Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

Имя беглого стукача Родченкова как-то подвыветрилось из новостных лент и памяти народной. Но кураторы этого «товарища» решили о нем напомнить. Сенат США принял «закон Родченкова», затратив на это меньше двух лет. По американским меркам прямо-таки стремительно. Факт взбудоражил самые разные общественные круги. И спортсменов, и чиновников от спорта, и спортивных фармацевтов. Сильнее всех возбудились юристы, плохо понимающие, как расценивать внутренний закон США применительно к мировой практике. И их можно понять.

Для США далеко не беспрецедентно принимать внутренние законы, которые напрямую вмешиваются в международные дела. И смешивать политику и деньги для них тоже не внове. Но на этот раз они вмешались не в привычный для них топливный бизнес, где уже никто ничему не удивляется, и не в сферу IT, где правил, похоже, просто не существует, а в спорт – где, казалось бы, все давным-давно устоялось. Но если пахнет деньгами, то дяде Сэму законы не писаны. Он их сам пишет.

Этот акт наделяет правоохранительные органы США правом выносить уголовные приговоры любым иностранцам, которых сочтут причастными к допинговым преступлениям на любых соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены или спонсоры, и которые проводятся в любой точке мира. Грубо говоря, если в чемпионате условной Вологодской области по городкам на стенде будет рекламироваться айфон, то это будет считаться юрисдикцией США. И если американская Фемида решит, что в данном турнире имели место допинговые нарушения, то «пожалуйте в американскую тюрьму». И это не шутка – наказание предполагает штраф до миллиона баксов и срок на 10 лет.

Позитивно настроенные комментаторы из определенных кругов тут же начали успокаивать – этот акт не касается спортсменов, а только тех, кто создает условия для допинговых нарушений. Это тренеры, агенты, менеджеры и представители государственных учреждений, связанных с финансированием спорта и организацией соревнований. И вообще, это для нашего же блага – ведь допинг реальное зло.

Ага, спасибо за заботу. Все мы помним, как обычный мельдоний, который свободно продается в аптеках и предназначен для укрепления сердечной мышцы и который прописывают пенсионерам, дельцами от карманных американских антидопинговых комиссий был в одночасье объявлен страшной отравой. Под эту сурдинку кошмарили наших спортсменов. А западных, которые горстями ели реальные стимуляторы, милостиво называли больными, которым они нужны, чтобы на трассе часом не загнулись.

Знаете, что это напоминает? Допустим, есть у вас бугай-сосед татарской, скажем, национальности. И он вдруг заявляет вам: что-то не нравится мне, как из твоей квартиры пахнет, так что буду проверять, что ты там жаришь. И если вдруг окажется не халяль, не обессудь, буду судить своим судом, ибо нам свинину нельзя. Да ты не бойся, я ж не тебя судить буду, а тещу твою, это она мясо покупает и жарит. И твоих робких возражений, что тебе-то никто свинину не запрещал, не принимает – он же вон лось какой, поди поспорь.

Демонстративное хамство такого вмешательства в международный спорт путем навязывания ему законов одного государства смутило даже верных дворняг Америки – антидопинговое агентство WADA. Возглавляющий эту контору поляк с милой каждому русскому фамилией Витольд Банька даже пустил от неожиданности обиженного петуха. Ведь, по сути, хозяин просто отодвинул ногой в сторону этих тузиков, чтоб не мешались. За то ли вадовцы горло драли, облаивая и кусая всех, на кого хозяин указал?

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Повод американцы сами дали. Изначально, в «акте Родченкова» фигурировали и американские спортивные организации. НХЛ, НБА, НФЛ, студенческие лиги, все профессиональные боксерские ассоциации. Но ближе к подписанию дяди из этих очень богатых и влиятельных организаций, видимо, пришли к инициаторам законопроекта и доверительно спросили: вы не охренели там, господа? Мы не подписывали документы вашей декоративной «вады», потому что плевать хотели и на нее, и на вас с вашими правилами тоже. В нашей избушке свои погремушки. Законотворцы всплеснули руками – бес попутал, простите недалеких. И все американские ассоциации из списка вычеркнули. Таким образом, экстерриториальность «акта Родченкова» стала абсолютной. То есть американский закон стал касаться всех на Земле, кроме американцев.

