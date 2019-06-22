Как накормить мир русским пельменем

Взгляд
22 июня, суббота  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
Разделы

Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
Перейти а раздел…

Чего добился СССР, пытаясь отсрочить великую войну

Первый период войны до сих пор вызывает непримиримые идеологические спорыФото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
В России отмечают День скорби – 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Можно ли было ее отсрочить? Имел ли СССР шансы подойти к войне более подготовленным, имея выстроенную линию обороны и полный контроль над черноморскими проливами? Или пакт Молотова-Риббентропа был бессмысленной «сделкой с дьяволом»? Подробности...
Перейти а раздел…

Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия приступила к наказанию Грузии

Грузия потеряет туристов из РоссииФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Также в указе рекомендуется не продавать туроператорам и турагентам туры в Грузию. Судя по всему, Тбилиси наступил на старые грабли и ему грозит разрыв торговых и экономических связей с Россией. Сможет ли грузинская экономика выжить без российских туристов, а грузинские виноделы – без российских покупателей? Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

Как накормить мир русским пельменем

Антон Крылов, журналист
С русской кухней пока что всё очень сложно. В Москве на один ресторан русской кухни – несколько десятков иностранных. А между тем, национальная кухня – один из важнейших элементов национальной культуры – и внутри страны, и снаружи. Подробности...

События в Тбилиси – это выписка из медкарты

Евгений Крутиков, военный эксперт
Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
Обсуждение: 64 комментария
    Перейти а раздел…

    Как обманывают российских автомобилистов

    Честный Взгляд: Путин отвечает за всё

    Как болезни мировых лидеров проявлялись на публике

      Перейти а раздел…

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
          • Да

          • Нет

          За последние пять лет ваша жизнь улучшилась или ухудшилась?
          • Улучшилась

          • Ухудшилась

          • Не изменилась

          Вы готовы сортировать отходы перед тем, как выбросить мусор?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Ростуризм объяснил условия возврата денег за туры и билеты в Грузию
            Россия приступила к наказанию ГрузииПолитолог: Отношение России к Грузии поменяется кардинальноСША вновь предложили ввести санкции против госдолга РоссииПоявились данные о первой жертве протестов в Тбилиси
            ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНРВ Кремле назвали условие возобновления полетов в ГрузиюСбитый Ираном американский беспилотник оказался экспериментальнымПушков ответил на антироссийскую тираду президента Грузии
            Иран заявил о решении не сбивать самолет США с людьми на бортуНа Украине оценили роль Ельцина в судьбе КрымаРежиссер Стуруа о протестах в Тбилиси: Нет больше ГрузииРоссийское оружие лишают Божьей силы

            Главная тема


            Чего добился СССР, пытаясь отсрочить великую войну

            атмосфера нетерпимости


            Вице-премьер Украины назвал причину для нового «майдана»

            дружба народов


            Лукашенко назвал Кадырова братом

            акция насилия


            Названы имена организаторов беспорядков в Грузии

            Видео

            сегмент авиаперевозок


            Российский авиапром нацелился на уникальную нишу мирового рынка

            штурм парламента


            Саакашвили использовал депутата Госдумы для госпереворота

            парадоксальная ситуация


            Россияне беднеют от кредитов

            вера в победу


            Гафт призвал больную раком Александру Яковлеву вернуться на сцену, если «хватит сил»

            викторина


            В чём Россия первая в мире?

            Политический цугцванг


            Дмитрий Дробницкий: Персидская ловушка для Трампа

            Ипостаси Путина


            Андрей Бабицкий: 17 мгновений страны

            Поколение блогеров


            Ирина Алкснис: Это не молодежь – не та, это вы – не те

            на ваш взгляд


            В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?


            Антон Крылов

            Как накормить мир русским пельменем

            Антон Крылов
            журналист
            		 22 июня 2019, 09:25

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            На прямой линии президента поднималось много вопросов, и только два из них касалось отрасли, которая в ближайшие годы способны принести в страну миллиарды долларов. Речь о туризме.

