Они всерьез играют в то, что могут умереть

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29 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Пандемия лишает Америку продовольствия

Американцы внезапно узнали, что такое дефицит продуктовФото: Alex Milan Tracy/Reuters
Пустые полки магазинов, бесконечные очереди к кассам, нехватка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости – нет, это не «ужасы социализма». Это сегодняшняя реальность американских мегаполисов, охваченных коронавирусом. Пандемия вскрыла доселе скрытые слабости американского общества – в том числе то, что касается снабжения обыкновенной едой. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Они всерьез играют в то, что могут умереть

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Щекотать себе нервы, добавляя адреналина просмотрами апокалиптических фильмов, приятно. Или чувствовать себя героям, затарившись гречкой. Я только что с Донбасса. Там шестой год реальный постапокалипсис. Подробности...

Власть в мире перешла к врачам

Василий Федорцев, политолог, германист
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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

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              Анна Долгарева

              Они всерьез играют в то, что могут умереть

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 29 марта 2020, 15:16

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              Донбасс.

              Когда я там оказываюсь, среди окопов с осыпающейся глиной, среди бойцов в разнокалиберной форме, смеющихся, улыбающихся в нескольких сотнях метров от позиций врага, я всегда чувствую одно желание.

              Усыновить всех этих больших дядек с крупными руками шахтеров и тоненьких мальчиков, вчерашних школьников, интеллигентных добровольцев с двумя-тремя высшими образованиями, и бывших крестьян, мечтающих после войны завести домик со скотиной. Усыновить, стать огромной, чтобы обнять всех-всех, и улететь с ними за синие леса, за белые горы, за далекие города. 

              Фото

              Их всех хочется усыновить.
              Их всех хочется усыновить.

              Но они выбрали стоять здесь и умирать за родину.

              Сутки назад ты был в Москве – и вот ты здесь, по колено в грязи. Автомат работает так, словно кто-то стучится в дверь. Мины ложатся далеко, на них даже не оборачиваются, определяя траекторию по слуху.

              Фото: Анна Долгарева

              – Ну что у вас нового в России, что? – жадно спрашивают.

              – Поправки в Конституцию, – застенчиво перечисляю я, – еще коронавирус вот…

              Про коронавирус есть шутка: «А в ДНР есть коронавирус? Есть, уже две недели на подвале в МГБ сидит». Ну, это местный юмор такой.

              Смеются.

              Вечером я сижу и смотрю новости. В новостях паника: в Москве раскупают гречку. Гречки не хватает. Мы все умрем от коронавируса. Спасет нас только гречка и туалетная бумага.

              Гречку. Господи, они раскупают гречку! Они всерьез играют в то, что могут умереть. И зачем им туалетная бумага?

              Щекотать себе нервы, добавляя адреналина просмотрами апокалиптических фильмов, приятно. Здесь шестой год постапокалипсис. Поселок Березовское простреливается, в нем почти не осталось жителей. Хмурый одинокий мужчина курит на крыльце, отмахивается, не хочет разговаривать с журналистами.

              Интересно, привозят ли ему гуманитарщики пресловутую гречку? Какой-нибудь противник присоединения Донбасса мог бы сделать отличный хайп на этой теме. «В то время, когда простым москвичам так не хватает гречки, «белые Камазы» везут ее в зону военных действий…». Дарю идею.

              Здесь шестой год постапокалипсис. Поселок Березовское простреливается, в нем почти не осталось жителей.
              Кадр: мы идем по открытой местности, дистанция пятнадцать метров. «Если прилетит мина, и мы будем идти кучно, – объясняет ведущий нас хмурый разведчик, – то зацепит всех. Если соблюдать дистанцию, есть шансы, что кто-то останется. Индивидуальный перевязочный пакет и жгуты, если что, у меня в разгрузке».

              Кадр: худой кот свернулся на плече старшего лейтенанта. Кот этот не боится мин, то ли оглох, то ли по-самурайски принимает свою судьбу; во время минометного обстрела он деловито собирает контуженных мышей.

              Фото

              Обнять их всех-всех и улететь с ними за синие леса, за белые горы, за далекие города.
              Обнять их всех-всех и улететь с ними за синие леса, за белые горы, за далекие города.

              Кадр: человек с автоматом уходит в темноту, закрывает за собой дверь домика, где мы расположились на ночлег. Я не сплю, слышу стук. Встревоженно приподнимаюсь. Стук раздается громче, я понимаю, что это пулемет.

              Мы живем в эпоху постмодерна, плодящую слишком много лишних смыслов. Мы сгребаем гречку с полок, потому что это смутная и искаженная память о послевоенных годах, и туалетную бумагу, потому что в 2009 году читали новости об эпидемии холеры на Гаити. То, что кажется нам важным, – смесь прочитанного, услышанного, обсужденного в фейсбуке и затем усвоенного.

              Здесь: стенд с улыбающимися лицами, некоторые из них перечеркнуты черной ленточкой. Я вглядываюсь в этот стенд, и мне упорно кажется, что одну из фотографий сделала я во время какого-то из прошлогодних репортажей. Я точно видела этого человека, он мне понравился, а теперь перечеркнут черной ленточкой. Последним серьезно смотрит со стенда связист Антон Коровин, он погиб 18 февраля, его знали многие мои друзья, я переписываюсь с его девушкой.

              Фото

              Здесь шестой год постапокалипсис. Поселок Березовское простреливается, в нем почти не осталось жителей.
              Здесь шестой год постапокалипсис. Поселок Березовское простреливается, в нем почти не осталось жителей.

              Копай окопы, чтобы выжить, прямо поверх старых траншей, еще Великой Отечественной.

              Стреляй, чтобы выжить.

              Ходи за водой под огнем, вари борщ, не смей впадать в уныние. Должна хорошо работать связь. Наблюдай за перемещениями врага, докладывай соответственно.

              Над краем окопа – трава, и она тянется по степи до самых вражеских окопов.

              На травинке ползет божия коровка.

              Настоящее.

              Это – настоящее.


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