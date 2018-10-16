От очарования широких масс к их же проклятиям

О результатах Коновалова (30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым губернатором Хакасии) в пяти пунктах:

1. Содержательная повестка Коновалова – это актуальная повестка любого молодого успешного губернатора 2017-2018. «Кадровые конкурсы», «проектные офисы», «патриотическое обновление кадров», «прорыв», «новые управленческие технологии», «человек во главе угла».

Если убрать проскакивающую кое-где некоторую агрессию в адрес оппонентов и значок КПРФ, наблюдатель скорее скептически хмыкнет, поиронизировав про «одинаковых ранхигсовских губернаторов», чем зайдется в восторге по поводу неминучего краха режима, из Хакасии происходящего.

2. Разговоры про то, что «режим вложился в победу «против» и проиграл» – это тиражирование попыток КПРФ набить цену победе, которую они желают продать получше.

Победа «против всех» даже во времена, когда это было привычной строчкой в бюллетене, – исключительно редкое явление, возникающее при стечении уникального в каждом случае набора обстоятельств. Как авиакатастрофа, происходящая когда поломка накладывается на неопытность пилотов и нетипичные погодные условия.

Всерьез играть в победу «против всех», когда строка эта забылась, а единственным кандидатом является политик без негативного опыта как политического, так и административного, никто бы не стал. Хотя понятно, что части публики очень приятно считать своих оппонентов не просто злокозненными, но еще и глупыми.

3. Президент, назначая Развожаева, подчеркнул, что время его полномочий ограничено. На это время него был набор четких и понятных задач – одна из которых звучала как «обеспечить честные и прозрачные выборы». Что и было сделано. Понятно, что определенные элитные группы (и весьма влиятельные) играли на продолжение полномочий Развожаева, и единственным вариантом такого развития событий стала борьба за «кандидата против всех».

Борьба эта – как мы видим по результатам выборов – была хотя и обреченной изначально, но и достаточно успешной. С политтехнологической точки зрения интересным выглядит именно процент «против», а не кампания «красного технократа» с редкими прибаутками «коновалов-зиминовалов».

4. Коновалов – молодец. Показал себя крепким парнем, способным дать политический бой и удержать позиции под давлением. Другое дело, что при переходе из острой фазы противостояния в «окопную войну» нужна другая степень политической, административной и хозяйственной подготовки, совершенно другие компетенции.

В чем проблемы, помимо очевидной кадровой, о которой сам Коновалов заявляет с огромной нескрываемой тревогой:

а) «Единая Россия» контролирует законодательное собрание и муниципалитеты.

Нет ни одной причины, почему ЕР и республиканская элита должны безропотно идти на поводу у Коновалова.

Переговоры с позиции силы – вот единственно разумная стратегия для ЕР. Мы видим, как такого рода конфликтные переговоры разворачиваются во Владимире и Хабаровске, где «Единая Россия» ведет борьбу за поднятие статуса и увеличение полномочий ЗС регионов, а губернаторы – вчерашние пламенные трибуны законодательной власти – этому сопротивляются.

б) Регион является банкротом, это ни для кого не секрет.

Богатыми субъектами управлять тяжело, бедными стократ тяжелее. Особенно в условиях кадрового голода, без поддержки законодательной и муниципальной ветвей власти.

И тут проблема не в том, что коварный минфин и прочие говоря на бюрократическом волапюке ФОИВы чего-то там «из мести» Коновалову не дадут. ФОИВам конкретно плевать на то, при каких обстоятельствах губернатор получил свое удостоверение и кабинет, им важно, как оформлены документы с запросом и как будет оформляться отчетность об освоении средств.

в) Дорого продав победу московской публике, партийное руководство КПРФ неизбежно потеряет интерес к далекой проблемной Хакасии. Более того, будет стараться максимально дистанцироваться от нее и ее губернатора Коновалова.

Он человек чужой для Зюганова и его группы. Регион – проблемный, далекий и неудобный со всех точек зрения.

Интерпретировать сложности Коновалова в широком спектре интерпретаций (от «кровавый режим специально делает нам плохо» до «Коновалов перестал быть настоящим коммунистом, сдавшись едроссам») значительно легче и менее рискованно для московского совета красных старейшин, чем инвестировать в Хакасию партийный ресурс и возможности. Хотя бы потому, что ресурса этого по факту и нет.

Очень смешно и откровенно формулирует это дело уже сейчас главный их телеграмер и политтехнолог Обухов: «Если в Хакасии вымерзнет какой-нибудь райцентр, спрашивайте про это Игорь Ивановича из Роснефти».

5. Хакасия, как и Владимир с Хабаровском – в потенциале – крайне полезный опыт для российского политического пространства.

Если по результатам разворачивания этих историй мы увидим успешные примеры увеличения роли региональных законодательных органов власти и муниципалитетов, понаблюдаем за гибкими и эффективными политическими стратегиями губернаторов в агрессивном окружении, получим опыт реальных компромиссных и коалиционных стратегий, произрастающих «снизу», а не навязанных из Москвы, пройдем на уровне регионов путь, которым идут европейские популисты – от очарования широких масс к их же проклятиям – будет, на мой вкус, весьма полезно.

Другое дело, что избирателям это может и не понравится. Ну тут уж извините, у любого решения есть цена. Особенно у политического решения перед урной для голосования.

Источник: Блог Глеба Кузнецова