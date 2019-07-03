Россия сформулирует новую идеологию для планеты

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3 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

Золото становится для России страховкой в случае краха мировой валютной системыФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
Центробанки целого ряда стран в последнее время существенно наращивают спрос на ценность, проверенную веками – золото. Лидирующие позиции в этом процессе занимает Россия, что уже привело к значительному росту цен на этот металл. Почему Россия вкладывается в золото и как это связано с прогнозами о грядущем крахе американской валюты? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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Беспорядки в Гонконге делают Китай сильнее

В зале заседаний Законодательного собрания Гонконга 1 июля вывесили колониальный флагФото: Vincent Yu/AP/ТАСС
В ходе беспорядков в Гонконге на трибуне местного законодательного собрания, захваченного протестующими, был вывешен флаг времен британской оккупации. Китай уже предостерег Лондон от вмешательства в свои внутренние дела. Но у Запада нет ни возможности, ни желания влиять на Поднебесную через Гонконг и устраивать в городе майдан. Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Россия сформулирует новую идеологию для планеты

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые - только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...

Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Times ответила редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Путину. Почему британская реакция выглядит столь лицемерно? Подробности...
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Бульдозеристы толерантности

Владимир Мамонтов, журналист
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            Алексей Фирсов

            Россия может сформулировать новую идеологию для планеты

            Алексей Фирсов
            генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
            		 3 июля 2019, 09:00

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            По мнению Владимира Путина, высказанному в интервью британской прессе, либеральная идеология устарела. Президент считает, что либерализм скомпрометирован, элиты оторвались от почвы и утратили корневую связь с народом, что вызвало рост антиистеблишментных настроений в мире.

            Назвать какую-либо идею устаревшей - не проблема. Проблема - назвать идею, которая ещё не устарела. Кризис аристократий уже давно перешёл из области идеологии в область антропологии - раздражение вызывают не позиции, а замкнутость, гипертрофированное потребление и утрата социальной чувствительности. Вообще, из всех возможных функций этого слоя: задавать ценности, сохранять ключевые компетенции нации, формулировать вектор развития и контролировать ресурсы - уверенно сохраняется только последняя. Претензия построена не на том, что элита несёт какую-то неправильную идею, а на обратном - вообще никакой мобилизующей идеи она уже не несёт.

            Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые - только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Я, кстати, убеждён, что в России появление нового подхода до сих пор возможно, что Россия, как фабрика идей, прекрасно себе работает. Особенно - если создать среду, в которой возникнет реальная дискуссия.

            Каковы критерии работающей идеи? Такая идея постоянно расширяет круг сторонников, формирует внутри них ядро активных адептов. Для значительной части населения она выступает убедительным инструментом объяснения реальности, обладает мифологически и символическим смысловым центром, который мотивирует на внерациональные действия, в том числе на самопожертвование и на существенный пересмотр жизненных стратегий.

            Если совсем коротко, то идеология - это превращение взглядов, идей в инструмент социальной мобилизации для ответа на фундаментальные вызовы. Поэтому можно предположить несколько точек, из которых теоретически способна вырасти новая массовая идеология.

            Фото: Нетелев Роберт/Фотохроника ТАСС

            Первая - новое экологическое сознание, коренная трансформация отношения к потреблению, освоению ресурсов и пониманию места человечества в экосистеме планете. Это не просто усиленная зелёная риторика, а радикальное переосмысление позиции и ответственности субъекта. Рост ВВП перестаёт в этой модели быть ключевым показателем национального успеха, общество нацелено в первую очередь на сохранение экологического баланса и на самоограничение, базовый индикатор здесь - индекс счастья, а не вал произведённых продуктов. Но за этим тезисом стоят изменения правил регулирования, ценностных платформ, контроля за бизнесом и ряд прочих серьёзных следствий.

            Вторая - некая новая редакция традиционализма, как ответ на разрушение базовых институтов. Но это не может быть просто лубочно-бюджетной реставрацией по типу строительства русского Ватикана в Сергиевом Посаде. Само понятие традиции должно быть подвергнуто радикальному переосмыслению в контексте 21 века: ее понимание, как связь периодов, а не в качестве жёсткой платформы для консервации общества. Акцентуация на старых формах в конечном счёте ведёт не к их сохранению, а к их отсечению от общественного процесса, самоизоляции и ослаблению контактов с реальностью. Например, в новой модели переход церковного богослужения на современный язык будет работать на идею традиции, а не противоречить ей, так как позволит адаптировать церковь к особенностям новых поколений.

            Третья - идеология, отвечающая цифровой реальности, в первую очередь, рискам и возможностям развития искусственного интеллекта. Мысль о том, что технологическая трансформация общества принципиально изменит характер всех социальных связей и создаст потребность в новых смысловых ориентирах, кажется уже банальной. Будет меняться характер труда, произойдут колоссальные сдвиги в социальной стратификации, ускорится процесс отмирания ряда профессий и, как следствие, массовое отвязывание населения от постоянной занятости. При этом вырастут возможности как мобильности, так и цифрового контроля за индивидуумами. Потеря автономности существования будет вести к возрастанию страха за приватность существования, держатели кодов и алгоритмов все более будут ощущаться как вышедшая из-под контроля угроза, усилится риск цифрового тоталитаризма. Эта реальность уже не вмещается в мыслительные схемы, которые в своей основе были разработаны в доцифровую эпоху.

            Различные позиции, включая неназванные здесь, могут переплетаться, образовывать комбинации, обретать локальную специфику под влиянием национальных культур. Они будут провоцировать также мощные противодействия и появление встречных идеологических конструктов. Но для начала они должны быть проработаны. А это - не функция кабинетных бдений, не функция форумов с бессмысленной программной сеткой. Для создания живой идеологии надо отпустить общество, дать ему реальные площадки, снизить уровень контроля за медийным пространством.

            И последнее - зачем вообще ставить вопрос о появлении новых идеологий? Почему невозможно обойтись без них в принципе? Потому что, являясь инструментом организации общества, идеологии никуда не исчезают. Они могут быть оформлены концептуально или существовать в неявном, распыленном виде, утрачивать выраженную субъектность. Могут мимикрировать под формально неидеологические интеллектуальные продукты и проникать глубоко в бытовую среду. Могут безнадежно устаревать - здесь Владимир Путин совершенно прав. Но идеология - это неизбежность.


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