О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

Речь о моем выступлении на Столыпинском форуме. Мне был задан вопрос об особенностях развития Китая, факторах высоких темпов роста. Я сделал акцент на четырех темах. Агрессивная урбанизация. Высокая доля инвестиций в ВВП (и как следствие – низкая доля текущих расходов). Управление спросом и кредитным предложением. Фокус на прорывных проектах, которые смогут обеспечить дополнительную добавленную стоимость в будущем.

Очевидно, что для России в первую очередь здесь интересен и применим опыт по двум последним темам. Активная политика по управлению кредитным предложением – это простимулирует корпоративное и ипотечное кредитование за счет сокращения потребительского кредита. Концентрация на прорывных направлениях, например, на развитии искусственного интеллекта и его активном внедрении в разные области – путь к более быстрому росту производительности труда. На форуме я как раз обратил внимание на наличие и объемы финансирования такой программы в Китае.

Однако акцент некоторые СМИ сделали на совсем другом – на ограничение мер соцподдержки в Китае. И якобы из этого следует мое предложение применить этот опыт в России.

Что можно сказать по данному поводу?

Действительно, этот печальный факт китайской действительности внес вклад в ускорение ВВП их страны. Китай не торопился направлять заработанные деньги на социальные программы, а использовал их для новых раундов инвестиций. Более того, если взять статистику Всемирного Банка, то можно увидеть, что в Китае по состоянию даже на 2015 год (последние доступные официальные данные) 372,8 млн человек, или 27,2% (!!!) населения, жили меньше чем на 5,5 доллара в день по паритету покупательной способности. Эти же данные по России указывают на цифру в 3,9 млн человек (2,7% населения).

Вопрос: надо ли России идти путем ограничения социальной политики? Конечно, нет.

Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами (по приведенной ссылке можете сравнить нашу статистику с любой другой страной). Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится – поэтому необходимо двигаться по пути дальнейшего снижения бедности и дифференциации доходов.

А о какой «жертве» настоящим в пользу будущего можно говорить применительно к России?

В первую очередь о таких вещах, как снижение активности потребительского кредитования в пользу инвестиционного. Чрезмерное потребительское кредитование не только не приводит к увеличению доходов в будущем, но и может создать большие социальные проблемы уже сегодня. Или о направлении прибыли крупнейших российских компаний на новые инвестиции в большем объеме. А также о снижении расходов на госуправление в пользу инвестиций в инфраструктуру. Только такие маневры позволят выйти на высокие темпы за сравнительно небольшой срок.

Источник: Блог Максима Орешкина