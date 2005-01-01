В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру.

Что у нас с этим на практике?

Вот дело нацболки Ирины Воронцовой, родом из Житомира. Уже полгода тянется ее история с возможной депортацией на Украину.

Дело получило огласку, но, несмотря на вмешательство депутатов Госдумы и питерского закса, написавших запросы в силовые структуры, известных общественников, и невзирая на вполне реальную опасность того, что Ира из украинской тюрьмы живой не выйдет, миграционное ведомство уперлось и не желает идти на попятную.

В ближайшее время – 19 июня – предстоит рассмотрение жалобы Воронцовой на решение о лишении ее вида на жительство в Горсуде Петербурга.

Вот что имею сказать по этому поводу:



1. Воронцову знаю лично по «Другой России», а затем по Донбассу. Она молодчина. Нам бы мужчин с таким характером побольше, цены нам бы не было.

2. Поразительно читать некоторые комментарии даже от отдельных чудаков, представляющих патриотическую общественность (с замайданными все понятно) по ее поводу в духе «Не наскакалась в своей стране?».

Дорогие! Пока вы строчили в свои бложики, Воронцова со товарищи еще во второй половине нулевых, при Ющенко, устраивала акции в Киеве и Харькове – с требованием признания русского языка государственным, например. То есть боролась за тот самый русский мир. И за это имела самые разнообразные неприятности от СБУ.

В 2015 году муж Ирины – гражданин России – стал добровольцем ДНР, она поехала вместе с ним и занималась гуманитарной помощью.

3. Или вот еще пишут: «нечего тут майданить, помайданит теперь в камере».

Но обратите внимание: Воронцову задержали на митинге в честь 100-летия Октябрьской революции. То есть на акции в честь того самого Ленина Владимира Ильича, с которым все эти годы борются бесноватые в одной соседней стране.

Не говоря уже о том, что Ирина просто снимала происходящее на камеру и взяли ее случайно, а происходящее напоминает инерцию бюрократической машины, которая просто не видит живого человека.



4. Закон, запрещающий выдачу ополченцев Донбасса и пророссийских активистов Украине, сейчас пытается продвинуть в Думе депутат Сергей Шаргунов.

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Он нужен, и как можно скорее, а то получим новые примеры расправы с нашими людьми, как с Мариной Меньшиковой, найденной повешенной в камере в Днепре.

Такой закон нужен. В Киев выдачи нет.

Иначе какие мы русские.

Источник: Блог Захара Прилепина