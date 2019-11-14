Табу на разговоры о смерти мешают жить

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14 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Россия защитит резервы от сильного доллара

Накопленные на черный день нефтегазовые резервы перестанут хранить в долларах Фото: Yuriko Nakao/Reuters
Россия продолжает уходить от доллара. Вслед за снижением доли американской валюты в золотовалютных резервах, ее станет меньше и в Фонде национального благосостояния. Российские финансовые ведомства делают ставку на более слабые европейскую и китайскую валюты. С геополитической точки зрения избавление от сильного доллара понятно. Но есть ли экономический смысл? Подробности...
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Обмен «еврейской контрабандистки» на «русского хакера» имеет этическую проблему

Наама Иссахар и Алексей БурковФото: instagram.com/_inaama, vk.com
Скоро американцы заполучат в свои руки очередного «русского хакера»: Москва уже выразила протест в связи с экстрадицией в США из Израиля россиянина Алексея Буркова. Ранее израильский суд заморозил этот процесс из-за Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, но дело приняло неожиданный оборот. Чем должна закончиться эта скандальная история? Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану

Дальнейшее прохождение закона о земельной реформе будет лишь уменьшать доверие населения к украинской властиФото: Петр Сивков/ТАСС
На Украине политический кризис. Зеленский продавил через парламент земельную реформу, хотя обещал провести данный вопрос через референдум. Против свободной продажи земли большинство населения Украины. После голосования в Раде о переходе в оппозицию к власти заявили основные политические партии. Есть недовольные и в президентской «Слуге народа». И это может стать катализатором нового госпереворота. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Табу на разговоры о смерти мешают жить

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Нам всем нужно лечиться от равнодушия. И начинать с малого – внимательности к ближнему. Ближний - это тот, кто сейчас находится рядом с нами. Возможно, именно в этот момент человек нуждается в поддержке или просто добром слове. Подробности...

«Малефисента» – это ментальная диверсия Голливуда

Владимир Можегов, публицист
Антонио Грамши говорил, что прежде чем совершать мировую революцию, большевикам необходимо завоевать «царство культуры». Последователи Грамши неуклонно следуют его канонам, причем на самом базовом, фундаментальном, мифологическом уровне. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Кто и как нам рассказывает «правду»

Андрей Бабицкий, журналист
Если вы видели странных людей, митингующих возле мэрии в Москве, то, значит, имеете представление о том наборе персонажей, которые задают тон на «Настоящем времени» - дочке американской пропагандистской машины под названием «Радио Свобода». Подробности...
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          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

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          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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              Табу на разговоры о смерти мешают жить

              Святослав Шевченко
              Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              		 14 ноября 2019, 18:30

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              В Благовещенске произошла трагедия в колледже строительства и коммунального хозяйства – студент четвертого курса с дробовиком в руках стрелял в своих одногруппников. Вступив в перестрелку с сотрудниками правопорядка, стрелок был заблокирован в одной из аудиторий,  где покончил с собой. Вопрос, который терзает многих: каковы причины случившегося? Потому что, только осознав их – можно думать о профилактических мерах.

              Меня это событие царапнуло по-особому, поскольку я родился и вырос в столице Амурской области, и закончил именно это учебное заведение, и сейчас живу в Благовещенске. Правда, тогда оно называлось по-советски: Благовещенский коммунально-строительный техникум. Вспоминая те года, признаюсь, что и у меня поначалу были проблемы во взаимоотношениях с однокашниками, многие из которых были из одного района города. Испытал на себе то, что сегодня обозначают ещё одним американизмом – буллинг. Но, слава Богу, нашлись ребята, которые меня поддержали – и мы даже стали друзьями.

              Причина №1: жестокость и равнодушие

              В этом году с православным подростковым клубом Благовещенска я проводил занятие, посвященное как раз проблеме ответной реакции подростков на случаи травли. Среди ребят были и мои два сына-подростка. Смотрели фрагменты эстонского драматического фильма «Класс», слушали песню Оксимирона «Последний звонок».

