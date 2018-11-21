Приближается Новый Год, и в эти праздничные дни мне хочется сказать о чем-то неполитическом – о благодарности.

Я пишу этот текст, сидя в вагоне Московского Большого Кольца, поставив ноутбук на откидной столик – пока за окном проносится ярко освещенный праздничный город. Для многих и это удобное кресло, и столик, и праздничная иллюминация за окном – нечто само собой разумеющееся. Но я хорошо помню, когда всего этого не было – и я позволяю себе последовать за переживанием, которое хорошо знакомо детям – простому, благодарному восторгу.

Как это здорово – это самолетное кресло, древние монастыри и современные небоскребы, проносящиеся за окном, все эти разноцветные огни, вся эта огромная энергия, добытая из недр природы и доставленная сюда, чтобы превратиться в свет, тепло и движение. Все эти плоды гениальности ученых, изобретательности инженеров, усердного труда рабочих и повседневной добросовестности множества разных людей, которые возводят, хранят и снабжают всем необходимым этот огромный город.

Этот восторг – как если бы я внезапно прибыл из прошлого, проскочив двадцать, или, может быть, тридцать лет, или даже больше, когда мы были детьми и легко разрешали себе радоваться – сразу натыкается на определенный внутренний испуг. А можно? Разве думающему, интеллигентному человеку не полагается все бранить и критиковать, во всем находить недостатки, тщательно хранить на лице брезгливое и недовольное выражение?

Ну в самом деле, вот образцовые, думающие, просвещенные люди постят фотографию (по видимому, фотошоп) с крайне, скажем так, неудачной, новогодней декорацией и язвят по поводу «похорошеллы». В интернете эта же фотография мелькает как снятая в Ереване, Тюмени или Дублине – так что это наверняка не Москва. Но священная обязанность язвить и ворчать не обращает внимания на такие детали.

Могу ли я пренебречь этой обязанностью? Что про меня подумают? Что меня подкупил Собянин? Что я, за деньги режима, предал священный долг ворчать, роптать и фрондировать?

И я подбадриваю себя – это можно. На самом деле, у меня даже нет долга ворчать. Моя вера учит меня «за все благодарите». И тому же самому учит и здравый смысл – даже совершенно светские психологи подчеркивают важность благодарности для душевного здоровья.

Как-то я слышал историю человека, который пришел на консультацию к психологу из за того, что пришел в полное отчаяние – он не мог найти работу, и везде получал отказ, он не видел никаких перспектив в своей жизни. Психолог посоветовала ему благодарить – внимательно замечать любые проявления чего-то доброго в своей жизни, любую мелкую любезность, любое проявление симпатии, все, в чем он мог бы заметить хоть что-то хорошее.

Сначала его просто оскорбил этот совет – за что тут благодарить? Мир обходится с ним так несправедливо! Но потом он решил, все же, последовать совету специалиста. Выражать благодарность всем и по всякому поводу. Каждый день записывать в дневник, за что он сегодня благодарен. За приветливость кассира. За случайного прохожего, который обратил его внимание на развязавшиеся шнурки, чтобы он не упал. И его жизнь начала меняться. Наконец, он вылез из затяжной полосы уныния и нашел работу.

Мы все были бы гораздо более здоровыми, успешными, и, несомненно, счастливыми, если бы мы были более благодарными.

Это трудно назвать эпохальным открытием – мы это всегда знали. Но что мешает быть благодарными?

Это может быть вера в то, что предаваясь ропоту и ворчанию по поводу реальных или предполагаемых общественных язв, мы как-то помогаем их исправлению, а вот взирать на мир с благодушием – значит попустительствовать мировому злу.

Критика нужна для исправления недостатков. Но ворчание и критика – это разные вещи. За критикой всегда стоит благожелательность – я воспринимаю объект критики как что-то, что можно исправить.

Неисправимого работника не критикуют – его увольняют. Неисправимое государство не критикуют – от него бегут на запад, или на восток, или вообще куда глаза глядят. Неисправимое зло вроде нацизма или ИГИЛ* не критикуют – с ним сражаются с оружием в руках.

Попытка что-то исправить в поведении других людей всегда предполагает выстраивание диалога, признание за теми, кого мы критикуем, способности к исправлению. А на поведение людей – это хорошо установленный факт – лучше влияет позитивная мотивация, признание того, что в их поведении, в их достижениях, в самом их существовании есть что-то доброе и достойное благодарности.

Ропотник, ничем не довольный, бесполезен в качестве критика – он будет ворчать по поводу того, что плохо, и по поводу того, что хорошо, он будет ворчать всегда, как остановившиеся часы всегда показывают одно и то же время. Да, время на таких часах два раза в сутки совпадает с реальным – но это не отменяет того факта, что в качестве часов они бесполезны. Вы уже знаете, что скажет ворчун, даже не заглядывая на его страницу. Поэтому критика начинается с благодарности – с признания за теми, кого мы критикуем, чего-то доброго.

Другая причина – людьми гораздо легче манипулировать, обращаясь к негативным эмоциям. Страху, ненависти, тревоге. Многим интернет-ресурсам нужно, чтобы на заголовки кликали – и все хорошо знают, что чем тревожнее заголовок, тем скорее на него кликнут. Пообещайте людям ядерную войну, чуму, язву, планету Нибиру, раскрытие неслыханных (и при этом обязательно безнаказанных) злодеяний – и они, скорее всего, кликнут, испугаются, возмутятся и побегут распространять новость. Так работает человеческая психология – возможно, сформировавшаяся в условиях, когда наши предки, с копьями наперевес, ожидали хищников, и пропускать мимо ушей плохие и тревожные новости было смертельно опасно.

Побочный эффект этой коммерческой практики – «Как страшно жить! Кругом враги и злодеи!» Постоянно надо быть начеку, постоянно, идя по улице, быть в повышенной боевой готовности, потому что планета Нибиру вот-вот свалится на голову.

В этой ситуации благодарное, радостное отношение к жизни воспринимается как угрожающая утрата бдительности, которой ни в коем случае нельзя допускать. Но постоянное ожидание плохого само по себе причиняет огромный вред – начиная с прямого вреда здоровью и кончая неспособности радоваться жизни.

Поэтому, входя в новый год, мы можем решиться быть благодарными – Богу, друг другу, быть благодарными за нашу страну, за наш народ, за наше государство, за большие и маленькие хорошие вещи в жизни. Одно это уже может существенно изменить нашу жизнь к лучшему – и пусть в Новом Году она изменится.