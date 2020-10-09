Всемирный банк критикует Россию за щедрость Не надо начинать курить ради защиты от ковида Алексей Федоров

кардиохирург 9 октября 2020, 11:52 В рецензируемом научном журнале «Практическая пульмонология» опубликована статья специалистов нашего госпиталя по изменениям легких у больных ковидом через полтора месяца после болезни. Несколько любопытных фактов: Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже (и это результаты не только наших наблюдений, но и многочисленных наблюдений коллег) курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Цитата: «Соотношение некурящие/бросившие курить/курящие на момент обследования составляло 24 (75%)/8 (25%)/0». Это из 32 больных со средне-тяжелым и тяжелым течением. Пневмония всё-таки некорректный термин, у больных COVID-19 развивается индуцированная вирусом интерстициопатия (пневмонит). В данном случае это аутоиммунный процесс. Нет пневмонии – не нужны антибиотики. Цитата: диагноз «интерстициопатия», вне всякого сомнения, сподвигнет практического врача к анализу ситуации, требующей при наличии показаний назначения противовоспалительной (моноклональные антитела, глюкокортикостероиды (ГКС)) и антикоагулянтной терапии, и позволит избежать ненужного в подавляющем большинстве случаев назначения антимикробных препаратов. Другие материалы автора Изменения легких на КТ сохраняются достаточно долго, но в большинстве случаев функционально легкие достаточно быстро и полностью восстанавливаются. При массивном поражении после тяжелого течения болезни снижение функции легких есть, в этом случае может помочь короткий (две недели) курс гормональной терапии глюкокортикостероидами, по аналогии с лечением системных аутоиммунных заболеваний. Предчувствуя схватку курящих и некурящих, проясню свою позицию: я просто констатирую факт, получающий научное подтвержение. Не стоит начинать курить, пытаясь защититься от ковида. Курение – это причина десятков опасных для жизни заболеваний, а ковид, скорее всего, через пару лет станет сезонным насморком. Источник: блог Алексея Федорова.

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