              Самая главная причина возникновения  подобного явления – жестокость одних и равнодушие других. Мы должны честно признаться, что в пубертатный период, когда взгляды наших детей радикализуются – они способны на очень жестокие вещи. Особенно остро эта проблема стоит для мальчишек. В мужских коллективах всегда будет появляться лидер, вокруг которого начнет собираться команда «подпевал». А какой способ достижения лидерства более легкий? Правильно, через демонстрацию силы, жестокость.

              Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

              Предварительная официальная версия случившегося в Благовещенске: конфликт со сверстниками. При этом остальная масса коллектива в такой ситуации обычно включает опцию «моя хата с краю». За равнодушием легко спрятать свою трусость, боязнь оказаться на месте козла отпущения. Оказываются духовно близорукими и окружающие взрослые: родители, педагоги, психологи и прочие. А некоторые не только закрывают глаза на издевательства, но даже подбадривают своих отпрысков на это, как это случилось недавно в одной из благовещенских школ. Там шестиклассник терроризирует класс, а его папа, со слов очевидцев, даже поощряет девиантное поведение ребенка.

              Причина №2: виртуализация жизни

              С конца 80-х - начала 90-х прошлого века в нашу жизнь вошли видеофильмы, в которых жестокость стала особой фишкой. Ну и отдельного внимания требуют компьютерные игры. Например, у нас с моими сыновьями-подростками уговор, что они играют в любые игры, кроме тех, где нужно убивать людей, внешность которых так детализирована, что когда в разные стороны разлетаются брызги виртуальной крови, игрок испытывает реальную эйфорию. Поскольку всё начинается с малого.

              Например, я не удивлюсь, если окажется, что благовещенский стрелок увлекался подобными играми. Знаю ребят, которые постоянно «зависают» на играх, а потом при походе, например, в реальный магазин – им мерещатся снайперы на крышах и в кустах. Нахождение в виртуале становится большой частью жизни современной молодёжи. Они не успевают переключаться между мирами.

              Причина №3: табу на разговоры о смерти 

              Как бы это не парадоксально звучало, но частью эффективной профилактики неадекватного поведения среди подростков могут стать беседы со школьниками и студентами о смерти. Подобную методику давно взяли на вооружение в российской армии. Не поверите, но для меня сильным мотиватором стал документальный фильм «Шаг за грань» о суицидах в погранвойсках, где перед нашими глазами проплывали реальные (а не киношные) жизненные истории, кровавые кадры, плачущие матери, безутешные отцы, печальные сослуживцы. После просмотра я, 19-летний парень, стал по-другому смотреть на жизнь. И как бы трудно мне не было, мысль наложить на себя руки даже в голову не приходила. Прививка на всю жизнь.

              Сегодня мы жутко боимся не то, что говорить о смерти, а даже думать. А это важный христианский тезис: «помни о конце твоем, и вовек не согрешишь» (Сир. 7, 39). Это значит, что каждый день нужно проживать так, как будто он последний. Ценить каждую минуту своего времени, родных, близких, любимых людей, спешить делать добро и тормозить себя в злых мыслях и желаниях. Но для этого нужно осознать, что со смертью телесной оболочки жизнь не прекратиться, и нам придется жестко отвечать за то, что уже не повернуть вспять.

              После всего написанного хочется отметить, что нам всем нужно лечиться от равнодушия. И начинать с малого – внимательности к ближнему. Ближний это тот, кто сейчас находится рядом с нами. Может в этот момент человек нуждается в нашем добром слове, совете, поддержке, утешении. Родители, посмотрите на своих подрастающих детей глазами полными любви, постарайтесь стать им друзьями, с которыми они будут делиться радостями и печалями. Пока каждый не начнет с себя, будут продолжать гибнуть дети, которые так ничего и не поняли в этой жизни. Понимаем ли мы сами?


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