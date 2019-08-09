Оппозиция предлагает нанять идиота

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Россиян ждет испытание падением цен

Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
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Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случаются несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне Нёнокса? Подробности...
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«Друг Путина» намерен захватить всю власть в Италии

Италия оказалась на грани досрочных выборов Фото: Guglielmo Mangiapane/Reuters
В Италии начался новый политический кризис: из-за фактического распада парламентской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов, о чем заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Премьер-министр страны Джузеппе Конте с этим не согласен и требует объяснений. Чем закончится для Италии ссора политиков, одного из которых на Западе уже давно называют «другом Путина»? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Оппозиция предлагает нанять идиота

Сергей Мардан, публицист
Базовые свободы – это возможность накормить своих детей, иметь крышу над головой и жить без страха быть убитым средь бела дня. Так вот. По пути свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь. Никогда еще моя Родина не была такой свободной. Подробности...

Миссионер для заблудших и забуревших

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
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Русские люди черепами не мерятся

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия строилась на том, что принимала в себя тех, кто стремился к ней. И были ли менее русскими умиравшие на Великой Отечественной татары, казахи, узбеки? Были ли они менее русскими, чем нынешние юноши и девушки, гуляющие по парку «Зарядье»? Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

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          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
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          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

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              Сергей Мардан
              публицист
              		 9 августа 2019, 20:01

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              Я сторонник строгой логики во всем. Я убежден, что математика должна применяться везде, где только возможно, а в области государственного управления только она и годится. Поэтому, лично мое отношение в любым революциям, кроме научно-технических – очень скептическое. Выигрыш всегда неочевиден, при этом возникают очень большие издержки при исключительно высоких рисках. Мне достаточно одного этого соображения для того, чтобы быть в числе тех, кого называют лоялистами, охранителями и запутинцами.

              Для меня идея личной свободы является очень важной. Мне есть с чем сравнивать. Мое детство и юность пришлись на советское время. К 1991 году я уже был вполне себе взрослым, чтобы не хотеть жить при социализме. При этом я совершенно не склонен к драматизму и творческим преувеличениям. Про 1937 год хорошо говорить с теми, кто помнит хотя бы 1983-й. Все стальное – пошлая литературщина.

              Мне уже продавали однажды «демократию». Примерно с 1988 по 1993 год этот товар очень неплохо шёл. Потом я понял, что демократия – это что-то вроде заряженной воды Алана Чумака. Должно излечивать рак и делать счастливым, но не излечивает и счастья не добавляет. Продать мне повторно эту чудо-таблетку в 2019 можно только с помощью очень хорошего маркетинга, а я его пока не вижу.

              Впрочем, речь же идет о том, что демократии и свободы в России почти не осталось. Нужно просто увеличить дозировку. Ведь так? Тогда вот что я думаю про свободу. Много ли ее стало за 20 путинских лет или она растаяла, как мартовские сугробы?

              В 1999 году любая иномарка за 10 тысяч долларов была предметом роскоши, а сегодня ее может купить даже таксист-гастарбайтер. 
              В 1999 году обычный человек не мог заработать квартиру. Никак и никогда. Про ипотеку мы читали только в романе Лесли Уоллера «Банкир». Только за прошлый год ипотечные кредиты взяли 1,5 миллиона семей. В 1999 году средняя зарплата по стране была 56 долларов. Сегодня – 637. В 1999 году за чертой бедности жило 40,8% населения, сегодня – 13,8%.

              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

              Базовые, то есть основополагающие свободы – это возможность накормить своих детей. Это – возможность иметь крышу над головой. Свобода – это жить без страха быть убитым среди бела дня.
              Так вот. По пути свободы Россия за 20 лет прошла огромный путь. Никогда еще моя Родина не была такой свободной, как сегодня. А если кто-то считает, что все здесь устроено не так и нужно немедленно всю эту конструкцию сломать, пусть ему для начала менты сломают нос. Часто это является единственной действенной терапией, заменяющей беседы с психологом.

              Я не слепой. Я вижу одуревших от дикой коррупции чиновников, я вижу апатию общества, которое за 30 лет так и не стало гражданским, я вижу бизнес, который остается оффшорным. Но не нужно меня убеждать, что от меня ничего не зависит, что у меня нет будущего и что Россия – обречена, если только немедленно не обнулить всю государственную систему.

              Любой владелец бизнеса может на пальцах объяснить, что, если вы наняли нового генерального директора, и он предлагает вам одновременно изменить корпоративную структуру, заменить весь совет директоров и руководителей ключевых подразделений, значит, вы наняли идиота и шизоида.

              Несистемная оппозиция предлагает корпорации «Российская Федерация» и нам, ее гражданам-акционерам, такую же управленческую реформу. Мы не хотим повышать эффективность таким образом и подозреваем, что это угрожает нам катастрофой.

              Нам не нужно предлагать выиграть в казино.


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