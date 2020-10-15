России надо переходить к гусарской дипломатии

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15 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

Европейцы и американцы выкупили большую часть облигаций Газпрома Владимир Астапкович/РИА Новости
Газпром влился в мировой тренд – разместил «вечные» еврооблигации в валюте. Дело это было крайне рискованным: и продажи российского газа в Европе резко просели, и угроза санкций против «Северного потока – 2» не добавляет привлекательности Газпрому. Казалось бы, иностранные инвесторы должны бежать от такой компании. Но европейцы и американцы, наоборот, встали в очередь, чтобы дать в долг. Почему? Подробности...
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Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

Россия отрицает наличие договоренностей по продлению договора СНВ-3 Вадим Савицкий/РИА Новости
В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву? Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

Теоретически войска стран ОДКБ могут вмешаться в бои за Карабах на стороне армянской армии Пресс-служба ЦВО/ТАСС
Азербайджан в среду, впервые в ходе обострения карабахского конфликта, нанес удар по территории Армении, уничтожив ракетный комплекс. Это событие многие расценили как повод для вмешательства ОДКБ: ведь фактически совершен акт агрессии против государства – участника договора. Однако Армения не спешит звать союзников на помощь. На что рассчитывают в Ереване? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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России надо переходить к гусарской дипломатии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие обыватели, журналисты, политологи и даже политики уверены в том, что российская внешняя политика должна быть чуть менее травоядной. Тем более, что перед их глазами стоят страны, которые ведут себя по-гусарски – и достигают успехов. Подробности...

Как Москва готовилась к немецкой оккупации

Тимур Шерзад, журналист
15 октября 1941 года в Москве началась большая паника – ее породило успешное продвижение немцев к столице и слухи про эвакуацию правительства. Но, успокоив граждан, в НКВД не расслаблялись и планомерно готовились к возможной оккупации Москвы. Подробности...
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Как появилось «новое мышление» Горбачева

Наталия Курчатова, литератор
«Чем больше я думаю над происходящим сейчас в мире, тем больше убеждаюсь, что перестройка ему нужна не меньше, чем самому Советскому Союзу» – произнес лауреат на своей нобелевской лекции. Бинго, Михаил Сергеевич! Наконец-то вы начали что-то понимать. Жаль только – поздно. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Геворг Мирзаян

    России надо переходить к гусарской дипломатии

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		15 октября 2020, 17:05

    14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров давал пресс-конференцию для нескольких российских СМИ. Самым популярным вопросом со стороны журналистов, поданным под разными соусами и в различных формулировках был: «а чего мы такие вежливые?». Их интересовало, почему нам все хамят, почему Европа выходит за рамки всех возможных правовых норм (хотя бы в деле Навального), почему Запад вводит санкции ради санкций, почему Турция лезет на российский Кавказ – а Кремль ведет себя как выпускница института благородных девиц.

    Может быть, интересовались журналисты, вместо регулярных ответов по новозаветному принципу «подставь другую щеку» пора уже отвечать по ветхозаветному – «око за око»? Продемонстрировать мускулы, защищать наши интересы без оглядки на какую-то там мораль и соглашения, которые никто с противоположной стороны не соблюдает? Грубо говоря, предлагали Москве пойти по пути США и Турции.

    Министр Лавров с ними не соглашался. Объяснял, что, во-первых, Россия всегда защищает свои интересы. Во-вторых, что хамство и демонстративное нарушение международных норм – не наш путь. «Мы все-таки вежливые люди, как вы знаете. Убежден, что наша позиция отстранения от ситуации, когда мы оглядываемся на Запад и на то, что он о нас подумает, должна все-таки оставаться в рамках международного права. Мы должны сохранять приверженность всем тем договоренностям, которые с нашим участием достигались», – пояснял Сергей Викторович. Ведь, по его словам, «моральное превосходство имеет тот, кто всегда может объяснить свои позиции универсальными международно-правовыми нормами, под которыми подписались все без исключения страны, вступая в ООН, а затем развивая международно-правовую договорную базу в многочисленных конвенциях и т.д.».

