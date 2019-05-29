О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

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Россиянам не хватает богатства

Россияне рассказали, на чем им приходится экономить Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Новый анализ российского потребления снова высветил проблему бедности в России. Половине семей в стране хватает денег только на еду и одежду, а еще 15% – только на еду. Россияне продолжают политику экономии, правда, в этом году на первое место вышла экономия не на еде, а на путешествиях, но продукты питания «стоят» рядом. Есть ли способ победить бедность в России?  Подробности...
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Как шорты Тимати помогают Российской армии

Коллекцию от Тимати показали руководству минобороныФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Скандал вызвала презентация коллекции одежды, созданной в стиле милитари рэпером Тимати. Присутствие на показе министра обороны Сергея Шойгу подогрело интерес к мероприятию – особенно когда генералу армии вручили специальную фирменную куртку. Одни обрушились на Тимати за «милитаризм», а другие обругали Минобороны за сотрудничество с «неправильным типом». Нужна ли нашей армии подобная реклама? Подробности...
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Криминальных авторитетов ждет тюрьма или заграница

В России впервые по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии» арестован криминальный авторитетФото: Томская полиция/Youtube
Томские сыщики первыми в стране применили новую статью УК, карающую просто за сам факт обладания статусом «вора в законе». По этой статье взят под стражу 43-летний местный житель, известный в криминальном мире как Коля Томский. Как изменитcя положение воров в законе в России, какую страну они выберут для прибежища и смогут ли руководить своими преступными империями из-за границы?  Подробности...
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Зачем Зеленский вернул на Украину политический труп Саакашвили

«Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!» – так Саакашвили отреагировал на возвращение ему гражданстваФото: Serg Glovny/Zuma/ТАСС,
Valentyn Ogirenko/Reuters
В среду Михаил Саакашвили вернется на Украину, с территории которой был изгнан по приказу Петра Порошенко. Новый президент Владимир Зеленский вернул опальному грузину украинское гражданство. И не исключено, что готов взять скандального политика в свою команду либертарианских реформаторов. Но зачем ему это нужно? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...

Выйти из бункера единомыслия

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            Максим Орешкин

            О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии

            Максим Орешкин
            министр экономического развития Российской Федерации
            		 29 мая 2019, 16:17

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            Речь о моем выступлении на Столыпинском форуме. Мне был задан вопрос об особенностях развития Китая, факторах высоких темпов роста. Я сделал акцент на четырех темах. Агрессивная урбанизация. Высокая доля инвестиций в ВВП (и как следствие – низкая доля текущих расходов). Управление спросом и кредитным предложением. Фокус на прорывных проектах, которые смогут обеспечить дополнительную добавленную стоимость в будущем.

            Очевидно, что для России в первую очередь здесь интересен и применим опыт по двум последним темам. Активная политика по управлению кредитным предложением – это простимулирует корпоративное и ипотечное кредитование за счет сокращения потребительского кредита. Концентрация на прорывных направлениях, например, на развитии искусственного интеллекта и его активном внедрении в разные области – путь к более быстрому росту производительности труда. На форуме я как раз обратил внимание на наличие и объемы финансирования такой программы в Китае.

            Однако акцент некоторые СМИ сделали на совсем другом – на ограничение мер соцподдержки в Китае. И якобы из этого следует мое предложение применить этот опыт в России.

            Что можно сказать по данному поводу?

            Действительно, этот печальный факт китайской действительности внес вклад в ускорение ВВП их страны. Китай не торопился направлять заработанные деньги на социальные программы, а использовал их для новых раундов инвестиций. Более того, если взять статистику Всемирного Банка, то можно увидеть, что в Китае по состоянию даже на 2015 год (последние доступные официальные данные) 372,8 млн человек, или 27,2% (!!!) населения, жили меньше чем на 5,5 доллара в день по паритету покупательной способности. Эти же данные по России указывают на цифру в 3,9 млн человек (2,7% населения).

            Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

            Вопрос: надо ли России идти путем ограничения социальной политики? Конечно, нет.

            Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами (по приведенной ссылке можете сравнить нашу статистику с любой другой страной). Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится – поэтому необходимо двигаться по пути дальнейшего снижения бедности и дифференциации доходов.

            А о какой «жертве» настоящим в пользу будущего можно говорить применительно к России?

            В первую очередь о таких вещах, как снижение активности потребительского кредитования в пользу инвестиционного. Чрезмерное потребительское кредитование не только не приводит к увеличению доходов в будущем, но и может создать большие социальные проблемы уже сегодня. Или о направлении прибыли крупнейших российских компаний на новые инвестиции в большем объеме. А также о снижении расходов на госуправление в пользу инвестиций в инфраструктуру. Только такие маневры позволят выйти на высокие темпы за сравнительно небольшой срок.

            Источник: Блог Максима Орешкина


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