            Первое – это региональные аэропорты. Жизнь нынче быстра, длинные отпуска большинство хорошо зарабатывающих людей позволить себе не могут, поэтому чем больше туристических объектов получат поблизости аэропорт, тем больше посетителей там побывает. Я очень надеюсь, что в Крыму со временем вновь будет открыт Бельбек под Севастополем и откроются аэропорты под Евпаторией и рядом с Феодосией. Это сделало бы поездки в Крым на выходные любимым развлечением москвичей – всё-таки сейчас от Симферополя до моря далековато.

            Второе – это региональные продукты. Вопрос, заданный основателем фермерского кооператива «ЛавкаЛавка» Борисом Акимовым, вышел несколько смазанным, ведущая перепутала хамон и пармезан, на что справедливо указал Владимир Путин, да и потом сам фермер Акимов никак не мог сформулировать, чего же конкретно он хочет от президента.

            Однако вопрос он поднял очень важный. Развитие туризма невозможно без развития как национальной кухни в целом, так и без поддержки региональных продуктов. Возьмем десять стран-лидеров въездного туризма – это Франция, Испания, США, Китай, Италия, Мексика, Британия, Турция, Германия и Таиланд. И поглядим на самые популярные в мире кухни – список практически полностью совпадает, разве что добавится менее популярная у туристов Япония.

            Если уж совсем придираться, то выпадут Британия и Германия, однако почти в каждом крупном городе мира обязательно есть английский паб и немецкая пивная. Да и британская и немецкая кухни в последние годы сделали серьезный шаг вперед от банальных рыбы с картошкой и колбасок с капустой. Еще пока немного отстает Турция, но турецкие рестораны все чаще открываются и в Москве, и в других европейских столицах.

            Фото: Борис Кавашкин, Геннадий Хамельянин/ТАСС

            Кулинарная составляющая в туризме состоит из двух равноважных частей: это и вкусная еда неподалеку от туристических объектов, и распространение ресторанов с национальной кухней по миру. Каждый знает, что, приехав в Италию, он попробует пиццу и макароны, в США – стейки и бургеры, в Таиланд или Китай – суп и лапшу, ну и так далее. Нет культурного шока, а самые свои экзотические блюда умные нации на экспорт не отправляют – вы видели андуйет где-нибудь за пределами Франции?

            С русской кухней пока что всё очень сложно. Традиция утрачена, в результате в Москве на один ресторан с русской кухней приходится несколько десятков с итальянской, французской, американской ну и так далее, вплоть до мексиканской и китайской. В Питере чуть получше, но не сильно. А стоит отъехать от столицы – и всё, туши свет. Реки майонеза в салатах и вторых блюдах (в лучшем случае, в горячем майонез могут заменить сливки), горы картошки в супах, в которых этого корнеплода быть не должно по определению (солянка, уха, щи). «Традиционная русская окрошка» на кефире – напитке, изобретенном в конце 19 века и внедренном в массы в середине 20-го!

            Редкие на российском кулинарном ландшафте гастроэнтузиасты, увы, не меняют общей картины. К тому же массовые туристические группы, как правило, к гастроэнтузиастам не ходят, вот и питаются картофанчиком под сыриком с майонезиком.

            Отдельный вопрос – китайские туристы, которые в Москве и Петербурге, как пишут, ходят в китайские же рестораны, принадлежащие китайским же бизнесменам. В результате единственная прибыль, которая остается от китайцев в России – это деньги за проезд на общественном транспорте и входные билеты в музеи.

            Писательница Татьяна Толстая на днях написала критический пост о китайских туристах, в очередной раз продемонстрировав, от кого передалась повышенная скандальность ее сыну Артемию Лебедеву, но в чём-то она права. Какими бы кулинарными консерваторами ни были провинциальные китайцы, составляющие большинство тургрупп, ознакомление с русской кухней должно быть обязательной частью поездки. Русские пельмени не так принципиально отличаются от вонтонов и дамплингов, да и лапшу у нас делают ничуть не хуже.

