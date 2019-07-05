Дайте России время!

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Европа лишит Украину российского газа

«Нафтогаз» намеренно ставит крест украинской трубеФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский «Нафтогаз», кажется, совсем запутался. Один его топ-менеджер уверяет, что транзитное соглашение с Газпромом все-таки будет подписано, только не сразу, другой – что никакого контракта не будет и быть не может. По каким сценариям может развиваться газовый конфликт и чем это чревато для России и Украины? Подробности...
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Чиновникам запретят считать себя госсимволами

Закон о защите госсимволов провинциальные начальники используют как щит от заслуженной критикиФото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Общественная палата отправила в Генпрокуратуру письмо с более чем сотней примеров оскорбления символов государства в Сети. Закон об ответственности блогеров за хамские выходки начинает работать. Одновременно власть и общественники начали работу над тем, чтобы уберечь граждан от излишне обидчивых чиновников, которые считают, что они-то и есть неприкосновенные символы государственности.  Подробности...
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Перспективный вертолет для ВМФ создают на новых технических принципах

Справа - первый образец перспективного вертолета для ВМФ РФФото: avia.pro
Высокая скорость и дополнительный винт – таким должен быть перспективный вертолет для ВМФ. При создании машины проектировщики применили техническую новинку, которая на серийных вертолетах никогда не использовалась. Смогут ли конструкторы преодолеть недостатки, присущие современным российским противолодочным вертолетам? Подробности...
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Москва учит Грузию контролировать эмоции

Император Николай Второй принимает грузинскую делегацию в 1912 годуФото: Public domain
С понедельника российские самолеты прекратят полеты в Грузию. На эти меры Россия пошла после того, как 20 июня в Тбилиси прошли беспорядки под антироссийскими лозунгами. Грузия пытается смягчить ситуацию, при этом не собираясь извиняться. Москва, в свою очередь, тоже не ставит никаких условий, предлагая «дождаться лучшего периода». Когда он настанет? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Дайте России время!

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В последние четыре года летом я живу в городке Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД. То есть в том самом месте, куда надо приехать, чтобы «увидеть, как на самом деле у нас живут люди». Подробности...
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          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

          Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?
          • Да, повысить максимально разрешенную скорость

          • Да, снизить максимально разрешенную скорость

          • Нет, оставить существующие ограничения

          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

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            Стоит ли пересмотреть ограничения скорости на современных российских дорогах?


            Ирина Алкснис

            Дайте России время!

            Ирина Алкснис
            обозреватель РИА «Новости»
            		 5 июля 2019, 17:10

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            В стотысячный раз наткнулась на знакомый формат дискуссии. Некто – иногда иностранец, иногда россиянин – пишет о впечатляющих позитивных изменениях, произошедших в России за последние годы, перечисляя их по пунктам и приводя конкретные примеры. На текст набегает куча комментаторов, которые устраивают холивар. Одни подтверждают описанные наблюдения, другие горячо их опровергают.

            Аргументы критиков сводятся к двум пунктам. Первый: указанные позитивные изменения – не более чем потемкинские деревни, абсолютно поверхностные и никак не касающиеся большинства. Второй: Москва – не Россия, вы отъедьте на 100-200 км от МКАД и тогда увидите, в каком ужасе и безнадеге живет настоящая страна.

            Глупо спорить, что положительные сдвиги и впрямь наиболее масштабны и заметны в столичных городах. Хотя надо отметить, что их перечень уже давно не исчерпывается исключительно Москвой и Питером. Краснодар, Казань, Екатеринбург… список можно продолжить. Однако это возвращает нас к судьбе населенных пунктов – тех сел и маленьких городов, депрессивных и разрушающихся, которые и приводятся как пример «настоящей России».

            Ну что ж, давайте поговорим о них. Вернее, я расскажу о собственном опыте и личных наблюдениях одного такого городка.

