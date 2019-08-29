Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

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29 августа, четверг  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
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Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов

Крым возмущен наглостью Украины, которая требует денег после блэкаута на полуостровеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, теперь требует с России компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти. Эксперты считают, что у Киева есть шансы отсудить у Москвы деньги за утраченное имущество. Но вот с их получением возникнут сложности. Подробности...
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Google обвинили в работе на российский империализм

«Российский культурный империализм продолжается, теперь с корпоративной поддержкой», возмущаются белорусские блогерыФото: ВЗГЛЯД
Национальные активисты из Белоруссии, некоторых других постсоветских стран и ряда регионов РФ столкнулись с новой для себя проблемой: их национально ориентированный, зачастую – прямо антироссийский контент больше нельзя рекламировать на ведущих платформах интернета. Причина – либеральная цензура, ставшая союзником русского языка по довольно смешной причине.  Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкорром телеканала «Россия» прямо на майдане, то есть в окружении ненавсти, и делал репортерскую работу. Подробности...

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Антон Любич, экономист
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              Виталий Лейбин

              Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

              Виталий Лейбин
              главный редактор журнала «Русский репортер»
              		 29 августа 2019, 19:05

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              Я горжусь, что давно знаю Кирилла Вышинского и счастлив, что он вышел на свободу.

              Вот же как бывает, с конца 90-х знаешь человека, иногда работаешь вместе, обмениваешься соображениями и контактами, читаешь одни книжки (у меня есть еще потрепанный том «Записок о русской культуре» Юрия Лотмана», который мы зачитали), что делать, и пьешь иногда (как остроумно говаривали в конце вечера, как я надеюсь, еще не до конца бывшие днепропетровские наши общие друзья, «коньяк трезвит»).

              И вот – я горжусь. Знаешь тыщу лет человека, а потом обнаруживаешь, что он – настоящий герой.

              Вот как он писал из тюрьмы: «Конечно, год в тюрьме – точно не сахар, и не было дня, когда я не хотел бы оказаться на свободе, рядом с семьей, близкими, друзьями и коллегами. Но я точно не готов был ни год назад, ни полгода, ни сейчас заплатить за свободу какими-либо компромиссами или участием в политических играх, ради которых меня арестовали. Уверен, что любой из коллег, оказавшихся на моем месте (не дай Бог, конечно), поступил бы так же».

              Я вот про себя не уверен. Конечно, в нашей культуре зарекаться нельзя. И, конечно, я у всех друзей, кто прошел через тюрьму, спрашивал «фишки» выживания. Спрашивал и Валерия Абрамкина, великого защитника правды (он говорил, часто защищает не право, а людей, в этом смысле он не правозащитник), автора книги «Как выжить в советской тюрьме» – он говорил про то, что надо понимать понятия.

              Фото: Стрингер/РИА Новости

              Спрашивал у украинского коллеги, который год просидел в украинском СИЗО и был оправдан, и он рассказывал, что не стоит рисковать просить  тайно передавать смартфон. Спрашивал у донецкого друга, который отсидел месяц в изоляторе в ДНР, он не рекомендовал зарубаться на прошлом и надеждах, а жить здесь и сейчас и делать зарядку. Я даже раз десять в год бросаю курить, чтобы меньше зависеть от обстоятельств, если, что. Но думаю, что я – не герой.

              А Кирилл – герой. В том числе и в античном смысле – человек, преодолевающий обстоятельства и судьбу.    

              Помнится, в конце января 2014 года в Киеве мы с редакцией газеты «Вести», уже после двух первых жертв на майдане  устроили круглый стол для украинских и российских журналистов, чтобы понять, есть ли еще шанс предотвратить войну, мы все были еще вежливы до кривых улыбочек. Украинские коллеги витиевато уходили от вопроса о том, надо ли соблюдать элементарные журналистике стандарты, профессиональную нейтральность, отказ от дегуманизации одной из сторон конфликта.

              Один мэтр сказал: «Машина останавливается на красный свет, а танк не останавливается», в том смысле, что настало время танков. Другой коллега сказал, что сейчас не время правды. Некоторые из участников потом уехали в Россию, некоторые остались и втоптали себя самих в мутную жижу, неприлично прислуживая Порошенко и раздувая ненависть к русским и Донбассу. И двое, самых смелых, прошли через тюрьму – Игорь Гужва (к счастью, недолго) и Кирилл Вышинский.

              Я же тогда  компромиссно всем улыбался, думая, что еще возможен диалог и есть шанс на мир. Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкорром телеканала «Россия» прямо на майдане, то есть в окружении ненавсти, и делал репортерскую работу. И ни капельки не стеснялся и не лебезил, типа как «я работаю на них, но мы же свои» – он работал прямо и ясно.

              Его «РИА Новости Украина» считались «пророссийскими», они точно не были агиткой за войну и власти, во что прекратилось большинство СМИ Украины, но и не были агиткой и «за ДНР», это была хорошая работа.

              Все, что могли предъявить следователи – это безграмотный анализ заметок. Например, новостная заметка: «Крым перешел на московское время» о переводе часов в Крыму на два часа вперед, якобы содержала «призывы к смене границ территории и государственной границы Украины» и подобное смешное.

              До его ареста мы обычно переписывались в мессенджере – то он меня просил репортаж с Донбасса для «РИА Новости Украина», то я просил комментария по ситуации. Помню, спросил его, почему украинские власти, по его мнению, решились на блокаду Донбасса в начале 2017 года, подумали ли они о бюджете страны. «Да, они живут до вечера, а там как-то будет» – ответил Кирилл.

              А вот Кирилл Вышинский не до вечера живет, а чтобы вечность проводить. Надеюсь вскоре поделать это вместе с ним в свободной обстановке.


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