Офис Зеленского поблагодарил США за санкции против «Северного потока – 2»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выразил благодарность конгрессу США за решение ввести санкции против российского газопровода «Северный поток – 2».

В сообщении офиса в Twitter указывается, что «Украина благодарна за 337 голосов в поддержку санкций, связанных со строительством «Северного потока – 2».

Указывается также, что газопровод якобы является политическим проектом, энергетическую безопасность Европы подрывающим» энергетическую безопасность Европы.

Ранее американский конгресс заложил в оборонный бюджет введение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

До этого США заявили, что российский газ может и должен оставаться частью диверсифицированных источников энергии в Европе, но Вашингтон стремится к «укреплению независимости, суверенитета и энергетической безопасности» стран Европы и поэтому призывает к большей «диверсификации». Этим в Вашингтоне объясняют борьбу с «Северным потоком – 2».

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