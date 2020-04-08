Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Взгляд
8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
Разделы

Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
Перейти а раздел…

Москвичей предостерегли от главной ошибки самоизоляции

Похоже, многих юных москвичей «спровоцировала» на нарушение карантина солнечная погодаФото: Сергей Карпухин/ТАСС
После первой недели, проведенной в вынужденной изоляции в четырех стенах, москвичи стали больше выходить на улицу. Сам президент вынужден был предупредить россиян о том, что пик эпидемии еще впереди. Что заставляет людей чаще нарушать предписания эпидемиологов именно сейчас и чем грозит массовый досрочный выход граждан из режима самоизоляции? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...

QR-код – не печать Антихриста, но хорошего мало

Сергей Худиев, публицист, богослов
Прежде чем создавать что-то для текущих нужд – в частности, систему тотальной слежки – стоит задуматься, какое применение эта система может найти в дальнейшем и кто ею сможет воспользоваться. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

    Российские особенности коронавируса

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
          • Да, для защиты от вируса

          • Да, с другой целью

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, не могу приобрести

          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Сенатор: Коронавирус не поможет США вернуть Крым Украине
              В России за сутки подтвердили 1 тыс. 175 случаев коронавирусаСША заблокировали помощь МВФ Ирану для борьбы с коронавирусомВОЗ проверит «адекватность» мер Белоруссии против коронавирусаОПЕК подготовилась к радикальному сокращению нефтедобычи
              В Крыму отреагировали на идею экс-послов США о «возвращении» полуостроваБритании предрекли самое большое число жертв коронавируса в ЕвропеКиркоров рассказал об отношениях с ЗеленскимСын Сафронова заявил о своей вине в аварии с отцом
              Критиковавшего самоизоляцию Максима Шевченко госпитализировали с воспалением легкихИтальянская газета потребовала от Минобороны России извиненийЗвезда российского сериала заразилась коронавирусомСемья задержанного на Патриарших прудах Иисуса задолжала за услуги ЖКХ 4 млн рублей

              Главная тема


              Москвичей предостерегли от главной ошибки самоизоляции

              «неожиданная возможность»


              Экс-послы США в Киеве призвали использовать коронавирус против России

              оскорбления капитана


              Глава ВМС США ушел в отставку после скандала вокруг авианосца «Теодор Рузвельт»

              Врач и телеведущая


              Малышева назвала эффективные препараты от коронавируса

              Видео

              борьба с фейками


              «Немецкой волне» запретили вмешиваться во внутренние дела России

              история самоизоляции


              Как Москва сидела на карантине при царях и императорах

              мобилизация артиллерии


              Мадуро начал подготовку к войне с США

              новый «план Маршалла»


              Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

              Разговоры ни о чем


              Валерий Коровин: Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

              Угроза и возможность


              Геворг Мирзаян: Санкции надо снимать, но их не снимут

              Вино и табак


              Максим Соколов: Алкогольные запреты – или глупость, или измена

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?


              Сергей Мардан

              Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

              Сергей Мардан
              публицист
              		 8 апреля 2020, 12:12

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Со стороны иногда кажется, что Трамп совершенно целенаправленно разрушает глобальное лидерство США. По крайней мере, в тех формах, в каких весь мир привык осознавать статус сверхдержавы за последние 70 лет.

              Он заключался совсем не в размере ВВП или количестве ядерных боеголовок. А в масштабе амбиций и в готовности их реализовывать, не считаясь с издержками. Вот что отличало США и СССР от всех остальных на этой планете. Не было бы этих глобальных амбиций – не случилось бы ни «плана Маршалла», ни космической гонки.

              Лозунг Трампа "America First" отрицает не только глобализм. Он подвергает ревизии фундаментальные принципы всей американской послевоенной внешней политики. И это вызывает ярость у демократического истеблишмента и страх у традиционных американских союзников.

              Трамп сокращает программы помощи международным организациям и странам, если, по его мнению, это не несет прямой выгоды Америке. В 2018 году в ООН он прямо сказал, что «мы собираемся оказывать иностранную помощь только тем, кто уважает нас и, честно говоря, является нашими друзьями».

              В рамках этой логики США прекратили финансирование ЮНЕСКО, сократили финансирование ООН, остановили программу помощи Палестинcкой автономии и многие другие международные программы.

              Фото: MARK SCHIEFELBEIN/EPA/ТАСС

              Стратегия Трампа работала вплоть до марта 2020 года. Американская экономика показывала отличные результаты, новые соглашения с партнерами заключались на внешне более выгодных условиях, а политика изоляционизма двигала президентский рейтинг вверх.

              Коронавирус если и не обнулил плоды четырехлетних усилий, то поставил их под очень серьезные сомнения.

              Сегодня практически всем очевидно, что авторитет Америки как самой могущественной в мире державы, способной справиться с любыми глобальными вызовами, сильно подорван.

              Что там глобальные вызовы, США не могут пока справиться с эпидемией даже внутри страны.

              Америка лидирует по количеству заболевших – более 350 тысяч человек; и погибших – более 10 тысяч). Прогнозы, которые озвучивают американские официальные лица, говорят о том, что Вашингтон, несмотря на патриотическую риторику, не контролирует ситуацию, которая становится все более угрожающей.

              Ошибочные действия ключевых госструктур, начиная от Белого дома, заканчивая Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), серьезно подорвали уверенность в компетентности руководства США.

