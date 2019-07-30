Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

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В торговой войне США и Китая первую победу одержала Россия

Заменит ли соя пшеницу в России?Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Крупнейший в мире покупатель сои – Китай – снял все ограничения на ввоз сои из России. Теперь ее можно поставлять в Поднебесную из любого уголка страны и любым транспортом. Торговая война с США открыла для России окно возможностей по наращиванию экспорта относительно новой агрокультуры в Китай. Сможет ли Россия воспользоваться таким подарком судьбы? Подробности...
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Почему Китай вспомнил об «отобранном Россией» Сахалине

Согласно летописям времен династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия ЧжунъюаньФото: Yandex.ru/maps
В СМИ КНР появились статьи о крупнейшем острове России – Сахалине, который богат нефтью и газом, а ведь когда-то был частью Китая. Что означают эти переживания о давно утраченных землях, которые к тому же, по сути, никогда не были китайскими? Нужно ли видеть в этом угрозу, территориальные претензии и продолжение истории о школьных картах, где русские земли – часть Китая? Давайте разберемся.  Подробности...
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Российская армия готовится форсировать реки Европы

Последние семь лет ремонтом бронетехники сами военные почти не занимались – эта работа ушла на аутсорсингФото: Матыцин Валерий/Фотохроника ТАСС
В Минобороны планируют воссоздать понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные бригады, которые были распущены при Горбачеве и Сердюкове. Ранее ремонтом бронетехники занимались сторонние частные компании по контракту, но весной Шойгу выразил свое разочарование их работой. Что касается понтонных полков, то их роспуск при Горбачеве стал явным жестом дружелюбия в сторону НАТО. Подробности...
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Жителей Латвии научат воевать с Россией

Латвия всерьез готовится защищаться от нападения РоссииФото: Ints Kalnins/Reuters
«Агрессор должен знать – мы будем сражаться. Никакого больше 1939/40 года». Такими словами министр обороны Латвии Артис Пабрикс анонсировал появление в стране новой «всеобъемлющей системы» защиты. Что представляют собой эти планы и насколько готовы жители Латвии защищать свои дома от «агрессивной России»? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция является важнейшим тактическим партнером России. Но при этом остается ее потенциальным стратегическим соперником. Тактические выгоды не отменяют противоречий, которые существуют между Москвой и Анкарой. Подробности...

Понять ли Россию искусственным умом

Алексей Алешковский, сценарист
Является ли искусственный интеллект дьявольским соблазном, или он послан нам свыше? Разговоры об ужасах искусственного интеллекта – разве не от недоверия к Господу Богу? На нас ведь и кирпич каждую секунду может упасть. Подробности...
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Балтийское неединство и нефть раздора

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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Геворг Мирзаян

              Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 30 июля 2019, 17:39

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              Российско-турецкие отношения сейчас находятся на подъеме. Министры обеих стран говорят о росте товарооборота. Активно реализуются знаковые двусторонние проекты, в частности сооружение российской атомной станции «Аккую» в Турции. На днях на стройплощадку прибыло первое крупногабаритное оборудование. Самым же громким событием в двусторонних отношениях стало, конечно же, начало реализации контракта на поставку в Турцию российских систем С-400. Какое-то время шли дискуссии о том, что Эрдоган под давлением Соединенных Штатов откажется от контракта – однако турецкий президент-султан не отступил, и все-таки купил российские системы. На радость Москве, своим избирателям – а также апологетам российско-турецкого союза.

              Однако, к большому сожалению для оптимистов, перспективы этого союза существуют лишь в их головах. В реальности же никаких предпосылок для него нет.

              От автономии к независимости

              Да, с тактической точки зрения и Москва, и Анкара заинтересованы в сближении позиций, углублении, а также расширении двусторонних отношений. Не столько по причине их самоценности, сколько потому, что и российское, и турецкое руководство используют эти отношения как инструмент в своей внешней политике. И прежде всего на американском направлении.

              Отношения Турции и Соединенных Штатов – вроде как союзников по НАТО – сейчас, мягко говоря, весьма сложные. Да, турецкая стратегическая автономия давно была объективным фактом в двусторонней дипломатии. Однако, по словам программного директора Валдайского клуба, директора Института международных исследований МГИМО Андрея Сушенцова, среди американских экспертов и политиков все равно чувствуется серьезная усталость от Турции и турецкого руководства. Анкара рассматривается ими как ненадежный, ветреный или очень самовольный партнер.

