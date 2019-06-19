В чем отличие России от Индонезии

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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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За «осквернение» британских могил в Крыму Лондон должен винить себя

Английские солдаты пришли когда-то на крымскую землю без приглашенияФото: loc.gov
Британские СМИ выявили еще одно «преступление России в украинском Крыму»: британское мемориальное кладбище «осквернено и забыто». Речь идет о захоронениях, появившихся на полуострове по итогам Крымской войны. Во многом их судьба действительно печальна. Но винить за это британцы должны в первую очередь самих себя. Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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Дометий Завольский, историк-архивист
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      Чернобыль переживает туристический бум

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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Андрей Медведев

            В чем отличие России от Индонезии

            Андрей Медведев
            Политический обозреватель
            		19 июня 2019, 13:36

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            Когда я читаю или слышу очередные рассуждения о том, что в России все плохо с инвестиционным климатом оттого, что, дескать, страна не правильная, не свободная и не демократическая, я вспоминаю одну историю.

            Американская компания Nike когда-то открыла фабрики в Южной Корее. А потом рабочие там создали профсоюзы, стали требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда. И компания Nike перенесла все свои операции в Индонезию. Потому что там рабочим можно было платить меньше. Это был конец 80-х, платили рабочим доллар и 35 центов за сутки. Себестоимость кроссовок была около шести долларов, ну а в Штатах их продавали за 60–70.

            Индонезию вообще очень любил Запад в целом, и особенно инвесторы. Она как раз в инвестиционных рейтингах стояла всегда высоко. Причина проста. Диктатура генерала Сухарто. Глубоко прозападный, правых взглядов. Когда он пришел к власти в 1965 году, он вырезал почти полмиллиона индонезийских левых и коммунистов. Буквально за два–три года.

            Армия стала частью государственной машины, даже в парламенте была фракция военных. Репрессии, аресты – и колоссальный приток инвестиций. Потому что в Индонезии рабочим можно было платить меньше, чем в Китае, Корее и Вьетнаме.

            В 1994 году в Джакарте проходил саммит АТЭС, где принимали решение о создании к 2020 году зоны свободной торговли, и даже лозунг саммита был «Мы укажем миру путь к свободной торговле!». Так вот чтобы саммит прошел без проблем, местные спецслужбы арестовали всех поголовно лидеров рабочего движения. Им дали сроки до пяти лет, а потом некоторым добавили еще несколько лет.

            Фото: AP/ТАСС

            И когда Индонезия захватила Восточный Тимор с его богатыми нефтью шельфами, Запад никаких санкций не вводил. И поток инвестиций не уменьшился. И когда в Тиморе уничтожили пятую часть населения, никто не возмущался. Потому что нефть же. Она всем инвесторам нужна. Индонезийскую армию для вторжения готовил американский спецназ, а Австралия вторжение поддержала на политическом уровне. А западные корпорации просто зашли на шельф. Заключать договоры с правительством Сухарто было проще, чем с независимым Восточным Тимором.

            И нормально все было с инвестициями, пока не грянул азиатский кризис 98-го года.

            То есть когда очередной «гайдаровский форум» пытается объяснить, что в Россию инвесторы не приходят (на самом деле это не так, они есть, хотя и меньше, чем хотелось бы), потому что власть у нас ужасна и авторитарна, и страна тоталитарная империя, которая Крым захватила, стоит понимать, что в этих рассуждениях есть изрядная доля лукавства.

            Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние.

            Источник: Блог Андрея Медведева


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