Рим предателям не платит

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6 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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По словам Трампа, сейчас идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером»Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Ошибка Трампа стала важнейшей победой Мадуро

Захват американских наемников продемонстрирован по венесуэльскому телевидениюФото: VENEZUELAN GOVERNMENT TV/REUTERS
3 мая стало днем триумфа президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Загнанный в угол своими ошибками лидер Венесуэлы получил неожиданный подарок из Вашингтона – попытку диверсионного вторжения в страну со стороны океана. Как была устроена эта спецоперация, почему она окончилась столь позорным провалом и какие последствия это будет иметь для Венесуэлы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Рим предателям не платит

Святослав Голиков, публицист
Национальное примирение – это, конечно, правильно. Только всем ли и со всеми ли надо примиряться? Например, разговоры о памятнике генералу Краснову – это в принципе за гранью, а уж в канун 75-летия Победы – тем более. Подробности...
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              Святослав Голиков

              Рим предателям не платит

              Святослав Голиков
              публицист
              		 6 мая 2020, 09:12

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              Национальное примирение – это, конечно, правильно. Только всем ли и со всеми ли надо примиряться? Намедни, например, журналист Дмитрий Киселев предложил ставить памятники всем деятелям, независимо от их роли в судьбе страны – в частности, генералу Петру Краснову. Памятник предателю? Оригинально.

              Весной 1918 года белые казаки под началом генерал-майора Русской императорской армии Петра Краснова взяли Новочеркасск. А 6 мая 1918-го Краснов был избран атаманом Донского казачьего войска. В своей яростной борьбе с большевиками генерал Краснов решил поставить на сотрудничество с кайзеровским Вторым рейхом. Оставляя за скобками роль союзников по Антанте в разжигании нашей Гражданской войны и их откровенно грабительские устремления, нельзя отрицать очевидный факт: 21 марта на Западном фронте начинается серия мощнейших наступлений германской армии с целью переломить ход войны, обстановка складывается крайне напряженная, и в это время генерал Русской императорской армии Петр Краснов предает союзников и идет на сговор с врагом. И эта его позиция, кстати, привела тогда к серьезному разладу Краснова с генералом Антоном Деникиным, командующим белой Добровольческой армией, который остался верен союзническому долгу.

              Позднее испепеляющая ненависть к новому общественно-политическому строю в нашей стране приводит Краснова в ряды прямых пособников уже нацистского Третьего Рейха, на службе которому он принимает самое деятельное участие в формировании казачьих частей в составе войск СС.

              22 июня 1941 года, в самый страшный день нашей истории, генерал Краснов публикует воззвание к землякам-казакам: «Я прошу передать всем казакам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих Русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру! Пусть совершат они то, что сделали для Пруссии Русские и Император Александр I в 1813 г.».

              На следующий день в письме атаману Балабину Краснов пишет: «Итак... Свершилось. Германский меч занесен над головой коммунизма, начинается новая эра жизни России, и теперь никому не следует искать и ожидать повторения 1918-го года, но скорее Россия (не Советская) – является в роли порабощенной Пруссии, а Адольф Гитлер в роли Императора Александра I. Германия готовится отдать старый долг России. Быть может, мы накануне новой вековой дружбы двух великих народов».

              Фото: Vladimir Boiko/Global Look Press

              Текст казачьей присяги, составленный Красновым, звучит следующим образом: «Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Евангелием в том, что буду Вождю Новой Европы и Германского Народа Адольфу Гитлеру верно служить и буду бороться с большевизмом, не щадя своей жизни до последней капли крови. Все законы и приказания, от поставленных Вождем Германского Народа Адольфа Гитлера начальников отданные, по всей силе и воле исполнять буду. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение сей клятвы целую Слово и Крест Спасителя моего. Аминь».

              Весной 1943 года в журнале «На казачьем посту» Краснов призывает: «Идите в германские войска, идите с ними и помните, что в Новой Европе Адольфа Гитлера будет место только тем, кто в грозный и решительный час последней битвы нелицемерно был с ним и германским народом».

