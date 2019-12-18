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              Импичмент – это способ расставить ловушки

              Дмитрий Дробницкий
              политолог, американист
              		 18 декабря 2019, 14:28

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              Итак, руководство Демократической партии США сформулировало пункты обвинения в адрес президента Дональда Трампа и готово двигаться дальше по пути импичмента. Этот путь, правда, обещает быть недолгим. Даже в палате представителей, контролируемой демократами, могут возникнуть определенные трудности с голосованием по проекту обвинительной резолюции. Как минимум 13 представителям оппозиционной партии предстоит переизбрание в округах, которые Трамп уверенно выиграл в 2016 году.

              Некоторым демократам и вовсе не нравится вся эта затея. Несмотря на все усилия, приложенные спикером нижней палаты Нэнси Пелоси и другими партийными боссами, при первичном голосовании (о начале слушаний по импичменту) два демократа высказались против. Что произойдет при голосовании собственно об импичменте, можно лишь предполагать. Да, скорее всего, обвинительная резолюция наберет большинство, но еще три–четыре представителя Демпартии, сказавшие ей «нет», станут очень большой имиджевой проблемой для организаторов «банкета», который они решили продолжить во что бы то ни стало.

              При этом оппозиции не удалось поколебать решимость республиканцев защитить президента. А ведь именно это было необходимо, чтобы придать процессу импичмента видимость легитимности. Сама Пелоси недавно говорила, что отстранение главы государства от власти не может быть осуществлено иначе как на двухпартийной основе. И где же теперь эта двухпартийность?

              В сенате, где большинство принадлежит республиканцам, президент с вероятностью 99,9% будет оправдан. Хуже того, достаточно будет голосов всего семи демократов, чтобы дело об импичменте было прекращено сразу после его передачи в верхнюю палату.

              Так зачем либеральный вашингтонский истеблишмент продолжает свои безнадежные попытки отстранить Трампа от власти?

              Фото: Joshua Roberts/Reuters

              Еще два–три месяца назад казалось, что демократы будут всячески затягивать процедуру импичмента, чтобы к ноябрю 2020 года, когда состоятся выборы, действующий президент все еще находился под следствием. У мейнстримных медиа в таком случае был бы повод призывать американцев не голосовать за человека, который вот-вот будет в наручниках препровожден в федеральную тюрьму.

              Но не тут-то было! Руководство Демпартии торопится и дает возможность республиканцам оправдать Трампа за несколько месяцев до дня всеобщего голосования, серьезно повышая шансы хозяина Белого дома на второй срок и затрудняя своим товарищам переизбрание в Конгресс. Своими действиями Нэнси Пелоси и ее коллеги, по сути дела, гарантируют Дональду второй срок, а собственной партии – потерю большинства в палате представителей.

              Зачем?

              Что ж, давайте рассмотрим квазиконспирологическую теорию, к появлению которой на свет я сам был в свое время причастен. Допустим, демократы вовсе не надеются отвоевать Белый дом в ноябре 2020-го. Более того, они готовы потерпеть два, а то и четыре года, не имея большинства ни в одной из палат Конгресса, поскольку главный вопрос 2020 года – это вопрос о власти в Демпартии. Сохранит ли ее старая либеральная элита или верх одержат новоявленные социалисты?

              Соответственно, вся история с импичментом задумывалась как способ расставить ловушки для противной стороны, но не на общенациональном политическом поле, а внутри партии. Сам повод для парламентского расследования в отношении Трампа был выбран таким образом, чтобы он затронул одного из главных действующих лиц предвыборной гонки – Джо Байдена. Поначалу многими экспертами, в том числе американскими, выдвигалась версия, что долгое разбирательство в рамках «украингейта» нанесет дядюшке Джо гораздо больший ущерб, чем действующему президенту. И тогда кандидат-социалист – неважно, будет это Элизабет Уоррен или Берни Сандерс – станет номинантом на высший государственный пост, а значит, и лидером партии, пусть и ненадолго. Далее последовал бы захват низовых партячеек (то, что не вполне удалось левым ультас в 2018-м) и избрание в Конгресс членов нового социалистического интернационала. Да, они бы не обладали большинством на Капитолийском холме, но зато навсегда избавились от старого партийного руководства. В рамках этой гипотезы быстрая передача дела об импичменте в Сенат, напротив, играла на руку Байдену и против социалистов.

              Уже упомянутые мною Сандерс и Уоррен являются сенаторами, так что именно на них бы легло бремя поражения в борьбе за свержение Трампа.

              Старик Джо вполне мог заявить, что, мол, если бы он до сих пор был членом Сената, он такого позора не допустил бы. Кроме того, сенаторам Сандерсу и Уоррен пришлось бы выбирать из двух плохих вариантов действия – или под давлением доказательств оправдать президента (и преподнести ему победу на блюдечке), или, несмотря ни на что, требовать его отстранения от власти в абсолютно проигрышной ситуации. Не говоря уже о том, что тем самым они бы заранее обрекли собственное маловероятное президентство на импичмент республиканским Конгрессом по сугубо политическим причинам – прецедент есть прецедент.

