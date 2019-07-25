К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

Взгляд
25 июля, четверг  |  Последнее обновление — 10:03  |  vz.ru
Разделы

Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
Перейти а раздел…

Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь? Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Будем откровенны – Британия является врагом Российской Федерации. И сотни лет назад, и сейчас. Именно Британия занимает наиболее русофобскую позицию и создает нам проблемы. Поэтому – чем Британии хуже, тем нам приятнее. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Всё печки-лавочки, Макарыч

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Таким, как Шукшин, не надо врать – всю правду бы успеть рассказать. Задача гения – не взять, а отдать. Вот почему ему веришь – безоговорочно. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Все еще не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый фашиствующими элементами. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какими товарами знамениты российские регионы

    Дилетантство команды Зеленского просто поражает

    Выборы в Верховную раду: главные итоги

      Перейти а раздел…

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия отказалась признавать арбитражные решения по искам украинцев из-за Крыма
              В Москве прошли обыски по фактам угроз членам избиркомаКиев вернулся к идее «национальной автономии» КрымаНотр-Даму предрекли обрушениеЗахарова раскрыла «чисто английское самоубийство»
              В России объявлена в розыск сбежавшая с 41 млн рублей кассиршаСоловьев и Скабеева посмеялись над ЗеленскимКитай решил экспортировать подержанные авто в РоссиюАзербайджанский МиГ-29 упал в море
              Хабаровские власти предложили присвоить погибшему в пожаре мальчику звание Героя РоссииВ офисе Зеленского объяснили увольнение КличкоТиль Швайгер в насмешку сравнил нового министра обороны Германии и ШойгуВ США заявили о «сводящей с ума» маневренности мини-шаттла X-37B

              Главная тема


              Почему Россия терпит выходки КНДР

              вмешательство в выборы


              Мюллер заявил о «федеральном преступлении» России

              «лично меня бомбили»


              Экс-командир «Айдара» похвастался захватом в плен 55 российских десантников

              под нейтральным флагом


              Россиянка впервые возглавила рейтинг сильнейших спортсменов мира

              Видео

              образ либерала


              Почему мы запомним Константина Борового

              Соединенное Королевство


              Джонсон способен развалить Британию

              выборы на украине


              Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

              к концу 2019 года


              Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Обессиленная Соболь


              Максим Соколов: Громкий голод оппозиции

              Пацифизм Трампа


              Дмитрий Дробницкий: Ястребы и голуби кружат над Ближним Востоком

              маньяк-время


              Дмитрий Воденников: Мы боимся потерь, которые несет старость

              на ваш взгляд


              Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?


              Геворг Мирзаян

              К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 25 июля 2019, 09:04

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              23 июля он стал лидером Консервативной партии. 24 июля – автоматически стал премьером Великобритании. И теперь всех гложет вопрос – что случится 1 ноября с самой Великобританией?

              Расплата за пренебрежение

              По итогам выборов членов Консервативной партии ее лидером – а, значит, и новым премьер-министром Великобритании – стал Борис Джонсон. Бывший журналист, мэр Лондона и министр иностранных дел, он сменил на посту главы государства ушедшую с позором в отставку Терезу Мэй.

              Основным соперником Джонсона в битве за номинацию был действующий министр иностранных дел Джереми Хант, однако «основной» в данном случае не означает «опасный». Борис Джонсон выиграл выборы в одну калитку – почти две трети партийцев отдали ему свои голоса. Что, по мнению экспертов, позволит Джонсону не просто возглавлять партию, а навязывать ей свою премьерскую волю.

              Естественно, сама партия от такого избрания не в восторге. Далеко не все лидеры консерваторов рады избранию Джонсона. Эксцентричный (и это еще мягко сказано) политик вызывает раздражение у многих добропорядочных тори. Однако, к сожалению для них, у партии не было выбора.

              Фото: Daniel Leal-Olivas/Zuma/ТАСС

              Метания вокруг выхода из ЕС, стремление партийных бонз превратить точку, поставленную консервативным электоратом на референдуме по Брекзиту, в запятую (то есть «мы, конечно, выходим, но кое-где останемся») – все это привело к серьезному разочарованию консервативных избирателей в собственной партии. Точнее в тех ее элитах, которые не слушали мнение людей – а Джонсон слушал, поэтому и выступал за скорейший Брекзит, пусть даже без согласованных с ЕС условий (так называемый жесткий Брекзит).

              Рядовым консерваторам это нравилось, рейтинги Джонсона среди них зашкаливали, и если бы партийные элиты снова пренебрегли мнением электората (а у них были процедурные возможности не допустить даже выдвижения кандидатуры Джонсона на голосование), то на следующих выборах в палату общин этот электорат пренебрег бы Консервативной партией, как уже пренебрег ею в ходе майских выборов в Европарламент (где представительство правящей вроде бы партии Великобритании сократилось с 19 до четырех депутатов). И тогда на следующих парламентских выборах (которые состоятся не позже 2022 года) большинство возьмут лейбористы.

              Диктат мизера

              Любопытная вообще получилась ситуация – фактически новый премьер-министр Великобритании был выбран голосами менее одного процента населения страны, ведь лидера Консервативной партии избирало лишь чуть более сотни тысяч ее членов. Причем эти сто с лишним тысяч отнюдь не отражают настроения в Великобритании. Хорошо это или плохо – но, как верно отмечается в одной статье Financial Times, «консервативная партия сейчас сдвинулась в сторону правых националистов, лейбористская – в сторону левых радикалов, и люди с центристскими взглядами оказались «политическими бомжами».