              20 июля 1944 года, после неудачного покушения на Гитлера, Краснов отправляет ему телеграмму: «Казачьи войска, перешедшие на сторону Германии, с глубоким негодованием и возмущением узнали о гнусном и подлом покушении на Вашу жизнь. В чудесном спасении Вашем они видят великую милость всемогущего Бога к Германии и казакам, Вам присягнувшим, и залог полной победы Вашей над злобным, жестоким и не стесняющимся в средствах борьбы врагом. Живите многие годы, наш Вождь Адольф Гитлер».

              В январе 1945 года в личном письме генералу Власову, командующему т.н. «Русской освободительной армии» на службе Третьего Рейха, Краснов пишет: «Казаки сознают, что после победы [Гитлера] Россия останется под наблюдением и покровительством Германии. Казачьи Войска, самостоятельно развиваясь, будут пользоваться помощью немцев как союзники Германии».

              Вполне красноречиво, не правда ли? Для контраста приведу слова не менее ярого противника Советской власти генерала Деникина, адресованные им товарищам по эмиграции еще в 1933 году: «Не цепляйтесь за призрак интервенции, не верьте в крестовый поход против большевиков, ибо одновременно с подавлением коммунизма в Германии стоит вопрос не о подавлении большевизма в России, а о «восточной программе» Гитлера, который только и мечтает о захвате Юга России для немецкой колонизации. Я признаю злейшими врагами России державы, помышляющие о ее разделе. Считаю всякое иноземное нашествие с захватными целями – бедствием. И отпор врагу со стороны народа русского, Красной Армии и эмиграции – их повелительным долгом».

              И вот в эфире одного из ведущих федеральных телеканалов Дмитрий Киселев предлагает ставить памятники самым разным людям, чтобы «реальный образ отечественной истории в наших головах населить разнообразием исторических фигур, а исторический опыт сделать богаче», и в ряду имен называет Краснова. И это непростительно чудовищная ошибка – как в морально-этическом, так и в утилитарно-практическом плане.

              Упоминание Краснова в контексте необходимости установки ему памятника – это в принципе за гранью, ибо кощунственно, а уж в канун 75-летия Победы над нацистским Третьим рейхом – тем паче. Памятник этому человеку – откровенное глумление над памятью десятков миллионов людей, боровшихся с нацизмом, включая бойцов и командиров казачьих кавалерийских дивизий и корпусов Красной армии, честно выполнивших свой воинский долг на фронтах Великой Отечественной, равно как и тех русских белых эмигрантов, что дрались с нацистами в республиканской армии во время гражданской войны в Испании и в рядах европейского Сопротивления уже в годы Второй мировой.

              Наши идеологические оппоненты очень любят тыкать пальчиком в любые промахи и провалы бойцов нашего информационного фронта. Достаточно вспомнить «распятого мальчика» или «убитых снегирей». Оппоненты имя Краснова очень хорошо услышали, и в нашу сторону незамедлительно полетела «ответка» – посмотрите на этих «борцов с фашизмом»! сами выступают за реабилитацию своих коллаборационистов, а нам запрещают ковыряться в носу! И что на этом фоне прикажете говорить поклонникам дивизии СС «Галичина» или «Туркестанского легиона»?

              Попытка объяснить, а затем и оправдать сговор с врагом категорическим неприятием существующего в стране режима имеет еще одно крайне опасное измерение.

              Конечно, речь идет об историческом персонаже, но мы же отлично понимаем, как история включается в актуальную политику. Мы невооруженным глазом видим, что в самой России и за ее пределами, в эмиграции, активно действуют общественно-политические силы, которые практически неприкрыто пользуются разнообразной поддержкой определенных кругов на Западе и фактически действуют в их интересах против нашей страны, но в качестве своей священной цели декларируют свержение «тиранического режима». И как нам после этого упрекать кого-то в походах в американское посольство или получении грантов от Фонда Сороса?

              В предательстве нет и не может быть никакой «позитивной энергии»! Предательство не может быть «смыслом нашей общей культуры»! Любые доводы в пользу «понять и простить» – от лукавого. В борьбе своей страны и своего народа буквально за право на жизнь человек деятельно встал на сторону поистине экзистенциального врага. Все, что заслуживает Краснов от России, – это орден Иуды. Потому что Roma traditoribus non premia! Рим предателям не платит! Это императив. Только так, и никак иначе.


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