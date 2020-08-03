Импортозамещение как новая реальность

Взгляд
3 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:42  |  vz.ru
Разделы

Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

Электронные деньги оказались в одной лодке со старейшим активом – золотом Klaus Ohlenschl&#228;ger/Picture Alliance
220 процентов прибыли за несколько месяцев – именно такой фантастический показатель доходности демонстрирует биткоин. Виртуальная валюта, которой всего лишь несколько лет от роду, ведет себя так же, как самый древний финансовый инструмент – золото. Почему это происходит и как это связано с глобальным падением традиционных валют, в том числе доллара?  Подробности...
Перейти в раздел…

Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
Перейти в раздел…

Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

Россия готовится приступить к массовому вакцинированию уже в ближайшие месяцы Пресс-служба Минобороны РФ<br>/РИА Новости
Похоже, «гонка вакцин» против коронавируса, за которой напряженно последние месяцы следит весь мир, подходит к концу. Российские исследователи показали себя в этом соревновании очень достойно – в ближайшее время российские вакцины начнут массовое применение. Парадокс в том, что высокая скорость разработки получилась благодаря и конкуренции, и сотрудничеству. Подробности...
Перейти в раздел…

Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

Противники Лукашенко объединены не только одним кандидатом, но и единой символикой Наталия Федосенко/ТАСС
«Я не знаю, кто это придумал – но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В чем особенности ее предвыборных технологий и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Импортозамещение как новая реальность

Ярослав Иванов, управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
Задача – не просто выпускать отечественную продукцию, она, кстати, вполне решается. Задача – создавать технологические цепочки, от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции и логистики. Подробности...

В американском эталоне демократии проступил изъян

Игорь Караулов, поэт, публицист
Если демократические ценности в США девальвируются, то какие ценности будет отстаивать существующая американская экономическая и военная машина? Допустим, она перестанет принуждать мир к демократии. Остается выяснить, к чему именно она будет нас принуждать. Подробности...

Нужно бороться за своих в Белоруссии

Герман Садулаев, писатель, публицист
Что же касается нашего вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии, то единственный наш грех состоит в том, что мы на самом деле не вмешиваемся, хотя должны. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Перейти в раздел…

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...

На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
Надеваете ли вы маску в магазинах и общественном транспорте?
  • Да

  • Нет
Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром отреагировал на польский штраф за «Северный поток – 2»
    ФСБ опровергла связь дела Сафронова с журналистской деятельностью Кипр отреагировал на выход России из налогового соглашения Суд вновь отменил приговор Кокорину и Мамаеву В Айя-Софии подняли флаг Талибана
    Болтон допустил выход США из НАТО в случае переизбрания Трампа Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран Депутат Рады призвал расстреливать террористов на месте Российский ученый раскритиковал Маска за твит об инопланетянах-строителях пирамид
    США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных Заслуженный учитель РФ одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку Прокуратура начала проверку сообщений об утечке базы данных автомобилистов В Москве задержан подозреваемый в убийстве милиционеров 25 лет назад

    Главная тема


    Террористы угрожают рейтингу Зеленского

    плацдарм США


    Пушков: Замысел Бжезинского по Польше реализуется

    борьба с COVID


    Российский препарат от коронавируса поступил в 15 стран

    громкие убийства


    Адвокатом жены Картрайта стал защитник историка Соколова

    Видео

    выборы в белоруссии


    Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

    220 процентов прибыли


    Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

    конкуренция и сотрудничество


    Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

    1939 год


    Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

    история России


    Сергей Мардан: У русской истории нет этнических границ

    музейные новости


    Евгений Фатеев: России пора становиться хранилищем памяти мира

    прекращение огня


    Сергей Миркин: Долго ли продержится перемирие на Донбассе

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
    Ярослав Иванов

    Импортозамещение как новая реальность

    Ярослав Иванов
    управляющий ГК «Курский электроаппаратный завод»
    		3 августа 2020, 19:55

    Программа импортозамещения в России реализуется с 2014 года. За шесть лет достигнуты первые результаты: в ряде отраслей, таких как тяжелое, нефтегазовое и пищевое машиностроение, доля отечественной продукции возросла на 15–25%.

    Этого, конечно, недостаточно. Недавно Минпромторг выступил с инициативой продления программы импортозамещения до 2024 года. На этот раз ее главная цель – синхронизировать импортозамещение с нацпроектами, в результате чего планируется повысить глобальную конкурентоспособность отечественной продукции.

    Обновление программы импортозамещения невозможно без учета Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации до 2030 года, которую в январе 2020 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Предусматривается, что «доля гражданской электронной продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) будет составлять не менее 87,9%, доля электронной продукции российского производства в общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) – 59,1%, объем экспорта электронной продукции – 12 млрд 20 млн долларов».

    Таким образом, следующий этап развития импортозамещения будет связан с развитием гражданских отраслей и созданием технологических цепочек – от использования российского сырья, комплектующих и средств производства до конечной продукции.

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    Главные результаты 

    Но уже сейчас реализация программы импортозамещения позитивно влияет на экономику регионов, в которых локализованы крупные предприятия. Российские промышленные компании начали создавать собственную «экосистему», избавляясь от технологической зависимости от экспорта. Создаются новые рабочие места. 

    На КЭАЗе (Курский электроаппаратный завод) – 1500 рабочих мест. При этом на 2019 год доля автоматических выключателей российского производства составляет чуть более 10% от всей емкости рынка РФ. Увеличение российского производства только автоматических выключателей до 50% потребления может дать дополнительно около 5000 квалифицированных рабочих мест. И это возможно – при государственной поддержке российских производителей и нормальном регулировании импортозамещения – когда теория не расходится с практикой.

    Другой важнейший аспект – локализация производства, то есть снижение зависимости от иностранных поставщиков. Например, нам удалось локализовать более 95% производства деталей и узлов на своем предприятии, а также развернуть внутри своей экосистемы все производственные процессы, от разработки конструкторской документации до отгрузки готовой продукции.

    Региональные предприятия, являющиеся локомотивами импортозамещения, становятся сегодня локальными центрами инноваций. Новая программа Минпромторга направлена на еще большее включение регионов в импортозамещение. Базовые условия для этого уже есть – в стране функционирует обширная сеть инновационных хабов, включающая более 200 индустриальных парков и технополисов.

    К примеру, в 2015 году в Курской области создан негосударственный индустриальный парк «СОЮЗ» с единой обустроенной территорией для новых производств, инноваций и логистики. Brownfield-площадка способствовала кооперации компетенций крупных производителей – Курского электроаппаратного завода, Счетмаша, Курского завода композитных материалов и других резидентов. Уже через три года резиденты индустриального парка «расширили границы», и десять промышленных предприятий объединились в Научно-производственный электротехнический кластер. Участники кластера решают проблемы импортозамещения, локализации продукции, снижения зависимости отечественного рынка от импортных товаров, а также работают над реализацией национальной программы «Цифровая экономика».

    Первые годы внедрения программы импортозамещения показали: в России есть компании, обладающие необходимыми ресурсами и специалистами, способные не просто копировать чужой опыт, а создавать собственный, уникальный, востребованный на рынке продукт.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •