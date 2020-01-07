Убийство иранского генерала меняет правила войны

Взгляд
7 января, вторник  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
Разделы

Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию

Лидеры трех государств радуются заключению нового соглашения – но их соседей эти планы явно не радуютФото: Aristidis Vafeiadakis/Zumapress/Global Look Press
Греция, Израиль и Кипр подписали важнейшее для этих стран соглашение в газовой области. Газопровод EastMed должен доставить газ с израильского газового месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита в континентальную Европу по дну Средиземного моря. Почему этому проекту резко противостоит Турция – и что он означает для российских газовых планов? Подробности...
Перейти а раздел…

2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
Перейти а раздел…

Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе

Генри Резник мечтает о временах, когда присяжные будут выносить вердикты по всем делам о тяжких преступленияхФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Трудно заподозрить наших граждан в любви к чиновникам и к педофилам. При этом все равно суды присяжных выносили 20–25% оправдательных приговоров по этим делам. В судах обнаруживались все эти огрехи, связанные с фабрикациями», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник. Так он прокомментировал предложение передать на рассмотрение присяжных дела коррупционеров и педофилов. Подробности...
Перейти а раздел…

Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

Ангела Меркель прилетит в Москву по приглашению Владимира Путина обсуждать Ближний ВостокФото: kremlin.ru
Дональд Трамп потребовал от Ирака «миллиарды долларов» и пригрозил ударить по объектам культурного наследия Ирана. В ответ Тегеран пообещал Вашингтону «второй Вьетнам», если американцы не выведут войска с Ближнего Востока. Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Ангела Меркель объявила о срочном визите в Москву для обсуждения ситуации с Владимиром Путиным. Удастся ли лидерам двух стран предотвратить большую войну? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство иранского генерала меняет правила войны

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...

Из нашей жизни ушла чернуха

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
На картиночных оптовых базах и складах, где соцсетевые розничники черпают картинки для постов, такого товара, которым можно проиллюстрировать, что «в России все плохо», становится все меньше. Стремительно и катастрофически. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

Антон Крылов, журналист
Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Какими будут смартфоны будущего

    Обсуждение: 6 комментариев

    Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

      Перейти а раздел…

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Себастьян Курц вновь стал канцлером Австрии
              Иран составил планы мести США за СулейманиНазвано число празднующих Рождество россиянСША отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООНПарламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией
              Письменное уведомление о выводе войск США из Ирака объявили «ошибкой»Дым от пожаров в Австралии достиг Южной АмерикиПольша собралась запретить российскую трактовку исторических событийВ США водитель открыл стрельбу по попавшим в его машину снежком детям
              Власти США начали разработку санкций против ИракаВ Турции оценили возможность вооруженного столкновения с Россией в ЛивииСельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»Названы самые интересные патенты на изобретения в 2019 году

              Главная тема


              Как Иран отомстит Трампу за убийство Сулеймани

              «сохранить независимость»


              Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

              новогодние каникулы


              С зимних курортов Грузии началось бегство туристов

              новая смутная эпоха


              Политолог: Растущая роль ЧВК говорит о возврате мира в Средневековье

              Видео

              надежда ВМФ


              Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

              ближний восток


              Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

              крупные проекты


              Какие газовые победы празднует Россия

              рынок нефти


              Когда кончится американская «сланцевая революция»

              дефицит справедливости


              Максим Соколов: Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

              дефицит героев


              Ирина Алкснис: Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

              христианский мир


              Сергей Худиев: Рождество – это про смысл и надежду

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?


              Тимофей Бордачёв

              Убийство иранского генерала меняет правила войны

              Тимофей Бордачёв
              Программный директор клуба "Валдай"
              		 7 января 2020, 14:11

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет?

              Ответ зависит от реакции Тегерана и его практических действий в отместку за крайне жесткий, даже по современным меркам, выпад со стороны Вашингтона. Начнет Иран, после завершения траура, наносить чувствительные удары по американским силам и прокси в регионе – и Трампу будет очень трудно отвертеться от того, чтобы оказаться втянутым в спираль эскалации. Не начнет – история просто зафиксирует очередной уровень насилия, допустимого при возникновении военно-дипломатических противоречий.

              Большинство наблюдателей явно надеется, что реакция Ирана останется в пределах драматизации момента и не приведет к по-настоящему серьезным осложнениям международной обстановки. Но есть и такие, кто считает, что Иран ответит серьезно и 2020 год станет все-таки не последним мирным, а первым военным годом новой эпохи игры без правил. В любом случае, с точки зрения развития международной политики наиболее важно – это то, какой будет такая война и насколько она будет отличаться от предыдущих конфликтов с участием сверхдержав и не только.

              Пока есть надежда, что вооруженный конфликт США и Ирана, развязанный президентом Трампом, станет началом новой эпохи, которая будет ближе к «блестящим» 18 – 19 векам, нежели чем тоталитарному и жестокому 20-му. Сам президент США очевидно стремится удержать эскалацию под контролем и не скатиться в политику, которую проводили три его предшественника. Особенно пошлой она стала при президенте – лауреате Нобелевской премии мира, когда США сносили враждебные режимы, но уже вообще не брали ответственности за будущее пострадавших государств, как это случилось с Ливией.

              Угрозы Трампа разнести несколько десятков иранских объектов, включая исторические памятники – это, скорее, попытка не допустить дальнейшего разрастания конфликта. Но воевать по-настоящему, как это было принято в последние десятилетия, Трамп явно не собирается и не хочет. Он максимально задрал ставки – показал, какими могут быть действия сверхдержавы, если ее интересы задеты. Это чудовищно с точки зрения нормальной человеческой морали и права, но для международных отношений не так уж и трагично.

