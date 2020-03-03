Семь подписей Родченкова в документах по делу российских биатлонисток оказались подделкой

Эксперты установили, что на семи из девяти ключевых документах по делу о российских биатлонистках подпись экс-директора московской лаборатории Григория Родченкова была подделана, сообщил адвокат российской спортсменки Ольги Зайцевой Алексей Панич.

В Международном олимпийском комитете согласились, что подписи Родченкова были поддельными, заявил Панич, передает ТАСС.

«Посмотрев то, что было предоставлено, видим, что, во-первых, в этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни одного из аффидевитов, которые были представлены. То есть наши подозрения и экспертные заявления оказались правильными – Родченков не подписывал этих документов», – сказал Панич.

Защитник биатлонистки добавил, что улик, свидетельствующих о несостоятельности показаний Родченкова, предоставленных Россией в CAS, хватит, чтобы исключить их из числа доказательств, передает РИА «Новости».

Адвокат уточнил, что российская сторона удовлетворена, тем, как CAS рассматривает дело российских биатлонисток, Россия рассчитывает, что профессионализм сохранится и в принятии решений.

Панич пояснил, что подтверждение вывода о подделке подписей Родченкова может повлиять и на другие дела. По его словам, показания экс-директора могут быть изъяты из дела.

«Мы совершенно не заинтересованы в затягивании рассмотрения этого спора, он и так рассматривается уже слишком долго. Поэтому мы считаем, что те доказательства, которые мы представили, их достаточно для того, чтобы придти к выводу о том, что соответствующий аффидевит господина Родченкова необходимо игнорировать, необходимо исключить из числа доказательств», – сказал Панич.

«Со своей стороны могу указать на то, что в новом документе точно так же содержится подпись. Я не эксперт, но визуально я вижу, что она отличается от подписей на других документах. Эту подпись мы также будет проверять», – добавил он.

Панич отметил, что адвокаты рассчитывают, что решение будет принято в течении нескольких недель.

Российская биатлонистка Яна Романова отметила, что российская сторона смогла донести свою позицию в CAS. «Да, решение еще не вынесено, нам еще ждать, но я считаю, что мы позицию донесли, мы это сказали, арбитры нас услышали. Я надеюсь, что они примут справедливое решение, мы будем очень этого ждать», – отметила она.

Спортсменка пояснила, что хочет добиться, чтобы олимпийские награды принадлежали ей. «Кто хочет мириться с этим решением... Мы более двух лет жили под давлением. Это знали все, это сильно подорвало нашу репутацию. Та Олимпиада – это результат очень долгих и многих тренировок. Это, по сути, вся жизнь. Больше этого я ничего не успела в жизни сделать. Как с этим можно согласиться? Негодование и злость – это очень мягкое высказывание», – заключила она.

По ее словам, дело против российских спортсменок похоже на политическую борьбу. «Пора бы уже завершиться ей, потому что разрушены судьбы многих спортсменов и продолжают рушиться. Недопуск на Олимпиаду в Корее – сложно представить, что чувствовали спортсмены, которые всю жизнь готовились и не получили возможности поехать», – отметила Романова.

Девушка добавила, что на себе ощутила, что чувствует спортсмен, у которого отбирают награду. «Это страшно, это дико! Когда мы говорим о политической игре против России, а о ней сейчас говорят все в нашей стране, я тоже всегда вступала в дискуссии на эту тему. Но когда это коснулось лично меня, перевернулись все эмоции, потому что тут уже не до рассуждений. Это просто по сердцу режет и душу рвет. Поэтому очень хочется, чтобы все наконец-то завершилось», – заключила она.

Биатлонистка Зайцева отметила, что очень довольна тем, что в CAS послушали спортсменок. «Вроде мы и обвинены, а вроде и нет, люди называют нас допингистами, а я знаю, что этого не делала. Очень сложно слышать, ведь тебе внушают, что ты виновата, хотя в обвинениях Родченкова лично ко мне претензий нет, моя фамилия названа один раз в начале. Надеемся, конечно, на решение в пользу нас, но как это будет, не знаю», – сказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что один из лучших экспертов-почерковедов Великобритании подтвердил подделку подписей экс-директора московской лаборатории Григория Родченкова на ключевых доказательствах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Напомним, CAS принял к рассмотрению заявление адвокатов российских биатлонисток о поддельных подписях в документах МОК.

В ходе слушаний в CAS адвокат Панич заявил, что представленные МОК подписи на всех аффидевитах Григория Родченкова являются подделкой.