              Американский государственный и частный секторы оказались одинаково плохо подготовленными к производству медицинских материалов и техники, необходимых для тестирования и борьбы с болезнью.

              На международном уровне Америка полностью замкнулась в себе, демонстрируя готовность Трампа действовать и в этой ситуации исключительно в одиночку. Чем незамедлительно воспользовался Пекин.

              В то время как Вашингтон пытается справиться с внутренней неразберихой, Пекин умело использует преимущество, созданное ошибками США. Китай быстро заполняет вакуум, позиционируя себя в качестве мирового лидера в борьбе с пандемией.

              Пекин широко предлагает материальную помощь другим странам, используя свои возможности «мировой фабрики», контролирующей 90% промышленного производства основных материалов, необходимых для борьбы с эпидемией, включая медицинские маски и реагенты для тестов на коронавирус.

              Но масштабная материальная помощь другим странам – вещь довольно обычная и, как показывает пример СССР, часто бесполезная. Этим никого не удивишь и долгосрочных результатов не добьешься.

              Новым стало то, что впервые за 40 лет Китай прямо заявляет о преимуществах своей государственно-социальной модели.

              Китайские коммунисты демонстрируют всему миру невероятную эффективность своей версии социализма, что выглядит особенно ярко на фоне настоящего коллапса крупнейших западных стран.

              Более того, чем масштабнее будет кризис, связанный с пандемией коронавируса, тем более наглядной будет эта разница между «эффективным» Китаем и бессильным Западом. Это сравнение может стать еще более драматичным, если количество смертей будет расти такими же темпами, как в последнюю неделю.

              США уже сегодня потеряли в три раза больше людей, чем Китай, притом что население Соединенных Штатов в пять раз меньше.

              Не сегодня – завтра в информационную повестку вернется тезис о «бесчеловечном характере современного капитализма, который не может и не хочет защитить простых людей».

              Быстрая победа Компартии Китая над эпидемией и ее последствиями наряду с масштабной помощью, которую Пекин уже сегодня оказывает десяткам стран и в дальнейшем будет только расширять, станет мощным дополнением к стратегии Китая по формированию собственного блока союзников во всем мире от Белоруссии и Пакистана до Кении и Бразилии.

              Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира объектов инфраструктуры и промышленности (так же, как СССР в 70-е годы), то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы.

              Смелость и даже наглость действий Китая поражает.

              В конце концов, именно собственные ошибки Пекина, особенно на первом этапе кризиса, когда он то ли не осознавал, то ли умышленно скрывал опасность эпидемии, разожгли вот это все, что сегодня охватывает большую часть мира.

              Именно поэтому Китай так агрессивно боролся с настойчивыми попытками США именовать коронавирус «китайским» или «уханьским». Попытки американцев разыграть информационную модель «пакта Молотова – Рибентропа», когда победитель объявляется виновником войны, была китайцами быстро и четко нейтрализована на всех уровнях, включая встречу министров иностранных дел G7 неделю назад.

              Пекин понимает, что его преимущество может оказаться очень краткосрочным. Если Америке удастся относительно быстро справиться с распространением эпидемии, глобальная конкуренция снова переместится из области идеологий и смыслов в область экономическую. А там США по-прежнему остаются единственной сверхдержавой и используют свое доминирование по полной программе, включая возможность неограниченной денежной эмиссии, торговых войн и экономического принуждения своих союзников и сателлитов к нейтралитету или противостоянию с Китаем.

              Китайская экономика сегодня менее зависима от экспорта, как двигателя роста – по сравнению с тем, что она из себя представляла 10 лет назад (экспорт в 2018 году составлял 19,5 процента ВВП по сравнению с 32,6 процента в 2008 году). Тем не менее Китай, как глобальный экономический игрок, безусловно, почувствует на себе последствия мировой рецессии.

              Впрочем, как и все остальные. Поэтому борьба за глобальное влияние в любом случае продолжится.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              QR-код – не печать Антихриста, но хорошего мало

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Прежде чем создавать что-то для текущих нужд – в частности, систему тотальной слежки – стоит задуматься, какое применение эта система может найти в дальнейшем и кто ею сможет воспользоваться. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Самое честное кино о революции снимали в СССР

              Владимир Веретенников, Журналист
              Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
              Обсуждение: 87 комментариев

              Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              Карантин посеял очередные споры о свободе

              Алексей Алешковский, сценарист
              Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

              Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
              Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
              Обсуждение: 61 комментарий

              Санкции надо снимать, но их не снимут

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Коронавирус стал для стран Запада не только угрозой, но и возможностью. Возможностью снова проявить свое глобальное лидерство, а также исправить ряд политических ошибок. К сожалению для всех, этой возможностью США и Европа не воспользовались. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Алкогольные запреты – или глупость, или измена

              Максим Соколов, публицист
              Карантинные меры поставили вопрос и о потреблении гражданами вина и табака. Вообще-то было вполне возможно придерживаться принципа «не буди лихо, пока спит тихо». То есть вообще не вмешиваться в торговлю табаком и вином. Но нет. Подробности...
              Обсуждение: 45 комментариев

              Время настоящей музыки закончилось

              Владимир Можегов, публицист
              На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог», – писал Бродский. Наверное, это так. Однако вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...
              Обсуждение: 29 комментариев

              Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Какая вам на фиг родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. Подробности...
              Обсуждение: 247 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............