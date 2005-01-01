Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Взгляд
9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
Разделы

Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
Перейти а раздел…

Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия отстала от США на сотни петафлопс

Cуперкомпьютер Summit весит больше авиалайнера, но считает быстрее всех в миреФото: ornl.gov
«Происходит революция, подобная той, что произошла в конце 1940-х, когда появились первые вычислительные системы» – так директор Института прикладной математики Борис Четверушкин оценивает «гонку суперкомпьютеров». США предъявили миру машину, которая считает со скоростью 200 квадриллионов операций в секунду. Китай наступает на пятки. Где в этой гонке место России? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему американцы ведут переговоры с террористами

Готовясь к переговорам с талибами, американцы не учли главногоФото: Mirwais Khan/AP/ТАСС
Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...

G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...

      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
      Подробности...

      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:G7 признала основанную на ВТО систему торговли устаревшей
          Трамп объяснил желание вернуть Россию в G8Мать раненной маньяком девочки рассказала о ее состоянииТрамп ушел от ответа на вопрос о принадлежности КрымаВ «Газпром нефти» предсказали закрытие АЗС из-за убытков
          Украинские силовики вышли из двух захваченных сел в «серой зоне»Павленскому во Франции назначили бессрочный арестРоссия и Белоруссия определили условия снятия взаимных запретов на молокоПутин поговорил с Порошенко
          Прекращено уголовное дело против студента за надпись на баннере ЧМ-2018Стало известно о подготовке масштабного наступления сирийской армииБританцы назвали «худший город» чемпионата мира в РоссииСтало известно имя выжившего в Афганистане советского летчика

          Главная тема


          Очередной "информационный спецназ" Запада постигнет судьба предыдущих

          «уезжай домой»


          Появились сообщения о жестоком избиении российского парапланериста в Грузии

          город-герой


          Порошенко указали на нелепую ошибку с поздравлением Севастополя

          2 млрд фунтов


          Абрамович ответил на предложение продать «Челси»

          канцлер капут


          Spiegel: Господству Меркель в Германии и Европе пришел конец

          «выражаясь их языком, брехня»


          Экс-главком Черноморского флота высмеял украинский «перехват» российского корабля

          футбол против изоляции


          Провал бойкота ЧМ-2018 назвали «огромной философской победой» Путина

          «Может, нашим поиграть в хоккей»


          Журова нашла неожиданный способ улучшить игру российских футболистов

          украинские претензии


          Для воссоздания уникального самолета России придется пойти на хитрости

          «дураки и дороги»


          Лев Пирогов: Скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, кто бы это заметил?

          «пророссийская ориентация»


          Егор Холмогоров: Границы этого геополитического вектора совпадают с границами Австрийской империи

          «обойтись без Трампа»


          Дмитрий Дробницкий: Возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке»

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?


          Антон Крылов

          Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

          Антон Крылов
          журналист
          		 9 июня 2018, 17:39

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Несмотря на регулярные ритуальные камлания писателей, книготорговцев, чиновников, публицистов и просто «тех, кому за тридцать» о том, что чтение книг умирает и вот-вот все заменит телевизор, а точнее – интернет, Россия была, есть и остается литературоцентричной страной. Два писателя обратились к президенту с вопросами, которые касаются не лично их, и даже не какой-то социальной или географической общности, а всей страны.

          Думать, что вопрос Захара Прилепина – это исключительно «про ДНР», – наивность на грани глупости. Все санкции последних лет так или иначе связаны с Украиной.

          Если Киев действительно решит «под чемпионат» завоевать Донбасс, как пытался 10 лет назад воспользоваться Олимпиадой для окончательного решения югоосетинского вопроса Михаил Саакашвили, то это коснется абсолютно всех граждан России, а не только Прилепина с однополчанами.

          Впрочем, хочется надеяться, что Петр Порошенко, несмотря на подозрения в злоупотреблении горячительными напитками, отлично помнит про жалкую судьбу Михаила Саакашвили, которого он сам пинками выгнал с Украины, и закусывать горилку галстуком не желает.

          Вопрос, заданный Сергеем Шаргуновым, тоже относится не только к тем, кто по глупости репостнул что-то признанное экстремистским, или призвал кончать с какой-либо странной экономической моделью, или опубликовал карикатуру на депутата.

          Фото: кадр из видео

          Статья 282 УК РФ находится в подразделе, озаглавленном «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства». Однако некоторые, к сожалению, все чаще встречающиеся прецеденты ее применения несут прямую угрозу и конституционному строю, и безопасности государства.

          Напомню слова Сергея Шаргунова: «Иногда такое ощущение, что если буквально воспринимать 282-ю статью Уголовного кодекса, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинения изъять».

          Президент согласился с писателем: «Я с вами согласен. Вы вспомнили про классическую литературу. Один из героев самого известного у нас произведения говорил: «Собрать все книги бы да сжечь».

          Но вот мы, конечно, по этому пути не можем пойти и не должны пойти, и никогда не пойдем, но вот эта судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности, это очень важно, и должна корректироваться».

          Проблема 282-й статьи в том, что она оставляет очень много пространства для толкований, а в профессиональном уровне «толкователей» есть серьезные сомнения.

