич, по своему обыкновению, начал публично и демонстративно бороться со всеми – в том числе и с Петром Порошенко. Целая череда скандальных высказываний грузинского популиста привели к закономерному увольнению его в конце 2016 года с поста губернатора, к лишению украинского гражданства в 2017 и изгнанию за пределы Украины. Дальше пошел уже самый настоящий треш – Саакашвили прорывался через границу, его отлавливали и снова депортировали. Лишь в 2019 году, уже при президенте Зеленском, Саакашвили смог вернуться в Киев, где ему дали незаметную должность и попросили больше не отсвечивать.

Влез в окно

И вот сейчас наступил третий сезон – «Возвращение блудного Мишико», – в рамках которого Саакашвили, поняв, что на Украине ему ничего не светит, решил сыграть в лотерею и вернуться в Грузию. По некоторым данным, он залез в грузинскую фуру (которая была заполнена украинскими продуктами), и таким образом на пароме переправился в Батуми, откуда сделал видеообращение к нации. После этого грузинские власти его отловили и в наручниках переправили в тюрьму.

По всей видимости, Саакашвили искренне рассчитывал на то, что в тюрьме он долго не просидит. Через несколько дней в стране должны были пройти муниципальные выборы, и если бы на них правящая партия «Грузинская мечта» не получила 43% голосов, то в стране на 2022-й год были бы назначены уже выборы парламентские. Мишико своим присутствием хотел либо мобилизовать электорат своей бывшей партии «Единое Национальное движение», либо – в случае, если бы «Грузинская мечта» набрала свои 43% – поднять сторонников на массовые акции протеста.

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На первый взгляд, ставка Мишико не сыграла. «Мечта» набрала 46%, массовых акций протеста пока нет, и сезон рискует превратиться в унылые серии о том, как Саакашвили коротает свои дни в тюрьме (президент страны Саломе Зурабишвили уже заявила, что никакого помилования беглый президент не получит). Однако Саакашвили – не скучный Навальный, а куда более пассионарная фигура. И высока вероятность того, что нас все-таки ожидает увлекательное зрелище.

Дело в том, что Мишико пытается эксплуатировать, выражаясь языком компьютерщиков, серьезную уязвимость в картине мира грузинских властей. «Мечтатели», запустив после своего прихода к власти процесс нормализации экономических отношений с Москвой, не отработали параллельно в политической сфере. Да, Грузия не участвовала в ряде антироссийских инициатив (например, санкциях), однако правящая партия палец о палец не ударила для того, чтобы снизить накал русофобии в информационном внутриполитическом пространстве. Отдельные «мечтатели» пытались на этом даже зарабатывать рейтинги – однако делали это по определению хуже, чем «националы» и другие оппозиционеры.

В результате процесс российско-грузинского сближения затормозился, власть вынуждена была каким-то образом балансировать между русофобией и экономическим сотрудничеством с Москвой. Это не только ослабило Грузию во внешнеполитическом плане (сейчас, на фоне усиления Турции и Азербайджана после их победы во Второй Карабахской войне, Грузии нужен срочный контрбаланс в лице России, а народу это не объяснишь), но и позволило «националам» контролировать повестку российско-грузинских отношений. И в рамках этой повестки называть власть компрадорами, вынуждая чиновников либо отмалчиваться, либо пытаться доказать, что они святее папы римского в данном вопросе – то есть ужесточать антироссийскую риторику и идти на обострение с Москвой. До этого дошло в ходе «дела Гаврилова», которое закончилось введением Россией санкций против Грузии – и до этого, возможно, дойдут и сейчас.

Так, Михаил Саакашвили уже называет себя не просто заключенным, а «узником Путина, узником империи». По его словам, он сидит по «сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире». С таким толстым намеком на то, что грузинские власти, преследующие его, работают в связке с Путиным. Не исключено, что в этой своей линии он получит поддержку из-за рубежа – далеко не все западные сценаристы удовлетворены сравнительно умеренным (по сравнению с Украиной) поведением «мечтателей» на российском направлении.

В самой Москве на грузинские похождения Мишико смотрят с интересом. С одной стороны, Кремлю не нужны лишние обострения с Тбилиси. С другой стороны, грузинские власти сами виноваты в том, что не закрыли окно возможностей для пропагандистов ненависти наподобие Михаила Саакашвили. С третьей стороны, не исключено, что именно попытка Мишико влезть в это окно – по своему обычаю, с шумом, гамом, визгом и попыткой сломать все вокруг – убедит, наконец, «мечтателей» в том, что окно пора закрывать. А заодно и поставить на нем решетку для всех, кто будет пытаться заниматься вредной для интересов страны русофобией.

Надежда слабая, учитывая уровень сознательности грузинских элит – но все-таки надежда на, наконец, хоть какой-то позитивный итог в конце сезона сериала «Мишико».