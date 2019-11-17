Бьет – значит, не любит

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Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

«Нафтогазу» в отличие от украинских потребителей невыгодно покупать дешевый российский газ Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» в резких выражениях отверг щедрое предложение России - поставлять в страну газ со скидкой аж до 25%. «Это не скидка», утверждает руководство компании. Чем обосновывается столь демагогическое заявление, почему оно в реальности является лживым - и какой в итоге будет цена газа для Украины в ближайшее время? Подробности...
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Глава Госдепа подставился сравнением Крыма с Голанами

Для Израиля признание Голанских высот со стороны США стало исторической вехойФото: Ariel Schalit/AP/ТАСС
Госсекретарь США выступил с пространным сравнением ситуации вокруг Крыма и Голанских высот. Как известно, США признали отторгнутые у Сирии Голанские высоты территорией Израиля, однако не признают воссоединение Крыма с Россией. Чем ситуации с Крымом и Голанами похожи, в чем различаются - и почему Вашингтон предпочитает не замечать эти тонкости? Подробности...
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Как выгнать хостелы из жилых домов

Возможность снять жилье в многоквартирном доме пока что останетсяФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Очередной документ правительства поспешили трактовать как введение «запрета посуточной аренды» для квартир, расположенных в многоквартирных домах. В реальности это оказалось не так, и проблема шумных приезжих постояльцев никуда не исчезла. Однако у постоянных жильцов все же есть методы борьбы с подобным явлением. Подробности...
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Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

Расследование сатанинского заговора премьер Пашинян (справа) поручил главе Службы национальной безопасности Мартиросяну (слева)Фото: primeminister.am
Глава армянского правительства Никол Пашинян, пришедший к власти на волне «цветной революции», на полном серьезе потребовал от спецслужб разобраться, являются ли QR-коды частью сатанинского заговора, угрожающего безопасности Армении. И это требование не настолько глупо, как может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...

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35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 17 ноября 2019, 11:56

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              О теме профилактики домашнего насилия можно говорить долго и муторно, и будет это очень больно, потому ни у какого Кинга нет историй страшнее, чем те, что случаются по тихой безнадеге в российской глубинке.

              …Моей подруге позвонила девушка, которую избивал сожитель. Ножевое ранение в боку у девушки. Сломанные ребра у подруги, которая примчалась спасать. И кот, которого в приступе ярости насмерть забил сожитель. Подруга забрала девушку с раной в боку, отвезла в больницу, попутно ища, ветеринарку, где коту окажут первую помощь хотя бы в долг. Не успела, кот умер на руках, до последнего доверчиво трогая ее носом и надеясь, что его спасут от злого человека, который был нормальный, а потом начал бить насмерть.

              Естественно, уголовное дело. Сломанные ребра и рана в боку – не то, мимо чего милиция, вопреки распространенному мнению обывателя, пройдет с фразой «когда убьют, тогда и приходите». Страшнее другое: через два дня жертва уже хочет забрать заявление. С ножевым-то ей этого сделать никто не даст, но смягчить приговор она может. Она его уже простила. Подумаешь, нож в боку. (Ну ладно нож, но кота я бы точно не простила).

              С законами конкретно против домашнего насилия в России как-то все размыто. Но вот в случае причинения конкретных травм УК предусматривает вполне конкретные наказания. Синяки-ушибы-ссадины – это легкий вред здоровью, статья 115 УК. Побои (без утраты трудоспособности, то есть, вас побили, но больничный вы брать не стали) – статья 116. Более серьезные повреждения, то есть, нож в боку, сотрясение мозга – это статья 112, причинение вреда здоровья средней тяжести.

              И все это худо-бедно работает, пока речь не заходит о домашнем насилии. Потому что в случае домашнего насилия женщина (если речь не про 112 статью) очень часто забирает заявление буквально на следующий день. Часто – под давлением партнера. Да вот даже в случае вреда здоровью средней тяжести, то есть, серьезных повреждений, где заявление не заберешь – умоляет о снисхождении к насильнику. Это и стокгольмский синдром, и привязанность, которую многие принимают за любовь, и зачастую ситуация, когда муж – единственный кормилец в доме, а с детьми идти некуда. Это и любовь (дурная, страшная, извращенная), и безнадега.

