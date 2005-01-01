Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

Взгляд
7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
Разделы

Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы? Подробности...
Перейти а раздел…

США нанесли новый удар по сближению России и Германии

Немецкие машины играют важную роль в российско-германских связяхФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Немецкая компания Volkswagen приостановила переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций, введенных США против совладельца российской компании Олега Дерипаски. Это яркий пример того, зачем Штаты вводят санкции против нашей страны – преследуя как экономические, так и геополитические цели в борьбе против сотрудничества Европы и России. Подробности...
Перейти а раздел…

Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

Марина Ахмедова, журналист, писатель
Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Нарко-педофильский скандал загнал оппозицию в банку

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях. Разгадка подобных действий весьма проста. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Так и возникает здоровое гражданское общество

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Даже не знаю, кому отдать первое место в соревновании чиновничьего чванства и непрофессионализма. Очень трудный выбор. Но хорошо, что они уже постепенно учатся извиняться. Растут, можно сказать, над собой. Хорошая тенденция. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 17 комментариев

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
      Подробности...

      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
      Подробности...

      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

      В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?
          • Да

          • Нет

          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

          • Пётр Порошенко

          • Юлия Тимошенко

          Вы привиты от кори?
          • Да

          • Нет

          • Не знаю

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Согласовано новое перемирие в Донбассе
            Путин проехал на коне во время визита в полицейский полкРазработчика «Новичка» заподозрили в педофилии«Дочка» Газпрома впервые продала газ на экспорт за рублиПевицу Александру Стрельченко нашли в бессознательном состоянии в Москве
            Россия и Индия подписали контракт на лизинг атомной подлодкиПотомка Пушкина избили в МосквеСША заявили о затаившихся в Сирии боевиках ИГСкончался академик РАН и научный руководитель НИИ Семашко Олег Щепин
            Российскую армию планируют оснастить вертолетными беспилотникамиУкраинского поставщика вертолетов в Перу обвинили в дискредитации РоссииМВД составило перечень потенциально опасных собакПодростки в Петербурге надругались над одноклассницей

            Главная тема


            "Нельзя в переполненном театре кричать: "Пожар!" Зачем нужен закон о борьбе с фейками

            Армия и вооружения


            Решена проблема с закупкой новейших боевых вертолетов

            «окопались окончательно»


            Украинская журналистка оценила, как изменился Крым после воссоединения с Россией

            женский день


            Все силовые ведомства объединились для создания календаря к 8 Марта

            Видео

            Президент Франции


            Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

            мораль и нравственность


            Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

            азиатский конфликт


            Зачем Индия отправила подлодку к границам Пакистана

            «здесь будут жить другие»


            России предсказана исламизация

            российский самолет


            Чем американцев так напугал МС-21

            Германия в беде


            Игорь Мальцев: Кто уронил немецкий автопром

            Охота на Порошенко


            Игорь Димитриев: На Украине стали травить президента

            Кошкин дом


            Анна Долгарева: Максимум любви и милоты за небольшие деньги

            на ваш взгляд


            Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?


            Марина Ахмедова

            Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

            Марина Ахмедова
            журналист, писатель
            		 7 марта 2019, 16:50

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Сергея Фролова – актера театра и кино – за короткое время, прошедшее со дня нашего знакомства, мне случилось наблюдать в разных состояниях развития его драмы. Мы встретились в кофейне, куда он пришел, опираясь на трость, давать мне интервью о квартире, из которой его пытались выселить судебные приставы и черные риелторы. Мы сразу поспорили – по Дидро надо играть или по Станиславскому. Сергей – поклонник Дидро, а я – исключительно, чтобы поспорить – говорила: только по Станиславскому, надо пережить роль. А Фролов говорил, что не обязательно каждый раз умирать на сцене.

            Потом я приехала к Сергею на суд. Его мать перед смертью брала в микрокредитной организации два кредита. Один – в шестьсот тысяч. Там быстро пошли проценты на проценты, и ей был предложен другой кредит в миллион двести, чтобы покрыть первый. Но пошли проценты на второй. Через несколько месяцев она умерла. Сергей узнал о кредитах только после ее смерти. На что она их брала – загадка. У него были не очень хорошие отношения с матерью, это правда, но это не значит, что он – не хороший человек. 

