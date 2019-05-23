Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

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России нужна собственная операционная система для гаджетовФото: Till Simon Nagel/DPA/ТАСС
Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?  Подробности...
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Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

Путин и Абэ наблюдают за борьбой российских и японских дзюдоистовФото: Sergei Karpukhin/Reuters
Только два процента россиян выступают за передачу Южно-Курильских островов Японии – так показал последний опрос общественного мнения. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что опрос проводился по заказу японского МИДа. Способны ли его результаты подвигнуть Токио наконец-то признать очевидное – как и итоги Второй мировой, так и возможность разговора только о двух из четырех островов? Подробности...
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Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение? Подробности...
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Британию и США унизили в Индийском океане

Чагос мог бы стать «райским» курортом, если бы не военные и геополитические обстоятельстваФото: Sergi Reboredo/Picture
alliance/Global Look Press
ГА ООН проголосовала о судьбе осколка Британской империи, имеющего военно-стратегическое значение. Лондону предписали прекратить оккупацию архипелага Чагос в Индийском океане. В свое время британцы ради размещения военной базы США, откуда американцы летали бомбить Ирак, депортировали местное население. Теперь управление островами надлежит как можно скорее передать Маврикию. Как Лондон и Вашингтон отреагируют на дипломатическое унижение и удастся ли туземцам вернуться домой? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно, что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же, как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...

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            Андрей Бабицкий

            Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

            Андрей Бабицкий
            журналист
            		 23 мая 2019, 17:20

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            Российское либеральное сообщество с каким-то даже болезненным восторгом отреагировало на инаугурационную речь новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. Либеральные издания и блоги запестрели рассуждениями о том, насколько современным, технологичным, обаятельным и находчивым выглядит украинский лидер на фоне унылых мастодонтов российской политики.

            Самые наивные и экзальтированные из наших свободомыслящих соотечественников договорились до того, что у президента России появился серьезный соперник, который в перспективе сумеет уложить Владимира Путина на обе лопатки. Подобные надежды выглядят не просто смешно, они, честно говоря, указывают на крайне скромный интеллектуальный багаж предсказателей.

            Сравнивать Владимира Путина и Зеленского – это все равно что ставить в один ряд какой-нибудь современный авиалайнер и его игрушечную модель. Оба политика представляют совершенно разные виды реальности.

            Владимир Путин – политик с долгим опытом управления страной, самостоятельной и совершенно отчетливой политической линией, сумевший бросить вызов коллективному Западу и вернувший России ее суверенитет и влияние в мире. При нем ситуация в стране стабилизировалась, у граждан появился горизонт планирования с перспективой на годы вперед. Санкционная удавка, накинутая на РФ в 2014 году, и затягиваемая со временем все туже, не смогла «разорвать в клочья российскую экономику». Ущерб же, понесенный Европой, которой пришлось поддержать инициативы Вашингтона по изолированию России, измеряется уже более чем сотней миллиардов евро. 

            Все эти величины и политические параметры не просто недостижимы для Украины, у нас пока нет ни малейших оснований говорить о Зеленском, как о самостоятельном политике. То, что он неплохо отыграл инаугурационную речь – с эффектными паузами, умелым интонированием отдельных мест – так это его профессиональный навык. Сам текст тоже можно считать ярким и достаточно оригинальным, но только как сценический скетч. Содержательно это документ, оставляющий больше вопросов, нежели дающий ответы на основные вызовы, которые сегодня стоят перед украинским государством.

            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

            Актер, нанятый украинским олигархом Игорем Коломойским играть роль президента, принципиально не сравним с одним из самых ярких и сильных политических лидеров планеты, каковым, несомненно, является Владимир Путин.

            Помимо прочего, Украину вообще сложно считать полноценным государством. Это скорее акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит Вашингтону. Сейчас, когда произошла смена власти, Белому дому предстоит только снова настроить слегка зафальшививший инструмент.

            Администрация Трампа крайне недовольна фактическим приходом к власти Коломойского. Адвокат американского лидера Руди Джулиани в своем твиттере уже потребовал от Зеленского арестовать олигарха. Бизнесмену, надо полагать, придется довольно туго, поскольку ФБР еще в апреле возбудило против него уголовное дело по подозрению в совершении финансовых преступлений на территории Америки.

            Зеленский находится в крайне сложном положении: он уже начал назначать на ключевые посты людей из окружения Коломойского, что в который раз демонстрирует его полную несамостоятельность. Вступить в войну с Вашингтоном он позволить себе не может – и его, и стоящего за его спиной олигарха довольно быстро сотрут в порошок. Как Коломойский надеется выкрутиться из этой истории, одному Богу известно.

            В любом случае, независимо от исхода наметившегося конфликта, у «игрушечного» президента и направляющего его действия олигарха ни при каких раскладах не выгорит обеспечить Украине хотя бы частичную политическую субъектность. Курс на евроинтеграцию, равнение на ЕС и НАТО останется неизменным. Это, пожалуй, единственное, о чем Владимир Зеленский высказывался очень определенно и многократно. У России же таковая субъектность даже зашкаливает – она, начиная с августа 2008 года, действует вопреки воле коллективного Запада, раз за разом бросая ему все новые вызовы.

            И, наконец, еще одно соображение восторженных поклонников Зеленского из России: они хором говорят и пишут о сменяемости власти на Украине. Я бы, исследуя украинский опыт, поставил под сомнение эффективность следования этому принципу. Смена руководителей страны не принесла украинцам никаких выгод, кроме невзгод: нищеты, потери территорий, разгула национализма, войны и катастрофической депопуляции.

            Некоторые эксперты утверждают, что за годы так называемой незалежности она достигла 40 процентов. Так что если где-то за счет того, что у власти долгое время находится один человек, ситуация стабилизирована, то тогда я за несменяемость. Просто это правило не может считаться императивом. В одних странах оно приносит позитивные результаты, другим только вредит. К каждому случаю надо подбирать индивидуальный подход.

            Один «маяк демократии» у нашей либеральной публики уже был. Это Михаил Саакашвили. Но его время отцвело вместе с пытками в тюрьмах и убийствами политических оппонентов. Теперь у либерального сообщества новый кумир. Надолго ли?


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