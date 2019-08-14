Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

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Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

Потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды составляют миллиарды рублей в годФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.  Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Майдан в Гонконге подошел к опасной черте

Блокирование работы аэропорта ставит вопрос финансового благополучия Гонконга ребром и вынуждает Китай к крайним мерамФото: Thomas Peter/Reuters
Международный аэропорт Гонконга захвачен оппозицией. В заложники взят журналист. Пекин направляет войска к границам мятежного города, на улицы которого вышли до двух миллионов сторонников оппозиции. Что происходит в одном из главных финансовых центров мира, вмешиваться во внутренние дела которого правительство Китая не имеет права?  Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Сергей Зацаринный, писатель
Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...

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Алексей Алешковский, сценарист
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«Победа добра» закончится капитуляцией России

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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

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          • У меня нет дачи

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              на ваш взгляд


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              Сергей Зацаринный

              Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

              Сергей Зацаринный
              писатель
              		 14 августа 2019, 11:56

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              Недавно в Самарской области прошел международный этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения», посвященный битве Тимура и Тохтамыша в 1391 г.

              На берегах небольшой речки Кондурчи современные реконструкторы вспоминали одно из величайших сражений Средневековья, из разряда тех, что некогда решали судьбы царств. Непобедимый самаркандский эмир тогда наголову разбил армию могущественного хана Золотой Орды. Спросите, при чем здесь Русь? Вот об этом и предлагаю поговорить.

              Сразу скажу, сведений об участии русских войск в сражении нет. Великий московский князь Василий Дмитриевич с войском был в составе армии Тохтамыша, но он ждал Тимура у переправы через реку Яик, а многоопытный в ратных делах эмир обошел своего противника другим путем и ударил в тыл. Когда весть о разгроме Тохтамыша достигла русских застав, они спешно унесли ноги на правый берег Волги.

              Почему в таком случае фестиваль называется «Русь»? Здесь тоже полный порядок. Он проводится не первый год и до этого всегда назывался просто и без затей: «Битва Тимура с Тохтамышем». Как вы думаете, я ошибусь, если предположу, что в этом году на проведение этого мероприятия выделили какой-нибудь грант? Хотелось бы ошибиться. А то получается очередная вариация на тему анекдота про то, как монахи из двух монастырей просили разрешения курить. Тем, кто хотел это делать во время молитвы, отказали. А тем, кто желал молиться во время курения, не посмели запретить.

              Вот и пришлось выстраивать длинную цепочку событий от берегов Кондурчи в 1391 году до берегов Угры в 1480-м. Тимур разгромил Золотую Орду, она ослабла и распалась, что дало возможность Руси избавиться от зависимости. Многие годы спустя.

              Фото: fest1391.ru

              Зачем все эти хитросплетения? Ведь в названии этого фестиваля есть еще одно ключевое слово – международный. К нему уже не первый год проявляют немалый интерес гости из Казахстана и Узбекистана. Ведь это часть и их истории. В Узбекистане Тимур весьма почитаемая фигура. А в Казахстане много внимания уделяют истории Великой Степи, частью которой была судьба Улуса Джучи – Золотой Орды.

              Шесть веков назад на берегах Кондурчи пересеклись судьбы многих народов. Уверяю вас, логические цепочки можно тянуть до бесконечности. Тот же Тимур вскоре разгромил турок-османов, задержав их экспансию в Европу на многие десятилетия. Тоже эхо Кондурчи. Попытка смотреть на все исключительно со своей колокольни резко сужает обзор. Перспективу.

              Особенно международного участия. Все-таки фестиваль «Русь. Эпоха объединения» и «Битва Тимура и Тохтамыша», при полной идентичности самого процесса, похожи друг на друга, как курение во время молитвы и молитва во время курения.

              А ведь конкретно этот фестиваль имеет колоссальный потенциал развития. Всякого рода реконструкции сейчас в большой моде. Особенно средневековые. Почти одновременно с самарским прошел масштабный фестиваль средневекового боя в Татарстане, следом идет «Один день из жизни средневекового города» в Саратове. Нетрудно заметить, что при этом каждый регион тянет одеяло на себя. Их можно понять. За всем этим стоит стремление местных властей развивать туризм, привлечь гостей и деньги.

              Стратегический культурный и исторический потенциал вроде как никому и не нужен. Что тоже объяснимо. Ведь это епархия центральной власти. Если она не возьмет инициативу в свои руки, все так и останется на уровне более или менее успешных региональных проектов.

              Это цитата из программной статьи, написанной в ноябре прошлого года президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Речь в ней идет о стратегии развития. О будущем. А это самые первые строки. Они самые важные. Начало пути там, где соединяются горизонты пространства и времени. Все будет зависеть от того, что и как там соединится.

              Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. От акцентов. Произошедшая шесть веков назад битва войск улусов Джучи и Чагатая может стать отличным поводом для совместных проектов государств, лежащих сейчас на их территориях. Давно смыты ветрами истории оба этих царства. Перемешались культуры и народы.

              Сейчас, в который уже раз, их наследники встают перед выбором. Найти общее, что их объединяет, и пойти вперед рука об руку. Или старательно отделить что-нибудь, объявив его только своим. Лучше всего при этом сделать упор на культуру. Ибо ее поделить невозможно.

              Какие возможности здесь дает нам наша более чем богатая история! Почему бы не снять исторический фильм о событиях, приведших некогда к этой битве? Ведь они происходили в Средней Азии, Золотой Орде, Византии, Генуе, Венеции, Авиньоне. Сколько пространств и людей, перефразируя слова Назарбаева, можно привлечь к этому проекту!

              А пока суд да дело, обратить все-таки внимание на этот фестиваль. Посвященный одной из грандиознейших битв Средневековья. Происходившей не с нами, но на территории нашей страны, и оттого, может быть, еще более интересной.


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