              Неудивительно, что многие британские СМИ пишут об этом избрании как о катастрофе, а о новом премьер-министре – как о лживом и некомпетентном политикане, который поведет страну в самоубийственном направлении. Так, программу Джонсона (сделать Брекзит, объединить Соединенное Королевство, победить на выборах Джереми Корбина и придать Британии энергии) они сократили до первых букв в названии этих четырех пунктов по-английски. Получилось слово «DUDE», что означает «чувак». И этому чуваку, выбранному даже не меньшинством, а мизерным количеством жителей страны, придется решать ключевую проблему современной Великобритании – реализацию ее выхода из ЕС.

              31 октября истекает период отсрочки, предоставленный Лондону Брюсселем. Если к этому времени Лондон и Брюссель не достигнут компромисса по условиям выхода (а, скорее всего, они не достигнут – времени осталось очень мало), то Британия просто разрывает связи с ЕС. Джонсон уже заявил, что к разрыву готов, и продлевать отсрочку не собирается.

              Спасибо, враг

              Что же касается интересов России, то Москва может открывать шампанское – избрание Джонсона полностью соответствует интересам Кремля. И не потому, что зовут его Борис. И даже не потому, что российские власти испытывают понятное злорадство из-за провала Терезы Мэй (организовавшей «дело Скрипаля» и попортившей России много крови), а также ее протеже Джереми Ханта. А потому, что Борис Джонсон будет вести Великобританию туда, куда нужно России. В пропасть и изоляцию.

              Будем откровенны – Британия является врагом Российской Федерации. И сотни лет назад, и сейчас. Именно Лондон занимает наиболее русофобскую позицию среди всех западноевропейских стран, именно Лондон является мотором многих антироссийских инициатив, зачастую противоречащих континентальным европейским интересам. Поэтому Москве будет приятно и полезно, чтобы Борис Джонсон устроил Брекзит без сделки, обострил отношения между Лондоном и оставшимися странами ЕС, а также устроил хаос в Великобритании. Который ударит по экономике страны и ее политическому могуществу (Джонсон хочет подменить членство в ЕС еще более тесными отношениями с США – а всем известно, что Трамп относится к своим союзникам не как к партнерам, а как к донорам). Не исключено, что этот хаос даже поставит под вопрос территориальную целостность Великобритании.

              Британские партнеры много раз говорили Москве об устаревших имперских амбициях, о необходимости свободы и демократии – и посмотрим теперь, забудет ли сам Лондон об этих амбициях, вспомнит ли о демократии тогда, когда те же шотландцы (не горящие желанием выходить из Евросоюза) организуют новый референдум о независимости.

              Москва с удовольствием также посмотрит на то, как ирландцы отреагируют на восстановление границы между северной (пока еще британской) и южной частью острова, которое неизбежно произойдет в случае жесткого Брекзита. И речь не только об экономическом ущербе. Ведь ни для кого не секрет, что отсутствие этой границы являлось одним из условий мира (или перемирия – как кому угодно) между ирландскими боевиками и лондонским правительством. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Всё печки-лавочки, Макарыч

              Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
              Таким, как Шукшин, не надо врать – всю правду бы успеть рассказать. Задача гения – не взять, а отдать. Вот почему ему веришь – безоговорочно. Подробности...
              Обсуждение: 16 комментариев

              Все еще не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина

              Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
              Туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый фашиствующими элементами. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Мы боимся потерь, которые несет старость

              Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
              Россия с Бразилией и Китаем составляют тройку стран, где предстоящая старость беспокоит больше всего. Там тоже пожилой человек считается «бедным» и «одиноким», тогда как в других странах предпочитают определения «мудрый» и «слабый». Подробности...
              Обсуждение: 40 комментариев

              Громкий голод оппозиции

              Максим Соколов, публицист
              Необходимым условием для успешного голодного протеста является абсолютная вера публики в то, что голодовка – это всерьез. Люди не очень любят, когда их держат за болванов. Поэтому мало кто всерьез воспринимает голодовку Соболь. Подробности...
              Обсуждение: 61 комментарий

              Девятый круг ада для одноразовых

              Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              Сегодня нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились. И тут появилась возможность вылечиться от излишней наивности. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Плохим танцорам избирком мешает

              Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
              Московские выборы обретают какие-то странные формы: кандидаты, которых не зарегистрировали, пытаются надавить на избиркомы и общественность митингами и протестами. В Центризбиркоме справедливо считают, что так делать нельзя. Подробности...
              Обсуждение: 26 комментариев

              Церковный раскол – это история падшего человеческого рода

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              В эти дни отмечается 965 лет Великого раскола, в ходе которого Вселенская церковь разделилась на Православную и Католическую. В учебниках его отсчитывают от событий 1054 года. Попробуем вспомнить, что нас разделяет и что объединяет. Подробности...
              Обсуждение: 100 комментариев

              Ястребы и голуби кружат над Ближним Востоком

              Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
              В ближайшее время мы будем наблюдать своеобразное соревнование между «ястребами» и «голубями» Ирана и США. Первые будут стараться спровоцировать войну. Вторые — добиваться деэскалации в Персидском заливе. Подробности...

              Парламент никому не известных людей

              Глеб Простаков, журналист
              Эту партию в большой игре за власть на Украине выиграл Игорь Коломойский. Но почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню», Владимиру Зеленскому, президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............