          В УК не сформулировано, в чем конкретно состоят «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», получается, что это решение передается на откуп «экспертам».

          А они бывают всякие, мягко говоря, своеобразные – ВЗГЛЯД подробно разбирал возмутительную историю о том, как жителя Архангельска осудили (пусть и административно) за размещение на странице в сети «ВКонтакте» фотографии Парада Победы 1945 года.

          Конституция России гарантирует гражданам право на распространение собственных убеждений, право на распространение информации и недопустимость принуждения к отказу от своего мнения. Последнее, кстати, постулируется в той же 29-й статье, которая не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду и запрещает пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

          Но еще раз отметим, что пропаганда и агитация – это совсем не «действия, направленные на возбуждение». У обоих этих терминов есть вполне четкие определения в законе о выборах.

          А статья 282 все чаще и чаще карает не за пропаганду и не за «действия», а за мнения и мысли, причем те, которыми человек имел неосторожность поделиться в соцсети.

          Соответственно, вместо реальной борьбы с ненавистью и враждой и пропагандой превосходства налицо имитация. А это уже прямая угроза безопасности государства.

          Хочется надеяться, что начавшаяся дискуссия по этому вопросу не сойдет на нет, и 282-я статья все-таки будет серьезно скорректирована или вообще покинет российское правовое пространство.

          ***

          Вопрос про гражданство для русских людей, которые волей случая стали гражданами Украины, по-хорошему, тоже должен был задавать писатель. Потому что женщины из Донецка и Одессы, поднявшие эту проблему, гражданство получат, как и блокадница, чьей судьбой озаботилась Маргарита Симоньян.

          Но эта проблема требует аналогичного «писательского», то есть всеобщего, решения.

          Отметим, что Путина крайне удивила текущая ситуация. «Вы знаете, мне даже неловко слушать о том, что до сих пор существует проблема, скажем, с трудоустройством. Мы уже неоднократно обращались к этому вопросу, и я уже давал поручение миграционной службе обратить на это внимание, сделать соответствующие предложения, отрегулировать эти вопросы, если требуется, в действующем законе. Это все нужно сделать. Вот я еще раз об этом говорю министру внутренних дел и руководству самой миграционной службы», – напрямую обратился к чиновникам президент России.

          Услышали ли они его? Ведь у русских и подавляющего большинства других народов России просто нет на этой планете другого государства. Почему же они должны стоять в многолетней очереди за гражданством своей единственной Родины?

          ***

          282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими людьми – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать и на Россию, и на людей, и на законность, и на безопасность, и вообще абсолютно на все живое, кроме формуляров.

          В 2005 году Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию, в частности, сказал:

          «Наше чиновничество еще в значительной степени представляет собой замкнутую и подчас просто надменную касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса».

          За прошедшие 13 лет изменилось немало. После появления МФЦ, либерализации предпринимательства и общего снижения забюрократизированности госрегулирования снулая рыба, олицетворяющая все худшее, что есть в этой надменной касте, очень грустит. Поэтому всеми зубами и плавниками держится за свои последние рубежи.

          Хорошо, что на прямой линии президент продемонстрировал готовность обсуждать и решать проблему и дал соответствующие поручения.

          Плохо, что без боя снулая рыба свое не отдаст.

          Самое главное, чтобы общественная дискуссия вокруг 282-й статьи и гражданства для максимально широкого числа людей вылилась в реальные законы, а не ушла снова под воду и не затянулась мутной тиной.

          Снулая рыба это отлично умеет.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          «Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Надоело быть прислугою Дурака

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
          Обсуждение: 92 комментария

          Власти могут что-то «забыть», но общество им напомнит

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          Когда Путин в прямом эфире по запросу рядового гражданина задает неприятные вопросы губернатору за несколько тысяч километров, это в первую очередь решение одной извечной российской проблемы. Подробности...
          Обсуждение: 25 комментариев

          Россия перестала быть failed state и требует уважения

          Андрей Бабицкий, журналист
          Будем надеяться, что принцип «тащить и не пущать» в данном деликатном случае не станет путеводной звездой для депутатов, тем более что Леониду Слуцкому сейчас каждое лыко будет ставиться в строку. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Кира Георгиевна Муратова была подобна хтоническим богам

          Дмитрий Бавырин, журналист
          Мне было 27, но она вынудила почувствовать себя мальчишкой, когда я подошел к ней после записи «Закрытого показа» просто для того, чтобы сказать, что я очень люблю её и её фильмы. Реакция действительно поразила. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Девять дней «загробной» жизни Бабченко

          Андрей Тесля, кандидат философских наук
          Девять дней как воскрес Бабченко. Те сутки, что он был покойным, все казалось мерзко, но понятно. Каждому, разумеется, понятным казалось свое. Девять дней спустя по воскресении непонятным стало уже практически всё. Подробности...
          Обсуждение: 17 комментариев

          Станет ли призрак Австрийской империи нашим союзником в Европе

          Егор Холмогоров, Публицист
          По оценке ведущих российских геополитиков, ось «Москва – Вена», как её называли, «союз двуглавых орлов», была одной из доминирующих геополитических реальностей в Европе с конца XV по середину XIX века. Но так было до поры до времени. Подробности...
          Обсуждение: 72 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............