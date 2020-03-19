У европейцев отнимают деньги и свободу

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19 марта, четверг  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
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Рубль пережил двойной удар

Нефть и вирус нанесли сильный удар по российской валютеФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Утреннее снижение курса к 79 рублям за доллар удалось нивелировать благодаря поддержке Центробанка РФ. Однако к концу торгов доллар вновь подрос. Таков итог двойного удара – вирусного и нефтяного. Но в 100 рублей за доллар эксперты не верят: этот вариант Банк России намерен не допустить. История показывает – когда турбулентность и паника на рынках закончатся, рубль укрепится. Подробности...
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Вирус из Китая меняет подход к выборам

На выборах во Франции на столах участковых комиссий стоял водно-спиртовой раствор для рукФото: REUTERS/Eric Gaillard
Во Франции в минувшие выходные в условиях распространения коронавируса прошли местные выборы. Избирателям выдавали антисептический гель, были созданы «зоны вежливости». А в США на праймериз в некоторых штатах голосование провели на улице. Отечественные политологи считают, что этот иностранный опыт может быть использован в России, а ситуация ставит вопрос о необходимости дистанционных методов голосования.  Подробности...
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Спасет ли «набор для выживания» от коронавируса

Массовые закупки продовольствия – одна из примет текущего кризисаФото: ZUMA/ТАСС
Во многих странах резко возросли продажи так называемых наборов для выживания. Их покупатели полагают, что распространение коронавируса вызовет масштабный социальный кризис, и собираются встретить его по-особому. Каким образом такой кризис удалось предотвратить Китаю и помогут ли при необходимости «наборы для выживания»? Подробности...
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Пандемия заставит Европу отказаться от русофобии

Россия давно уже призывает ЕС прекратить санкционную войнуФото: CTK Photo/Roman Vondrous/Global Look Press
Самоизоляция стран друг от друга набирает обороты – глобальный мир запирается по национальным квартирам. Борьба с пандемией коронавируса взвинчивает панику и рождает новые страхи. Но одновременно она может служить прекрасным поводом для переоценки других, привычных страхов и фобий. Например, русофобии – может быть пандемия ослабит ее влияние на Западе? Или наоборот – еще больше усилит? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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У европейцев отнимают деньги и свободу

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства стран Европы приступили к тому, чего они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры». Подробности...

«Либеральный мировой порядок» доживает свои последние дни

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас мы наблюдаем шокирующие подробности того, как европейские страны закрываются даже друг от друга. Возникает вопрос, а не является ли пандемия коронавируса той самой «последней игрой», наносящей европейской интеграции удар, которого она уже не сможет выдержать? Подробности...
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Кого стоит поддержать на выборах президента США

Андрей Черваков, политолог
Оценивать претендентов США надо не через призму их отношения к России. Ибо любой американский президент будет занимать антироссийскую позицию. Лучше для России тот, кто настроен на продолжение борьбы по всему миру с несогласными признавать американское господство. Подробности...
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      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

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              Игорь Мальцев

              У европейцев отнимают деньги и свободу

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 19 марта 2020, 17:25

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              Слышите тихий шорох? Это облетают фиговые листочки глобализма, а заодно и европейского единства.

              А начиналось все довольно атипично: сначала выпустили лжепророка Грету, которая грозила всеми карами старшему поколению, обвиняя его в Clima-Апокалипсисе, а потом уже запустили саму чумку. Которая по удивительному совпадению косит именно старшее поколение, которое виновато во всём. Чтобы подтвердить старинный тезис – «бог не фраер». Ну, и лжепророки тоже, типа, не фраера.

              Раньше было наоборот – сначала эпидемия, а потом на ее фоне появлялись лжепророки. Тут явно прослеживается новая реальность – влияние соцсетей: если удалось один раз запугать безумными речами Греты достаточное количество людей, значит, можно запускать другой этап.

              Уже на первом этапе климатической истерии было видно, насколько любые бредовые умопостроения любой «активистки» могут быть выгодны для огромных групп интересантов, включая целые правительства. Простой пример – в Германии ни один новый налог не может быть введен без внесения поправок в Конституцию.

