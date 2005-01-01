Карманные нацисты Петра Порошенко

В Киеве произошли события, которые наглядно продемонстрировали главный тренд избирательной кампании на выборах президента Украины. Этим трендом становится ставка на открытое уличное насилие против оппозиционных кандидатов, которое осуществляют подконтрольные Банковой ультраправые группировки – карманные нацисты по вызову, заботливо прикормленные для этой задачи усилиями чиновников и спецслужб.

Группа ультраправых «активистов», принадлежащих к одиозной группировке С-14*, попыталась сорвать митинг Юлии Тимошенко, которая является одним из главных конкурентов действующего президента Украины. Однако, на этот раз в события вмешалась полиция, которая обычно не реагирует на погромные действия националистов. После короткой стычки она задержала нападавших провокаторов, у которых обнаружили пистолеты, газовые баллоны и целую коллекцию боевых ножей. Причем трое полицейских были вынуждены отправиться после этого в госпиталь с травмами различной степени тяжести.

Вскоре после этого сторонники С-14 окружили полицейское отделение в одном из центральных районов Киева, а затем попыталась взять РОВД штурмом. Ворвавшихся в здание нацистов остановил только вызванный на место событий спецназ, который положил нападавших лицом в асфальт. Ситуация наверняка показалась со стороны очевидной – ведь действия ультраправых подпадали под целый ряд статей уголовного кодекса, и в любой демократической стране за них пришлось бы отвечать по закону. Однако, все дело в том, что украинская демократия имеет после майдана особую специфику погромного толка, которая ставит националистов выше законодательства Украины. В чем уже вскоре пришлось убедиться на своей шкуре сотрудникам украинского МВД.

Представители власти практически мгновенно вступились за нападавших – а главное, их активно поддержали подконтрольные Порошенко СМИ, обвиняя полицию в жестоком обращении с «гражданскими активистами». Генеральный прокурор Юрий Луценко немедленно распорядился открыть дело против сотрудников МВД, и Государственное бюро расследований оперативно объявило подозрение одному из участвовавших в задержании спецназовцев, который выкрикнул в адрес одного из националистов крамольные слова «ложись, Бандера!».

Руководители Национальной полиции Украины униженно извинялись за происшедшее, и дружно постили в своих блогах картинки с надписью «я – бандеровец!». А совершивший идеологическое преступление полицейский на два месяца отправился под арест – причем, выпущенные на свободу националисты из С-14 тут же пообещали вознаграждение за личные данные этого человека, обещая «поздравить» членов его семьи.

Эта история наглядно продемонстрировала, насколько прочным является сегодня альянс между украинской властью и ультраправыми – своего рода идейно-политический симбиоз, который оформился еще по итогам майдана и многократно усилился за прошедшую после него пятилетку. Представители С-14 давно не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины, прозрачно рассказывая об этом в своих интервью, а лидер группировки Евгений Карась появился недавно на официальном мероприятии новообразованной Православной церкви Украины, где его сфотографировали вместе с Петром Порошенко и генпрокурором Луценко. А соратники украинского президента, в свою очередь, демонстративно поддерживают нацистов, совершенно не стесняясь оказывать им свое покровительство.

На Банковой не беспокоятся насчет репутации организации, которая открыто исповедует расистскую идеологию (само название группировки отсылает к «четырнадцати заповедям» гитлериста Дэвида Лейна) и входит в международные списки террористических организаций – а ее членов обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против украинских граждан, включая убийство писателя Олеся Бузины и этнические погромы.

Власти готовы простить националистам все грехи – чтобы беззастенчиво использовать эти боевые отряды против своих конкурентов.

«Любое нападение на проукраинских общественных активистов мы будем рассматривать как нападение на украинское государство. Даже если эти активисты не всегда правы»,

– совершенно недвусмысленно сказал об этом все тот же генпрокурор Юрий Луценко, кум действующего украинского президента.

А теперь все увидели, что националистов поставили выше государственных структур, сделав их неприкасаемыми для украинской полиции.

В результате этого большинство радикальных националистических группировок тем или иным образом включены в политтехнологическую кампанию Петра Порошенко, терроризируя его основных соперников. Так, представители полка «Азов» напали в Бердянске на Александра Вилкула, облив его зеленкой и разогнав собравшихся на встречу с кандидатом людей.

А львовские ветераны АТО, связанные с криминальным спонсором ультраправой партии «Свобода», выкрикивали оскорбления и угрозы по адресу приехавшего на Галичину Владимира Зеленского – и тоже захватили с собой зеленку, чтобы «умыть» подавшегося в политику шоумена. Нападения на рядовых сторонников оппозиции стали обычным делом – причем, все это происходит с полного попустительства правоохранителей, которые равнодушно самоустраняются от вмешательства в инциденты с участием ультраправых. Чтобы не пострадать из-за этого – как это случилось с помянувшим Бандеру киевским полицейским.

«2018 год был отмечен резким всплеском насильственных нападений на ряд отдельных лиц и групп, часто под прикрытием патриотизма и защиты «традиционных ценностей». Те, кто подвергается насилию, происходят из разных слоев общества, включая журналистов, правозащитников, представителей ЛГБТ, этнических меньшинств, и тех, чьи политические взгляды нападающие считаются «пророссийскими». Практически во всех случаях правоохранительные органы реагировали медленно, и преступники не привлекались к ответственности. Украинские власти прямо не осуждают насилие, в то время как те, кто совершает его, продолжают пользоваться почти полной безнаказанностью. Это способствовало созданию ощущения, что некоторые лица могут быть выше закона, оказывает пугающее воздействие на представителей гражданского общества Украины и препятствует их участию в публичных мероприятиях. Люди боятся ультраправых групп», – рассказывает об этом опубликованный недавно отчет влиятельной международной организации Amnesty International, которую никак нельзя обвинить в «поддержке Кремля».

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* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»