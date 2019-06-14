Шутку над Родиной большинство не оценило

В блоге компании Aviasales появилась милая, забавная картинка – ну, по крайней мере, так, видимо, думал SMM-специалист, когда размещал ее. «Виды туравтобусов в разных странах», ну и – яркие туристические автобусы с надписями «Франция», «Испания», «Германия» и автозак с подписью «Россия».

Стильно, молодежно, забавно. Постироничные шутки о России – душительнице тоталитарных свобод – давно уже стали трендом, основой для шуток по шаблону, точкой зрения для приличного общества среди молодых и прогрессивных ребят в крупных очках и пиджаках с кроссовками. Для этой аудитории – абсолютно трендовая шутка, и ничто не могло пойти не так. А надо сказать, блог Aviasales довольно раскручен в твиттере, где именно такая прослойка читателей составляет значительную долю. Ну то есть, шутейка для своих и среди своих.

Просто так неудобно получилось, что Aviasales – не только смешной блог в твиттере, но и популярная компания, услугами которой пользуются довольно многие россияне. Россияне, над чьей Родиной смешно пошутил SMM-специалист.

И почему-то далеко не все оценили шутку. Большинство не оценило.

Дело вот в чем. Высказывать гражданскую позицию – это нормально. Осуждать не нравящиеся явления в родном государстве – это нормально. Недавний случай арестованного журналиста Ивана Голунова сплотил и оппозиционеров, и государственников. Потому что любой нормальный человек хочет, чтобы его страна была лучше, чтобы государственная машина работала справедливо, чтобы невинных не осуждали. Нормально критиковать как отдельные явления, так и системные. Ненормально поливать грязью страну.

Одни хотят, чтобы Россия стала лучше. Другие хотят, чтобы России не было, потому что она не вписывается в рамки их стиля.

Нормально быть оппозиционером – если ты любишь свою Родину и хочешь сделать ее лучше. В каком-то смысле нормально также уехать, если любви ну никак нет. Мне представляется абсолютно естественной любовь к родине, но я точно знаю, что есть люди, например, которые сдают родителей в дом престарелых или детей в детский дом. Ну, наверное, так честнее, чем ежедневно выливать на их головы ведра помоев.

Критика же, прорастающая из нелюбви, абсолютно неконструктивна и неспособна привести ни к чему хорошему. Единственной созидающей силой является любовь, и только она может создать положительные изменения.

Тем же, кто критикует от нелюбви – им, кажется, хочется, чтобы положительных изменений не было. Чтобы все было максимально плохо, чтобы страдать громче, сильнее, с оттяжечкой. Ну и зарабатывать себе на этом лайки, разумеется. Социальное одобрение – мощный наркотик, действующий не хуже других наркотиков: в погоне за новой дозой вполне можно продать все ценное и даже быть уверенным в процессе, что оно нисколько не ценно по сравнению с дозой.

Интересно, что в последний год громкие антироссийские высказывания от представителей крупных компаний не остаются незамеченными. Наиболее, пожалуй, примечателен в этом плане «кейс» Галины Паниной, пиарщицы «Леруа Мерлен», у себя на странице «вскрывавшей ватку». Помянутая «ватка» неожиданно не стала молчать, и компания приняла решение Галину уволить. Теперь она жертва режима.

Не факт, что уволят SMM-специалиста Aviasales: это действительно хороший специалист, блог компании популярен в социальных сетях, шутка дурацкая, но не криминальная. Но репутационные потери у компании все равно будут. Потому что гражданская и социальная активность сейчас – не прерогатива стильных ребят в очках, она стала всеобщей. И люди, которые любят Родину – они да, преобладают.

Просто потому что любить Родину – естественно.