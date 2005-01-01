Карманные нацисты Петра Порошенко

Взгляд
17 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
Разделы

США готовят серьезную угрозу российскому СПГ

Санкции США могут остановить новый судостроительный завод «Звезда» Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Американские сенаторы придумали в дополнение к уже «известным» угрозам два «новых» наказания для России. Теперь США против не только «Северного потока – 2», но и российского СПГ. А после украинской провокации в Керченском проливе США невзлюбили и российское судостроение. Как Вашингтон может навредить России в этих сферах? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Порошенко притворяется Путиным

И Путин, и Порошенко любят полетать на истребителе, вот только в России военная авиация развивается, а Украине хвастаться нечемФото: TASS/Presidential Press Service/Reuters,
Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Забавный парадокс подбросила избирательная кампания на Украине. Действующий президент Порошенко ведет ее под девизом «Либо я, либо Путин», но сам при этом копирует стиль Путина. Он позирует в кабине истребителя, делает селфи в обнимку с детьми. Своим поведением плагиатор Порошенко наводит на мысль: может, в Киеве попросту нужен второй Путин? Только такой сильный лидер может поднять страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

Созданный как одно крыло ПАК ДА смотрится прекрасно, но реально в войска поступит ой как нескороФото: кадр из видео
Одни бомбардировщики из семейства «Ту» могут прорывать ПВО, другие – летать на рекордные расстояния. «Русский стелс» ПАК ДА призван совмещать обе эти «убойные» характеристики. Этот ракетоносец пятого поколения должен войти в строй через 10 лет. Но хватит ли российской «оборонке» сил и средств на постройку этой чудесной техники? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему советская армия капитулировала в Афганистане

Споры о смысле той войны продолжаются спустя тридцать лет после ее окончанияФото: Виктор Будан, И. Ходжаев/ТАСС
«Оккупанты», «колонизаторы» и «убийцы афганского народа». Именно такими словами вот уже три десятилетия многие называют тех, кто участвовал в конфликте в Афганистане. Сегодня, в день 30-летия вывода войск из ДРА, необходимо заново дать оценку тому, что делала советская армия в Афганистане и каким должно быть отношение к ветеранам-афганцам. Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему русским не нравится демократия

Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...

Карманные нацисты Петра Порошенко

Андрей Манчук, политолог
Представители С-14 не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины. Лидер неонацистов Евгений Карась открыто фотографируется вместе с президентом Петром Порошенко и генпрокурором Юрием Луценко. Это настоящий симбиоз. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как понимать феминисток

    Обсуждение: 10 комментариев

    В борьбе с «Северным потоком – 2» США пошли по пути Гитлера

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто заплатит за «мусорную реформу»

    Обсуждение: 11 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
      Подробности...

      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
      Подробности...

      Умер Сергей Юрский

      Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году после долгой болезни, причиной названа остановка сердца. Зрители запомнят его по многочисленным ролям в театре и кино (на фото – Юрский в роли Остапа Бендера). В Москве планируют увековечить его память
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

        Получат ли идеи феминизма массовую поддержку в России?
        • Никогда не получат

        • Да, через 10 лет

        • Да, через 20 лет

        • Это уже давно произошло

        Как вы оцениваете личность полковника Владимира Квачкова?
        • Герой

        • Злодей

        • Жертва

        • Свой вариант (указать в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
          На Западе заявили о намерении США свергнуть власть в Иране по иракскому сценариюРоссии предсказали превращение в великую IT-державуВ Еврокомиссии призвали создать единую с Украиной систему ПРОПротестующие против союза с США жители Гаити обратились к России
          Азаров предложил рецепт объединения УкраиныНазвана единственная версия обрушения в университете ИТМО в ПетербургеНауэрт ответила на предложение Трампа стать постпредом США при ООНСтало известно о погибших в массовой драке в Москве
          Кандидат в президенты Украины перепутал свою предвыборную программу с гитлеровскойПушков восхитился тем, как Лавров «поставил на место» журналиста NYTВ США назвали лимоны предметом роскоши для россиянАктера-гея обвинили в инсценировке избиения за деньги

          Главная тема


          «Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого

          армия России


          Принятие на вооружение новейшей российской бомбы отложили

          показания экс-премьера


          ФБР занялось расследованием хищения выделенных Украине кредитов

          чрезвычайное происшествие


          Появилось видео момента обрушения в университете ИТМО в Петербурге

          Видео

          боевая машина


          Обнародовано видео испытаний новейшего российского танка

          нераскрытая тайна


          Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

          армия и вооружения


          Неограниченная дальность полета ракеты «Буревестник» подтверждена на испытаниях

          запоздалое признание


          Кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии

          армия и вооружения


          Ракетоносец-невидимка пятого поколения обрел конкретные очертания

          Женщина Востока


          Инокиня Евгения (Сеньчукова): Можно родиться мусульманкой, а стать феминисткой

          Стратегия роста


          Александр Бузгалин: Куда и как России вкладывать ресурсы

          Хроники Мордора


          Игорь Мальцев: Каждый приличный немец думает о переезде в Москву

          на ваш взгляд


          Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?


