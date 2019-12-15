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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

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Самодельный телескоп в Крыму прославил Россию

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«Нам все сложнее что-то открыть, потому что большие команды своими мощными телескопами фиксируют объекты до того, как это становится доступно для любительского оборудования», – рассказал газете ВЗГЛЯД крымский астроном-любитель Геннадий Борисов, чьим именем названа открытая им первая в истории межзвездная комета. В эти ночи в Северном полушарии, в том числе и в России, можно увидеть комету Борисова. Подробности...
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Армию США научили уважать Россию

Американцы и россияне – далеко не союзники, но случаи взаимодействия имели местоФото: Lt. j.g. Matthew Stroup/U.S. Navy
Опрос американских военных об отношении к России произвел сенсацию. Почти половина опрошенных считают россиян союзниками США. В Вашингтоне бьют тревогу, американская пресса и эксперты единодушно винят «русскую пропаганду», которая уже проникла в святая святых – Пентагон. В очередной раз досталось и Трампу за положительные отзывы о России. Что на самом деле стало причиной неожиданно теплого отношения янки к русским? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...

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          Нужны ли России авианосцы?
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              Нужны ли России авианосцы?


              Александр Малькевич

              Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

              Александр Малькевич
              президент Фонда защиты национальных ценностей
              		 15 декабря 2019, 11:58

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              То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. РФ объявлена США одной из главных мировых угроз, с которой надо бороться.

              В связи с этим остро встает вопрос значительного технологического отставания России от США, Китая и других стран.

              Больше того: отставание в разработке собственных технологий и программного обеспечения привело практически к 100% зависимости от иностранных компаний. На данный момент все используемые населением России компьютеры и мобильные устройства произведены за пределами РФ и используют иностранное программное обеспечение.

              Если не рассматривать технологическую реализацию аппаратных комплектующих, которые могут содержать заложенные в них опции для слежки, то основным риском является повсеместное распространение иностранных операционных систем: Microsoft Windows, Google Android, Apple iOS (macOS).

              И вот теперь я перехожу к главным тезисам.

              Фото: Robert Schlesinger/Picture<br> alliance/Global Look Press

              Во-первых, у нас отсутствует контроль со стороны государства за используемыми в России устройствами и программным обеспечением (ПО). Вся используемая нами современная техника произведена за пределами России. И, например, к 2024 году – к президентским выборам – у нас может возникнуть большая проблема. Есть риск, что наши гаджеты выйдут из строя, и нас просто отрубят от мирового сообщества. Если захотят.

              Во-вторых, все операционные системы (ОС) отслеживают установленное ПО, собирают информацию о действиях пользователей, выполняют любые действия, которые могут быть инициированы удаленно с серверов производителя ПО. Таким образом, одной из главных угроз для нас уже сейчас и в ближайшей перспективе является зависимость от иностранных ОС.

              В-третьих, проблемой является, по сути, и монополизация рынка ОС американскими компаниями. Американские спецслужбы имеют доступ к любым устройствам граждан РФ и к данным на этих устройствах, а также могут использовать ОС для фото/видеофиксации и прослушки через камеры/микрофон любого устройства.

              Именно поэтому официальный Пекин на днях приказал всем правительственным и государственным учреждениям заменить все компьютеры и софт на произведенные в Китае и использующие только китайские технологии. По сути, речь идет о деамериканизации рынка технологий, начиная с государственно-контролируемого сегмента рынка.

              По сообщению Financial Times, Китай приказал вывезти все зарубежное компьютерное оборудование и программное обеспечение из государственных организаций и учреждений в течение трех лет.

              Все логично: это – ответ Пекина на попытки Вашингтона ограничить использование китайских технологий; торговая война между странами давно уже превратилась в техническую холодную войну. FT сообщила, что директива руководства Китая приведет к замене примерно 20-30 миллионов единиц оборудования, и эта работа начнется в 2020 году. Аналитики сказали FT, что 30% замен произойдет в 2020 году, 50% – в 2021-м, и оставшиеся 20% – в 2022 году.

              Конечно, замена всех устройств и программного обеспечения в эти сроки будет сложной задачей, учитывая, что многие продукты разработаны для операционных систем США, таких как Windows для Microsoft. То есть, с одной стороны, правительственные учреждения Китая, как правило, используют настольные компьютеры китайской компании Lenovo, но вот компоненты компьютеров, в том числе процессорные чипы и жесткие диски, производятся американскими компаниями. Пока еще.

              Потому что китайский IT-гигант – компания Huawei предполагала, что конфликт будет разрастаться (и, говорят, даже планировала его), поэтому теперь готовится развивать собственное производство микрочипов, чтобы конкурировать с Америкой. Вот вам и контрсанкции в действии.

              А что мы? Мы хотя бы пока можем узнавать об этом. И пару лет еще сможем читать настоящие новости, а не то, что будут готовить для нас «умные ленты». Я не преувеличиваю: еще один важный момент – отсутствие у нас возможности противодействовать распространению информации, направленной на вмешательство во внутренние дела России. Просто потому, что монопольное положение компаний-производителей ОС из США де-факто устанавливает с их стороны контроль: что будет показываться пользователю, а что – нет.

              Не верите? Так ведь, когда год назад я только начинал предупреждать о наших проблемах (например, с высказыванием своего мнения) в западных социальных сетях, мне верили далеко не все. А сейчас в этой цензуре никого убеждать не надо!

              Или есть еще сомневающиеся?


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