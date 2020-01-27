Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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Зачем Испания хвастается участием в блокаде Ленинграда

Всего через «Голубую дивизию» прошло порядка 40 тысяч человек. Свое название она получила по цвету рубашек фалангистов, ставших частью их формы Фото: Scherl/Global Look Press
Одна из крупнейших газет Испании решила похвалить знаменитую «Голубую дивизию» за войну против СССР и за участие в блокаде Ленинграда, когда «испанские солдаты проявили свои лучшие качества». Что это – очередная попытка Европы пересмотреть итоги Второй мировой войны или хамская глупость со стороны испанских националистов? Подробности...
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Освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста

Освобождение Освенцима стало одним из символов освободительных усилий Советской АрмииФото: Keystone Pictures USA/Zuma/Global Look Press
Ровно 75 лет назад, 27 января 1945 года, части 100-й стрелковой дивизии Первого Украинского фронта освободили город Освенцим и находящийся неподалёку концлагерь. С тех пор слово «Освенцим» стало нарицательным для обозначения крайних проявлений бесчеловечности. Как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден? Подробности...
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Как Китаю удалось превзойти Россию в производстве вооружений

По темпам строительства флота Китай опережает все ведущие страны мира, в том числе СШАФото: JASON LEE/Reuters
Впервые за долгое время Китаю удалось добиться превосходства над Россией по объемам производства и продаж оружия. И хотя по экспорту вооружений Россия по-прежнему занимает вторую строчку, Китай в ближайшие годы может потеснить и на этой позиции, наращивая свое присутствие на рынках Африки и Латинской Америки. За счет чего Поднебесной удалось совершить такой рывок?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

Глеб Простаков, журналист
За идиотизмом политиков мы забываем, что значительная часть украинцев – абсолютно вменяемы, трезвы в суждениях и в целом мало отличаются от людей из ДНР, ЛНР, Крыма, да и самой России. Подробности...

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Современные европейские государства холят и лелеют всякого рода меньшинства. Россия, правда, пошла по особому пути и вместо того, чтобы выпустить закон «о защите чувств и прав гомосексуалистов», выбрала другую группу – верующих. Подробности...
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Во Всеволоде Чаплине было столько намешано

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              Глеб Простаков

              Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

              Глеб Простаков
              журналист
              		 27 января 2020, 18:15

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              В поезде, следующему по маршруту «Москва – Киев», царит безмерная толерантность. Люди, курсирующие между столицами двух странным образом враждующих государств, просто не могут иначе. Вселенская усталость от разговоров на досужую тему, равно как и личные проблемы каждого, связанные с ней, как правило, заставляют людей молчать. Это вообще очень тихий поезд. Но иногда там все же можно услышать откровения.

              Например, обычной наружности мужичок рассказывает соседке по купе, как он вот уже пятнадцать лет мотается из Украины в Москву и обратно каждые три месяца. На вопрос собеседницы – почему за целых пятнадцать лет мужичок не удосужился обустроить свою жизнь там, где работает, тот дал простой, но уверенный ответ: «У меня есть моральные принципы». Прозвучало это почти как у Данила Багрова с его «Зря вы так, я Родину люблю». Но, в отличие от персонажа Бодрова, понять логику мужичка совершенно невозможно, можно только простить.

              Вот работает он на московской стройке, получает зарплату, ежемесячно платит деньги за патент в бюджет «страны-агрессора». Вечером после работы пьет местное пиво, возможно, даже в компании других мужичков из Подмосковья и остальной большой России, работающих на таких же стройках. И тоже рассказывает им о том, как Родину любит, что принципы, и…вот это все? Или только в поезде по маршруту Москва – Киев, и дальше с пересадкой, на Ровно или Житомир, его ностальгия одолевает, а вместе с ней – и острые патриотические переживания?

              А, может, и вовсе по дороге из российской столицы он говорит одно, а по пути из дома – другое? О том, как скучал по ухоженности Москвы, дорогам, огням, метро и прочим удобствам? Не знаю. Мужичок, конечно, мне уже не ответит.

              Но вот я встречаю в Киеве молодых ребят. Они выпивают в «Пьяной вишне» – новом заведении, расположенном прямо на Майдане независимости. Парни – типичные хипстерствующие киевляне лет по 25-30. Разговорились ни о чем. И тут один, обращаясь ко мне, выдает: «Из Москвы что ли?». Не знаю, что в моей речи меня выдало, но прежде, чем ответить «да» или «нет» инстинктивно призадумался. «Да ладно тебе, Москва рулит» – сказал один из них, улыбнувшись, и непринужденная беседа продолжилась еще веселей.

              Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС

              На нас сваливается поток новостей из Украины, с ее маршами неонацистов, сносом памятников, принятием дурацких законов и бытовой ненавистью, обильно подпитываемой политиками с обеих сторон. Говорящие головы на экранах «ящика» с пеной у рта несут откровенную ересь – она все еще хорошо продается.

              За всем этим мы забываем, что значительная часть украинцев – абсолютно вменяемы, трезвы в суждениях и в целом мало отличаются от людей из ДНР, ЛНР, Крыма, да и самой России. Нормальный Киев существует параллельно с Киевом ненормальным, в который на волне революции убожества съехались маргиналы со всей страны, да и из России тоже.

              Истории про мужичка из поезда и молодых ребят с Майдана довели меня до рассуждений об электоральном дисбалансе, который мы сегодня наблюдаем на Украине, и его последствиях для страны. Существует устойчивое убеждение, что с уходом Крыма и Донбасса баланс сдвинулся в пользу националистических сил, опирающихся на избирателя центральной и западной Украины. И что в этом причина правого поворота и всех нынешних бед страны.

              Что юго-восток представлен в политике обломками Партии регионов, названными то ли «Оппозиционным блоком», то ли «Оппозиционной платформой «За жизнь». А полученные этими политсилами совокупные 16% ни на что не влияющих голосов – результат этого самого перекоса. Сколь удобное, столь и неубедительное объяснение.

              Реальность же состоит в том, что ни одна из этих политсил не представляет ни адекватный юго-восток страны, ни адекватных людей в принципе. Их избиратель – это мужичок из поезда с его неясной логикой патриота и столь же неясными моральными принципами. Ориентируясь на этот электорат, обе псевдооппозиционные партии неизменно проигрывают конкуренцию на этом поле «умеренным популистам» из «Слуги народа» Зеленского или партии «Батькивщина» Тимошенко. Отсюда и мизерные проценты, собранные с адекватной Украины. Для маргиналов же есть «Европейская солидарность» Порошенко и «Голос» Вакарчука, которые в совокупности собирают почти столько же голосов, как и «оппозиционеры».

              Это формирует искаженное представление о сошедшей с ума Украине, голосующей за «нацистов». Правда же в том, что огромная масса русскоязычных украинцев на юго-востоке, в Киеве, да и по всей стране, вообще не имеют своих представителей в политике. Вот эти ребята из «Пьяной вишни», у которых «Москва рулит», лишены голоса. Граждане Украины, которые хотели бы видеть русский язык вторым государственным, лишены голоса. Для партий, претендующих на их поддержку, это слишком радикальный, а, может, даже и вовсе – антиукраинский шаг. Быть за дружбу с Россией можно. За поставки газа, торговлю, бизнес – тысячекратное да.

              Но русский – вторым государственным? – Что вы, что вы. Не «революция достоинства», а «госпереворот»? – Это уже слишком. У лидеров этих политсил свои особы отношения с «революцией достоинства». Прямо как у мужичка из поезда – та же логика, тот же взгляд на мир вокруг.


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