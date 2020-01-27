Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

В поезде, следующему по маршруту «Москва – Киев», царит безмерная толерантность. Люди, курсирующие между столицами двух странным образом враждующих государств, просто не могут иначе. Вселенская усталость от разговоров на досужую тему, равно как и личные проблемы каждого, связанные с ней, как правило, заставляют людей молчать. Это вообще очень тихий поезд. Но иногда там все же можно услышать откровения.

Например, обычной наружности мужичок рассказывает соседке по купе, как он вот уже пятнадцать лет мотается из Украины в Москву и обратно каждые три месяца. На вопрос собеседницы – почему за целых пятнадцать лет мужичок не удосужился обустроить свою жизнь там, где работает, тот дал простой, но уверенный ответ: «У меня есть моральные принципы». Прозвучало это почти как у Данила Багрова с его «Зря вы так, я Родину люблю». Но, в отличие от персонажа Бодрова, понять логику мужичка совершенно невозможно, можно только простить.

Вот работает он на московской стройке, получает зарплату, ежемесячно платит деньги за патент в бюджет «страны-агрессора». Вечером после работы пьет местное пиво, возможно, даже в компании других мужичков из Подмосковья и остальной большой России, работающих на таких же стройках. И тоже рассказывает им о том, как Родину любит, что принципы, и…вот это все? Или только в поезде по маршруту Москва – Киев, и дальше с пересадкой, на Ровно или Житомир, его ностальгия одолевает, а вместе с ней – и острые патриотические переживания?

А, может, и вовсе по дороге из российской столицы он говорит одно, а по пути из дома – другое? О том, как скучал по ухоженности Москвы, дорогам, огням, метро и прочим удобствам? Не знаю. Мужичок, конечно, мне уже не ответит.

Но вот я встречаю в Киеве молодых ребят. Они выпивают в «Пьяной вишне» – новом заведении, расположенном прямо на Майдане независимости. Парни – типичные хипстерствующие киевляне лет по 25-30. Разговорились ни о чем. И тут один, обращаясь ко мне, выдает: «Из Москвы что ли?». Не знаю, что в моей речи меня выдало, но прежде, чем ответить «да» или «нет» инстинктивно призадумался. «Да ладно тебе, Москва рулит» – сказал один из них, улыбнувшись, и непринужденная беседа продолжилась еще веселей.

На нас сваливается поток новостей из Украины, с ее маршами неонацистов, сносом памятников, принятием дурацких законов и бытовой ненавистью, обильно подпитываемой политиками с обеих сторон. Говорящие головы на экранах «ящика» с пеной у рта несут откровенную ересь – она все еще хорошо продается.

За всем этим мы забываем, что значительная часть украинцев – абсолютно вменяемы, трезвы в суждениях и в целом мало отличаются от людей из ДНР, ЛНР, Крыма, да и самой России. Нормальный Киев существует параллельно с Киевом ненормальным, в который на волне революции убожества съехались маргиналы со всей страны, да и из России тоже.

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Истории про мужичка из поезда и молодых ребят с Майдана довели меня до рассуждений об электоральном дисбалансе, который мы сегодня наблюдаем на Украине, и его последствиях для страны. Существует устойчивое убеждение, что с уходом Крыма и Донбасса баланс сдвинулся в пользу националистических сил, опирающихся на избирателя центральной и западной Украины. И что в этом причина правого поворота и всех нынешних бед страны.

Что юго-восток представлен в политике обломками Партии регионов, названными то ли «Оппозиционным блоком», то ли «Оппозиционной платформой «За жизнь». А полученные этими политсилами совокупные 16% ни на что не влияющих голосов – результат этого самого перекоса. Сколь удобное, столь и неубедительное объяснение.

Реальность же состоит в том, что ни одна из этих политсил не представляет ни адекватный юго-восток страны, ни адекватных людей в принципе. Их избиратель – это мужичок из поезда с его неясной логикой патриота и столь же неясными моральными принципами. Ориентируясь на этот электорат, обе псевдооппозиционные партии неизменно проигрывают конкуренцию на этом поле «умеренным популистам» из «Слуги народа» Зеленского или партии «Батькивщина» Тимошенко. Отсюда и мизерные проценты, собранные с адекватной Украины. Для маргиналов же есть «Европейская солидарность» Порошенко и «Голос» Вакарчука, которые в совокупности собирают почти столько же голосов, как и «оппозиционеры».

Это формирует искаженное представление о сошедшей с ума Украине, голосующей за «нацистов». Правда же в том, что огромная масса русскоязычных украинцев на юго-востоке, в Киеве, да и по всей стране, вообще не имеют своих представителей в политике. Вот эти ребята из «Пьяной вишни», у которых «Москва рулит», лишены голоса. Граждане Украины, которые хотели бы видеть русский язык вторым государственным, лишены голоса. Для партий, претендующих на их поддержку, это слишком радикальный, а, может, даже и вовсе – антиукраинский шаг. Быть за дружбу с Россией можно. За поставки газа, торговлю, бизнес – тысячекратное да.

Но русский – вторым государственным? – Что вы, что вы. Не «революция достоинства», а «госпереворот»? – Это уже слишком. У лидеров этих политсил свои особы отношения с «революцией достоинства». Прямо как у мужичка из поезда – та же логика, тот же взгляд на мир вокруг.