Этого не смог вынести даже сам пан Банька, и возвысил голос протеста. «WADA задается вопросом, почему этот законопроект исключает значительную часть американского спорта. Если закон недостаточно хорош для американского спорта, почему это годится для остального мира?» – говорится в его заявлении.

Возмущался он недолго. И уже на следующий день сообщил, что, вне всякого сомнения, его контора будет всячески содействовать исполнению этого прекрасного закона. Похоже, от хозяев пришел вполне понятный месседж – незаменимых у нас нет, мавр сделал свое дело, мавр может гулять смело. И кинули косточку – мы будем заниматься чиновниками и тренерами, а спортсменов кошмарить будешь, как и раньше, ты. Гордый лях быстро понял свое место в пищевой цепочке и спрятался в будке вместе со своей косточкой.

Зачем это все целому Сенату, спрашивать нет смысла. Во-первых, это прекрасный элемент политики. Это санкционное оружие. Санкции ведь имеют целью не столько подрыв экономики – тот же Иран доказал, что можно десятилетиями жить под абсолютными санкциями, а не под тем дырявым неводом, что накинули на нас. Санкции не обязаны убивать, но они должны быть постоянными и не давать вздохнуть свободно. К тому же постоянное ощущение изгоев крепко портит психику нестабильных граждан, потенциальных столпов «пятой колонны».

Ну и главное – это же деньги. Это очень большие деньги. Настолько большие, что спортивные ассоциации США смогли щелкнуть по носу законотворцев и заставить их вычеркнуть себя из списка, превратив законопроект из просто циничного в совсем уж бесстыжий. Огромные деньги ФИФА и УЕФА, сравнимые с бюджетами не самых маленьких государств, не помогли ни Блаттеру, ни Платини, павшим под ударами все тех же американцев, авторитет которых в мировом футболе стоит на уровне авторитета России в мировом бейсболе. Спорт владеет умами миллиардов землян. Взять его под контроль – прекрасная идея для тех, кто собирается контролировать Землю.

На фоне всей этой прелести резонно возникает вопрос – а нам-то что делать? «Не употреблять допинг» – не предлагать. На примере абсолютно легального мельдония мы видим, что преступление вам могут нарисовать на пустом месте чисто из прихоти. Не ездить тренерам и спортивным чиновникам в США, где их могут схватить и посадить – тоже не вариант. Примеров, когда по запросу США людей арестовывают в третьих странах и выдают на растерзание, более чем достаточно.

Хочется сказать – надо было думать раньше и выходить из системы тотального беспредела еще тогда, когда наших ребят начали душить и заставлять ходить под белым флагом. Тогда же умные люди начали увещевать – это только начало, если вы не станете сопротивляться, вас будут бить и унижать все сильнее и сильнее. Но что уж теперь злорадствовать?

В любом случае реформа взаимоотношений российского спорта с международным давно назрела. Олимпийское движение уже много лет не имеет ничего общего с принципами Пьера де Кубертена – и вспоминать о них моветон.

Победа на Олимпиадах – это теперь не высшая цель спортсмена, а банально возможность получить выгодные контракты или выйти из любителей в профессионалы. Ну что ж, надо просто искать другие способы пробиться в элитные дивизионы. Футболисты, например, без всяких Олимпиад занимаются профессиональным спортом и зарабатывают контракты, как и боксеры с бойцами ММА.

Продолжать участвовать в этой клоунаде теперь, на минуточку, еще и незаконно в свете поправок к Конституции, провозглашающих приоритет национальных законов над международными. А ведь теперь международный спорт, получается, будет регламентироваться не просто международными законами, а внутренними законами США. Признавать юрисдикцию Америки означает отрицать собственную Конституцию. Осталось донести это до спортивных чиновников.

Есть в происходящем еще один тревожный момент. Так получилось, что «именным» законам – что у нас, что в США – присваивают имена людей, трагически погибших. Вспомните «закон Магницкого» или «закон Димы Яковлева». После того, как этот хамский акт Сенат назвал «законом Родченкова», стало реально тревожно за судьбу и здоровье беглого информатора.