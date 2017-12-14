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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

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          Владимир Ворожцов

          По мотивам дела Скрипалей: сколько же информационных поводов упустили мы!

          Владимир Ворожцов
          Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          		 6 апреля 2018, 16:35

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          По мотивам дела Скрипалей – сколько же информационных поводов упустили мы!

          Послушав вчера очередные обвинения в адрес России на Совбезе ООН, вспомнил несколько эпизодов недавнего прошлого.

          1998 год. Визит Бориса Николаевича Ельцина в ФРГ. Исторический – тогда он взял с собой чуть не половину российского Кабинета министров.

          Сопровождаю министра внутренних дел России Сергея Вадимовича Степашина в Бонне.

          За два дня до прибытия президента – предварительные переговоры с тогдашним заместителем канцлера Германии по правоохранительным органам и спецслужбам.

          Фото: Татьяна Моисеева/ЦОС ФСБ -ТАСС

          Первый вопрос ему от Степашина:

          – Нам стало известно, что в настоящее время на саперном полигоне Бундесвера (!) на деньги бюджета ФРГ ваша страна проводит подготовку басаевских саперов, людей, которых мы обоснованно подозреваем в причастности к терроризму!

          Все они выехали с территории России незаконно и через Грузию попали в ФРГ. Нас вы никак не информировали о происходящем. Тем более никак не согласовывали! Как они визы получили?

          Соответствует ли наша информация действительности? Если да, то как это понимать?

          Ответ руководителя германских спецслужб был «великолепен»:

          – Да, действительно, такая подготовка ведется. Но делается это только из-за заботы о людях!

          – Это как?

          – Вы же знаете, что в Чечне сейчас много мин. Они угрожают женщинам и детям. Да, обучаемые из Чечни люди учатся минировать, но одновременно они и учатся разминировать, помогать людям.

          – А почему же вы с нами это не согласовали? Минуя Россию?

          – Мы очень спешили помочь людям, страдающим от мин...

          После этой беседы мы доложили результаты переговоров.

          МИД принял решение: данный вопрос в период встречи на высшем уровне не ставить, по линии МВД обсуждать только так называемые связанные кредиты.

          Глядя на заминированные залы ДК на Дубровке и бесланской школы, потом не раз вспоминал учебный саперный центр Бундесвера и его басаевских курсантов.

          Германская пресса прекрасно знала об этом! Фактически – подготовка особо опасных террористов на территории ФРГ за счет федерального бюджета Германии! Но... тишина.

          Почти двадцать лет подряд во всех немецких газетах почти один текст:

          – ребеллен («повстанцы») на Северном Кавказе ведут борьбу за свободу;

          – Россия (с 2000 года – Путин) их зверски преследуют;

          – поэтому «повстанцы» вынужденно совершают теракты;

          – если бы Путин им уступил и выполнил все требования – терактов бы не было!

          Вот и все рецепты.

          После терактов в Германии первое время с интересом смотрел немецкую прессу. Ни один журналист не написал, что в терактах виновата политика германского правительства! И что им надо обязательно уступить…

          Великобритания отметилась тоже весьма «интересно».

          В воскресный (!) день середины девяностых на встречу с министром внутренних дел России Анатолием Сергеевичем Куликовым срочно напросился тогдашний английский посол. С ним прибыл сотрудник, отвечающий за безопасность посольства.

          Тема встречи:

          По просьбе ичкерийских руководителей, для того, чтобы помочь людям, страдающим в Чечне без сотовой связи, мы направили (минуя российские власти и втайне от них) группу специалистов по защищенным средствам коммуникации. Они мирно монтировали системы связи.

          Но произошла трагедия – одна из групп «повстанцев» захватила наших специалистов – трех англичан и одного новозеландца. Потребовали выкуп, произошла несогласованность. В общем, одна из групп повстанцев отрезала нашим гражданам... головы. Помогите нам вернуть их тела на родину!!!

          Да, мы вас не предупреждали об их работе в Чечне. Но мы только думали о людях! Спешили им помочь. Поэтому и не пошли установленным путем...

          Вопрос тогда состоял и в том, что если за людей одной из группировок не удалось взять деньги, то была предпринята попытка продать хотя бы тела. Отсюда пришлось отрабатывать два варианта их транспортировки – через Москву либо через Баку...

          Сколько таких примеров можно было бы приводить!

          О гибели немецкого журналиста Й. Писта, «внезапно» оказавшегося рядом во время попытки подрыва террористами российского бронепоезда, я уже писал.

          Какие информационно-пропагандистские кампании по этим конкретным и «неубиваемым» фактам можно было развернуть!!! Россия же послушно молчала...

          Посмотрел еще раз на убогие британские «ромбики» прегрешений России в соответствующей презентации.

          У нас таких ромбиков хватило бы страниц на 80 по меньшей мере, только на кавказском и правоохранительном материале.

          Источник: Блог Владимира Ворожцова


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