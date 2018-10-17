Кто гонит русских из Германии на родину

В русскоязычных соцсетях громкий шум. Кто-то выложил фото биллборда из берлинской подземки с надписью «Добровольное возвращение» по-русски и адресом государственной программы – Returning From Germany (собственно – «Возвращение из Германии». «До 31.12. 2018 можно получить дополнительное пособие на максимум 12 месячную оплату жилья в родной стране!»).

Все это публика восприняла весьма настороженно – даже с учетом исторического шлейфа восприятия нацистских пропагандистских плакатов, которые не всегда ловко доносили до россиян свою мысль – например, «Бей политрука, морда хочет кирпича».

Поэтому часть аудитории восприняла этот биллборд как вежливый вариант Russen Raus – то есть «Русские – вон», он же «чемодан, вокзал, Москва».

Некоторые читатели восприняли этот текст как прямое пожелание русским освободить место, которое необходимо под прием все новых и новых «сирийских беженцев от войны», которые давно уже и не сирийские, и не беженцы, и не от войны, а экономические переселенцы из стран где никаких войн нет, что прямо запрещено германской конституцией.

Кстати – вот именно это нарушение конституции и прочих законов страны со стороны меркелевской администрации гораздо больше бесит граждан, нежели присутствие самих иностранцев. И именно поэтому пропаганда пытается придумать немцам новый расизм, которого еще недавно вообще не существовало – переводят таким образом стрелки.

Уже даже про знаменитый немецкий антисемитизм вспомнили местные официальные рупоры пропаганды, про явление, которое вообще-то выжгли каленым железом за 70 лет и которое полностью нынче – чисто импортированное вместе с «беженцами» явление.

Но так как ничего супротив беженцев сказать никто не может, то явление пытаются приписать немцам. А это вообще-то просто еще одна подлость меркелевских пропагандистов, не более того.

Не замечать, как жгут израильские флаги прямо у Баренденбургских ворот – это же надо уметь. А почему? Потому что жгут их не немцы вовсе. А новоприбывшие соискатели немецкого содержания и их идеологические соратники из числа палестинцев. А их обижать недоверием нельзя.

Зато теперь каждый немец, который несет свой собственный государственный флаг записывается в правые экстремисты. Вы можете понять, что происходит? Откуда весь этот Оруэлл вместе со стариком Замятиным?

Ответ простой – от партий «Зеленые», от «Linke/ Левые» и, конечно, СДПГ, которая кормит с руки левых экстремистов, которые жгут города типа Гамбурга во время G20. И? И ничего. Вернее есть последствия, но только для тех, кто раскрывает эти схемы. На этом добились отставки одного из последних профессионалов-силовиков – начальника разведки Массена. За несогласие с линией партии. Такой СССР, здрасьте.

А сам биллборд – все лишь часть государственной программы «Добровольное возвращение», где указаны цели – «Добровольный выезд – это возможность для мигрантов, рассматривающих возвращение в свою страну происхождения».

Например, лица, которым было отказано в присвоении статуса беженца в Германии, которые получили право на пребывание или для которых процедура оформления статуса беженца еще не завершена, могут добровольно вернуться на родину. В 2016 году этой возможностью воспользовались более 54 000 тысяч человек. То есть, тут ключевые слова «лица, которым было отказано в присвоении статуса беженца в Германии».

Смотрим, кто из русскоязычных ныне значится в соискателях статуса беженца: в основном жители Чечни и Дагестана. И так как именно они не обладают никаким европейским языком кроме русского, то скорей всего, этот билборд адресован именно к ним. Тем более, что по количеству правонарушений и преступлений, типа убийства чеченским подростком немки в Тиргартене, выходцы из этих республик лишь немногим отстают от несчастных, но фальшивых сирийцев.

Так что читать этот билборд надо не «чемодан, вокзал, Москва», а «Грозный и Рамзан Ахматович ждут тебя дома».

Как давеча, печально глядя на происходящее, один член партии власти ХДС произнес «Лучше бы миллион русских пригласили бы». Я машинально кивнул, а потом подумал – а где ж бы вы взяли миллион русских, которые бы согласились сюда ехать – на подачку, на жизнь в убежище для беженцев, с перспективой в лучшем случае стать третьесортным членом общества и с карьерой в виде обслуги для немецких пенсионеров? И каждый день еще и выслушивать по телевизору про русских агрессоров?

Ищите дурачков. И жертв оппозиционной пропаганды.