Датчан и французов больше нет

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31 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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Украина начала охоту на крымских выпускников

Алексей Гордеев надеется, что «утечка мозгов» из Крыма направится в сторону ХерсонаФото: facebook.com/khoda.gov.ua
Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Ушел главный певец советской империи

Кобзон не побоялся поддержать Лужкова во время его опалы. Просто из дружеских чувствФото: Михаил Галустов/ТАСС
Он пел Сталину, Хрущеву, Брежневу, воинам-афганцам и ликвидаторам-чернобыльцам. Дружил с авторитетными бизнесменами лихих 90-х, получил пистолет из рук Басаева, спасал заложников и едва ли не первым удостоился персональных американских санкций. Иосиф Кобзон был главным голосом Советского Союза. И Союз жив, пока живы люди, слушавшие в детстве Кобзона. Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Датчан и французов больше нет

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Макрон желает, чтобы его «евросоюзники» продолжали так же безропотно топить собственные страны в неконтролируемой миграции, как сам президент топит и обезличивает свою страну. А теперь без эмоций – только цифры и цитаты. Подробности...

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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

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          Елена Кондратьева-Сальгеро

          Датчан и французов больше нет

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 31 августа 2018, 11:36

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          Древняя, скромная и неблагодарная, как мир, профессия коммивояжера, или разъездного торгового агента, лично предлагающего свой товар, униженно тыркаясь от двери к двери, расхваливая, убеждая, побуждая и откровенно выклянчивая, давно и с успехом перешла в политику и сегодня переживает свой звёздный час на уровне глав государств.

          Последним на этой стезе попытал счастья французский президент Макрон, постучавшись с официальным визитом в Данию и попытавшись убедить датчан ни в коем случае не сомневаться в прочности, надёжности и справедливости «европейского ковчега».

          Обворожив улыбчатыми манерами датскую прессу и королевскую семью, президент Макрон слегка схлестнулся с датским парламентом по поводу «ещё большей интеграции» в Европу и целый час уделил встрече с представителями датского студенчества, взывая к оному в лучших классических традициях эпохи Просвещения:

          «Никогда не оставляйте европейскую мечту! – вещал президент Макрон 300 собравшимся по случаю его приезда датским студентам. – Если мы не обновим Европу, другие силы будут решать за нас!»

          Обновлять Европу, по мнению президента Макрона, призвана, разумеется, массовая миграция, по поводу которой сегодня массово ужасаются уже повсюду.

          Фото: Ritzau Scanpix Denmark/Global Look Press

          На последовавший за этим панегириком вопрос студентки о том, что будет с европейской идентичностью при обещанном «обновлении», президент Макрон, не моргнув глазом, объявил:

          «Настоящего датчанина не существует, он изначально европеец. И то же самое с французами. Мы все европейцы! Самое лучшее этому подтверждение – датская королевская семья!»

          Для ошеломлённых и не уловивших поясню, что таким элегантным «манё-ё-ёвром» президент Макрон намекнул на происхождение датской принцессы Мэри, супруги наследного принца, родившейся в Австралии и теперь, по мнению президента Макрона, подтверждающей верность его теории: никаких датчан, французов, немцев и прочих пережитков тормозящей прогресс старины. Кругом – одна Европа, a все, кто внутри – забудьте имя и фамилию.

          Cамым срочным и самым неприятным вопросом, разумеется, стал миграционный кризис и его немедленное разрешение. Здесь в датско-французском «лучезарье» произошла небольшая заминка, поскольку, несмотря на стандартное заверение либерального премьер-министра Расмуссена о «незначительных расхождениях», датская миграционная политика на сегодняшний день является самой рестриктивной в Европе.

          Вот почему президент Макрон и отправился предлагать свой «товар» лично, так сказать, от двери к двери:

          «Франция отрицательно относитcя к так называемому распределению мигрантов между членами Евросоюза. Необходимо продолжать политику помощи развитию в плане образования и работу со странами, через которые проходит миграционный транзит, эта политика уже принесла плоды, ощутимо регулируя миграционные потоки...»

          Если сразу вы не поняли последнюю фразу и не схватили смысл этого информационного шаблона, не ищите – его там нет. Суть и цель шаблона – убедить сотрапезника принимать не глядя и терпеть молча.

