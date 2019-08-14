Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Недавно в Самарской области прошел международный этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения», посвященный битве Тимура и Тохтамыша в 1391 г.

На берегах небольшой речки Кондурчи современные реконструкторы вспоминали одно из величайших сражений Средневековья, из разряда тех, что некогда решали судьбы царств. Непобедимый самаркандский эмир тогда наголову разбил армию могущественного хана Золотой Орды. Спросите, при чем здесь Русь? Вот об этом и предлагаю поговорить.

Сразу скажу, сведений об участии русских войск в сражении нет. Великий московский князь Василий Дмитриевич с войском был в составе армии Тохтамыша, но он ждал Тимура у переправы через реку Яик, а многоопытный в ратных делах эмир обошел своего противника другим путем и ударил в тыл. Когда весть о разгроме Тохтамыша достигла русских застав, они спешно унесли ноги на правый берег Волги.

Почему в таком случае фестиваль называется «Русь»? Здесь тоже полный порядок. Он проводится не первый год и до этого всегда назывался просто и без затей: «Битва Тимура с Тохтамышем». Как вы думаете, я ошибусь, если предположу, что в этом году на проведение этого мероприятия выделили какой-нибудь грант? Хотелось бы ошибиться. А то получается очередная вариация на тему анекдота про то, как монахи из двух монастырей просили разрешения курить. Тем, кто хотел это делать во время молитвы, отказали. А тем, кто желал молиться во время курения, не посмели запретить.

Вот и пришлось выстраивать длинную цепочку событий от берегов Кондурчи в 1391 году до берегов Угры в 1480-м. Тимур разгромил Золотую Орду, она ослабла и распалась, что дало возможность Руси избавиться от зависимости. Многие годы спустя.

Зачем все эти хитросплетения? Ведь в названии этого фестиваля есть еще одно ключевое слово – международный. К нему уже не первый год проявляют немалый интерес гости из Казахстана и Узбекистана. Ведь это часть и их истории. В Узбекистане Тимур весьма почитаемая фигура. А в Казахстане много внимания уделяют истории Великой Степи, частью которой была судьба Улуса Джучи – Золотой Орды.

Шесть веков назад на берегах Кондурчи пересеклись судьбы многих народов. Уверяю вас, логические цепочки можно тянуть до бесконечности. Тот же Тимур вскоре разгромил турок-османов, задержав их экспансию в Европу на многие десятилетия. Тоже эхо Кондурчи. Попытка смотреть на все исключительно со своей колокольни резко сужает обзор. Перспективу.

Особенно международного участия. Все-таки фестиваль «Русь. Эпоха объединения» и «Битва Тимура и Тохтамыша», при полной идентичности самого процесса, похожи друг на друга, как курение во время молитвы и молитва во время курения.

А ведь конкретно этот фестиваль имеет колоссальный потенциал развития. Всякого рода реконструкции сейчас в большой моде. Особенно средневековые. Почти одновременно с самарским прошел масштабный фестиваль средневекового боя в Татарстане, следом идет «Один день из жизни средневекового города» в Саратове. Нетрудно заметить, что при этом каждый регион тянет одеяло на себя. Их можно понять. За всем этим стоит стремление местных властей развивать туризм, привлечь гостей и деньги.

Стратегический культурный и исторический потенциал вроде как никому и не нужен. Что тоже объяснимо. Ведь это епархия центральной власти. Если она не возьмет инициативу в свои руки, все так и останется на уровне более или менее успешных региональных проектов.

Это цитата из программной статьи, написанной в ноябре прошлого года президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Речь в ней идет о стратегии развития. О будущем. А это самые первые строки. Они самые важные. Начало пути там, где соединяются горизонты пространства и времени. Все будет зависеть от того, что и как там соединится.

Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. От акцентов. Произошедшая шесть веков назад битва войск улусов Джучи и Чагатая может стать отличным поводом для совместных проектов государств, лежащих сейчас на их территориях. Давно смыты ветрами истории оба этих царства. Перемешались культуры и народы.

Сейчас, в который уже раз, их наследники встают перед выбором. Найти общее, что их объединяет, и пойти вперед рука об руку. Или старательно отделить что-нибудь, объявив его только своим. Лучше всего при этом сделать упор на культуру. Ибо ее поделить невозможно.

Какие возможности здесь дает нам наша более чем богатая история! Почему бы не снять исторический фильм о событиях, приведших некогда к этой битве? Ведь они происходили в Средней Азии, Золотой Орде, Византии, Генуе, Венеции, Авиньоне. Сколько пространств и людей, перефразируя слова Назарбаева, можно привлечь к этому проекту!

А пока суд да дело, обратить все-таки внимание на этот фестиваль. Посвященный одной из грандиознейших битв Средневековья. Происходившей не с нами, но на территории нашей страны, и оттого, может быть, еще более интересной.