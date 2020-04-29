Дешевая нефть наносит вред природе

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29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Польша угрожает «Северному потоку» украинскими методами

Польша в очередной раз пытается навредить ГазпромуФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Вслед за Украиной Варшава планирует арестовывать активы Газпрома в Европе. В первую очередь она нацелилась остановить «Северный поток – 2». Цена вопроса почти 1,5 млрд долларов, которые Газпром оказался должен Варшаве по решению Стокгольмского арбитража. Но дело не только в деньгах — на волоске висит и транзит российского газа через Польшу.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
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Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Дешевая нефть наносит вред природе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Долгосрочные последствия экономического кризиса и низких цен на нефть будут состоять в кардинальном ухудшении экологической обстановки, так как финансирование экологических разработок снизится, а экономить нефть станет экономически невыгодно. Подробности...

Философия любви к человеку помогла нам выстоять

Владимир Путин, президент России
Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Подробности...

Саакашвили нужен для нового эксперимента над Украиной

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
В качестве базы для эксперимента была избрана Украина, в основном потому, что ее не жалко. Ожидать хоть какого-то здравомыслия от людей, которые дважды выходили на Майдан, не приходится, остальные были надежно подавлены под предлогом «войны с Россией». Подробности...
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              Герман Садулаев

              Дешевая нефть наносит вред природе

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 29 апреля 2020, 09:18

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              Когда-то давным-давно у меня был старый американский автомобиль «понтиак». Он был широкий, огромный, почти как лимузин, вместо кресел в нем были диваны, объем двигателя был невероятно большой, а расход топлива такой, что страшно вспомнить.

              Потому что произведен он был в Америке в эпоху дешевой нефти, когда никто не заботился о том, чтобы «экономить бензин», это даже как-то смешно бы звучало. Потом бензин подорожал и американские производители вынуждены были задуматься об экономичных автомобилях, а пока они думали, жители Америки пересели на японские малолитражки.

              Современные технологии, наука, производство и потребление создают беспрецедентную и невыносимую нагрузку на экосистемы нашей планеты. Но для того, чтобы снизить нагрузку, чтобы гармонизировать взаимодействие человечества и природы, нужно не отказываться от новых технологий, а развивать сверхновые технологии, в которые будет заложено бережное отношение к окружающей среде и природным ресурсам. Отказ от достижений научно-технического прогресса, деиндустриализация и прочие движения под лозунгом «назад, в пещеры!» нам не помогут.

              Человечество раз за разом проходит одни и те же этапы. Сначала внедряется новый технологический уклад и резко возрастает давление на окружающую среду. Потом изыскиваются методы и средства, применяются технологии, снижающие это давление и природа гармонизируется с человеком. Если двигаться не вперед, а назад, то мы рискуем попасть не в промежуток гармонии, а в старую ситуацию еще большей экологической катастрофы.

              Когда в Европе начиналась промышленная революция, с точки зрения экологии многие регионы Европы были похожи на ад. Вода в реках была отравлена неочищенными стоками мануфактур и новых растущих, как грибы, фабрик. Над городами лежал плотный удушливый смог от дыма предприятий и домового отопления. Мостовые покрывала сажа.

              Фото: Daniel Radicevic/Image BROKER/Global Look Press

              Растущие города производили огромное количество мусора, отбросов, справиться с которыми не могли. Сельское хозяйство, переведенное на рыночные рельсы, вовсе не было идиллической отдушиной, а истощало природу похуже, чем промышленность. Природа Европы едва не погибла, а люди болели и вырождались.

              Современные пасторальные пейзажи Германии, Франции и Англии – вовсе не сохраненная первобытность, а результат тщательной рекультивации прежде убитых экосистем, искусственно воссозданная природа. Постепенно внедрялись новые, менее грязные технологии производства, устанавливались системы очистки, вводился контроль за выбросами, восстанавливались ландшафты, учреждались заповедники и природоохранные зоны. Проблема была решена частично и за счет переноса наиболее грязных производств в Азию, за счет эксплуатации колоний и криптоколоний. Сейчас Европа выглядит «чистенькой», зато многие далекие от Европы территории, еще недавно привлекавшие туристов первозданной природной чистотой, загажены и замусорены донельзя.

              Но и для «развивающихся стран» выход не в том, чтобы отказаться от индустриализации и вернуться назад, в голод и бедность. А в том, чтобы внедрять ресурсосберегающие и экологически-дружественные технологии. Однако они, эти сверхновые технологии, дорогие и сложные.

              Капитализм так устроен, что для того, чтобы что-то развивалось, нужно вкладывать деньги. А деньги вкладывают только тогда, когда есть возможность в перспективе вернуть вложение с хорошей прибылью. И экологичные технологии здесь не исключение. Существует достаточно много научных идей о том, как устроить безотходные производства, как использовать мусор в качестве вторичного сырья, как производить из пластикового мусора топливо для автомобилей, как получать энергию без сжигания нефтепродуктов и так далее. Но для того, чтобы идея стала работающей технологией, нужны долгие и масштабные НИОКР.

              В последние десятилетия, когда цена на нефть была относительно высокой, научно-исследовательские работы и технологические разработки в области экономии ресурсов, «чистых» производств, «зеленых» источников энергии велись очень активно. Потому что нефть была дорогой и все отрасли-потребители были заинтересованы в том, чтобы экономить нефтепродукты, соответственно, производя меньше выбросов в окружающую среду.

              И «зеленая» энергетика развивалась стремительно. И безотходные технологии полного цикла внедрялись. К сожалению, не все и не всегда в нашей богоспасаемой России. Однако в целом в мире наметилась тенденция к переходу в новую эру более дружественного природе производства. А обкатанные где-нибудь в Швеции технологии появились бы рано или поздно и у нас. Увы, пионерскую роль в науке и технологии мы потеряли, но перенимать чужой опыт вполне можем.  

              Падение цен на нефть может отбросить человечество назад. Зря экологические оптимисты радуются: в экономике кризис, во всем мире сокращается производство, а, значит, снижается нагрузка на природу, ура. В Венеции появились дельфины, в Австралию приплыли пингвины, в провинции Ухань самовыкопались и воскресли маленькие птеродактили.

              На самом деле долгосрочные последствия экономического кризиса и низких цен на нефть будут состоять в кардинальном ухудшении экологической обстановки, так как финансирование экологических разработок снизится, а экономить нефть и нефтепродукты станет экономически невыгодно. Проще и дешевле будет производить что угодно максимально используя ресурсы и «экономя» на сберегающих технологиях.

              Так что, если уж за что-то ратовать эко-активистам, так это за повышение цен на нефть. Тот редкий случай, когда это хорошо и для бюджета, и для природы.

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