            Несколько лет назад наша семья купила дачу, и вот уже четыре года я много времени провожу в Струнино Александровского района Владимирской области. 100 километров от МКАД, 13 тысяч жителей. Название города в прошлом году прозвучало на всю страну, поскольку горожане стали участниками прямой линии с президентом с проблемой, хорошо знакомой многим маленьким населенным пунктам по всей стране – закрытие городской больницы.

            Фото: Дарья Иванова/Интерпресс/ТАСС

            Струнино – один из самых проблемных городов Владимирской области. В мое первое знакомство с ним он произвел даже несколько шокирующее впечатление: у меня большой опыт поездок по стране, но я уже очень давно не встречала настолько угнетающей картины.

            Город являл собой прямо-таки воплощение всех штампов об умирающей российской глубинке: от убитых насмерть дорог (что производило особенно сильное впечатление на контрасте с отличным состоянием федеральных и региональных трасс в нескольких километрах) и жутко обшарпанных фасадов домов, от откровенно убогого ассортимента магазинов (рассчитанного на крайне скромно живущее население) до синих от пьянства хануриков, дремлющих прямо на земле у тех же магазинов (я уже и не припомню, когда в Москве в последний раз наблюдала такую картину).

            Для меня – человека, наблюдающего за городом одновременно и изнутри, и немного со стороны – хорошо видны изменения, позитивные изменения, происходящие в Струнино. Вот, пожалуй, основные.

            Дороги в городе по-прежнему откровенно плохи. Но все-таки это уже ужас, а не ужас-ужас-ужас, который был четыре года назад. Количество страшных, облупленных и даже обрушающихся фасадов поуменьшилось – не критически, но для внимательного взгляда заметно. Причина, скорее всего, в явном оживлении бизнес-активности. Все больше магазинов и коммерческих контор ремонтируют и подновляют собственные помещения – у них появились на это деньги.

            Увеличение предпринимательской активности – в первую очередь, торговли и строительства – заметно на каждом шагу. Масса крошечных палаток и павильончиков у меня на глазах превратились в полноценные магазины, обустроенные стройбазы и прочие цивилизованные площадки. Сильно улучшился – за счет товаров более высокой ценовой категории – продуктовый ассортимент в магазинах, причем речь не только о сетевых супермаркетах. Струнино теперь может похвастаться несколькими специализированными торговыми точками, которые бы и в Москве стали хитовыми местами. Какие тут молочные продукты и сыры с близлежащей фермы! Про хлеб, что пекут в местной пекарне (популярнейшее место, в котором почти всегда очередь), можно сложить поэму.

            В этом году меня ждало легкое потрясение. В центре городка привели в порядок и обустроили старый сквер, бывший до того заросшим гадюшником, к которому даже подходить было брезгливо. Теперь там дорожки, газоны, лавочки и граждане, с явным удовольствием на них сидящие. Актуальным становится вопрос, будут ли сквер поддерживать в таком состоянии, но это уже покажет время.

            А еще обращение к Путину помогло, и жители отстояли городскую больницу, в которой за год сделали ремонт (правда, еще не во всех корпусах) и обеспечили нужным оборудованием.

            Кстати, в этом году я пока ни разу не натыкалась на пьяных, валяющихся у «Пятерочки». Возможно, это случайность, вот только в предыдущие годы мне так не везло.

            Пусть вас не вводят в избыточный оптимизм мои описания. На нового человека Струнино по-прежнему произведет не лучшее впечатление: бедность и разруха. Потребуется еще очень много усилий и ресурсов, чтобы городок перестал быть и выглядеть депрессивным. Вот только я точно знаю, что на это есть надежда, потому что динамика развития этого глухого российского угла – одного из многих тысяч в стране – отчетливо положительная. Именно поэтому на извечные онлайн-споры у меня один ответ – тот же, что и у Столыпина. 

            России нужно время. Дайте России время – двадцать, тридцать, пятьдесят лет спокойной жизни и поступательного движения вперед, и вы ее не узнаете.


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