    И формально Лавров, конечно же, прав. Международное право – это не просто свод каких-то бумажек, а важнейший кодифицированный набор принципов, на котором основывается вся система международных отношений. Правила игры, которые все должны соблюдать. И в нынешнем мире безответственности и хаоса то государство, которое будет опираться на эти правила, будет выглядеть маяком стабильности и порядка, к которому станут тянуться остальные страны. Более того, если оно будет действовать на основе этих правил (а не хотелок вождей или обидок Сената/Европарламента), то станет в хорошем смысле предсказуемым игроком, с которым можно работать.

    Поэтому, дает понять министр, не стоит опускаться до тех игроков, которые пренебрегают правом, разрушают общую систему международных отношений, а с ней и свою собственную репутацию в мире. Однако по факту с министром можно частично не согласиться.

    Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Да, международное право едино и необходимо, его должны придерживаться все страны – однако эта система работает только тогда, когда есть четкий механизм контроля и наказания нарушителей. Хулиганов, которые оказываются внутри законопослушного набора игроков и, пользуясь их правобоязненностью, творят, что хотят. Выходят из важнейших международных договоров, вводят санкции ради санкций, оскорбляют и обвиняют бездоказательно во всяких вмешательствах в выборы и отравлении известных блогеров, открыто и не стесняясь разжигают конфликты возле границ, демонстративно саботируют российские посреднические усилия ради усиления собственного присутствия в важнейшем для России регионе. Играющие не по правилам хулиганы будут эксплуатировать вежливость других игроков до тех пор, пока там не найдется самый вежливый в российском понимании этого слова – то есть тот, кто выйдет за рамки правил и просто даст хулигану в лоб.

    А можно и вообще не доводить до появления такого хулигана – для этого нужно просто демонстрировать готовность в любой момент, при малейшем проявлении хулиганства, превратиться из законопослушного в «вежливого игрока».

    Поэтому России нужна не моральная, а немного гусарская дипломатия. Не в том смысле, что «в седло и с саблей наголо летим на противника», а в том смысле, что мы должны создавать образ готовности прыгнуть в седло и с саблей наголо лететь на противника.

    Сейчас, напомним, эта дипломатия в моде. Благодаря ее использованию, Дональд Трамп постоянно продавливает Европу и другие государства, навязывая им собственную волю под угрозой введения санкций и применения силовых методов. Еще более успешно «гусарскую дипломатию» эксплуатирует Турция, которая с ее помощью наступает по всем фронтам. Угрожает греческим территориальным водам, захватывает Ливию, защищает террористов в Сирии, выдавливает Российскую Федерацию с Кавказа и формирует пространство тюркского мира во главе с президентом-султаном Реджепом Эрдоганом.

    Критики этого подхода возразят, что упор Трампа и Эрдогана на силу и угрозу силы во всех внешнеполитических начинаниях выйдет им боком. Что такая гусарская дипломатия приведет к консолидации всех политических противников против агрессора. И если Америке это грозит пока что лишь ворчащей фрондой, то для менее слабой и влиятельной Турции подобная консолидация чревата санкциями, перенапряжением сил и давлением на нее по всей периферии – из Греции, Египта, Саудовской Аравии, Ирана, Франции, просыпающегося ЕС, и России. Бывшие враги объединятся для того, чтобы остановить хулигана и дать ему в лоб – и ресурсы этих врагов на порядок будут превосходить ресурсы агрессора. Так что если Москва (которая, конечно, сильнее Анкары – но не настолько, чтобы по показателю совокупной мощи быть ближе к Вашингтону) будет вести себя по-гусарски, то она тоже получит эту консолидацию.

    Однако Россия не собирается вести себя так, как Турция. Анкара использует гусарскую дипломатию в наступательной внешней политике, тогда как от России требуется использовать ее исключительно в оборонительной. Москва не лезет в дела Запада, не пытается кого-то учить жить, не собирается восстанавливать советскую сферу влияния от Берлина до Владивостока и от Северного Ледовитого до Индийского океана.

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    Россия просто хочет, чтобы ее не трогали, давали нормально развиваться и не создавали на ее периферии (в том же постсоветском пространстве) зоны нестабильности. И для того, чтобы убедить хулиганов не лезть, необходимо дать им понять простую вещь: в случае любой «агрессии» Кремль не будет перед ними вежливо расшаркиваться и напоминать про международное право, а просто прыгнет в седло и с саблей наголо полетит на противника. В лучшем случае даст ему в лоб, а в худшем вообще голову снесет. Тогда и только тогда хулиганы будут думать дважды перед тем, как к нам лезть.


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