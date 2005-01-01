Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Несмотря на регулярные ритуальные камлания писателей, книготорговцев, чиновников, публицистов и просто «тех, кому за тридцать» о том, что чтение книг умирает и вот-вот все заменит телевизор, а точнее – интернет, Россия была, есть и остается литературоцентричной страной. Два писателя обратились к президенту с вопросами, которые касаются не лично их, и даже не какой-то социальной или географической общности, а всей страны.

Думать, что вопрос Захара Прилепина – это исключительно «про ДНР», – наивность на грани глупости. Все санкции последних лет так или иначе связаны с Украиной.

Если Киев действительно решит «под чемпионат» завоевать Донбасс, как пытался 10 лет назад воспользоваться Олимпиадой для окончательного решения югоосетинского вопроса Михаил Саакашвили, то это коснется абсолютно всех граждан России, а не только Прилепина с однополчанами.

Впрочем, хочется надеяться, что Петр Порошенко, несмотря на подозрения в злоупотреблении горячительными напитками, отлично помнит про жалкую судьбу Михаила Саакашвили, которого он сам пинками выгнал с Украины, и закусывать горилку галстуком не желает.

Вопрос, заданный Сергеем Шаргуновым, тоже относится не только к тем, кто по глупости репостнул что-то признанное экстремистским, или призвал кончать с какой-либо странной экономической моделью, или опубликовал карикатуру на депутата.

Статья 282 УК РФ находится в подразделе, озаглавленном «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства». Однако некоторые, к сожалению, все чаще встречающиеся прецеденты ее применения несут прямую угрозу и конституционному строю, и безопасности государства.

Напомню слова Сергея Шаргунова: «Иногда такое ощущение, что если буквально воспринимать 282-ю статью Уголовного кодекса, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинения изъять».

Президент согласился с писателем: «Я с вами согласен. Вы вспомнили про классическую литературу. Один из героев самого известного у нас произведения говорил: «Собрать все книги бы да сжечь».

Но вот мы, конечно, по этому пути не можем пойти и не должны пойти, и никогда не пойдем, но вот эта судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности, это очень важно, и должна корректироваться».

Проблема 282-й статьи в том, что она оставляет очень много пространства для толкований, а в профессиональном уровне «толкователей» есть серьезные сомнения.

В УК не сформулировано, в чем конкретно состоят «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», получается, что это решение передается на откуп «экспертам».

А они бывают всякие, мягко говоря, своеобразные – ВЗГЛЯД подробно разбирал возмутительную историю о том, как жителя Архангельска осудили (пусть и административно) за размещение на странице в сети «ВКонтакте» фотографии Парада Победы 1945 года.

Конституция России гарантирует гражданам право на распространение собственных убеждений, право на распространение информации и недопустимость принуждения к отказу от своего мнения. Последнее, кстати, постулируется в той же 29-й статье, которая не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду и запрещает пропаганду социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

Но еще раз отметим, что пропаганда и агитация – это совсем не «действия, направленные на возбуждение». У обоих этих терминов есть вполне четкие определения в законе о выборах.

А статья 282 все чаще и чаще карает не за пропаганду и не за «действия», а за мнения и мысли, причем те, которыми человек имел неосторожность поделиться в соцсети.

Соответственно, вместо реальной борьбы с ненавистью и враждой и пропагандой превосходства налицо имитация. А это уже прямая угроза безопасности государства.

На эту тему

Хочется надеяться, что начавшаяся дискуссия по этому вопросу не сойдет на нет, и 282-я статья все-таки будет серьезно скорректирована или вообще покинет российское правовое пространство.

***

Вопрос про гражданство для русских людей, которые волей случая стали гражданами Украины, по-хорошему, тоже должен был задавать писатель. Потому что женщины из Донецка и Одессы, поднявшие эту проблему, гражданство получат, как и блокадница, чьей судьбой озаботилась Маргарита Симоньян.

Но эта проблема требует аналогичного «писательского», то есть всеобщего, решения.

Отметим, что Путина крайне удивила текущая ситуация. «Вы знаете, мне даже неловко слушать о том, что до сих пор существует проблема, скажем, с трудоустройством. Мы уже неоднократно обращались к этому вопросу, и я уже давал поручение миграционной службе обратить на это внимание, сделать соответствующие предложения, отрегулировать эти вопросы, если требуется, в действующем законе. Это все нужно сделать. Вот я еще раз об этом говорю министру внутренних дел и руководству самой миграционной службы», – напрямую обратился к чиновникам президент России.

Услышали ли они его? Ведь у русских и подавляющего большинства других народов России просто нет на этой планете другого государства. Почему же они должны стоять в многолетней очереди за гражданством своей единственной Родины?

***

282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими людьми – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать и на Россию, и на людей, и на законность, и на безопасность, и вообще абсолютно на все живое, кроме формуляров.

В 2005 году Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию, в частности, сказал:

«Наше чиновничество еще в значительной степени представляет собой замкнутую и подчас просто надменную касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса».

За прошедшие 13 лет изменилось немало. После появления МФЦ, либерализации предпринимательства и общего снижения забюрократизированности госрегулирования снулая рыба, олицетворяющая все худшее, что есть в этой надменной касте, очень грустит. Поэтому всеми зубами и плавниками держится за свои последние рубежи.

Хорошо, что на прямой линии президент продемонстрировал готовность обсуждать и решать проблему и дал соответствующие поручения.

Плохо, что без боя снулая рыба свое не отдаст.

Самое главное, чтобы общественная дискуссия вокруг 282-й статьи и гражданства для максимально широкого числа людей вылилась в реальные законы, а не ушла снова под воду и не затянулась мутной тиной.

Снулая рыба это отлично умеет.