          Андрей Манчук

          Карманные нацисты Петра Порошенко

          Андрей Манчук
          политолог
          		 16 февраля 2019, 11:50

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Киеве произошли события, которые наглядно продемонстрировали главный тренд избирательной кампании на выборах президента Украины. Этим трендом становится ставка на открытое уличное насилие против оппозиционных кандидатов, которое осуществляют подконтрольные Банковой ультраправые группировки – карманные нацисты по вызову, заботливо прикормленные для этой задачи усилиями чиновников и спецслужб.

          Группа ультраправых «активистов», принадлежащих к одиозной группировке С-14*, попыталась сорвать митинг Юлии Тимошенко, которая является одним из главных конкурентов действующего президента Украины. Однако, на этот раз в события вмешалась полиция, которая обычно не реагирует на погромные действия националистов. После короткой стычки она задержала нападавших провокаторов, у которых обнаружили пистолеты, газовые баллоны и целую коллекцию боевых ножей. Причем трое полицейских были вынуждены отправиться после этого в госпиталь  с травмами различной степени тяжести.

          Вскоре после этого сторонники С-14 окружили полицейское отделение в одном из центральных районов Киева, а затем попыталась взять РОВД штурмом. Ворвавшихся в здание нацистов остановил только вызванный на место событий спецназ, который положил нападавших лицом в асфальт. Ситуация наверняка показалась со стороны очевидной – ведь действия ультраправых подпадали под целый ряд статей уголовного кодекса, и в любой демократической стране за них пришлось бы отвечать по закону. Однако, все дело в том, что украинская демократия имеет после майдана особую специфику погромного толка, которая ставит националистов выше законодательства Украины. В чем уже вскоре пришлось убедиться на своей шкуре сотрудникам украинского МВД.

          Представители власти практически мгновенно вступились за нападавших – а главное, их активно поддержали подконтрольные Порошенко СМИ, обвиняя полицию в жестоком обращении с «гражданскими активистами». Генеральный прокурор Юрий Луценко немедленно распорядился открыть дело против сотрудников МВД, и Государственное бюро расследований оперативно объявило подозрение одному из участвовавших в задержании спецназовцев, который выкрикнул в адрес одного из националистов крамольные слова «ложись, Бандера!».

          Руководители Национальной полиции Украины униженно извинялись за происшедшее, и дружно постили в своих блогах картинки с надписью «я – бандеровец!». А совершивший идеологическое преступление полицейский на два месяца отправился под арест – причем, выпущенные на свободу националисты из С-14 тут же пообещали вознаграждение за личные данные этого человека, обещая «поздравить» членов его семьи.

          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

          Эта история наглядно продемонстрировала, насколько прочным является сегодня альянс между украинской властью и ультраправыми – своего рода идейно-политический симбиоз, который оформился еще по итогам майдана и многократно усилился за прошедшую после него пятилетку. Представители С-14 давно не скрывают своего сотрудничества со Службой безопасности Украины, прозрачно рассказывая об этом в своих интервью, а лидер группировки Евгений Карась появился недавно на официальном мероприятии новообразованной Православной церкви Украины, где его сфотографировали вместе с Петром Порошенко и генпрокурором Луценко. А соратники украинского президента, в свою очередь, демонстративно поддерживают нацистов, совершенно не стесняясь оказывать им свое покровительство.

          На Банковой не беспокоятся насчет репутации организации, которая открыто исповедует расистскую идеологию (само название группировки  отсылает к «четырнадцати заповедям» гитлериста Дэвида Лейна) и входит в международные списки террористических организаций – а ее членов обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против украинских граждан, включая убийство писателя Олеся Бузины и этнические погромы.

          Власти  готовы простить националистам все грехи – чтобы беззастенчиво использовать эти боевые отряды против своих конкурентов. 

          «Любое нападение на проукраинских общественных активистов мы будем рассматривать как нападение на украинское государство. Даже если эти активисты не всегда правы»

          – совершенно недвусмысленно сказал об этом все тот же генпрокурор Юрий Луценко, кум действующего украинского президента.

          А теперь все увидели, что националистов поставили выше государственных структур, сделав их неприкасаемыми для украинской полиции.

          В результате этого большинство радикальных националистических группировок тем или иным образом включены в политтехнологическую кампанию Петра Порошенко, терроризируя его основных соперников. Так, представители полка «Азов» напали в Бердянске на Александра Вилкула, облив его зеленкой и разогнав собравшихся на встречу с кандидатом людей.

