Оппозиция предлагает нанять идиота

Я сторонник строгой логики во всем. Я убежден, что математика должна применяться везде, где только возможно, а в области государственного управления только она и годится. Поэтому, лично мое отношение в любым революциям, кроме научно-технических – очень скептическое. Выигрыш всегда неочевиден, при этом возникают очень большие издержки при исключительно высоких рисках. Мне достаточно одного этого соображения для того, чтобы быть в числе тех, кого называют лоялистами, охранителями и запутинцами.

Для меня идея личной свободы является очень важной. Мне есть с чем сравнивать. Мое детство и юность пришлись на советское время. К 1991 году я уже был вполне себе взрослым, чтобы не хотеть жить при социализме. При этом я совершенно не склонен к драматизму и творческим преувеличениям. Про 1937 год хорошо говорить с теми, кто помнит хотя бы 1983-й. Все стальное – пошлая литературщина.

Мне уже продавали однажды «демократию». Примерно с 1988 по 1993 год этот товар очень неплохо шёл. Потом я понял, что демократия – это что-то вроде заряженной воды Алана Чумака. Должно излечивать рак и делать счастливым, но не излечивает и счастья не добавляет. Продать мне повторно эту чудо-таблетку в 2019 можно только с помощью очень хорошего маркетинга, а я его пока не вижу.

Впрочем, речь же идет о том, что демократии и свободы в России почти не осталось. Нужно просто увеличить дозировку. Ведь так? Тогда вот что я думаю про свободу. Много ли ее стало за 20 путинских лет или она растаяла, как мартовские сугробы?

В 1999 году любая иномарка за 10 тысяч долларов была предметом роскоши, а сегодня ее может купить даже таксист-гастарбайтер.

В 1999 году обычный человек не мог заработать квартиру. Никак и никогда. Про ипотеку мы читали только в романе Лесли Уоллера «Банкир». Только за прошлый год ипотечные кредиты взяли 1,5 миллиона семей. В 1999 году средняя зарплата по стране была 56 долларов. Сегодня – 637. В 1999 году за чертой бедности жило 40,8% населения, сегодня – 13,8%.

Базовые, то есть основополагающие свободы – это возможность накормить своих детей. Это – возможность иметь крышу над головой. Свобода – это жить без страха быть убитым среди бела дня.

Так вот. По пути свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь. Никогда еще моя Родина не была такой свободной, как сегодня. А если кто-то считает, что все здесь устроено не так и нужно немедленно всю эту конструкцию сломать, пусть ему для начала менты сломают нос. Часто это является единственной действенной терапией, заменяющей беседы с психологом.

Я не слепой. Я вижу одуревших от дикой коррупции чиновников, я вижу апатию общества, которое за 30 лет так и не стало гражданским, я вижу бизнес, который остается оффшорным. Но не нужно меня убеждать, что от меня ничего не зависит, что у меня нет будущего и что Россия – обречена, если только немедленно не обнулить всю государственную систему.

Любой владелец бизнеса может на пальцах объяснить, что, если вы наняли нового генерального директора, и он предлагает вам одновременно изменить корпоративную структуру, заменить весь совет директоров и руководителей ключевых подразделений, значит, вы наняли идиота и шизоида.

Несистемная оппозиция предлагает корпорации «Российская Федерация» и нам, ее гражданам-акционерам, такую же управленческую реформу. Мы не хотим повышать эффективность таким образом и подозреваем, что это угрожает нам катастрофой.

Нам не нужно предлагать выиграть в казино.