По мотивам дела Скрипалей – сколько же информационных поводов упустили мы!

Послушав вчера очередные обвинения в адрес России на Совбезе ООН, вспомнил несколько эпизодов недавнего прошлого.

1998 год. Визит Бориса Николаевича Ельцина в ФРГ. Исторический – тогда он взял с собой чуть не половину российского Кабинета министров.

Сопровождаю министра внутренних дел России Сергея Вадимовича Степашина в Бонне.

За два дня до прибытия президента – предварительные переговоры с тогдашним заместителем канцлера Германии по правоохранительным органам и спецслужбам.

Первый вопрос ему от Степашина:

– Нам стало известно, что в настоящее время на саперном полигоне Бундесвера (!) на деньги бюджета ФРГ ваша страна проводит подготовку басаевских саперов, людей, которых мы обоснованно подозреваем в причастности к терроризму!

Все они выехали с территории России незаконно и через Грузию попали в ФРГ. Нас вы никак не информировали о происходящем. Тем более никак не согласовывали! Как они визы получили?

Соответствует ли наша информация действительности? Если да, то как это понимать?

Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен»:

– Да, действительно, такая подготовка ведется. Но делается это только из-за заботы о людях!

– Это как?

– Вы же знаете, что в Чечне сейчас много мин. Они угрожают женщинам и детям. Да, обучаемые из Чечни люди учатся минировать, но одновременно они и учатся разминировать, помогать людям.

– А почему же вы с нами это не согласовали? Минуя Россию?

– Мы очень спешили помочь людям, страдающим от мин...

После этой беседы мы доложили результаты переговоров.

МИД принял решение: данный вопрос в период встречи на высшем уровне не ставить, по линии МВД обсуждать только так называемые связанные кредиты.

Глядя на заминированные залы ДК на Дубровке и бесланской школы, потом не раз вспоминал учебный саперный центр Бундесвера и его басаевских курсантов.

Германская пресса прекрасно знала об этом! Фактически – подготовка особо опасных террористов на территории ФРГ за счет федерального бюджета Германии! Но... тишина.

Почти двадцать лет подряд во всех немецких газетах почти один текст:

– ребеллен («повстанцы») на Северном Кавказе ведут борьбу за свободу;

– Россия (с 2000 года – Путин) их зверски преследуют;

– поэтому «повстанцы» вынужденно совершают теракты;

– если бы Путин им уступил и выполнил все требования – терактов бы не было!

Вот и все рецепты.

После терактов в Германии первое время с интересом смотрел немецкую прессу. Ни один журналист не написал, что в терактах виновата политика германского правительства! И что им надо обязательно уступить…

Великобритания отметилась тоже весьма «интересно».

В воскресный (!) день середины девяностых на встречу с министром внутренних дел России Анатолием Сергеевичем Куликовым срочно напросился тогдашний английский посол. С ним прибыл сотрудник, отвечающий за безопасность посольства.

Тема встречи:

По просьбе ичкерийских руководителей, для того, чтобы помочь людям, страдающим в Чечне без сотовой связи, мы направили (минуя российские власти и втайне от них) группу специалистов по защищенным средствам коммуникации. Они мирно монтировали системы связи.

Но произошла трагедия – одна из групп «повстанцев» захватила наших специалистов – трех англичан и одного новозеландца. Потребовали выкуп, произошла несогласованность. В общем, одна из групп повстанцев отрезала нашим гражданам... головы. Помогите нам вернуть их тела на родину!!!

Да, мы вас не предупреждали об их работе в Чечне. Но мы только думали о людях! Спешили им помочь. Поэтому и не пошли установленным путем...

Вопрос тогда состоял и в том, что если за людей одной из группировок не удалось взять деньги, то была предпринята попытка продать хотя бы тела. Отсюда пришлось отрабатывать два варианта их транспортировки – через Москву либо через Баку...

Сколько таких примеров можно было бы приводить!

О гибели немецкого журналиста Й. Писта, «внезапно» оказавшегося рядом во время попытки подрыва террористами российского бронепоезда, я уже писал.

Какие информационно-пропагандистские кампании по этим конкретным и «неубиваемым» фактам можно было развернуть!!! Россия же послушно молчала...

Посмотрел еще раз на убогие британские «ромбики» прегрешений России в соответствующей презентации.

У нас таких ромбиков хватило бы страниц на 80 по меньшей мере, только на кавказском и правоохранительном материале.

Источник: Блог Владимира Ворожцова