          А львовские ветераны АТО, связанные с криминальным спонсором ультраправой партии «Свобода», выкрикивали оскорбления и угрозы по адресу приехавшего на Галичину Владимира Зеленского – и тоже захватили с собой зеленку, чтобы «умыть» подавшегося в политику шоумена. Нападения на рядовых сторонников оппозиции стали обычным делом – причем, все это происходит с полного попустительства правоохранителей, которые равнодушно самоустраняются от вмешательства в инциденты с участием ультраправых. Чтобы не пострадать из-за этого – как это случилось с помянувшим Бандеру киевским полицейским.

          «2018 год был отмечен резким всплеском насильственных нападений на ряд отдельных лиц и групп, часто под прикрытием патриотизма и защиты «традиционных ценностей». Те, кто подвергается насилию, происходят из разных слоев общества, включая журналистов, правозащитников, представителей ЛГБТ, этнических меньшинств, и тех, чьи политические взгляды нападающие считаются «пророссийскими». Практически во всех случаях правоохранительные органы реагировали медленно, и преступники не привлекались к ответственности. Украинские власти прямо не осуждают насилие, в то время как те, кто совершает его, продолжают пользоваться почти полной безнаказанностью. Это способствовало созданию ощущения, что некоторые лица могут быть выше закона, оказывает пугающее воздействие на представителей гражданского общества Украины и препятствует их участию в публичных мероприятиях. Люди боятся ультраправых групп», – рассказывает об этом опубликованный недавно отчет влиятельной международной организации Amnesty International, которую никак нельзя обвинить в «поддержке Кремля».

          В попытках выиграть предстоящие выборы украинская власть готова сделать ставку не только на административный ресурс и зачистку информационного поля страны – она явно намерена использовать для этого силовой потенциал правых парамилитарес. На Банковой уже вытащили из рукава этот крапленый козырь, чтобы побить им – часто в буквальном смысле – политические карты других участвующих в избирательной кампании игроков. Проблема лишь в том, что это автоматически превращает Порошенко в соучастника всех погромов, нападений, избиений и похищений, которые устраивают украинские защитники белой расы. Отныне они находятся в одной лодке – которая явно дает течь и однажды может быстро пойти ко дну.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Почему русским не нравится демократия

          Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
          Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...

          Афганистан был полем битвы за глобальное доминирование

          Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
          Если бы у СССР всё получилось и Афганистан бы стал социалистическим, становление советской идеологии в мире стало бы необратимым, а западный идеологический проект начал бы сворачиваться. Подробности...
          Обсуждение: 29 комментариев

          Кто на самом деле сломал хребет «Исламскому государству»

          Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН
          С падением созданного на Ближнем Востоке исламистского псевдохалифата угроза джихадизма не уменьшится, а будет означать конец одной фазы борьбы с этим явлением и начало другой. Организация меняет тактику. Подробности...
          Обсуждение: 26 комментариев

          Каждый приличный немец думает о переезде в Москву

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Мы слышим каждый день, что в Мордоре происходит «и то, и это» и скоро всему конец в дыму и пламени. Проблема, правда, в том, что я вижу эти тексты последние лет двадцать, а «эта страна» все никак не хочет сдохнуть. Подробности...
          Обсуждение: 164 комментария

          Куда и как России вкладывать ресурсы

          Александр Бузгалин, доктор экономических наук, профессор МГУ
          Главный вопрос российской экономики – не где взять деньги, а на что их потратить так, чтобы это принесло пользу стране. И в первую очередь – трудящемуся большинству ее граждан. Важны даже не темпы, а качество роста. Подробности...
          Обсуждение: 37 комментариев

          Рискует ли Кремль, спрашивая у людей, чьи Курилы

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Москва спросила у жителей Крыма их мнение – чей полуостров? Полученный ответ развязал властям страны руки не только в государственном смысле, но и в чисто человеческом и моральном. Теперь ситуация повторяется с Курилами. Подробности...
          Обсуждение: 64 комментария

          Разгром СССР Горбачев проводил в темпе драп-марша

          Егор Холмогоров, Публицист
          Последний глава СССР воспринимается как главный виновник всех проблем и неудач – его репутация даже хуже, чем у Бориса Ельцина, хотя танковых расстрелов в центре Москвы он не устраивал. В чем же причина? Подробности...
          Обсуждение: 255 комментариев

          Можно родиться мусульманкой, а стать феминисткой

          Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
          Сама по себе смена веры, мировоззрения, образа жизни – не предательство. Можно всю жизнь проходить в длинном платке и не приблизиться к Богу, а можно признаться в том, что носила этот платок по инерции, снять его и пойти в таксистки. Подробности...
          Обсуждение: 95 комментариев

          Как Фейсбук превратился в главного цензора планеты

          Андрей Бабицкий, журналист
          Самая крупная социальная сеть в мире объявила о создании еще одного «министерства правды». На сей раз бюро Центра по контролю за содержанием информации откроется в Прибалтике. В этом нет ничего удивительного. Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............