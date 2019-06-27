Донбасский ад и рай Захара Прилепина

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Россия сообщит НАТО о неприятном

Контакты России и НАТО заморожены уже давноФото: Fabrizio Bensch/Reuters
На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом – НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия–НАТО, посвященное судьбе Договора о РСМД. Что все это значит и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Скрытая жизнь настоящих инноваций

Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...

Донбасский ад и рай Захара Прилепина

Денис Гуцко, писатель
Читая про «некоторых, которые не попадут в ад» Захара Прилепина, я ловил себя на странном чувстве зависти – к ним. Не потому, что автор меня перевербовал. Эти люди могут – и сделали в своей жизни ясный, однозначный выбор – и пошли за ним. Подробности...

Украинцы, да очнитесь же!

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось. Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах. Подробности...
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            Денис Гуцко

            Донбасский ад и рай Захара Прилепина

            Денис Гуцко
            писатель
            		 27 июня 2019, 17:20

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            «Некоторые не попадут в ад» Захара Прилепина нужно читать. Те, кто не любит документальную прозу и на этом основании заранее вычеркнули книгу из списка к прочтению – зря это сделали. Если брать крупным планом, то в этой книге  Прилепин, как матёрый контрабандист, гуляет туда-сюда через границу, отделяющую большую литературу от исторического свидетельства. (К слову, премиальный процесс и литературные критики в последние годы вам много чего подсунули такого, в чём литературы – едва на донышке, да и та жидковата, пресновата. И вы с энтузиазмом это принимали, читали, обменивались дежурными восторгами. Так вот, здесь всё – литература высокого градуса, хотя жанровый разброс огромный). Некоторые куски, вырывающиеся на оперативный простор прямого высказывания, эссеистики – выписаны снайперски точным языком (а точность в литературе и есть красота). Например:

            «И ведь даже сегодня мы древних греков откуда-то помним, а на вчерашний день обернёмся – никого не узнаём.

            Но как же запомнили древних греков? Они совершали точно такие же поступки, и жили сорок своих смешных лет. Потом кровоточили на своём острие, выдувая пузырь ртом, – пузырь взрывался, – а мы до сих пор отираем кровь с лица, смотрим на ладонь: красная, – и по-прежнему жалеем македонца или спартанца».

            В этих отрывках слышится тот самый брутальный лиризм, знакомый читателю по предыдущим книгам Прилепина – то, что лично меня больше всего трогает в его текстах: умение обойтись в задушевном разговоре без пафоса, без штампа.

            Такие пассажи входят в читательское сердце сами собой и застревают там надолго, ворочаются потом, напоминают о чём-то, имеющем отношение не к прочитанному уже – к собственной жизни. Но много в книге и таких мест, о которые спотыкаешься – и довольно болезненно. И морщишься потом: чёрт, это неприятно. Попробую сформулировать, хотя будет непросто – но уж как выйдет.

            Фото: nn-patriot.ru

            Там, где книга оборачивается более или менее документальным (всё-таки жанр её обозначен как роман-фантасмагория) свидетельством о жизни в окопах (а также в домах и ресторанах) ДНР, интонации меняются. Сам лирический герой, от имени которого ведётся рассказ – меняется на глазах. Причём, многократно. Константин Мильчин очень точно подметил эту бешеную (или вам больше нравится – симфоническую?) эклектику книги, множественность авторских личин. Мне, правда, видится несколько иной набор масок (если пользоваться терминологией Мильчина), в которых нам является автор. Мне кажется, подсказка дана в самом начале – вот здесь, у гостиницы «Прага»:

            «Гостиница действительно была похожа на старый, подсохший, надрезанный торт.

            Скульптура солдата Швейка – слева от стеклянных дверей – располагалась почему-то посреди клумбы: словно солдат, не успевавший вернуться в расположение по нужде, побежал отлить на травку – и окаменел, настигнутый окриком небесного дежурного».

