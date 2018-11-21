Священный долг ворчать, роптать и фрондировать

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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции ГерманииФото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании? Подробности...
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Как чеченские мафиози сомкнули ряды с международной бандой байкеров

Голливуд не брезгует использовать плохую репутацию чеченцев – в сериале «Барри» гангстеры из Чечни изображены карикатурноФото: HBO
2018 год для преступного мира Европы ознаменовался стилистическим новшеством. Полиция стран ЕС впервые запустила в публичную сферу термин «чеченские банды», очевидно, сочтя наконец Чечню неким отдельным от России государством. При этом западные криминалисты пришли к выводу, что «чеченская мафия» в Евросоюзе по своему влиянию быстро догоняет конкурентов – итальянцев, албанцев и турок. Подробности...
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Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение

Сирийских курдов «кинули» все, и последними – американцыФото: Goran Tomasevic/Reuters
Руководство США продолжает комментировать свое сенсационное решение конца прошлого года – вывести американские войска из Сирии. Это решение скажется далеко не только на позициях США. Не менее важно и то, что США, по сути, предали своих ближайших союзников в Сирии – курдов. Какая судьба ждет теперь сирийских курдов и на какие уступки Дамаску они будут вынуждены пойти? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Священный долг ворчать, роптать и фрондировать

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все хорошо знают, что чем тревожнее заголовок, тем скорее на него кликнут. Пообещайте людям ядерную войну, чуму, язву, планету Нибиру – и они, скорее всего, кликнут, испугаются, возмутятся и побегут распространять новость. Неисправимого работника не критикуют – его увольняют. Неисправимое государство не критикуют – от него бегут на запад, на восток, или куда глаза глядят. Неисправимое зло вроде нацизма не критикуют – с ним сражаются с оружием в руках. Подробности...

Почему христиане в России победили коммунистов

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    Как Путин исполняет желания детей

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      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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          Сергей Худиев

          Что нам мешает быть благодарными

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 8 января 2019, 16:15

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          Приближается Новый Год, и в эти праздничные дни мне хочется сказать о чем-то неполитическом – о благодарности.

          Я пишу этот текст, сидя в вагоне Московского Большого Кольца, поставив ноутбук на откидной столик – пока за окном проносится ярко освещенный праздничный город. Для многих и это удобное кресло, и столик, и праздничная иллюминация за окном – нечто само собой разумеющееся. Но я хорошо помню, когда всего этого не было – и я позволяю себе последовать за переживанием, которое хорошо знакомо детям – простому, благодарному восторгу.

          Как это здорово – это самолетное кресло, древние монастыри и современные небоскребы, проносящиеся за окном, все эти разноцветные огни, вся эта огромная энергия, добытая из недр природы и доставленная сюда, чтобы превратиться в свет, тепло и движение. Все эти плоды гениальности ученых, изобретательности инженеров, усердного труда рабочих и повседневной добросовестности множества разных людей, которые возводят, хранят и снабжают всем необходимым этот огромный город.

          Этот восторг – как если бы я внезапно прибыл из прошлого, проскочив двадцать, или, может быть, тридцать лет, или даже больше, когда мы были детьми и легко разрешали себе радоваться – сразу натыкается на определенный внутренний испуг. А можно? Разве думающему, интеллигентному человеку не полагается все бранить и критиковать, во всем находить недостатки, тщательно хранить на лице брезгливое и недовольное выражение?

          Ну в самом деле, вот образцовые, думающие, просвещенные люди постят фотографию (по видимому, фотошоп) с крайне, скажем так, неудачной, новогодней декорацией и язвят по поводу «похорошеллы». В интернете эта же фотография мелькает как снятая в Ереване, Тюмени или Дублине – так что это наверняка не Москва. Но священная обязанность язвить и ворчать не обращает внимания на такие детали.

          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

          Могу ли я пренебречь этой обязанностью? Что про меня подумают? Что меня подкупил Собянин? Что я, за деньги режима, предал священный долг ворчать, роптать и фрондировать?

          И я подбадриваю себя – это можно. На самом деле, у меня даже нет долга ворчать. Моя вера учит меня «за все благодарите». И тому же самому учит и здравый смысл – даже совершенно светские психологи подчеркивают важность благодарности для душевного здоровья.