            Когда в Мосгорсуде объявляли решение, все смотрели на судей, а я смотрела на Сергея. Во время интервью в кафе я спрашивала его – как сыграть шок? И он говорил, что шок – это омертвение лица.

            Суд Сергей проиграл, и я впервые слышала, как публика освистывает судей и прокурора. Потому что многие собравшиеся были такие же жертвы микрокредитных организаций – взяли триста тысяч рублей, а отдали квартиру в Москве. И, знаете, я не думаю, что люди сами виноваты только потому, что они наивны и доверчивы. Всегда виноваты мошенники, которые пользуются наивностью и доверчивостью людей.

            – По Станиславскому? – спросила я Сергея, когда мы выходили из зала судебных заседаний.

            Фото: Марина Ахмедова

            – По Станиславскому, – согласился он.

            Квартиру, которую Сергей должен был наследовать после матери и уже жил в ней с семьей, приставы выставили на торги. Купили ее люди, которые фигурируют в разных делах людей, пострадавших от микрокредитных организаций. Сергей требовал, чтобы суд запросил оригиналы документов с торгов. Суд отказал.

            Дениса Рожкова – полицейского из «Глухаря», приходившего защищать друга Фролова, дважды выводили из зала судебных заседаний – он называл суд фарсом.

            Вчера Сергея вытолкали из квартиры взашей в тапках. Не дали собрать вещи. Его жена и ребенок поехали в ОВД снимать побои.

            Представитель нового собственника пришел менять замки под прикрытием судебных приставов и в присутствии полиции. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу на табуретке, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Вокруг него собрались друзья – актеры и режиссеры.

            И знаете, что самое смешное – они больше не хотят играть в сериалах добрых полицейских.

            Источник: Блог Марины Ахмедовой


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Нарко-педофильский скандал загнал оппозицию в банку

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях. Разгадка подобных действий весьма проста. Подробности...
            Обсуждение: 26 комментариев

            Так и возникает здоровое гражданское общество

            Андрей Медведев, Политический обозреватель
            Даже не знаю, кому отдать первое место в соревновании чиновничьего чванства и непрофессионализма. Очень трудный выбор. Но хорошо, что они уже постепенно учатся извиняться. Растут, можно сказать, над собой. Хорошая тенденция. Подробности...
            Обсуждение: 11 комментариев

            Кто уронил немецкий автопром

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            В Китае немецкие заводы работают отлично, в Америке исправно пашут. И тут выходят данные, согласно которым автопроизводителей в самой Германии по итогам года ждет падение на пять процентов. Это очень много! Подробности...
            Обсуждение: 29 комментариев

            В украинской политике началась охота на кабана

            Игорь Димитриев, политический эмигрант
            Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
            Обсуждение: 45 комментариев

            Макрон идет дорогой Путина и Трампа

            Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
            Обсуждение: 4 комментария

            Обман Китая и США исказил картину мира

            Эдуард Лимонов, писатель
            Хочу поделиться недоверием. Мы живём в фантастическом мире, где каждый сочинил сказку, выгодную себе. Жульничают все страны. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно. Подробности...
            Обсуждение: 25 комментариев

            Ставка Вашингтона на грубую силу в Венесуэле не сработала

            Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
            В магазинах мы сразу бежали к пoлкам с туалетнoй бумагой и фoтoграфирoвались. Тиражируемая мировой прессой байка об отсутствии в Венесуэле товаров первой необходимости стала частью виртуальной реальности, выдаваемой за правду. Подробности...
            Обсуждение: 11 комментариев

            Разговоры про русскую лень лишены оснований

            Андрей Бабицкий, журналист
            Там, где европеец мог позволить себе вести единоличный образ жизни, русские могли выживать только общиной. В деревнях был обычай делиться с хлебом с теми, кто попал в тяжелые жизненные обстоятельства. Подробности...
            Обсуждение: 94 комментария

            Великобритания будет наказана за побег из Европы

            Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
            Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у нее идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...
            Обсуждение: 38 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............