            Книгу пишет бравый солдат Швейк, уставший быть бравым, ироничным, успевший перечитать несколько библиотек, насладиться славой, пресытиться славой, мучительно подбирающий слова для того, чтобы дорассказать свои истории по-новому. И в поисках этого нового языка, новой интонации, он – а как иначе – меняется в лицах. То он пресыщенный Дон Гуан, то байронический корсар, то Василий Тёркин, то младший брат из фильма «Брат», – каждый может продолжить этот ряд по своему разумению. Некоторые из этого калейдоскопа ипостасей наверняка будут раздражать, и не на шутку. В тексте звучит лейтмотив: «я всегда хотел, чтобы было весело», – но «весело» не всегда «смешно», и это как раз наш случай.

            Меня всерьёз кольнул один кусок – про Лимонова. Это такое особое искусство смертельного макраме, которым в совершенстве владеют книжные наши олимпийцы. Когда пути их расходятся и отношения портятся, они умеют так хитро подвести итог, так тонко вплести стальные иглы в шёлк комплиментов, так взбрызнуть ядом чудесные биографические узоры – что только рот разинешь. Проглотишь страничку за страничкой, сглотнёшь... «Даааа». И стараешься вчитаться дальше, поскорее уйти с этого то ли банкета, то ли эшафота.

            Других критиков, судя по отзывам, раздражали другие места в книге – кого-то про Монику Беллучи и Кустурицу, кого-то – про Белого Императора. Вообще книга такая, да – читать её, как мчаться по грунтовке в кузове грузовика в соседстве с негабаритным грузом, который толком не зафиксируешь – доедешь непременно в синяках. И если уж совсем по гамбургскому – то вот где для меня самое болезненное соприкосновение.

            Я не люблю милитаризм. Не в смысле политики (и это тоже), а в смысле поэтики. Всё это поклонение – и даже не картонно-нарочитое, а изысканно-сдержанное – опасным мужским железкам, вся эта романтика берцев, РД, располаги, окопов и блиндажей, – меня от этого подташнивает. Я на стороне Гектора, который воюет по необходимости, и всегда против Аякса, которому это в радость. В книге явственно слышен голос Аякса (я же говорил про галерею авторских альтер эго, помните?). Но читая про «некоторых, которые не попадут в ад», я ловил себя на странном чувстве зависти – к ним. Не потому что мир ополченцев описан как-то особенно ярко, не потому что автор меня перевербовал. Меня на такой мякине не проведёшь. Я хоть и не воевал по-настоящему, но послужил, прошёл через все эти сложности и лишения. Во время армяно-азербайджанского конфликта (долго рассказывать, не место) дважды был в ситуации, когда чуть не застрелил человека. Один раз промахнулся, второй раз командир меня остановил – за что я по гроб ему благодарен. В общем, сложно меня перевербовать, мне всё это поперёк нутра. Никакой красоты в этом не вижу, хоть убейся. А зависть вызвана вот чем.

            Эти люди могут – и сделали в своей жизни ясный, однозначный выбор – и пошли за ним. Они решили, что это их война – и за этим неподъемным решением (в вас когда-нибудь стреляли?) последовали судьбы крупной лепки, торчащие на две головы над нашим плоским безвременьем. Я же не могу принять подобного – соразмерного – решения. Не по трусости – а просто потому что не вижу на горизонте того, что выглядело бы моим, кровным. Возможно, смертельно опасным, но родным.

            На другом краю политической нашей полупустыни я тоже не обнаруживаю своей войны. Гражданские протесты, подвиг одиночных пикетов – и ближе, и убедительней, но и это не моё, не принимает организм – так, чтобы целиком, без оговорок. По большей части умиротворяешься мыслью, что нормальная человеческая жизнь без аутодафе и манифестов тоже дело достойное, и в здоровом человеческом обществе каждый выбирает орешек по зубам. Но, бывает, приходится переживать сожаление о том, что недостаточно зубат. Как в этот раз.

            Такие вот размышления. Книга располагает, знаете ли, к некоторому эксгибиционизму. По-моему, это хороший признак.

            Про политические нюансы донбасской хроники пусть пишут другие. Да, не моя война, но ВСУ – в моей системе координат – навсегда замараны батальонами «Азов» и «Айдар». Всё-таки национализм я люблю ещё меньше, чем милитаризм.


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