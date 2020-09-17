В этот день Украина и Белоруссия получили свои границы

17 сентября 1939 года послу Польши в Москве была передана нота Советского правительства, в которой говорилось: «Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё действие договоры, заключённые между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам, а также к беззащитному положению украинского и белорусского населения. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Белоруссии, Западной Украины».

В этот же день правительство Польши покинуло территорию своей страны, и организованное сопротивление немецкому вторжению фактически завершилось. Военные части Киевского и Белорусского военных округов, усиленные подразделениями из других регионов, вступили на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, которые стали частью межвоенной Польши в результате Рижского договора 1921 года между Варшавой и Москвой. При этом части регулярной польской армии в массе своей сопротивления бойцам Красной Армии не оказывали, в бои вступали в основном польские пограничники, жандармы, а также отряды самообороны.

В результате «Польского похода» СССР установил свою западную границу по «линии Керзона», которую страны Антанты определили ещё после Первой мировой войны как рубеж между польским и украинским/белорусским населением. 1-2 ноября 1939 года Верховный Совет СССР принял законы о включении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза и воссоединении их с УССР и БССР. В результате в составе Украины появились нынешние Волынская, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, а Белоруссия и вовсе увеличилась почти в два раза, получив территории нынешних Брестской и Гродненской областей.

В послевоенный период дата 17 сентября отмечалась на Украине и в Белоруссии, в честь неё были названы улицы и различные объекты, а сами события назывались «золотым сентябрём». В советской историографии до конца 1980-х годов включение Западной Украины и Белоруссии в состав УССР и БССР однозначно оценивалось как акт воссоединения украинского и белорусского народов, освобождения от социального и национального гнёта, а также как акт исторической справедливости и ликвидация последствий польской оккупации исконных украинских и белорусских земель. А в Польской народной республике об этом дне официально не вспоминали.

Но с распадом социалистического содружества и СССР всё изменилось. В Польше 17 сентября стали отмечать как траурную дату – годовщину «советской агрессии». Вот и в этом году президент Анджей Дуда возложит венок к памятнику военнослужащим Корпуса охраны пограничья в посёлке Вытычно (на границе с Украиной), а польские националисты будут пикетировать посольство Российской Федерации в Варшаве, призывая РФ «взять ответственность за развязывание Второй мировой войны – как правопреемница Советского Союза».

Примечательно, что посольства Украины и Белоруссии, которые не просто являются странами-правопреемницами СССР, но и занимают территории, до начала Второй мировой находившиеся в составе Польши, никто пикетировать не собирается. Очевидно, всё дело в том, что Киев и Минск уже давно смотрят на 17 сентября 1939 года глазами Варшавы. Правда, хотя упоминание об этой дате исчезло из топонимики Западной Украины ещё в начале 1990-х, а «золотой сентябрь» стали трактовать как элемент «советской оккупации», определённую черту ни один украинский режим поначалу не преступал.

Но всё изменилось после государственного переворота в феврале 2014 г. Сначала в мае 2015 г. парламент Украины с подачи президента Порошенко принял закон о «борцах за волю Украины», героизирующий УПА* – которую в Польше обоснованно считают виновной в геноциде поляков на Волыни. А потом – видимо, пытаясь подсластить полякам пилюлю, – в октябре 2016 года Верховная Рада Украины совместно с Сеймом Польши проголосовала за «Декларацию памяти и солидарности», которой, в частности, осуждается пакт Молотова-Риббентроппа. Такое решение может иметь непрогнозируемые последствия, поскольку именно благодаря этому пакту Украина поучила нынешние границы не только с Польшей, но и с Румынией. Примечательно, что поначалу планировалось присоединение к этой декларации и парламента Литвы. Но в Вильнюсе вовремя вспомнили, что свою нынешнюю столицу литовцы получили именно вследствие упомянутого пакта и «Польского похода» Красной Армии.

На эту тему

В Белоруссии дрейф в сторону польской трактовки 17 сентября 1939 г. был более медленным. Начиная с 1991 года в Минске эту дату попросту не замечали, но в сентябре 2009 года пресс-служба президента Белоруссии неожиданно опубликовала официальное поздравление Александра Лукашенко с 70-й годовщиной воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой. В нём было сказано: «17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии, целью которого была защита оставленного на произвол судьбы белорусского и украинского населения на территории Польши в условиях германского вторжения и развязывания Второй мировой войны. Это не только укрепило безопасность СССР, но и стало важным вкладом в борьбу против фашистской агрессии. Несмотря на различные мнения и оценки событий, связанных с этой датой, бесспорен факт: в результате военной операции произошло воссоединение искусственно разделенного белорусского народа, что явилось актом исторической справедливости. На освобожденных землях были созданы условия для строительства новой жизни. Белорусы получили возможность развивать государственность в рамках единого национально-территориального образования».

Но очень скоро Александр Лукашенко эти справедливые слова забыл. Ни 75-летие, ни 80-летие этой даты официально не отмечалось. Более того, именно на 17 сентября назначались различные мероприятия, призванные затмить годовщину воссоединения Белоруссии. При этом власти де-факто поддерживали позицию местной откровенно русофобской оппозиции, связывающей события сентября 1939 г. исключительно со «сталинскими репрессиями», «насильственной коллективизацией» и «русификацией».

С 2016 года в Минске действует гражданская инициатива «Комитет 17 сентября», которая добивается восстановления памятной даты 17 сентября и признания её государственным праздником в Белоруссии, а также памятной датой Союзного государства как Дня воссоединения белорусского народа.