Как накормить мир русским пельменем

На прямой линии президента поднималось много вопросов, и только два из них касалось отрасли, которая в ближайшие годы способны принести в страну миллиарды долларов. Речь о туризме.

Первое – это региональные аэропорты. Жизнь нынче быстра, длинные отпуска большинство хорошо зарабатывающих людей позволить себе не могут, поэтому чем больше туристических объектов получат поблизости аэропорт, тем больше посетителей там побывает. Я очень надеюсь, что в Крыму со временем вновь будет открыт Бельбек под Севастополем и откроются аэропорты под Евпаторией и рядом с Феодосией. Это сделало бы поездки в Крым на выходные любимым развлечением москвичей – всё-таки сейчас от Симферополя до моря далековато.

Второе – это региональные продукты. Вопрос, заданный основателем фермерского кооператива «ЛавкаЛавка» Борисом Акимовым, вышел несколько смазанным, ведущая перепутала хамон и пармезан, на что справедливо указал Владимир Путин, да и потом сам фермер Акимов никак не мог сформулировать, чего же конкретно он хочет от президента.

Однако вопрос он поднял очень важный. Развитие туризма невозможно без развития как национальной кухни в целом, так и без поддержки региональных продуктов. Возьмем десять стран-лидеров въездного туризма – это Франция, Испания, США, Китай, Италия, Мексика, Британия, Турция, Германия и Таиланд. И поглядим на самые популярные в мире кухни – список практически полностью совпадает, разве что добавится менее популярная у туристов Япония.

Если уж совсем придираться, то выпадут Британия и Германия, однако почти в каждом крупном городе мира обязательно есть английский паб и немецкая пивная. Да и британская и немецкая кухни в последние годы сделали серьезный шаг вперед от банальных рыбы с картошкой и колбасок с капустой. Еще пока немного отстает Турция, но турецкие рестораны все чаще открываются и в Москве, и в других европейских столицах.

Кулинарная составляющая в туризме состоит из двух равноважных частей: это и вкусная еда неподалеку от туристических объектов, и распространение ресторанов с национальной кухней по миру. Каждый знает, что, приехав в Италию, он попробует пиццу и макароны, в США – стейки и бургеры, в Таиланд или Китай – суп и лапшу, ну и так далее. Нет культурного шока, а самые свои экзотические блюда умные нации на экспорт не отправляют – вы видели андуйет где-нибудь за пределами Франции?

С русской кухней пока что всё очень сложно. Традиция утрачена, в результате в Москве на один ресторан с русской кухней приходится несколько десятков с итальянской, французской, американской ну и так далее, вплоть до мексиканской и китайской. В Питере чуть получше, но не сильно. А стоит отъехать от столицы – и всё, туши свет. Реки майонеза в салатах и вторых блюдах (в лучшем случае, в горячем майонез могут заменить сливки), горы картошки в супах, в которых этого корнеплода быть не должно по определению (солянка, уха, щи). «Традиционная русская окрошка» на кефире – напитке, изобретенном в конце 19 века и внедренном в массы в середине 20-го!

Редкие на российском кулинарном ландшафте гастроэнтузиасты, увы, не меняют общей картины. К тому же массовые туристические группы, как правило, к гастроэнтузиастам не ходят, вот и питаются картофанчиком под сыриком с майонезиком.

Отдельный вопрос – китайские туристы, которые в Москве и Петербурге, как пишут, ходят в китайские же рестораны, принадлежащие китайским же бизнесменам. В результате единственная прибыль, которая остается от китайцев в России – это деньги за проезд на общественном транспорте и входные билеты в музеи.

Писательница Татьяна Толстая на днях написала критический пост о китайских туристах, в очередной раз продемонстрировав, от кого передалась повышенная скандальность ее сыну Артемию Лебедеву, но в чём-то она права. Какими бы кулинарными консерваторами ни были провинциальные китайцы, составляющие большинство тургрупп, ознакомление с русской кухней должно быть обязательной частью поездки. Русские пельмени не так принципиально отличаются от вонтонов и дамплингов, да и лапшу у нас делают ничуть не хуже.

И опять-таки, китайцы и любые другие иностранные туристы с меньшей опаской ели бы русскую кухню, если бы у них была возможность попробовать её на родине – как это произошло с итальянской пиццей или американским бургером, не говоря о японских суши. Холодный рис с сырой рыбой и сушеными водорослями с соусом из перебродивших бобов и зеленого хрена – да любого русского человека еще лет 30 назад стошнило бы от одного описания, а сейчас едим с удовольствием!

Русской кухне жизненно нужна государственная поддержка – и внутри страны, и за её пределами. В связи с очередно «кресельной» революцией в Грузии недобрым словом помянули Россотрудничество, но все-таки мониторинг политической напряженности – это не их задача. А вот системно содействовать продвижению русской кухни, устраивать регулярные фестивали – вполне посильное дело для этой структуры. Кстати, интересно, как новая вспышка русофобской активности (а столкновения из-за того, что российский депутат куда-то не туда сел – это именно русофобская активность) скажется на туристическом потоке из России в Грузию? Если он сократится, то российские регионы вполне могли бы перехватить стремящихся к хачапури и хинкали соотечественников и предложить им расстегаи и кулебяки.

Проблема в том, что специалистов по русской кухне внутри страны тоже явным образом не хватает. К тому же, помимо реальных специалистов, посвятивших жизнь восстановлению старинных рецептов и их адаптации к современности – скажем, Максима Сырникова, в этой сфере подвизается множество медийных шарлатанов (не будем называть фамилии, поскольку они очень любят судиться с теми, кто называет их шарлатанами). И даже если будет принята государственная программа поддержки и возрождения русской кухни, отделить зерна от плевел, агнцев от козлищ, а кулинаров от шарлатанов будет очень непросто.

Для начала было бы неплохо организовать, как минимум, курсы и стажировки в столичных русских ресторанах для поваров из городов Золотого кольца, чтобы убрать сырик с майонезиком из-под стен древних кремлей. Ну и поддержка для производителей региональных продуктов должна быть комплексной – это и кредиты, и пиар, и помощь с выходом в сети и на экспорт.

Безусловно, помимо кухни для туризма нужно развивать и гостиницы, и транспорт, и инфраструктуру. Но качественная еда – это не только приманка для туристов. Это ещё и здоровье и долголетие для всех жителей России. И вообще – это правильно.