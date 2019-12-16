Как Зеленский стал своим для украинских националистов

Взгляд
16 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
Разделы

Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
Перейти а раздел…

О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
Перейти а раздел…

США бездоказательно хвастают победой над С-400

Пентагон угрожает прорвать оборону российских систем ПВО с помощью новой тактической ракетыФото: lockheedmartin.com
Новая американская ракета средней дальности якобы способна преодолеть российскую систему ПВО, уверяет американский генерал Джон Рафферти. Первые испытания грозы российских систем защиты уже прошли и даже успешно. Через несколько лет эти ракеты начнут серийно производить. Неужели российская система С-400, доказавшая свою эффективность в Сирии, не сможет отразить нападение новой американской ракеты? Подробности...
Перейти а раздел…

Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

Эрдоган, говоря о геноциде индейцев как части истории именно США, откровенно подставилсяФото: Scherl/Global Look Press
На фоне обострения отношений между Вашингтоном и Анкарой президент Турции заявил, что его страна может официально признать геноцид индейцев в США. О трагедии индейских племен в Америке наслышаны многие. Но означает ли это, что Россия должна последовать примеру Турции? И чем на самом деле является «геноцид индейцев в США» − исторической правдой или пропагандистским штампом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Зеленский стал своим для украинских националистов

Глеб Простаков, журналист
Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Мирное урегулирование в Донбассе ему не просто невыгодно – а крайне опасно для него и его команды, потому что создает угрозу нового Майдана. Подробности...

Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    Все несчастья крейсера «Адмирал Кузнецов»

    Как веселятся люди в погонах

    Названа дата уничтожения Украины

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

          Перейти а раздел…
          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном
              Россияне поддержали закон о борьбе с семейным насилиемСтали известны регионы для вывоза мусора из МосквыМежду Израилем и Турцией произошел конфликт в Средиземном мореРоссиянку включили в список самых заметных новых миллиардеров
              Эксперты сравнили траты россиян и европейцев на питаниеЭрдоган пожаловался на США и РоссиюВ Казахстане захотели переименовать АлматыВ Раде заявили о превосходстве украинцев во владении русским языком
              «Квартал 95» напомнил Зеленскому о несдержанных обещанияхПентагон отреагировал на угрозы Эрдогана закрыть для США ИнджирликГлава МВД Эстонии возмутился «продавщицей» на посту премьера ФинляндииУкраинский футболист расплакался из-за обвинений в нацизме

              Главная тема


              Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

              мировое лидерство


              Опубликован американский рейтинг «самых могущественных» держав

              ракетный комплекс


              РВСН сообщили о «Сармате» с гиперзвуковыми боевыми блоками нового поколения

              скандал вокруг Загитовой


              Плющенко не захотел «обтекать как олень» и ответил Тутберидзе

              Видео

              мнения экспертов


              Россия оказалась на периферии мировых протестов

              памятная дата


              О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

              рост экономики


              Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

              человек года


              Победа Джонсона приведет к зарождению новой Европы

              «сценарий мира»


              Названа дата уничтожения Украины

              Страшная реальность


              Сергей Мардан: Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

              Углубление интеграции


              Герман Садулаев: Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

              Светлое царство


              Сергей Худиев: Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

              на ваш взгляд


              Нужны ли России авианосцы?


              Глеб Простаков

              Как Зеленский стал своим для украинских националистов

              Глеб Простаков
              журналист
              		 16 декабря 2019, 09:02

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Об итогах «нормандской встречи» в Париже уже написано немало. Де-факто это была встреча про газ, а вовсе не про мирное урегулирование и дальнейшую судьбу Донбасса. Никаких подвижек на этом направлении нет. Как, впрочем, и откатов: договорились обменяться пленными и продолжить разведение войск. И то и другое – дела не скорые и на прорывы в переговорах точно не тянут. Закон об особом статусе Донбасса продлили еще на год, но о его имплементации – то есть о проведении выборов и предоставлении региону автономии – речь не идет.

              А вот газ не терпит. До окончания срока действия транзитного контракта – несколько недель, до запуска второй нитки «Северного потока» – несколько месяцев. Газ оправдывает присутствие на встрече и Путина, и Зеленского, и Меркель. В меньшей степени – Макрона, который претендует на лавры миротворца и главы внутриевропейской оппозиции США.

              Но и французские компании – активные участники торговли газом в Евросоюзе, в том числе и российским газом. Сразу после встречи в Париже тон заявлений в «Нафтогазе Украины» и Газпроме стал заметно мягче. Прямо сейчас идут интенсивные переговоры об условиях нового контракта. И успешный результат этих переговоров, который про бизнес, куда более вероятен, чем мир в Донбассе, размерность которого – не в деньгах, но в человеческих судьбах.

              А пока обратим внимание на другое. На то, как результат – а точнее, его отсутствие – встречи в «нормандском формате» восприняли в Киеве. «Президент не сдал Путину Украину» – таким был лейтмотив большинства комментариев, звучавших не только из уст представителей команды Владимира Зеленского, но, что важнее, из стана его оппонентов. «Исторической она (встреча) не стала. Мир не подписан, но не произошло и капитуляции. Нет предательства. Но и до победы далеко. Что нужно делать? Усиливать нашу армию и международную поддержку Украины» – заявила по итогам парижских посиделок одна из ближайших соратниц экс-президента Петра Порошенко, бывший вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

              Ее однофамилец – замминистра внутренних дел, создатель скандального сайта «Миротворец» (ныне якобы прикрытого, хотя на самом деле он работает) Антон Геращенко был еще более словоохотлив. «Федерализации не будет! Уступок по территории – не будет! Крым – это Украина! Президент Украины Владимир Зеленский! Я не жалею, что я и моя семья отдали за него свой голос на выборах!» – Геращенко не скупится на восклицательные знаки на своей странице в «Фейсбуке».

