Китай создает новый мировой порядок

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13 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Политики Литвы предают живущих в России сограждан

Литовцы не приняли двойных стандартов местных властей, для которых внешняя политика важнее соотечественниковФото: Ints Kalnins/Reuters
Литовский референдум о введении двойного гражданства со странами, «соответствующими критериям европейской и трансатлантической интеграции», провалился. Происходящее прямо касается демографической катастрофы, которую переживает Литва, и наглядно демонстрирует, как власти страны пытаются отделить «правильных» литовцев от «неправильных». Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Китай создает новый мировой порядок

Яна Лексютина, эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
В процессе своего «возвышения» Китай приступил к созданию китаецентричной системы координат в мировом экономическом и финансовом устройстве. Подробности...

Главный урок катастрофы «Суперджета»

Михаил Барабанов, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий
Относительно рядовой инцидент с попаданием молнии в самолет вылился в тяжелую катастрофу с многочисленными жертвами. Уже ясно, что в катастрофе виноват экипаж. Главный вывод, который можно сделать: российская авиация тяжело больна. Подробности...
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Победители сохраняют спокойствие

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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            Китай создает новый мировой порядок

            Яна Лексютина
            эксперт клуба «Валдай», профессор РАН, профессор СПбГУ
            		 13 мая 2019, 16:01

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            Неуклонно возрастающая после мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов активность Пекина в мировых делах не оставляет сомнения в том, что существенно увеличивший свою экономическую и финансовую мощь Китай встал на рельсы занятия одной из ключевых ролей в глобальном экономическом управлении, наращивания лидерского потенциала и постепенного выстраивания китаецентричной системы международных правил, норм и институтов.

            В процессе своего «возвышения» Китай уже преодолел этап инкорпорирования в международную систему и функционирования в заданной западными странами системе координат. Теперь он приступил к переформатированию существующей международной системы в соответствии с собственными интересами и потребностями.

            При этом представляется, что у Пекина пока отсутствует четко выверенная устремленная в будущее стратегия превращения в глобального лидера (так называемая Grand strategy).

            Наблюдаемое ныне увеличение роли Китая в мировых процессах стало в какой-то степени неожиданностью для самих китайцев, а в какой-то – кумулятивным результатом отдельных мер китайского правительства для решения конкретных задач экономического развития страны.

            Формально не претендуя на мировое доминирование и навязывание своих правил, норм и ценностей другим странам, Китай вместе с тем предлагает новые инициативы, концепции и идеи, создает «глобальные общественные блага». Это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), инициатива «Пояс и путь», Новый банк развития, Сообщество единой судьбы человечества, которые де-факто способствуют формированию такой международной системы, где направляющую и регулирующую роль будет играть именно Китай.

            Фото: Andy Wong/AP/ТАСС

            Пока становление Китая в качестве мирового лидера сдерживает целый ряд факторов.

            В первую очередь это незавершенность экономических реформ и модернизации Китая – Пекин определяет 2049 год как завершающий процесс «великого возрождения китайской нации». Во-вторых, это сохраняющееся отставание Китая от некоторых других держав по таким важным составляющим комплексной национальной мощи, как военная, технологическая и мягкая сила. В-третьих, это отсутствие у Пекина сети не только союзнических отношений (Китай, продолжая придерживаться принципа невступления в военные блоки, не имеет ни одного союзника), но и по-настоящему тесных партнерских отношений с сильными мировыми игроками. Отвечая на вопрос о том, с какими государствами у Китая сложились тесные, надежные доверительные отношения, китайские эксперты-международники, как правило, называют Пакистан, после некоторой паузы и сомнений – Россию, и на этом перечисление китайских внешнеполитических «союзников» завершается. И наконец, в-четвертых, это отсутствие у Пекина опыта мирового лидерства.

            Сейчас происходит адаптация Китая к своему меняющемуся положению в международной системе и, самое главное, изучение, заимствование и накопление опыта. Китай учится быть глобальным лидером.

            В последние несколько лет Пекин предпринимает меры для создания новой, китаецентричной, системы координат в мировой экономической и финансовой системе:

            - разработка новых международных торгово-экономических правил путем расширения сети соглашений о создании зон свободной торговли (на май 2019 года такие соглашения Китай заключил с 22 странами);
            - изменение транспортно-логистической картины мира путем инициирования и финансирования тех или иных транспортно-логистических проектов сообразно интересам Китая; 
            - в целом стимулирование торговли между Китаем и миром, результатом чего может стать и уже стала зависимость отдельных стран мира от Китая, что потенциально дает Пекину рычаги давления на соответствующие страны; 
            - реформирование находящихся под доминирующим влиянием США и некоторых других западных стран системообразующих международных финансовых институтов (многосторонних банков развития и МВФ); 
            - создание новых международных финансовых организаций, где ведущую или паритетную с другими участниками роль играет Китай (АБИИ, Новый банк развития БРИКС, инициатива создания Банка ШОС); 
            - укрепление роли китайской национальной валюты в международной финансово-экономической системе.

            Насколько лучше, по сравнению с нынешним, будет складывающийся в результате действий Китая мировой экономический порядок – вопрос открытый. В последние годы в целях демонстрации своей приверженности лучшим международным практикам Китай создает «витринные» инициативы, такие как, например, АБИИ, где Китай не злоупотребляет своим статусом крупнейшего акционера и заинтересован в соответствии банка высоким мировым стандартам (например, в вопросах прозрачности закупок). Демонстрирует Китай и готовность отвечать на озабоченность мирового сообщества, реагируя на критику и внося «косметические» корректировки в свою торговую, инвестиционную и внутриэкономическую политику.

            Однако большой контраст с китайскими «витринными» инициативами и официальной риторикой китайских властей представляют некоторые проявления modus operandi Китая. Такие, как, например, отсутствие прозрачности в процессе реализации китайской инициативы «Пояс и путь» и отдельных инфраструктурных проектов при китайском финансировании, предоставление Китаем экономически «связанных» кредитов, несоблюдение мировых стандартов при реализации проектов за рубежом (трудовых, экологических и пр.), акцент на двустороннем формате взаимодействия со своими партнерами как предоставляющем Китаю рычаги воздействия на своего визави. И наконец, широкое использование Пекином методов наказания и принуждения в отношении стран, наносящих вред «коренным» интересам Китая.

            Эксперт принимает участие в Российско-казахстанском экспертном форуме клуба «Валдай» и Казахстанского совета по международным отношениям, который пройдет 14–15 мая в Нур-Султане.


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