              Фото: POOL New/Reuters

              Некоторые российские и даже западные аналитики считают, что причиной усталости является заигрывание Анкары с Москвой – однако это не совсем так. Усталость появилась гораздо раньше – когда при Эрдогане эта автономия стала превращаться в независимую, и более того, противоречащую интересам США политику. Когда Эрдоган решил побороться за титул лидера Ближнего Востока и мусульманского мира – хозяина, которому не нужны никакие внешние конкуренты.

              Наиболее ярко американо-турецкие противоречия видны на сирийском примере. Анкара заинтересована в изгнании США из Сирии, а также в ликвидации американских партнеров – сирийских курдов, которые (по мнению Реджепа Эрдогана) угрожают территориальной целостности Турции.

              Надежда на берега

              Соединенные Штаты, конечно, реагируют на подобную недружественную политику. Они вводят санкции против Анкары, активно поддерживают турецкую оппозицию. И для того, чтобы эта реакция не была еще более жесткой, Турция нуждается в отношениях с Москвой. Эрдоган словно показывает американским партнерам, что чем сложнее будут американо-турецкие отношения, тем более тесными будут контакты между Анкарой и Кремлем. И вот уже в Соединенных Штатах возникают разговоры о том, что не нужно злить турецких партнеров, что нормальные отношения с Турцией важны и нужны Соединенным Штатам. Поэтому Трамп говорит о том, что в истории с С-400 виновата не Турция, а неразумный Обама, который вовремя не дал туркам системы «Пэтриот».

              Да, есть те, кто уже называет Турцию «отрезанным ломтем», который решил добровольно покинуть коллективный Запад. Есть те, кто требует примерно наказать Анкару – дабы другим партнерам и союзникам неповадно было перечить Вашингтону. Однако, по мнению Андрея Сушенцова, большая часть американской элиты все еще надеется на то, что Турция в будущем все-таки войдет в берега, и готова закрывать глаза на действия турецкого правительства ради сохранения консенсуса по базовым вопросам. Эрдогану важно и нужно поддерживать эту надежду – не отказываться от консенсуса по «базовым вопросам». Поэтому, в частности, турецкие власти могут намекать на возможный выход из НАТО, но никогда не хлопнут дверью. 

              Как верно отмечает Андрей Сушенцов, условия, которые толкнули Турцию в НАТО, исчезли. Внешняя угроза исходила для Турции из СССР, а сейчас этой угрозы нет, и нарастающие разногласия с США по вопросам региональной безопасности стимулируют независимую турецкую линию поведения. Однако выход из НАТО – это явный геополитический выбор, отказ от пресловутого консенсуса и, как следствие, разрыв с Соединенными Штатами. Эрдогану он не нужен – тем более ради альянса с Москвой.

              Куда лезете?

              Собственно, альянс этот не нужен и России. Да, нам тоже важна и нужна Турция – но лишь из тактических соображений. Мы пытаемся выстраивать с ней добрососедские отношения, работаем вместе по сирийскому вопросу, взаимовыгодно сотрудничаем в рамках «Турецкого потока» а также – что греха таить – пытаемся играть на турецко-американских противоречиях. Так, в России надеются на то, что эти противоречия будут углубляться, и это приведет к большей независимости не только турецкой внешней, но и оборонной политики. А для развития турецкого ВПК без американцев очень пригодятся российские оборонные технологии – например, те же двигатели для самолетов.

              Однако нужно понимать, что все эти тактические выгоды не отменяют противоречий, которые существуют между Москвой и Анкарой. И речь тут даже не о разных взглядах на послевоенную Сирию. Противоречия носят стратегический характер и, к сожалению, являются нерешаемыми, поскольку они завязаны на столпе внешней политики Эрдогана – пантюркизме.

              Турецкий президент видит себя лидером не только Ближнего Востока, но и всего «тюркского мира». Геополитическая экспансия Анкары проходит не только на Кавказе и Средней Азии – традиционных сферах влияния России, являющихся частью проекта евразийской интеграции. Турция пытается укрепить свои позиции и в регионах Российской Федерации – в Крыму (где она инвестировала миллионы в крымско-татарскую общину), Поволжье, Северный Кавказ.

              Тем, кто надеется, что Анкара будет уважать суверенитет Москвы (как Москва сейчас уважает суверенитет Анкары и не вмешивается в ее внутренние дела), стоит пересмотреть знаменитое выступление турецкого президента в Германии. Где он на стадионе объяснял местным туркам, кому они должны быть лояльны.

              Да, сейчас такого на российском направлении Эрдоган себе не позволяет – но лишь потому, что ему важно и нужно поддерживать хорошие отношения с Москвой. Пока нужно. 


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