«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

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Неожиданное решение ЦБ изменит модель поведения россиян

Решение регулятора приведет к росту ставок по кредитам и вкладамФото: Сергей Коньков/ТАСС
Решение Центрального банка поднять ключевую ставку впервые за четыре года для многих стало неожиданностью. Смены монетарной политики ждали, но после объявления санкций США против российского госдолга и банков. Однако несколько принятых регулятором решений сразу помогли рублю укрепиться. Что ждать дальше? Подробности...
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Борьба за единство Русского мира входит в новую стадию

Патриарх Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на богослужении в Храме Христа Спасителя в МосквеФото: Maxim Chernavsky/AP/ТАСС
Москва ответила на попытки оторвать на церковном уровне Украину от России. Русская православная церковь приостанавливает поминовение константинопольского патриарха при богослужениях, то есть делает ответный шаг на вторжение на свою каноническую территорию. Что означает происходящее с точки зрения судьбы Русского мира в целом? Подробности...
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РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

Московский патриархат уподобил действия Константинополя гонениям большевиков на патриарха Тихона в 20-еФото: Филипп Москвитин
Русская православная церковь резко сокращает свое общение с Константинопольским патриархатом. Патриарх Кирилл прекращает молиться за патриарха Варфоломея и призывает созвать всемирный собор в попытке предотвратить раскол православия. Уже звучат прогнозы по поводу того, удастся ли прихожанам единственной канонической на Украине церкви отстоять свои храмы от попыток силового захвата. Подробности...
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Почему сирийская армия до сих пор не начала операцию в Идлибе

Началась типично ближневосточная игра, в которой турки передергивают картыФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Ряд СМИ поспешили объявить о начале операции в Идлибе, испугавшись тени собственных журналистов. В реальности на сирийских фронтах сейчас тихо, можно даже сказать – подозрительно тихо, зато пушки информационной войны бьют без остановки. Отсюда возникает принципиальный вопрос: почему Башар Асад медлит? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

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Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

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          Екатерина Ракитина

          «Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

          Екатерина Ракитина
          к.ф.н., переводчик
          		 15 сентября 2018, 15:10

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          405 лет назад, 15 сентября 1613 года, в Париже появился на свет Франсуа VI герцог де Ларошфуко – при рождении, впрочем, он получил титул маркиз Марсийак, который и носил до смерти отца. Аристократ, до последнего стоявший за феодальные привилегии, последовательный противник Ришелье и Мазарини, он воевал, сидел в Бастилии, произнес в парламенте речь, с которой началась гражданская война, был ранен, блистал при дворе и бывал от него отлучен. Достойный персонаж времен почти легендарных: это из его мемуаров Дюма возьмет историю о подвесках королевы, это его выведет под именем «принц де Марсийак» в романе «Двадцать лет спустя», и его соперником в любви к госпоже де Лонгвиль сделает Арамиса.

          Нам Ларошфуко, однако, интересен не столько бурной биографией, участием в войнах Фронды и любовными приключениями, сколько тем, что в последние годы жизни, лишившись состояния, поместий и каких бы то ни было иллюзий относительно природы как человека, так и общества, он изложил свои наблюдения и мнения о мире в книге «Максимы и моральные размышления». Это «изображение человеческого сердца», как назвал свой труд Ларошфуко, представляет собой, по сути, свод не столько размышлений, сколько суждений, временами циничных, подчас безжалостных, всегда – афористически кратких и емких.

          «Порою в нашем уме, – писал Ларошфуко, – рождаются мысли в форме уже такой отточенной, какую он никогда не смог бы придать им, сколько бы ни ухищрялся». В этом высказывании есть известное лукавство, – «Люди кокетничают, когда делают вид, будто им чуждо всякое кокетство», – поскольку мы прекрасно знаем, как тщательно Ларошфуко работал над «Максимами», как редактировал и менял формулировки, опробовав их в светской беседе. Усилия эти были не зря: славу первого остроумца и философа-моралиста своего времени он получил заслужено.

          «Мы всегда любим тех, кто восхищается нами, но не всегда любим тех, кем восхищаемся мы»; «У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего»; «Какие бы похвалы нам ни расточали, мы не находим в них ничего для себя нового»; «Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается; но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается еще сильнее» – и так далее.

          С одной стороны, человек в принципе склонен считать умными тех, с кем согласен... нет, это не Ларошфуко, хотя вполне в его духе. С другой, мы любим находить подтверждение своих мыслей в источниках, признанных авторитетными. А авторитетность в нашей культуре создается прежде всего временем. На предшественников ссылаются и в научных работах, – неслучайно аргумент «Magister dixit» («Учитель сказал») долгое время был решающим в любых академических дискуссиях, – и в быту. И нет большой разницы, кого мы цитируем: Аристотеля или любимую бабушку.

          Фото: Theodore Chasseriau/Franсois VI, duc de la Rochefoucauld

          Жанр афоризма, и отражающий, и укрепляющий эту практику, неожиданно получил вторую жизнь с развитием интернета. Нет, безусловно, сборники афоризмов и цитат на случай существовали и в досетевую эпоху, но сейчас их количество не поддается исчислению. «Мудрые мысли» кочуют из одной сетевой подборки в другую, меняя по пути и авторов, и происхождение. Черчилль, Бисмарк, Эйнштейн, Коко Шанель, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека, автоматически превращающее любую фразу в тот самый аргумент, который должен бы завершать любой спор. А уж если подложить под фразу красивый фон и оформить в виде картинки!..

          «Сто великих цитат о любви». «Двадцать мудрых мыслей, которые помогут тебе начать день правильно». «Цитаты великих людей, которые послужат для вас источником вдохновения, от Стива Джобса до Мастера Йоды». Современный человек вообще любит, когда коротко, просто и желательно с инфографикой. Бешеные скорости нашей жизни и поток информации не позволяют, де, нам вникать в суть и читать длинные тексты. Это у герцога де Ларошфуко было время – подумаешь, война, политические игры и тюрьма! – размышлять о жизни и оттачивать формулировки, пользователю соцсетей проще перепостить плашку с цитатой.

          «Наш разум, – заметил Ларошфуко, – по своей лености и косности, занят обычно лишь тем, что ему легко или приятно; эта привычка ограничивает наши познания».

          Сложно сказать, ограничивает ли наше познание пристрастие к цитатам. Тем более, что максимы Ларошфуко, занимающие почетное место в любой подборке «мудрых мыслей», изначально создавались в расчете на то, что их станут повторять и обсуждать, что они станут предметом размышления в той же степени, в какой стали его результатом. Пробудят разум и сделают его острее.

          Остроумием, в конце концов, изначально называлась не умение пошутить, но способность к наблюдению, выводам из него и обмену мнениями с другими людьми – та самая, что побудила Ларошфуко взяться за перо.

          «Одна из причин того, что умные и приятные собеседники так редки, – писал он, – заключается в обыкновении большинства людей отвечать не на чужие суждения, а на собственные мысли». Разочарованный остроумец даже не предполагал, что вместо собственных мыслей у собеседника может оказаться очередная подборка мотивирующих цитат.

          Не говоря уже о статусах и поздравлениях – в стихах.


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