              Отчасти в пользу этой версии свидетельствует тот факт, что демократы в нижней палате решительно (и иной раз против правил) пресекали любую попытку республиканцев вызвать на допрос свидетелей, которые могли бы опорочить Джо Байдена или других членов администрации Обамы, равно как и представителей руководства Демпартии. «Правосудие» вершилось быстро.

              Но теперь-то дело будет рассматриваться сенатом! И там, если дело дойдет до серьезных прений и перекрестных допросов самых разных свидетелей, все прегрешения семейства Байден (равно как и Клинтон) выйдут наружу. Довольно сомнительная помощь дядюшке Джо получается!

              Голосование за импичмент в палате представителей и передача дела в Сенат делают потенциально уязвимыми и сенаторов-социалистов, и «умеренного» Байдена. Последний может выйти относительно сухим из воды, только если верхняя палата Конгресса после коротких слушаний оправдает президента под фанфары консервативных медиа. Что будет означать, как я уже говорил, практически гарантированное переизбрание Трампа.

              Так что и для внутрипартийных разборок демократов спешка с анонсированием проекта обвинительного заключения становится бесполезной и даже опасной. В том смысле, что она лишь повышает риски для обеих сторон, в то время как Трамп получает право заявить, что он был прав, когда еще в 2016 году назвал преследование его команды «охотой на ведьм».

              Но ведь и это еще не все. Даже либеральным медиа становится с каждым днем сложнее прикрывать заговор против Трампа, в котором участвовали и сами СМИ, и спецслужбы, и высокопоставленные функционеры Демпартии. Они все еще называют обвинения в адрес истеблишмента «фальшивой теорией заговора», но факты все больше свидетельствуют в пользу этой теории.

              В тот же день, когда демократы анонсировали обвинительное заключение в адрес Дональда Трампа, был опубликован доклад генерального инспектора минюста США Майкла Горовица, в котором действия ФБР по расследованию так называемого русского дела названы некомпетентными и «вызывающими удивление».

              Только лишь в связи с получением ордеров на электронную слежку за сотрудниками предвыборного штаба и переходной администрации Трампа было выявлено 17 серьезных процессуальных (быть может, и уголовных – данное определение не входит в компетенцию инспектора) нарушений.

              Днем позже, 11 декабря 2019 года, на слушаниях в сенате Горовиц был вынужден признать, что в деяниях следователей по «русскому делу», высокопоставленных сотрудников ФБР и минюста, а также пока не названных их кураторов из состава администрации Обамы есть все признаки уголовных преступлений, совершенных с целью сначала не допустить избрания Трампа, а затем – подорвать его президентство. А ведь по пятам Горовица идет генпрокурор Уильям Барр.

              Теперь все бывшие первые, вторые и третьи лица разведсообщества США, которые сегодня издают книги, читают лекции, получают немалые деньги в качестве комментаторов кабельных новостных каналов и при этом не теряют связей с вашингтонским истеблишментом, – все они оказались под угрозой уголовного преследования.

              Дело не в том, что «одни хорошие, другие плохие». Дело в том, что такого развития событий – неминуемых репрессий в отношении проигравшей стороны – можно было избежать.

              После опубликования итогового отчета спецпрокурора по «русскому делу» Роберта Мюллера стоило бы взять тактическую – до выборов – паузу. Объявить ничью – одни честно расследовали «российское вмешательство», другие честно делали вид, что это расследование непременно приведет к оправдательному заключению. И ведь все почти было на мази! Мюллер, защищая своих «птенцов» – Джеймса Коми, Эндрю Маккейба, чету Ор, Лизу Пейдж с ее полюбовником Питером Строком и т. д. – выдал на-гора достаточно амбивалентный документ, по результатам которого можно было взаимные претензии замести под ковер и оставить почти нетронутым фасад «града на холме». Но нет же! Кому-то понадобилось снова заострить!

              Давайте поставим вопрос шире. Ну что мешало американским и в целом глобальным либералам переждать, перетерпеть Трампа? Ну четыре года, ну восемь... Потом, если верить электоральной статистике, должен прийти к власти кто-то еще более прогрессивный, чем Обама, и забылось бы трамповское время, как страшный сон. Можно было продолжать поругивать Дональда, готовя почву для либерального реванша и не подставляя под удар своих лидеров и союзников из СМИ и спецслужб.

              Что же это за нездоровая реакция была на победу несистемного республиканца в 2016-м? Отчего вдруг появились апокалиптические настроения? Зачем было в «последнем и решительном бою» так саморазоблачаться?

              У меня нет точного ответа на этот вопрос. Я могу лишь констатировать, что мы наблюдаем обреченную на провал яростную и отчаянную контратаку проигравших. Я также могу предположить, что им известно чуть больше, чем нам, и на втором сроке Трампа должно случиться нечто, что полностью обесценит обычные политические расклады и тактики.

              И это лишний раз подтверждает уже не раз высказанный тезис, что Трамп – это симптом таких изменений в мире, к которым нам лучше бы быть готовым.

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