              Фото: Zuma/ТАСС

              Несмотря на то, что действия США позволяют забыть о существовании международного права, когда это касается великих держав, в долгосрочной перспективе это вносит ясность и несколько расширяет горизонт решений для России или Китая, даже Индии, в отношениях с более слабыми, но норовистыми партнерами. Как это всегда было в истории международных отношений, великие державы создают практики, которые потом становятся общепринятыми.

              Никто не утверждает, что эти практики хороши или справедливы – последнее понятие вообще не из терминологического ряда международной политики. В этой жестокой области человеческой деятельности наивысшим проявлением морали является умеренность в использовании своей силы.

              В 2008 году Россия поступила морально – могла захватить Тбилиси и сменить там политический режим, но не сделала этого, ограничившись решением четко артикулированной политической задачи. В 2014 году Россия своей военной силой дала населению Крыма возможность свободно определить свое политическое будущее. Но не пошла на оккупацию Украины с ликвидацией там враждебного режима и установлением дружественного. В обоих случаях у России были на это силы, и она не рисковала втягиванием в неконтролируемую эскалацию вплоть до Третьей мировой войны. Но сама себя ограничила, оставшись в рамках допустимой в действиях военной сверхдержавы морали.

              Сами США и их союзники, наоборот, после завершения Холодной войны о морали в своих действиях не задумывались – ставка делалась на полное подчинение непокорных, оккупацию целых стран и насаждение там дружественных режимов.

              Во всех случаях кроме агрессии НАТО против Югославии 1999 года, где политическая цель – заставить руководство страны принять те условия, которые его не устраивали – была четко обозначена, это не принесло самим США и миру ничего хорошего. Трамп, сугубо мирный по своему характеру человек, пока пытается остаться в рамках морали – воюем с военными, решаем исключительно политические задачи. Результат – минимальное за всю новейшую историю военных авантюр США количество жертв среди гражданских у противной стороны.

              Большей умеренности в применении силы, даже в отношениях между сверхдержавами и средними по масштабу государствами, каковым является Иран, способствует и разнообразие потенциальных источников внешней поддержки. При том, что и сам Иран – это, конечно, не Ирак Саддама Хусейна по степени своей внутренней устойчивости, мир 2020 года – уже не «однополярный момент» 1999 или 2003 годов. Начни США против Тегерана настоящую войну на уничтожение вряд ли другие сверхдержавы позволят Вашингтону легко отделаться. Трамп это, похоже, прекрасно понимает. И не рассматривает такую войну в качестве приемлемого варианта.

              Так что демократизм международных отношений нашего времени – это безусловное благо. Он позволяет сдерживать произвол тех, кто в силу своих силовых возможностей может его себе позволить. В условиях международной анархии применение силы регулируется только возможностью получить сдачи.

              В этом качественное отличие новой эпохи от тоталитарных международных отношений большей части 20 века. Вторая мировая – самая страшная война в истории человечества – создала порядок, при котором сильнейшие полностью контролировали более слабых. Контролировали не их действия, а сам уклад жизни, диктовали, какие политические режимы имеют право на жизнь, а какие нет. Период после Холодной войны оставил в качестве сильнейшего только США, но сути этого порядка не изменил. Поэтому она и проявлялась наиболее уродливо. Сейчас наступили другие времена.

              Сверхдержава может, и должна, «щелкнуть по носу» боле слабого, если его поведение сверхдержаве не нравится. Но рассчитывать на полное лишение его суверенитета она уже не может.

              Весьма возможно, что XXI век вернет войну к ее первоначальному назначению – быть инструментом дипломатии и средством решения территориальных вопросов. Если державы, особенно великие, смогут оставить в прошлом привычку завоевывать других, то станет меньше жертв среди гражданских – не будет необходимости полного подавления и контроля над территорией. Война опять станет делом тех, для кого решение внешнеполитических задач своего государства с оружием в руках – это профессия. Как это было для погибшего иранского военачальника.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Из нашей жизни ушла чернуха

              Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
              На картиночных оптовых базах и складах, где соцсетевые розничники черпают картинки для постов, такого товара, которым можно проиллюстрировать, что «в России все плохо», становится все меньше. Стремительно и катастрофически. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера

              Антон Крылов, журналист
              Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
              Обсуждение: 33 комментария

              Рождество – это про смысл и надежду

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              За Рождеством стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь, как уже преобразила жизнь множества людей. Подробности...
              Обсуждение: 102 комментария

              Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

              Максим Соколов, публицист
              Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о справедливости жестокой и неумолимой. Подробности...
              Обсуждение: 353 комментария

              Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...
              Обсуждение: 64 комментария

              Социальный расизм должен быть правильным

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
              Обсуждение: 67 комментариев

              Убийство Сулеймани поднимает ставки

              Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
              Решение президента США открывает новую главу в межгосударственном противостоянии. Убит государственный деятель, официальное лицо страны – члена ООН, с которой США не находятся в состоянии войны. Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Айзек Азимов – великий пророк из Смоленской губернии

              Владимир Веретенников, Журналист
              Азимов создал книги, в которых под видом далекого грядущего с большой степенью точности описывается нынешнее. Помните? Великолепная галактическая империя, объединившая двадцать пять миллионов обитаемых миров – и невозможно было представить такую силу, которая хотя бы ее пошатнула. Подробности...
              Обсуждение: 67 комментариев

              Выживший Ваня Фокин – это все мы

              Сергей Мардан, публицист
              Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
              Обсуждение: 51 комментарий

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............