              Фото: Maurizio Gambarini/Global Look Press

              (Я, разумеется, говорю о женщинах, потому что женщины становятся жертвами семейного насилия в 93% случаях, мужчины же только в 7%, и такие ситуации, пожалуй, требуют отдельного рассмотрения: они не статистика).

              С побоями еще такая штука – если их наносит близкий родственник, то есть, если речь идет именно о семейном насилии, причем, это происходит впервые, – насильник с недавних пор отделывается штрафом. Зачем это делается? Затем, что огромное число жертв насилия, получив в пылу ссоры побои, вызвав участкового и написав заявление, на следующий день идут и заявление забирают. Погорячилась, мол. Не забирать же моего Васеньку в  места отдаленные на три года. Противники закона о декриминализации домашнего насилия апеллируют к тому, что после его принятия выросло число обращений и приговоров, однако указывать это может только на то, что женщины стали меньше бояться тюрьмы для ненаглядного Васеньки.

              Специально запросила статистику у знакомого следователя. Говорит: – Статистика нам говорит о том, что с момента вступления закона в силу, количество уголовных дел по ст.116.1 выросло более чем в 3 раза (с 296 осуждённых в 2017 году до 922 в 2018), преступники стали приговариваться к реальному заключению (3 человека в 2018 при нуле в 2017), количество приговоренных к исправительным работам также выросло с 76 до 237. То есть, можно судить о том, что закон, в части наказания виновных, стал эффективнее.

              В общем, в России есть худо-бедно работающие законы, позволяющие привлечь к ответственности человека, свершающего насилие над своей женщиной или близкой родственницей – мамой, сестрой. Проблема в другом: от 70% до 90% женщин, страдающих от домашнего насилия, в полицию не обращаются, а те, что обращаются, часто забирают заявления. Казалось бы, работать нужно именно с этим? Казалось бы, да, но нет!

              Законов, регулирующих сферу наказаний, много, но вдруг депутат Алена Попова решает, что нужен еще один!

              Надо отдать должное Поповой, она сама признается, что руководствовалась не законами юриспруденции, а желанием защитить слабого; желание, безусловно, прекрасное, вот только вписать бы его как-то в существующие реалии, не переписывая Конституцию. Например, законопроект предлагает следующее: «обязать нарушителя покинуть место совместного проживания с пострадавшим на срок действия судебного защитного предписания, независимо от того, кто является собственником жилого помещения». То есть, вне зависимости от того, в чьей квартире живут насильник и жертва, насильника выселить сроком до двух лет. Конституция РФ,  статья 35, немного удивлена: «Право частной собственности охраняется законом. 3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».

              Помимо столь оригинальных инициатив, у законопроекта Поповой есть немало пунктов, попросту дублирующих уже существующие законы.

              Например, идея о профилактике семейно-бытового насилия почти до буквы копирует действующий закон N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», ст. 17. Есть и восхитительные обороты «Судебным защитным предписанием также запрещается совершать семейно-бытовое насилие» – до этого, выходит, можно было? Нет, до этого было запрещено также действующим законопроектом. И так далее.

              Довольно здраво выглядит пункт о мерах безопасности лица, которому надо оказать защиту от преследований: здесь и личная охрана, и выдача спецсредств защиты, и возможность переселения на другое место жительства с заменой документов и даже внешности, и многое другое – полный спектр, который позволит стать другим человеком. Однако будет ли это работать «как в Америке» или как обычно, пока не понятно.

              Совершенно, совершенно непонятно, как будет работать этот прекрасный закон в российских реалиях. Тут бы разобраться с существующими – и добиться того, чтобы женщины не забирали свои заявления на следующий день после их подачи. Вот тогда заживем.

              А что вообще заставляет женщин мириться с домашним насилием, не писать заявления или забирать их на следующий день? Это страх, конечно. И страх не только перед злыми ментами, которые ничем не помогут, а только поглумятся. Это и страх, что с отношениями что-то не так. Это и чувство вины, что любимый Васенька сядет в тюрьму, а ты окажешься плохой девочкой. Это и стыд за то, что ничего такого не происходит в нормальных семьях. Это и банальное отсутствие сил – если, например, над тобой издеваются день ото дня, то тут не то что в полицию идти – тут до вечера дожить, и то подвиг.

              И вот с этим нужно работать. Вот с этим, а не со способами как-то еще по-новому наказать насильника. Нужно сделать так, чтобы женщины не боялись идти в полицию. Нужно сделать так, чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти.


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