            И опять-таки, китайцы и любые другие иностранные туристы с меньшей опаской ели бы русскую кухню, если бы у них была возможность попробовать её на родине – как это произошло с итальянской пиццей или американским бургером, не говоря о японских суши. Холодный рис с сырой рыбой и сушеными водорослями с соусом из перебродивших бобов и зеленого хрена – да любого русского человека еще лет 30 назад стошнило бы от одного описания, а сейчас едим с удовольствием!

            Русской кухне жизненно нужна государственная поддержка – и внутри страны, и за её пределами. В связи с очередно «кресельной» революцией в Грузии недобрым словом помянули Россотрудничество, но все-таки мониторинг политической напряженности – это не их задача. А вот системно содействовать продвижению русской кухни, устраивать регулярные фестивали – вполне посильное дело для этой структуры. Кстати, интересно, как новая вспышка русофобской активности (а столкновения из-за того, что российский депутат куда-то не туда сел – это именно русофобская активность) скажется на туристическом потоке из России в Грузию? Если он сократится, то российские регионы вполне могли бы перехватить стремящихся к хачапури и хинкали соотечественников и предложить им расстегаи и кулебяки.

            Проблема в том, что специалистов по русской кухне внутри страны тоже явным образом не хватает. К тому же, помимо реальных специалистов, посвятивших жизнь восстановлению старинных рецептов и их адаптации к современности – скажем, Максима Сырникова, в этой сфере подвизается множество медийных шарлатанов (не будем называть  фамилии, поскольку они очень любят судиться с теми, кто называет их шарлатанами). И даже если будет принята государственная программа поддержки и возрождения русской кухни, отделить зерна от плевел, агнцев от козлищ, а кулинаров от шарлатанов будет очень непросто.

            Для начала было бы неплохо организовать, как минимум, курсы и стажировки в столичных русских ресторанах для поваров из городов Золотого кольца, чтобы убрать сырик с майонезиком из-под стен древних кремлей. Ну и поддержка для производителей региональных продуктов должна быть комплексной – это и кредиты, и пиар, и помощь с выходом в сети и на экспорт.

            Безусловно, помимо кухни для туризма нужно развивать и гостиницы, и транспорт, и инфраструктуру. Но качественная еда – это не только приманка для туристов. Это ещё и здоровье и долголетие для всех жителей  России. И вообще – это правильно.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            События в Тбилиси – это выписка из медкарты

            Евгений Крутиков, военный эксперт
            Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...
            Обсуждение: 45 комментариев

            Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

            Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
            Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
            Обсуждение: 64 комментария

            О чем я говорил с Путиным

            Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka
            На прямую линию президента я попал, в общем-то, случайно. А вот вопрос задал совсем не случайный. Я уверен, что региональные продуктовые (и не только) бренды – это то, что даст мощный импульс к развитию малых территорий. Ведь еда – не просто еда, а способ изменить все вокруг. Подробности...
            Обсуждение: 28 комментариев

            Это не молодежь – не та, это вы – не те

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие по поводу «безмозглых блогеров-малолеток», но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной наши сограждане. И государство правильно делает, что пытается их слышать. Подробности...
            Обсуждение: 60 комментариев

            Персидская ловушка для Трампа

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...
            Обсуждение: 4 комментария

            17 мгновений страны

            Андрей Бабицкий, журналист
            Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
            Обсуждение: 112 комментариев

            Зеленский и не собирался останавливать войну

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
            Обсуждение: 95 комментариев

            Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

            Алексей Алешковский, сценарист
            Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
            Обсуждение: 81 комментарий

            В чем отличие России от Индонезии

            Андрей Медведев, Политический обозреватель
            Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
            Обсуждение: 74 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............