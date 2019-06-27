Донбасский ад и рай Захара Прилепина

«Некоторые не попадут в ад» Захара Прилепина нужно читать. Те, кто не любит документальную прозу и на этом основании заранее вычеркнули книгу из списка к прочтению – зря это сделали. Если брать крупным планом, то в этой книге Прилепин, как матёрый контрабандист, гуляет туда-сюда через границу, отделяющую большую литературу от исторического свидетельства. (К слову, премиальный процесс и литературные критики в последние годы вам много чего подсунули такого, в чём литературы – едва на донышке, да и та жидковата, пресновата. И вы с энтузиазмом это принимали, читали, обменивались дежурными восторгами. Так вот, здесь всё – литература высокого градуса, хотя жанровый разброс огромный). Некоторые куски, вырывающиеся на оперативный простор прямого высказывания, эссеистики – выписаны снайперски точным языком (а точность в литературе и есть красота). Например:

«И ведь даже сегодня мы древних греков откуда-то помним, а на вчерашний день обернёмся – никого не узнаём.

Но как же запомнили древних греков? Они совершали точно такие же поступки, и жили сорок своих смешных лет. Потом кровоточили на своём острие, выдувая пузырь ртом, – пузырь взрывался, – а мы до сих пор отираем кровь с лица, смотрим на ладонь: красная, – и по-прежнему жалеем македонца или спартанца».

В этих отрывках слышится тот самый брутальный лиризм, знакомый читателю по предыдущим книгам Прилепина – то, что лично меня больше всего трогает в его текстах: умение обойтись в задушевном разговоре без пафоса, без штампа.

Такие пассажи входят в читательское сердце сами собой и застревают там надолго, ворочаются потом, напоминают о чём-то, имеющем отношение не к прочитанному уже – к собственной жизни. Но много в книге и таких мест, о которые спотыкаешься – и довольно болезненно. И морщишься потом: чёрт, это неприятно. Попробую сформулировать, хотя будет непросто – но уж как выйдет.

Там, где книга оборачивается более или менее документальным (всё-таки жанр её обозначен как роман-фантасмагория) свидетельством о жизни в окопах (а также в домах и ресторанах) ДНР, интонации меняются. Сам лирический герой, от имени которого ведётся рассказ – меняется на глазах. Причём, многократно. Константин Мильчин очень точно подметил эту бешеную (или вам больше нравится – симфоническую?) эклектику книги, множественность авторских личин. Мне, правда, видится несколько иной набор масок (если пользоваться терминологией Мильчина), в которых нам является автор. Мне кажется, подсказка дана в самом начале – вот здесь, у гостиницы «Прага»:

«Гостиница действительно была похожа на старый, подсохший, надрезанный торт.

Скульптура солдата Швейка – слева от стеклянных дверей – располагалась почему-то посреди клумбы: словно солдат, не успевавший вернуться в расположение по нужде, побежал отлить на травку – и окаменел, настигнутый окриком небесного дежурного».

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Книгу пишет бравый солдат Швейк, уставший быть бравым, ироничным, успевший перечитать несколько библиотек, насладиться славой, пресытиться славой, мучительно подбирающий слова для того, чтобы дорассказать свои истории по-новому. И в поисках этого нового языка, новой интонации, он – а как иначе – меняется в лицах. То он пресыщенный Дон Гуан, то байронический корсар, то Василий Тёркин, то младший брат из фильма «Брат», – каждый может продолжить этот ряд по своему разумению. Некоторые из этого калейдоскопа ипостасей наверняка будут раздражать, и не на шутку. В тексте звучит лейтмотив: «я всегда хотел, чтобы было весело», – но «весело» не всегда «смешно», и это как раз наш случай.

Меня всерьёз кольнул один кусок – про Лимонова. Это такое особое искусство смертельного макраме, которым в совершенстве владеют книжные наши олимпийцы. Когда пути их расходятся и отношения портятся, они умеют так хитро подвести итог, так тонко вплести стальные иглы в шёлк комплиментов, так взбрызнуть ядом чудесные биографические узоры – что только рот разинешь. Проглотишь страничку за страничкой, сглотнёшь... «Даааа». И стараешься вчитаться дальше, поскорее уйти с этого то ли банкета, то ли эшафота.

Других критиков, судя по отзывам, раздражали другие места в книге – кого-то про Монику Беллучи и Кустурицу, кого-то – про Белого Императора. Вообще книга такая, да – читать её, как мчаться по грунтовке в кузове грузовика в соседстве с негабаритным грузом, который толком не зафиксируешь – доедешь непременно в синяках. И если уж совсем по гамбургскому – то вот где для меня самое болезненное соприкосновение.

Я не люблю милитаризм. Не в смысле политики (и это тоже), а в смысле поэтики. Всё это поклонение – и даже не картонно-нарочитое, а изысканно-сдержанное – опасным мужским железкам, вся эта романтика берцев, РД, располаги, окопов и блиндажей, – меня от этого подташнивает. Я на стороне Гектора, который воюет по необходимости, и всегда против Аякса, которому это в радость. В книге явственно слышен голос Аякса (я же говорил про галерею авторских альтер эго, помните?). Но читая про «некоторых, которые не попадут в ад», я ловил себя на странном чувстве зависти – к ним. Не потому что мир ополченцев описан как-то особенно ярко, не потому что автор меня перевербовал. Меня на такой мякине не проведёшь. Я хоть и не воевал по-настоящему, но послужил, прошёл через все эти сложности и лишения. Во время армяно-азербайджанского конфликта (долго рассказывать, не место) дважды был в ситуации, когда чуть не застрелил человека. Один раз промахнулся, второй раз командир меня остановил – за что я по гроб ему благодарен. В общем, сложно меня перевербовать, мне всё это поперёк нутра. Никакой красоты в этом не вижу, хоть убейся. А зависть вызвана вот чем.

Эти люди могут – и сделали в своей жизни ясный, однозначный выбор – и пошли за ним. Они решили, что это их война – и за этим неподъемным решением (в вас когда-нибудь стреляли?) последовали судьбы крупной лепки, торчащие на две головы над нашим плоским безвременьем. Я же не могу принять подобного – соразмерного – решения. Не по трусости – а просто потому что не вижу на горизонте того, что выглядело бы моим, кровным. Возможно, смертельно опасным, но родным.

На другом краю политической нашей полупустыни я тоже не обнаруживаю своей войны. Гражданские протесты, подвиг одиночных пикетов – и ближе, и убедительней, но и это не моё, не принимает организм – так, чтобы целиком, без оговорок. По большей части умиротворяешься мыслью, что нормальная человеческая жизнь без аутодафе и манифестов тоже дело достойное, и в здоровом человеческом обществе каждый выбирает орешек по зубам. Но, бывает, приходится переживать сожаление о том, что недостаточно зубат. Как в этот раз.

Такие вот размышления. Книга располагает, знаете ли, к некоторому эксгибиционизму. По-моему, это хороший признак.

Про политические нюансы донбасской хроники пусть пишут другие. Да, не моя война, но ВСУ – в моей системе координат – навсегда замараны батальонами «Азов» и «Айдар». Всё-таки национализм я люблю ещё меньше, чем милитаризм.