          Президент Макрон желает, чтобы его «евросоюзники» продолжали так же безропотно топить собственные страны в неконтролируемой миграции, так же добровольно отказываясь от национальной идентичности, как сам президент топит и обезличивает свою страну.

          Теперь без эмоций – только голые и не прикрытые никакими толкованиями цифры и прикрытые собственными именами цитаты.

          В 1980 г. Дания насчитывала 5,1 миллиона жителей; в 2018 г. – 5,8 миллиона.

          Число жителей не европейского происхождения за этот период возросло в 10 раз, и сегодня их насчитывают около 500 000, или 8,5% населения, среди которых более половины – мусульманского вероисповедания, «представляющие серьёзные проблемы интеграции в европейское общество» – цитата от датского премьер-министра, а вот её продолжение:

          «Нас серьёзно беспокоит эта часть населения, живущая по своим собственным законам и не желающая ни за что отвечать, живущая в созданных ими самими гетто. Нам необходимо покончить с этими «свободными зонами» внутри государства, где действуют их собственные законы, мешающие социальной сплочённости нашего общества. Мы должны признать, что десятилетия нашей интеграционной политики оказались полным провалом».

          Ещё одна цитата, от научного сотрудника Института социальных исследований (SFI) Гунвор Кристенсен (Gunvor Christensen):

          «Различные исследования, в том числе и в Hидерландах, опробовавшие драстические методы для разрушения этих «гетто», в которые изолируют себя мусульманские общины в Европе, показали, что политика реновации трудных кварталов и социального смешения населения не привела ни к более высокой занятости, ни к более высокому уровню образования тех, кому мы хотели помочь».

          Отметьте, что и премьер-министр, и исследовательница принадлежат к самой рукопожатной прослойке европейского общества, которая изначально прекраснодушно и безапелляционно ратовала за безоговорочный и безоглядный приём на датской территории всей мировой и неконтролируемой миграции, не сомневаясь в успехе собственных благих намерений, коими и вымостила дорогу в тяжёлое похмельное сегодня...

          Сyдя по реакции французской прессы, публикующей отчёты по прессе датской, несмотря на принцессу австралийского происхождения, проживающую в Евросоюзе, президенту Макрону пока не особенно удалось убедить датчан в том, что их нет.

          А судя по новостям от ближайших соседей и товарищей по борьбе с общественными предрассудками, совсем рядом поднимают головы и голоса ещё одни почти канувшие в историю «европейцы»: в Швеции на выборах 9 сентября ожидают небывалый подъём правых и консервативных сил, в частности ультраправой политической партии «Шведские демократы» (Sverigedemokraterna), и всё по тем же самым, миграционным причинам, которые я уже не стану ещё раз перечислять.

          «Мы ничего не имеем против иностранцев, пока они уважают наш образ жизни. Эти иностранцы, не заплатившие ни кроны налогов и пользующиеся всеми благами за счёт коренного населения, адаптироваться к нашей культуре не собираются».

          Мало кто в курсе, но в связи с неслыханными доселе событиями, ставшими шведской – простите, европейской – повседневностью, с тeх самых пор, как только в 2015 г. в гостеприимно распахнутые шведские закрома хлынули 163 000 беженцев всех сортов, смутившиеся социал-демократы были вынуждены несколько пересмотреть свои позиции и восстановить контроль на датской границе – вещь неслыханная аж с 1950-х...

          Политические обозреватели предвыборных бурлений единодушно отмечают, что вышеупомянутым ультраправым, требующим полного прекращения и запрета миграции в страну, даже не обязательно тратиться на предвыборную кампанию, настолько эта тема превосходит все остальные шведские заботы.

          Президенту Макрону и всем прочим «евросоюзникам» придётся всё чаще лично истаптывать чужие пороги, ещё пытаясь сбыть так бесславно осрамившуюся мечту... или всё-таки так бездарно провалившуюся технологию?..

          И очень может быть, что он останется в истории вовсе не Юпитером, как грезилось, но тем самым коммивояжером из анекдота:

          – Купите компас!

          – Нет, спасибо!

          – Тогда подтяжки!

          – Мне незачем.

          – Грелку?

          – Отстаньте уже!

          – Может, свисток?..

          – Послушайте, у меня просто нет слов...

          – Тогда словарь! Купите словарь! Я уверяю вас, что вы найдёте там именно те слова, которых вам не хватает! 


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