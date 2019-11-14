Табу на разговоры о смерти мешают жить

В Благовещенске произошла трагедия в колледже строительства и коммунального хозяйства – студент четвертого курса с дробовиком в руках стрелял в своих одногруппников. Вступив в перестрелку с сотрудниками правопорядка, стрелок был заблокирован в одной из аудиторий, где покончил с собой. Вопрос, который терзает многих: каковы причины случившегося? Потому что, только осознав их – можно думать о профилактических мерах.

Меня это событие царапнуло по-особому, поскольку я родился и вырос в столице Амурской области, и закончил именно это учебное заведение, и сейчас живу в Благовещенске. Правда, тогда оно называлось по-советски: Благовещенский коммунально-строительный техникум. Вспоминая те года, признаюсь, что и у меня поначалу были проблемы во взаимоотношениях с однокашниками, многие из которых были из одного района города. Испытал на себе то, что сегодня обозначают ещё одним американизмом – буллинг. Но, слава Богу, нашлись ребята, которые меня поддержали – и мы даже стали друзьями.

Причина №1: жестокость и равнодушие

В этом году с православным подростковым клубом Благовещенска я проводил занятие, посвященное как раз проблеме ответной реакции подростков на случаи травли. Среди ребят были и мои два сына-подростка. Смотрели фрагменты эстонского драматического фильма «Класс», слушали песню Оксимирона «Последний звонок».

Самая главная причина возникновения подобного явления – жестокость одних и равнодушие других. Мы должны честно признаться, что в пубертатный период, когда взгляды наших детей радикализуются – они способны на очень жестокие вещи. Особенно остро эта проблема стоит для мальчишек. В мужских коллективах всегда будет появляться лидер, вокруг которого начнет собираться команда «подпевал». А какой способ достижения лидерства более легкий? Правильно, через демонстрацию силы, жестокость.

Предварительная официальная версия случившегося в Благовещенске: конфликт со сверстниками. При этом остальная масса коллектива в такой ситуации обычно включает опцию «моя хата с краю». За равнодушием легко спрятать свою трусость, боязнь оказаться на месте козла отпущения. Оказываются духовно близорукими и окружающие взрослые: родители, педагоги, психологи и прочие. А некоторые не только закрывают глаза на издевательства, но даже подбадривают своих отпрысков на это, как это случилось недавно в одной из благовещенских школ. Там шестиклассник терроризирует класс, а его папа, со слов очевидцев, даже поощряет девиантное поведение ребенка.

Причина №2: виртуализация жизни

С конца 80-х - начала 90-х прошлого века в нашу жизнь вошли видеофильмы, в которых жестокость стала особой фишкой. Ну и отдельного внимания требуют компьютерные игры. Например, у нас с моими сыновьями-подростками уговор, что они играют в любые игры, кроме тех, где нужно убивать людей, внешность которых так детализирована, что когда в разные стороны разлетаются брызги виртуальной крови, игрок испытывает реальную эйфорию. Поскольку всё начинается с малого.

Например, я не удивлюсь, если окажется, что благовещенский стрелок увлекался подобными играми. Знаю ребят, которые постоянно «зависают» на играх, а потом при походе, например, в реальный магазин – им мерещатся снайперы на крышах и в кустах. Нахождение в виртуале становится большой частью жизни современной молодёжи. Они не успевают переключаться между мирами.

Причина №3: табу на разговоры о смерти

Как бы это не парадоксально звучало, но частью эффективной профилактики неадекватного поведения среди подростков могут стать беседы со школьниками и студентами о смерти. Подобную методику давно взяли на вооружение в российской армии. Не поверите, но для меня сильным мотиватором стал документальный фильм «Шаг за грань» о суицидах в погранвойсках, где перед нашими глазами проплывали реальные (а не киношные) жизненные истории, кровавые кадры, плачущие матери, безутешные отцы, печальные сослуживцы. После просмотра я, 19-летний парень, стал по-другому смотреть на жизнь. И как бы трудно мне не было, мысль наложить на себя руки даже в голову не приходила. Прививка на всю жизнь.

Сегодня мы жутко боимся не то, что говорить о смерти, а даже думать. А это важный христианский тезис: «помни о конце твоем, и вовек не согрешишь» (Сир. 7, 39). Это значит, что каждый день нужно проживать так, как будто он последний. Ценить каждую минуту своего времени, родных, близких, любимых людей, спешить делать добро и тормозить себя в злых мыслях и желаниях. Но для этого нужно осознать, что со смертью телесной оболочки жизнь не прекратиться, и нам придется жестко отвечать за то, что уже не повернуть вспять.

После всего написанного хочется отметить, что нам всем нужно лечиться от равнодушия. И начинать с малого – внимательности к ближнему. Ближний это тот, кто сейчас находится рядом с нами. Может в этот момент человек нуждается в нашем добром слове, совете, поддержке, утешении. Родители, посмотрите на своих подрастающих детей глазами полными любви, постарайтесь стать им друзьями, с которыми они будут делиться радостями и печалями. Пока каждый не начнет с себя, будут продолжать гибнуть дети, которые так ничего и не поняли в этой жизни. Понимаем ли мы сами?