              Но тут пришла Грета и – вуаля, какая, нафиг, Конституция – срочно вводим новые налоги на бесцветный газ и новые акцизы. Какие-то странные наднациональные структуры тут же начали торговлю «сертификатами на выбросы» и так далее. Эл Гор гордо объявил о наступлении новой эпохи – когда НКО/НПО/NGO важней и влиятельней, чем правительства.

              Фото: Vadim Ghirda/АР/ТАСС

              А пока активисты и журналисты занимались расчеловечиванием старшего поколения, выпуская по первому каналу телевидения ARD детский хор с песенкой «Моя бабушка – старая экологическая свинья», пришла та самая чума для бабушек, которая должна, наконец, освободить поколение юных сердец от химеры по имени совесть. 

              Хотя, конечно, освобождать-то особо не от чего. Уже. Так как тут давеча по тому же самому каналу ARD, за который с каждого немецкого домохозяйства насильно взымают 17,80 евро в месяц, выступил с прекрасной передачей некий сатирик Зильберштайн: «в том, что от короны вымирает, в основном, старшее поколение, есть великая справедливость природы, ведь именно поколение 60+ прижало мир к стене».

              Открытым текстом на миллионную аудиторию. Типа, сатира. В самый пик паники.

              Пусть известный и вдумчивый знаток немецкой души писатель Дм. Петровский углубленно проанализирует причины вот этого всего, но пока это выглядит примерно так: «все, за что берутся немцы, независимо от сегодняшней их главной идеи – коммунизм, нацизм, экологизм,– превращается в концлагеря и холокост». Кажется, проблема вовсе не в идеях.

              A propos про концлагеря. Вот была такая тюрьма народов, которая в соответствии с новой концепцией называть фашизм антифашизмом, называла себя «свободной единой Европой». Но достаточно было кому-то чихнуть на другом конце мира, чтобы на улицы Испании вышли военные патрули и объявили комендантский час. Чтобы священные открытые границы между европейскими странами Шенгенского соглашения вмиг перестали быть открытыми и стали просто священными. Безо всякого разрешения со стороны Евросоюза, Еврокомиссии и еще тысяч двадцати брюссельских чиновников. И безо всяческих поправок в демократическое законодательство.

              Потому что, наконец, под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства каждой отдельной страны приступили к тому, чего они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры».

              Поначалу европейские газеты очень гордились медлительностью реакции своих государств на эпидемиологическую обстановку: «Это только в Китае и в России, где нет свободы и демократии, не нужны никакие процедуры, чтобы ограничивать передвижения граждан». Не прошло и двух недель, как в сердце мировой демократии вдруг опустились границы, закрылись магазины, кафе, рестораны, на улицу вышли вооруженные патрули и раздался первый столь знакомый, никем не забытый, приказ «Аусвайс!».

              «В воскресенье Национальный совет Австрии дал понять, что органы безопасности могут применять принудительные меры в случае нарушения новых антикоронавирусных законов - то есть, меры физического воздействия на людей (например, наручники, использование водометов, служебных собак, строительство блокпостов, использование оружия)». Больше пяти не собираться – это не шутка и не сарказм, это реальность!

              При этом все меры – совершенно понятные. За две недели буквально все хваленые европейские системы здравоохранения вдруг осознали, что они не могут справиться с резким ростом (даже если это 200 заболевших) и все, что они могут сделать – это размазать заболеваемость по времени. Типа заболеют процентов 60, но уже медленней, и легче распределить и обработать тяжкие случаи.

              А тем временем, под шумок, немецкое правительство уже проталкивает давно лелеемую идею национализацию банков и отмену наличного обращения денег – последний островок свободы человека, живущего в условиях тотального контроля его финансовых средств – так как понятие банковской тайны, краеугольного камня капиталистической экономики, уже отменили под предлогом борьбы с терроризмом. И, конечно, ВОЗ, вместо того чтобы заниматься своими прямыми делами тут же находит политически-вирусологическое обоснование: «на банкнотах может быть вирус!». Красота.

              А вообще-то то, что еще вчера выглядело, как учения по пост-брекзитовскому развалу Европы, выглядит уже как сам развал. Куда-то слились моментально всемогущие бюрократы ЕС, которые контролировали все, вплоть до угла кривизны банана. Каждая страна надеется только на своего лидера, на свое МВД и на свои полуразрушенные пограничные структуры. И когда это все так или иначе закончится, надо быть круглым идиотом, чтобы слушаться этих людей в будущем.


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