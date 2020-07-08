Гомосексуализм как высшая стадия империализма

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Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Иван Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки

Иван Сафронов неожиданно для самого себя оказался за решеткойФото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Громкий шпионский скандал на этот раз затронул известного в журналистских кругах человека – бывшего журналиста, а ныне советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Его задержание вызвало волну вопросов и даже возмущения его бывших коллег. Чем мог Сафронов привлечь внимание контрразведки? Подробности...
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Ссора с Китаем способна похоронить мечты Трампа

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время»Фото: WU HONG/АР/ТАСС
Официальный представитель МИД Китая крайне резко высказался в адрес главы Госдепа США, что повлекло за собой дипломатический скандал, но может навлечь и бурю. По сути это было хамством, которого не терпят великие державы. Пекин сильно рискует, но нельзя исключать, что там выбрали такой тон намеренно. Цель китайцев − не допустить переизбрания Трампа на второй срок. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...

Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
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Цивилизация Ковчега против цивилизации Потопа

Владимир Можегов, публицист
Английская, Французская, Русская революции XVII-XX веков. стали моментами катастрофического распада тысячелетней греко-римской цивилизации. На примере последних событий в Америке и Европе мы видим почти полную ее гибель. Подробности...
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          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
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          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Алексей Алешковский

              Гомосексуализм как высшая стадия империализма

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 8 июля 2020, 09:04

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              В канун голосования по поправкам к российской Конституции американское, а следом и английское посольство в Москве вывесили радужные флаги: этот символ борьбы сексуальных меньшинств за свои права был разработан художником Гилбертом Бейкером специально для шествия в защиту ЛГБТ-сообщества в Сан-Франциско 25 июня 1978 года. Американские диппредставительства отмечают эту годовщину со времен Обамы.

              Трамп запретил поднимать радужные полотнища на флагштоке рядом с государственным флагом, но посольство разместило его на стене по соседству. Эта трогательная микрооппозиция президенту была бы очень человечной, если б и тут американская дипломатия не руководствовалась двойными стандартами: скажем, в арабских странах вроде Саудовской Аравии радужные флаги не демонстрируют, хотя, в отличие от России, в этом союзном для США государстве геев по-прежнему казнят.

              Российское общество менее толерантно, чем американское, и смягчение нравов ему бы определенно не помешало. Но вряд ли этому способствует пренебрежение его ценностями; желание иностранных посольств демонстративно лезть в чужой монастырь со своим уставом могло разве что прибавить голосов сторонникам поправок. Вот и о проблеме геев в Чечне никто не слышал до тех пор, пока известный ЛГБТ-провокатор Алексеев не решил устроить гей-прайды на Кавказе.

              Четкую взаимосвязь констатировала тогда же «Новая газета». Очередная самореклама манипулятора, рассчитывающего на компенсации от ЕСПЧ, обернулась человеческими жертвами: «Совершенно не зная и не понимая местной специфики, он, видимо, просто не учел, какие последствия для людей могут быть всего от одного только уведомления о намерении, реализовывать которое никто и не собирался. Проблема в том, что на Кавказе слово еще принимают всерьез».

              «Либеральная» идеология сталкивает права и свободы избирательным образом. В чужих монастырях свободы меньшинств противопоставляются праву большинства руководствоваться традиционным уставом. А на Западе право меньшинств на идеологическое господство утверждается за счет свободы слова, которая теперь регламентируется политкорректным новоязом. Технологии раскола чужих обществ во имя свободы оборачиваются новым тоталитаризмом для своих.

              Фото: Gili Yaari/Global Look Press

              То, что традиционалистское общество защищает свои права от чужих свобод, вполне естественно. Как и то, что любое меньшинство, получая в свои руки инструменты власти, начинает руководствоваться собственными корпоративными интересами: в этом смысле идеологическая коррупция ничем не отличается от экономической. Законы государства и существуют ради того, чтобы соблюдать адекватный баланс, не допуская торжества одних за счет других.

              Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. В этом смысле гомосексуализм и можно назвать высшей стадией империализма, на которой методом политической экспансии становится не забота о правах человека, а навязывание идеологии реформирования моральных норм.

              «Золотое правило» гласит: не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой. Оно о том, что границы наших свобод заканчиваются там, где начинаются свободы других. Нам свободы друг друга могут не нравиться, и это вполне нормально. Но еще недавно прогрессивным было полагать, что свобода – в разнообразии мнений, а не их унификации. И вот в этом смысле совершенно понятен закон о запрете пропаганды гомосексуализма, который сначала выглядел карикатурно-деспотическим.

              Ну, казалось бы: вот он, безумный абсурд с радужным мороженым и сопутствующий хохот по поводу радужного флага Еврейской автономной области. Но проблема, разумеется, не в цветах, а в головах. Советским людям непросто было смириться с переоценкой заданных традиционным воспитанием ценностей: еще в 1996 году один из начальников радио «Свобода» с полным изумлением рассказывал мне о том, как побывал в гостях у своего сотрудника, живущего в однополом союзе.

              Это было не осуждением, а сторонним взглядом толерантного человека, который еще не привык считать это нормой. И мне кажется, то общество было более правильным: людям уже не надо было скрывать свою сексуальность, но еще не требовалось присягать на верность чужой. Бродский в диалогах с Волковым сказал: «независимо от того, гомосексуалист ты или нет, твои личные дела, твоя сексуальная жизнь не являются предметом всеобщего достояния и барабанного боя».

              Если вы ссылаетесь на научные исследования, подтверждающие естественность гомосексуальных проявлений, которые демонстрируют даже кошки и пингвины, то откуда берется идеология избранности и потребность в ее пропаганде? Никому ведь не приходит в голову устраивать парады поклонников гетеросексуального анального секса. Словно сексуальные меньшинства из людей, имеющих такие же права, как и все, превратились в революционный класс и авангард прогрессивного человечества.

              Еще полвека назад в бессмертной поэме «Москва-Петушки» Венедикт Ерофеев иронизировал: «А надо вам заметить, что гомосексуализм в нашей стране изжит хоть и окончательно, но не целиком. Вернее, целиком, но не полностью. А вернее даже так: целиком и полностью, но не окончательно. У публики ведь что сейчас на уме? Один только гомосексуализм. Ну, еще арабы на уме, Израиль, Голанские высоты, Моше Даян. Ну, а если прогнать Моше Даяна с Голанских высот, а арабов с иудеями примирить? – что тогда останется в головах людей? Один только чистый гомосексуализм».

              Лучше бы человечество расставалось со своими фобиями, смеясь, чем навязывая прежние жупелы в качестве символов прогресса. По этому поводу вспоминается только неполиткорректный анекдот, который и у нас теперь не привести иначе как с политкорректными эвфемизмами:

              – Колян, слыхал, что профессор из второго подъезда — <гей>?
              – Да ты что?! Второй год его <люблю>, — и не знал, что он профессор!..


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