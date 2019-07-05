Дайте России время!

В стотысячный раз наткнулась на знакомый формат дискуссии. Некто – иногда иностранец, иногда россиянин – пишет о впечатляющих позитивных изменениях, произошедших в России за последние годы, перечисляя их по пунктам и приводя конкретные примеры. На текст набегает куча комментаторов, которые устраивают холивар. Одни подтверждают описанные наблюдения, другие горячо их опровергают.

Аргументы критиков сводятся к двум пунктам. Первый: указанные позитивные изменения – не более чем потемкинские деревни, абсолютно поверхностные и никак не касающиеся большинства. Второй: Москва – не Россия, вы отъедьте на 100-200 км от МКАД и тогда увидите, в каком ужасе и безнадеге живет настоящая страна.

Глупо спорить, что положительные сдвиги и впрямь наиболее масштабны и заметны в столичных городах. Хотя надо отметить, что их перечень уже давно не исчерпывается исключительно Москвой и Питером. Краснодар, Казань, Екатеринбург… список можно продолжить. Однако это возвращает нас к судьбе населенных пунктов – тех сел и маленьких городов, депрессивных и разрушающихся, которые и приводятся как пример «настоящей России».

Ну что ж, давайте поговорим о них. Вернее, я расскажу о собственном опыте и личных наблюдениях одного такого городка.

Несколько лет назад наша семья купила дачу, и вот уже четыре года я много времени провожу в Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД, 13 тысяч жителей. Название города в прошлом году прозвучало на всю страну, поскольку горожане стали участниками прямой линии с президентом с проблемой, хорошо знакомой многим маленьким населенным пунктам по всей стране – закрытие городской больницы.

Струнино – один из самых проблемных городов Владимирской области. В мое первое знакомство с ним он произвел даже несколько шокирующее впечатление: у меня большой опыт поездок по стране, но я уже очень давно не встречала настолько угнетающей картины.

Город являл собой прямо-таки воплощение всех штампов об умирающей российской глубинке: от убитых насмерть дорог (что производило особенно сильное впечатление на контрасте с отличным состоянием федеральных и региональных трасс в нескольких километрах) и жутко обшарпанных фасадов домов, от откровенно убогого ассортимента магазинов (рассчитанного на крайне скромно живущее население) до синих от пьянства хануриков, дремлющих прямо на земле у тех же магазинов (я уже и не припомню, когда в Москве в последний раз наблюдала такую картину).

Для меня – человека, наблюдающего за городом одновременно и изнутри, и немного со стороны – хорошо видны изменения, позитивные изменения, происходящие в Струнино. Вот, пожалуй, основные.

Дороги в городе по-прежнему откровенно плохи. Но все-таки это уже ужас, а не ужас-ужас-ужас, который был четыре года назад. Количество страшных, облупленных и даже обрушающихся фасадов поуменьшилось – не критически, но для внимательного взгляда заметно. Причина, скорее всего, в явном оживлении бизнес-активности. Все больше магазинов и коммерческих контор ремонтируют и подновляют собственные помещения – у них появились на это деньги.

Увеличение предпринимательской активности – в первую очередь, торговли и строительства – заметно на каждом шагу. Масса крошечных палаток и павильончиков у меня на глазах превратились в полноценные магазины, обустроенные стройбазы и прочие цивилизованные площадки. Сильно улучшился – за счет товаров более высокой ценовой категории – продуктовый ассортимент в магазинах, причем речь не только о сетевых супермаркетах. Струнино теперь может похвастаться несколькими специализированными торговыми точками, которые бы и в Москве стали хитовыми местами. Какие тут молочные продукты и сыры с близлежащей фермы! Про хлеб, что пекут в местной пекарне (популярнейшее место, в котором почти всегда очередь), можно сложить поэму.

В этом году меня ждало легкое потрясение. В центре городка привели в порядок и обустроили старый сквер, бывший до того заросшим гадюшником, к которому даже подходить было брезгливо. Теперь там дорожки, газоны, лавочки и граждане, с явным удовольствием на них сидящие. Актуальным становится вопрос, будут ли сквер поддерживать в таком состоянии, но это уже покажет время.

А еще обращение к Путину помогло, и жители отстояли городскую больницу, в которой за год сделали ремонт (правда, еще не во всех корпусах) и обеспечили нужным оборудованием.

Кстати, в этом году я пока ни разу не натыкалась на пьяных, валяющихся у «Пятерочки». Возможно, это случайность, вот только в предыдущие годы мне так не везло.

Пусть вас не вводят в избыточный оптимизм мои описания. На нового человека Струнино по-прежнему произведет не лучшее впечатление: бедность и разруха. Потребуется еще очень много усилий и ресурсов, чтобы городок перестал быть и выглядеть депрессивным. Вот только я точно знаю, что на это есть надежда, потому что динамика развития этого глухого российского угла – одного из многих тысяч в стране – отчетливо положительная. Именно поэтому на извечные онлайн-споры у меня один ответ – тот же, что и у Столыпина.

России нужно время. Дайте России время – двадцать, тридцать, пятьдесят лет спокойной жизни и поступательного движения вперед, и вы ее не узнаете.