          Как-то я слышал историю человека, который пришел на консультацию к психологу из за того, что пришел в полное отчаяние – он не мог найти работу, и везде получал отказ, он не видел никаких перспектив в своей жизни. Психолог посоветовала ему благодарить – внимательно замечать любые проявления чего-то доброго в своей жизни, любую мелкую любезность, любое проявление симпатии, все, в чем он мог бы заметить хоть что-то хорошее.

          Сначала его просто оскорбил этот совет – за что тут благодарить? Мир обходится с ним так несправедливо! Но потом он решил, все же, последовать совету специалиста. Выражать благодарность всем и по всякому поводу. Каждый день записывать в дневник, за что он сегодня благодарен. За приветливость кассира. За случайного прохожего, который обратил его внимание на развязавшиеся шнурки, чтобы он не упал. И его жизнь начала меняться. Наконец, он вылез из затяжной полосы уныния и нашел работу.

          Мы все  были бы гораздо более здоровыми, успешными, и, несомненно, счастливыми, если бы мы были более благодарными.

          Это трудно назвать эпохальным открытием – мы это всегда знали. Но что мешает быть благодарными?

          Это может быть вера в то, что предаваясь ропоту и ворчанию по поводу реальных или предполагаемых общественных язв, мы как-то помогаем их исправлению, а вот взирать на мир с благодушием – значит попустительствовать мировому злу.

          Критика нужна для исправления недостатков. Но ворчание и критика – это разные вещи. За критикой всегда стоит благожелательность – я воспринимаю объект критики как что-то, что можно исправить.

          Неисправимого работника не критикуют – его увольняют. Неисправимое государство не критикуют – от него бегут на запад, или на восток, или вообще куда глаза глядят. Неисправимое зло вроде нацизма или ИГИЛ* не критикуют – с ним сражаются с оружием в руках.

          Попытка что-то исправить в поведении других людей всегда предполагает выстраивание диалога, признание за теми, кого мы критикуем, способности к исправлению. А на поведение людей – это хорошо установленный факт – лучше влияет позитивная мотивация, признание того, что в их поведении, в их достижениях, в самом их существовании есть что-то доброе и достойное благодарности.

          Ропотник, ничем не довольный, бесполезен в качестве критика – он будет ворчать по поводу того, что плохо, и по поводу того, что хорошо, он будет ворчать всегда, как остановившиеся часы всегда показывают одно и то же время. Да, время на таких часах два раза в сутки совпадает с реальным – но это не отменяет того факта, что в качестве часов они бесполезны. Вы уже знаете, что скажет ворчун, даже не заглядывая на его страницу. Поэтому критика начинается с благодарности – с признания за теми, кого мы критикуем, чего-то доброго.

          Другая причина – людьми гораздо легче манипулировать, обращаясь к негативным эмоциям. Страху, ненависти, тревоге. Многим интернет-ресурсам нужно, чтобы на заголовки кликали – и все хорошо знают, что чем тревожнее заголовок, тем скорее на него кликнут. Пообещайте людям ядерную войну, чуму, язву, планету Нибиру, раскрытие неслыханных (и при этом обязательно безнаказанных) злодеяний – и они, скорее всего, кликнут, испугаются, возмутятся и побегут распространять новость. Так работает человеческая психология – возможно, сформировавшаяся в условиях, когда наши предки, с копьями наперевес, ожидали хищников, и пропускать мимо ушей плохие и тревожные новости было смертельно опасно.

          Побочный эффект этой коммерческой практики – «Как страшно жить! Кругом враги и злодеи!» Постоянно надо быть начеку, постоянно, идя по улице, быть в повышенной боевой готовности, потому что планета Нибиру вот-вот свалится на голову.

          В этой ситуации благодарное, радостное отношение к жизни воспринимается как угрожающая утрата бдительности, которой ни в коем случае нельзя допускать. Но постоянное ожидание плохого само по себе причиняет огромный вред – начиная с прямого вреда здоровью и кончая неспособности радоваться жизни.

          Поэтому, входя в новый год, мы можем решиться быть благодарными – Богу, друг другу, быть благодарными за нашу страну, за наш народ, за наше государство, за большие и маленькие хорошие вещи в жизни. Одно это уже может существенно изменить нашу жизнь к лучшему – и пусть в Новом Году она изменится.   

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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