              Фото: Charles Platiau/Reuters

              Зеленского откровенно хвалят националисты и поддерживающее их меньшинство, требующее продолжения войны. Собственный электорат президента и его партии «Слуга народа», представляющий пестрый социальный срез и столь же пестрый срез мнений, также начинает сегментироваться по группам. Часть этого электората, надеявшаяся на то, что Зеленский быстро пойдет по пути мира, де-факто уже отвалилась: президентский рейтинг за 100 дней у власти сократился с 73% до 52%.

              Но значительная часть его избирателей, составляющих «электоральное болото», которое в целом хотело бы мира, но при многочисленных «но» и «если», остается с ним. Именно ради этих людей украинский президент поехал в Париж встречаться с Путиным. Он должен показать им, что делает хоть что-то ради мира: получается плохо, но он по крайней мере старается.

              Самое печальное, что этого «чего-то» вполне достаточно. Массированная ковровая антироссийская пропаганда работает. Работает она и в исторически близких России регионах юга и востока страны. Ежедневно накачиваемые новостными сюжетами и телевизионными шоу люди там пребывают в растерянности. До них слабо доносится альтернативная точка зрения, они не видят опоры своим «крамольным» взглядам в лице оппозиционных партий.

              Даже, казалось бы, пророссийская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» не внушает доверия: то «правосека» Илью Киву в ряды примет, то главным по Харькову назначит бывшего главу администрации Порошенко Игоря Райнина. Народ уже не понимает, кто за «красных», кто за «белых», зато точно знает, что «петлюровцы» уходить пока не никуда не собираются.

              Будем откровенны, Владимир Зеленский станет выполнять свои предвыборные обещания, только если это будет выгодно. Если это принесет очевидные политические дивиденды, деньги и даст возможность без проблем досидеть до конца первого срока, а может, вопреки обещаниям, выдвинуться и на второй. Мирное урегулирование в Донбассе всего этого не дает, наоборот – создает проблемы в виде угрозы нового Майдана, а то и вооруженных выступлений хорошо оснащенных и организованных радикальных групп. С полицией, находящейся под контролем партии войны во главе с Арсеном Аваковым, и армией, пронизанной националистической риторикой и культом волонтера, Зеленский выглядит абсолютно голым перед лицом этих угроз.

              Вместе с тем продолжение политики Порошенко – внешний курс на поддержание статус-кво, внутренний – на дальнейшую украинизацию и дерусификацию страны, выгоден во всех отношениях. Населенное представителями грантовых структур – так называемыми соросятами – правительство гарантирует поддержку США, по крайней мере, их демократического крыла. Отсутствие сближения с РФ и ориентация на Запад дает поддержку МВФ и крупных инвестиционных фондов, завязанных на Уолл-стрит и вливающих деньги в спекулятивные облигации Украины. Вопреки базовым экономическим показателям и спаду в промышленности, гривна продолжает укрепляться. Этот аппарат искусственного дыхания для Украины исправно работает, и менять его на что-то другое нет ни смысла, ни желания.

              Да, Владимир Зеленский в образе Петра Порошенко смотрится не совсем органично. Хотя бы потому, что пришел к власти на волне ненависти и разочарования народа в предыдущем президенте. Но Зеленский – талантливый актер, он вполне может освежить и придать набившему оскомину образу новых черт, добавить лоску, красивых слов и неплохого площадного юмора.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

              Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
              То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
              Обсуждение: 60 комментариев

              У взрослых вошло в моду детское сознание

              Алексей Алешковский, сценарист
              Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
              Обсуждение: 36 комментариев

              Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
              Обсуждение: 35 комментариев

              Если я в Киеве сомневаюсь, то что говорить о людях за линией фронта?

              Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины
              Весь мир уже видел, как разобрались в Одессе. Весь мир видит, что власти в стране больше не у Зеленского, а у радикальной улицы. Это и Меркель с Макроном видят. Подробности...
              Обсуждение: 72 комментария

              Ничего мы с немцами не делили

              Захар Прилепин, писатель
              Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенное в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Подробности...
              Обсуждение: 133 комментария

              Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              В мире есть такой удивительный зверь, как «белорусский национализм», причем направленный исключительно против России, всего русского и российского. Хотя, казалось бы, нет ни исторических, ни культурных, ни политических, ни экономических, вообще никаких предпосылок. Подробности...
              Обсуждение: 66 комментариев

              Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

              Сергей Мардан, публицист
              Бесконечные громкие истории о жутких врачебных ошибках – это просто страшная реальность, с которой может столкнуться любой человек. Фактически российские врачи работают по модели «лучше лечить, чем вылечить», когда пациент рассматривается, как дойная корова. Подробности...
              Обсуждение: 77 комментариев

              Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

              Алексей Семёнов, академик РАН
              Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
              Обсуждение: 144 комментария

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............