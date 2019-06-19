В чем отличие России от Индонезии

Когда я читаю или слышу очередные рассуждения о том, что в России все плохо с инвестиционным климатом оттого, что, дескать, страна не правильная, не свободная и не демократическая, я вспоминаю одну историю.

Американская компания Nike когда-то открыла фабрики в Южной Корее. А потом рабочие там создали профсоюзы, стали требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда. И компания Nike перенесла все свои операции в Индонезию. Потому что там рабочим можно было платить меньше. Это был конец 80-х, платили рабочим доллар и 35 центов за сутки. Себестоимость кроссовок была около шести долларов, ну а в Штатах их продавали за 60–70.

Индонезию вообще очень любил Запад в целом, и особенно инвесторы. Она как раз в инвестиционных рейтингах стояла всегда высоко. Причина проста. Диктатура генерала Сухарто. Глубоко прозападный, правых взглядов. Когда он пришел к власти в 1965 году, он вырезал почти полмиллиона индонезийских левых и коммунистов. Буквально за два–три года.

Армия стала частью государственной машины, даже в парламенте была фракция военных. Репрессии, аресты – и колоссальный приток инвестиций. Потому что в Индонезии рабочим можно было платить меньше, чем в Китае, Корее и Вьетнаме.

В 1994 году в Джакарте проходил саммит АТЭС, где принимали решение о создании к 2020 году зоны свободной торговли, и даже лозунг саммита был «Мы укажем миру путь к свободной торговле!». Так вот чтобы саммит прошел без проблем, местные спецслужбы арестовали всех поголовно лидеров рабочего движения. Им дали сроки до пяти лет, а потом некоторым добавили еще несколько лет.

И когда Индонезия захватила Восточный Тимор с его богатыми нефтью шельфами, Запад никаких санкций не вводил. И поток инвестиций не уменьшился. И когда в Тиморе уничтожили пятую часть населения, никто не возмущался. Потому что нефть же. Она всем инвесторам нужна. Индонезийскую армию для вторжения готовил американский спецназ, а Австралия вторжение поддержала на политическом уровне. А западные корпорации просто зашли на шельф. Заключать договоры с правительством Сухарто было проще, чем с независимым Восточным Тимором.

И нормально все было с инвестициями, пока не грянул азиатский кризис 98-го года.

То есть когда очередной «гайдаровский форум» пытается объяснить, что в Россию инвесторы не приходят (на самом деле это не так, они есть, хотя и меньше, чем хотелось бы), потому что власть у нас ужасна и авторитарна, и страна тоталитарная империя, которая Крым захватила, стоит понимать, что в этих рассуждениях есть изрядная доля лукавства.

Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние.

Источник: Блог Андрея Медведева