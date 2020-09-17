В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Россия проигнорирует атаку Польши на смоленских диспетчеров

Причину гибели «борта номер один» уже выяснили эксперты из МАК, России и самой Польши Sergei Karpukhin/Reuters
В Польше вспомнили про собственный вариант кампании «Во всем виновата Россия». Спустя десять лет после гибели президента Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском польские власти выдвинули новую серию обвинений и потребовали выдать диспетчеров аэропорта Смоленск-Северный, которых обвиняют в провоцировании трагедии. Что стоит за новыми обвинениями Варшавы в адрес России? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Латышские легионеры СС испугались возмездия России

Всего в разных странах мира могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС Оксана Джадан/РИА Новости
Служба госбезопасности Латвии составила рекомендации, как защитить памятники легионерам «Ваффен СС» и их самих. Пресса республики нагнетает: «Лица, находящиеся на зарплате Кремля, начали преследование легионеров у них дома». Придется признать: выжившие пособники нацистов не случайно испугались возмездия со стороны России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

Олег Хавич, политический аналитик
17 сентября 1939-го начался «Польский поход» Красной Армии, в ходе которого территория Украины и Белоруссии увеличилась – за счёт Польши. Но ныне в Киеве и Минске смотрят на эту дату глазами Варшавы. Подробности...

В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
Он смотрит на тебя с каждого монитора. Большой брат разрешает тебе говорить, что он плохой – вот только в новоязе для этого не осталось слов. Большой брат мягче, чем в старой книжке, но также безжалостно указывает тебе, как жить, что покупать и за кого голосовать. Подробности...
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Подозрительная смерть Тесака

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Шведов выгоняют из Швеции

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Отношения России и Японии изменятся

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Олег Хавич

    В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		17 сентября 2020, 17:30

    17 сентября 1939 года послу Польши в Москве была передана нота Советского правительства, в которой говорилось: «Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё действие договоры, заключённые между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам, а также к беззащитному положению украинского и белорусского населения. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии, Западной Украины».

    В этот же день правительство Польши покинуло территорию своей страны, и организованное сопротивление немецкому вторжению фактически завершилось. Военные части Киевского и Белорусского военных округов, усиленные подразделениями из других регионов, вступили на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, которые стали частью межвоенной Польши в результате Рижского договора 1921 года между Варшавой и Москвой. При этом части регулярной польской армии в массе своей сопротивления бойцам Красной Армии не оказывали, в бои вступали в основном польские пограничники, жандармы, а также отряды самообороны.

    В результате «Польского похода» СССР установил свою западную границу по «линии Керзона», которую страны Антанты определили ещё после Первой мировой войны как рубеж между польским и украинским/белорусским населением. 1-2 ноября 1939 года Верховный Совет СССР принял законы о включении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза и воссоединении их с УССР и БССР. В результате в составе Украины появились нынешние Волынская, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, а Белоруссия и вовсе увеличилась почти в два раза, получив территории нынешних Брестской и Гродненской областей.

    В послевоенный период дата 17 сентября отмечалась на Украине и в Белоруссии, в честь неё были названы улицы и различные объекты, а сами события назывались «золотым сентябрём». В советской историографии до конца 1980-х годов включение Западной Украины и Белоруссии в состав УССР и БССР однозначно оценивалось как акт воссоединения украинского и белорусского народов, освобождения от социального и национального гнёта, а также как акт исторической справедливости и ликвидация последствий польской оккупации исконных украинских и белорусских земель. А в Польской народной республике об этом дне официально не вспоминали.

    Но с распадом социалистического содружества и СССР всё изменилось. В Польше 17 сентября стали отмечать как траурную дату – годовщину «советской агрессии». Вот и в этом году президент Анджей Дуда возложит венок к памятнику военнослужащим Корпуса охраны пограничья в посёлке Вытычно (на границе с Украиной), а польские националисты будут пикетировать посольство Российской Федерации в Варшаве, призывая РФ «взять ответственность за развязывание Второй мировой войны – как правопреемница Советского Союза».

    Фото: Zuma/ТАСС

    Примечательно, что посольства Украины и Белоруссии, которые не просто являются странами-правопреемницами СССР, но и занимают территории, до начала Второй мировой находившиеся в составе Польши, никто пикетировать не собирается. Очевидно, всё дело в том, что Киев и Минск уже давно смотрят на 17 сентября 1939 года глазами Варшавы. Правда, хотя упоминание об этой дате исчезло из топонимики Западной Украины ещё в начале 1990-х, а «золотой сентябрь» стали трактовать как элемент «советской оккупации», определённую черту ни один украинский режим поначалу не преступал.

    Но всё изменилось после государственного переворота в феврале 2014 г. Сначала в мае 2015 г. парламент Украины с подачи президента Порошенко принял закон о «борцах за волю Украины», героизирующий УПА* – которую в Польше обоснованно считают виновной в геноциде поляков на Волыни. А потом – видимо, пытаясь подсластить полякам пилюлю, – в октябре 2016 года Верховная Рада Украины совместно с Сеймом Польши проголосовала за «Декларацию памяти и солидарности», которой, в частности, осуждается пакт Молотова-Риббентроппа. Такое решение может иметь непрогнозируемые последствия, поскольку именно благодаря этому пакту Украина поучила нынешние границы не только с Польшей, но и с Румынией. Примечательно, что поначалу планировалось присоединение к этой декларации и парламента Литвы. Но в Вильнюсе вовремя вспомнили, что свою нынешнюю столицу литовцы получили именно вследствие упомянутого пакта и «Польского похода» Красной Армии.

    В Белоруссии дрейф в сторону польской трактовки 17 сентября 1939 г. был более медленным. Начиная с 1991 года в Минске эту дату попросту не замечали, но в сентябре 2009 года пресс-служба президента Белоруссии неожиданно опубликовала официальное поздравление Александра Лукашенко с 70-й годовщиной воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой. В нём было сказано: «17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии, целью которого была защита оставленного на произвол судьбы белорусского и украинского населения на территории Польши в условиях германского вторжения и развязывания Второй мировой войны. Это не только укрепило безопасность СССР, но и стало важным вкладом в борьбу против фашистской агрессии. Несмотря на различные мнения и оценки событий, связанных с этой датой, бесспорен факт: в результате военной операции произошло воссоединение искусственно разделенного белорусского народа, что явилось актом исторической справедливости. На освобожденных землях были созданы условия для строительства новой жизни. Белорусы получили возможность развивать государственность в рамках единого национально-территориального образования».

    Но очень скоро Александр Лукашенко эти справедливые слова забыл. Ни 75-летие, ни 80-летие этой даты официально не отмечалось. Более того, именно на 17 сентября назначались различные мероприятия, призванные затмить годовщину воссоединения Белоруссии. При этом власти де-факто поддерживали позицию местной откровенно русофобской оппозиции, связывающей события сентября 1939 г. исключительно со «сталинскими репрессиями», «насильственной коллективизацией» и «русификацией».

    С 2016 года в Минске действует гражданская инициатива «Комитет 17 сентября», которая добивается восстановления памятной даты 17 сентября и признания её государственным праздником в Белоруссии, а также памятной датой Союзного государства как Дня воссоединения белорусского народа.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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