Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Символ и ориентир

Рейхстаг стал одним из символов штурма Берлина не по политическим, а по тактическим соображениям. Это было здание парламента, который нацисты разогнали вскоре после прихода к власти. Оно не обладало моральным значением для Гитлера, который (до того, как застрелиться) прятался от бомбежек и артиллерии не там, а в бункере под своим обычным рабочим местом – Рейхсканцелярией.

А вот с военной точки зрения в масштабах Берлина Рейхстаг оказался важным пунктом. Он находился – да и сейчас находится – в центре города. И в рамках этого самого центра Рейхстаг был крупным, удобным для обороны зданием, наполовину еще и прикрытым изгибом канала реки Шпрее.

То есть, бывший парламент обладал всеми предпосылками, чтобы стать сильным укрепленным пунктом. И немцы эту возможность не упустили. Здания вокруг Рейхстага были плотно заняты пехотой – в том числе и разрушенные, в которых для этой цели использовались спешно очищаемые от мусора и обломков подвалы. На прямую наводку были выставлены гаубицы и 88-миллиметровые зенитки – сильное средство против советских танков.

Всего в районе Рейхстага оборонялось около 5 тысяч человек – солдаты вермахта, эсэсовцы, моряки из Ростока, в последний момент переброшенные в Берлин самолетами. Были собраны в кулак для контратак немногие еще остававшиеся на ходу танки. А сам Рейхстаг, как еж колючками, был утыкан огневыми точками.

Борьба на подступах

Но самым серьезным препятствием стал канал реки Шпрее. Уровень воды был таким, что с реки до ровного берега было метра три ввысь. Берега при этом крутые и залиты в бетон. Единственный путь в Рейхстаг – частично взорванный немцами мост. Обойти или очень сложно, или невозможно: оборона в других местах, например, в парке Тиргартен, опиравшаяся на монструозную башню ПВО из железобетона, была слишком прочна.

Только на то, чтобы переправиться через канал, ушел весь вечер 28 апреля и последующая ночь. Сделать это можно было только одним способом. Подтянуть на участок почти сотню танковых и артиллерийских орудий, вычислить после разведки боем огромное количество расставленных вокруг немецких огневых точек и утопить их в море прицельного огня.

Большая часть следующего дня ушла на то, чтобы взять под контроль административные здания вокруг Рейхстага и отсечь его от парка Тиргартен, откуда еще могло прийти подкрепление. После этого настала очередь заняться самим зданием.

Основательная подготовка

Непосредственно на штурм Рейхстага советское командование выделило два полка 150-й стрелковой дивизии – 674-й и 756-й. Это, конечно, были не полноценные, снабженные «по штату», подразделения – к концу войны такая численность была роскошью для большинства воюющих сторон. Поэтому вместо полагавшихся 2700 человек на полк в 674-м имелось 867 боеспособных бойцов, а в 756-м – 847. То есть, на каждый полк чуть больше штатной численности батальона. При этом в самом Рейхстаге держало оборону, по разным данным, от одной до двух тысяч немецких пехотинцев.

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Нехватка личного состава компенсировалась активным использованием средств поддержки. Например, в виде грозных в штурмовых действиях фугасные огнеметов. Еще полкам придали ствольную артиллерию и танки – сотни стволов калибров от 45 до 152 миллиметров. Какие-то пушки работали с закрытых позиций, что-то вытаскивали на прямую наводку. А небольшие «сорокапятки» даже затащили на вторые этажи захваченных зданий, чтобы лучше видеть скрытые пороховыми дымами цели.

Поддерживали штурмующих и реактивные системы залпового огня. От знаменитых «Катюш» до реактивных снарядов М-31. Последние, калибром 300 миллиметров, обладали огромной разрушающей силой. Но платой за это была малая дальность эффективного огня в городе. Чтобы пробить кирпичную или железобетонную стену, требовалось выстрелить таким снарядом с переносившейся на руках наземной установки, с расстояния в полторы сотни метров. Чтобы подобраться так близко через простреливаемую местность, требовались ловкость и везение. Но результат в виде разрушенных укреплений и паники у противника того стоил.

Решающий штурм

Оба полка атаковали в 5 утра 30 апреля. Взять Рейхстаг сразу же не получилось. Помимо подавления противника в самом бывшем парламенте и в нескольких еще не взятых зданиях, пришлось отвлекаться на контратаку моряков из Ростока.

Собравшись с силами, полки бросились на штурм второй раз в 13-20. Этому предшествовала 20-минутная артиллерийская подготовка изо всего, что могло стрелять. Саперы успели подлатать наполовину взорванный мост, и к Рейхстагу двинулись танки. Шли они не напролом, а довольно аккуратно, даже, как пишется в отчете 150-й дивизии, «боязливо». Небезосновательно – 10 броневых машин в процессе было подбито успевшими высунуться из обломков фаустниками. Зато оставшиеся в живых продолжали поддерживать штурм.

В 14-30 к зданию Рейхстага наши прикрепили первый советский флаг – в процессе штурма разные подразделения сделают это не раз и не два. Одно из таких полотнищ, водруженное Егоровым и Кантарией, станет официальной реликвией страны – Знаменем Победы.

10 минут спустя, в 14-40, штурмующие уже вошли в Рейхстаг с разных сторон и завязали активные внутренние бои. В дело шли пистолеты-пулеметы, гранаты и огнеметы. К шести вечера немцы в количестве до тысячи человек оставались только в подвале – выкуривать их оттуда было непросто. Поэтому в ночь на 1 мая им предложили сдаться.

Противник уперся, а в 11 утра попробовал организовать контратаку. В наступление одновременно бросились немцы из подвала и с юга, из парка Тиргартен. В последнем случае даже использовались танки.

В самом Рейхстаге начался крупный пожар, который через какое-то время с немалыми усилиями удалось потушить.

В итоге весь день ушел на то, чтобы нивелировать последствия этой атаки и загнать «подвальных» немцев обратно. Неудачная контратака оказалась для них последней – в 5 утра 2 мая капитулировал весь гарнизон Берлина. В том числе и Рейхстаг.

Цена

Сколько точно погибло красноармейцев в боях за район Рейхстага, сказать сложно. Обычно апеллируют к 2500 похороненных в парке Тиргартен бойцов, но эта цифра явно относится к пространству пошире. Как минимум, тот же парк сам по себе был ареной активных боев, далеко не все из которых относились к самому Рейхстагу.

Точно известны потери лишь нашей 150-й стрелковой дивизии в боях за здание Рейхстага – 63 убитых и 398 раненых. Хотя в эту цифру не включены погибшие у поддерживавших штурм танкистов и артиллеристов, а также приданных огнеметчиков и заслонов, отражавших попытки пробиться к Рейхстагу извне. Но общее представление о потерях в самом здании и на ближних подступах она дает.

Что же до немцев, то, согласно советским документам, им пришлось расплатиться за упорную оборону Рейхстага тысячей трупов. В дополнение к этому, в плен попало 1386 человек, в том числе 10 офицеров, 2 из которых – в генеральском звании. А после подсчета пленных и сбора трофеев красноармейцам оставалось только расписаться на испещренных следами пуль и осколков стенах Рейхстага.