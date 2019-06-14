Шутку над Родиной большинство не оценило

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14 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Нужны ли России новые авианосцы

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» еще долго будет единственным в составе ВМФ РФ авианосцемФото: Лев Федосеев/ТАСС
Появились новые сообщения о начале разработки Россией проекта авианосца – на этот раз атомного. Это вновь сделало актуальным вопрос, который российские моряки обсуждают десятилетиями: нужен ли стране авианосный флот, где его размещать и что делать с единственным оставшимся в стране подобным боевым кораблем, ТАВКР «Адмирал Кузнецов»? Подробности...
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Президент Польши перепутал смелость с глупостью

«Польский Прометей, или Аллегория на побежденную Польшу» - картина французского художника Ораса Верне о польском восстании против России в 1830-м годуФото: Ораса Верне
Заявление польского президента Анджея Дуды о том, что поляки храбрее русских, вызвало насмешки в России. Однако за этим заявлением стоит вполне объяснимое самосознание наших соседей, которое нужно учитывать в процессе собирания русского мира и выстраивания наших отношений с Западом. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Шутку над Родиной большинство не оценило

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Любой нормальный человек хочет, чтобы его страна была лучше, чтобы государственная машина работала справедливо. Нормально критиковать как отдельные явления, так и системные. Ненормально поливать грязью страну. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Хотим бегать от полиции и делать селфи в автозаках

Дмитрий Ольшанский, публицист
В день освобождения Ивана Голунова большая и неожиданная победа уже почти покорно лежала в руках нашей интеллигенции. Мяч уже, казалось, летел в чужие ворота – и вдруг, каким-то невероятным усилием, эти люди забили его сами себе. Подробности...
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Как превратить протест в абсурд

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            Шутку над Родиной большинство не оценило

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 14 июня 2019, 09:20

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            В блоге компании Aviasales появилась милая, забавная картинка – ну, по крайней мере, так, видимо, думал SMM-специалист, когда размещал ее. «Виды туравтобусов в разных странах», ну и – яркие туристические автобусы с надписями «Франция», «Испания», «Германия» и автозак с подписью «Россия».

            Стильно, молодежно, забавно. Постироничные шутки о России – душительнице тоталитарных свобод – давно уже стали трендом, основой для шуток по шаблону, точкой зрения для приличного общества среди молодых и прогрессивных ребят в крупных очках и пиджаках с кроссовками. Для этой аудитории – абсолютно трендовая шутка, и ничто не могло пойти не так. А надо сказать, блог Aviasales довольно раскручен в твиттере, где именно такая прослойка читателей составляет значительную долю. Ну то есть, шутейка для своих и среди своих.

            Просто так неудобно получилось, что Aviasales – не только смешной блог в твиттере, но и популярная компания, услугами которой пользуются довольно многие россияне. Россияне, над чьей Родиной смешно пошутил SMM-специалист.

            И почему-то далеко не все оценили шутку. Большинство не оценило.

            Дело вот в чем. Высказывать гражданскую позицию – это нормально. Осуждать не нравящиеся явления в родном государстве – это нормально. Недавний случай арестованного журналиста Ивана Голунова сплотил и оппозиционеров, и государственников. Потому что любой нормальный человек хочет, чтобы его страна была лучше, чтобы государственная машина работала справедливо, чтобы невинных не осуждали. Нормально критиковать как отдельные явления, так и системные. Ненормально поливать грязью страну.

            Фото: twitter.com/aviasales

            Одни хотят, чтобы Россия стала лучше. Другие хотят, чтобы России не было, потому что она не вписывается в рамки их стиля.

            Нормально быть оппозиционером – если ты любишь свою Родину и хочешь сделать ее лучше. В каком-то смысле нормально также уехать, если любви ну никак нет. Мне представляется абсолютно естественной любовь к родине, но я точно знаю, что есть люди, например, которые сдают родителей в дом престарелых или детей в детский дом. Ну, наверное, так честнее, чем ежедневно выливать на их головы ведра помоев.

            Критика же, прорастающая из нелюбви, абсолютно неконструктивна и неспособна привести ни к чему хорошему. Единственной созидающей силой является любовь, и только она может создать положительные изменения.

            Тем же, кто критикует от нелюбви – им, кажется, хочется, чтобы положительных изменений не было. Чтобы все было максимально плохо, чтобы страдать громче, сильнее, с оттяжечкой. Ну и зарабатывать себе на этом лайки, разумеется. Социальное одобрение – мощный наркотик, действующий не хуже других наркотиков: в погоне за новой дозой вполне можно продать все ценное и даже быть уверенным в процессе, что оно нисколько не ценно по сравнению с дозой.

            Интересно, что в последний год громкие антироссийские высказывания от представителей крупных компаний не остаются незамеченными. Наиболее, пожалуй, примечателен в этом плане «кейс» Галины Паниной, пиарщицы «Леруа Мерлен», у себя на странице «вскрывавшей ватку». Помянутая «ватка» неожиданно не стала молчать, и компания приняла решение Галину уволить. Теперь она жертва режима.

            Не факт, что уволят SMM-специалиста Aviasales: это действительно хороший специалист, блог компании популярен в социальных сетях, шутка дурацкая, но не криминальная. Но репутационные потери у компании все равно будут. Потому что гражданская и социальная активность сейчас – не прерогатива стильных ребят в очках, она стала всеобщей. И люди, которые любят Родину – они да, преобладают.

            Просто потому что любить Родину – естественно.


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