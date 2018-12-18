Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

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13 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:12  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезная потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Национальной идеей Украины стало попрошайничество

«Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%»Фото: Владимир Синдеев/ТАСС
Посольству Украины удалось то, что не удалось Дональду Трампу: заставить мексиканцев платить за то, что им совершенно не нужно. У желающих получить украинскую визу банально вымогают деньги «на проведение АТО». Это уникально по мировым меркам. Но то, что попрошайничество стало национальной идеей Украины, уже признал один из фаворитов президентской гонки. Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города, среди бела дня, со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены в том, как мы видим мир, не обязательно должны быть чем-то, что на нас падает – как внезапное горе или радость. Мы можем сознательно культивировать в себе определенный взгляд на вещи – и это называется «надеждой». Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

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Егор Холмогоров, Публицист
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
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        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
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        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          Сергей Худиев

          Будем смеяться над воронами, возвещающими распад России

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 13 января 2019, 11:45

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          Мрачные пророчества, возвещающие России распад, смуту и всякие бедствия, являются довольно популярным жанром, с которым вы наверняка сталкивались – экономика вот-вот рухнет, озлобленное население сметет власть, международные санкции загонят страну в каменный век. В лучшем случае нам возвещают стагнацию и нарастающую отсталость. Иногда их пишут люди простодушно-невежественные, которые сразу вызывают насмешки, иногда – те, кто производят впечатление специалистов. Но у этих пророчеств есть устоявшаяся особенность – они раз за разом не сбываются.

          Однако нельзя сказать, что они вполне безвредны; они, если мы воспринимаем их всерьез, разрушают в нас одну важную добродетель – надежду. В христианском контексте надежда – это именно добродетель, качество, к которому следует стремиться и которое следует развивать. Унывать и ожидать от будущего чего-то плохого – грех. 

          Это не всегда было так. В античном мире слово «надежда» носило негативный оттенок – философы-стоики считали, что обманчивая надежда ведет к отчаянию, так что лучше с самого начала не обольщаться.

          И сегодня надежда может вызывать насмешки – ее путают с мечтательностью. Женщина может мечтать о том, что однажды ее заберет принц на белом мерседесе. Мужчина может мечтать, что однажды на него свалятся огромные деньги – какое-то из многочисленных мошеннических писем окажется правдой, и у него на самом деле проявится умерший в Лондоне бездетный родственник-миллионер. Мечтательность такого рода ведет только к боли и разочарованию – да и куда еще она могла бы вести.

          Но надежда – это не про обольщение и мечтательность. Это – про определенный выбор перед лицом неизбежных трудностей и страданий жизни.

          Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

          Надежда – это не что-то зыбкое и ускользающее, не переживание, которое приходит и уходит без нашего разрешения. Это, как и мужество, свойство характера, которое мы вырабатываем, когда принимаем решения – когда мы выбираем надеяться. Надежда не игнорирует боль и трагедию этого мира – она не принимает ее как что-то, окончательно определяющее реальность.

          Мы решаем, что наши усилия сделать мир вокруг себя лучше не являются тщетными. Мы не зря трудимся и терпим – даже когда мы проваливаемся и переживаем неудачи, разочаровываемся и страдаем, мы не зря проваливаемся – это было зачем-то нужно, это обернется чем-то хорошим. Может быть, уже по эту сторону вечности – но, во всяком случае, по ту. Надежда – это свет, в котором мы решаем видеть мир.

          Бывает так, что человек получает плохое, очень плохое известие – о смерти близкого, или смертельном диагнозе, или еще о чем-то подавляюще тяжелом. Ничего не изменилось вокруг – солнце светит также, люди также ходят по улицам, ничего не изменилось и в его физическом самочувствии – но мир покрылся черной пеленой, несчастный человек видит его совершенно по-другому.

          Но бывает наоборот – человек получает очень хорошее известие. Он узнает, что помощь уже в пути, что лечение начало давать результаты, что страшная беда отступает. Внешне опять ничего не изменилось, но поменялось то, как человек видит мир.

          Такие перемены в том, как мы видим мир (и свое место в нем) не обязательно должны быть чем-то, что на нас падает – как внезапное горе или радость. Мы можем (и вера нас к этому призывает) сознательно культивировать в себе определенный взгляд на вещи – и это называется «надеждой».

          Вокруг нас всегда достаточно каркающих воронов, которые обещают разорение и беду, провал и неудачу. Их карканье может не просто раздражать, но и представлять собой очень серьезный соблазн. Они предлагают избежать усилий и боли. У нас действительно может не получиться, мы действительно можем проиграть. Если признать себя заранее проигравшими, мы предохраним себя от испытаний и возможных провалов. «Сиди и не рыпайся, у тебя все равно не будет ничего хорошего в жизни, а надежда, которая обречена рухнуть, только добавит тебе боли и разочарования».

          Изобилие воронов связано не только с тем, что кто-то сознательно пытается привести нас в уныние и обескуражить (хотя такое бывает), но и с тем, что плохим новостям легче привлечь внимание, а негативные прогнозы выглядят более безопасными. Люди будут злы на вас, если вы внушите им надежду, которая рухнет, а если вы с самого начала предрекали всякие беды – над вами в худшем случае посмеются.

          Как нам в свое время предвещали: «Внутренние противоречия в тысячелетней истории России предопределили ее к тому, чтобы сжаться демографически, ослабнуть экономически и, возможно, развалиться территориально. Драма приближается к завершению и на протяжении нескольких десятилетий Россия будет волновать остальной мир не больше, чем любая другая страна Третьего мира с обильными ресурсами, обнищавшим населением и коррумпированным правительством. Короче говоря, с Россией, как с великой державой, покончено».

          Это публикация 2001 года, и мы можем вспомнить множество таких – неизбежная судьба России в том, чтобы развалиться, исчезнуть, судьба ее народа – жить в нищете и беззаконии, «блажен, кто побыл здесь немного и ушел, а кто не приходил – еще блаженней», кто успел свалить куда глаза глядят – тому чрезвычайно повезло.

          И более чем за два десятилетия мы можем оценить сбываемость таких прогнозов. Чаще всего вороны бывают неправы. И надежда означает – помимо прочего – отказ признавать полномочия воронов (внешних и внутренних) определять нашу жизнь, общественную и личную.

          Мы будем смеяться над воронами и созидать нашу жизнь, наши отношения с ближними, нашу страну такой, какой мы ее хотим. И мы будем жить с надеждой, которую у нас невозможно отнять.


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