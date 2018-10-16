От очарования широких масс к их же проклятиям

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Экспортеров заподозрили в нежелании возвращать валютную выручку обратно в Россию Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Высокие цены на нефть обычно помогают российской экономике расти, как это было в начале 2000-х. Однако рекордный отток капитала в этом году, как оказалось, съел все валютные поступления от нефти, констатировал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Кто же выводит деньги за границу вместо того, чтобы инвестировать их в российскую экономику, и как остановить такую несправедливость? Подробности...
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Австрия раскусила британскую игру против России

Владимир Путин в гостях у Александра Ван дер БелленаФото: Leonhard Foeger/Reuters
Шпионский скандал не будет серьезно омрачать отношения Австрии и России в течение длительного времени – об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Вене явно понимают, кто пытается рассорить их с Россией, и будут пытаться поскорее убрать «шпионский вопрос» с повестки дня двухсторонних отношений. Неудивительно, что местный суд даже не стал брать под стражу предполагаемого русского шпиона. Подробности...
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Что не так со здоровьем пилотов гражданской авиации

«Медицинский фильтр» для пилотов в России слишком строг, считают сами авиаторыФото: Марина Лысцева/ТАСС
Руководитель «Аэрофлота» пожаловался в Госдуме на чрезмерно жесткие правила допуска пилотов по медицинским показателям. Эти правила превращаются в настоящую выбраковку опытных летчиков, обучение и подготовка которых, заметим, обходится в кругленькую сумму. Действительно ли российские правила допуска намного жестче европейских? Каким показателям должен удовлетворять пилот, чтобы его пустили за штурвал авиалайнера? Подробности...
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Лукашенко надеется уйти от России морем

Белоруссия мечтает построить крупный порт на Днепре. Но получится ли?Фото: Михаил Мордасов/РИА «Новости»
В Белоруссии объявили о намерении в сотрудничестве с Турцией и Украиной выстроить морской порт на реке Днепр. Таким образом Минск, по сути, включается в большой геополитический проект, который можно было бы условно назвать «новым путем из варяг в греки». При ближайшем рассмотрении видно, что проект имеет явно антироссийскую подоплеку. Каковы его реальные перспективы? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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От очарования широких масс к их же проклятиям

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Дорого продав победу московской публике, партийное руководство КПРФ неизбежно потеряет интерес к далекой проблемной Хакасии. Более того, будет стараться максимально дистанцироваться от нее и ее губернатора Коновалова. Подробности...

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          От очарования широких масс к их же проклятиям

          Глеб Кузнецов
          политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          		 14 ноября 2018, 11:31

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          О результатах Коновалова (30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым губернатором Хакасии) в пяти пунктах:

          1. Содержательная повестка Коновалова – это актуальная повестка любого молодого успешного губернатора 2017-2018. «Кадровые конкурсы», «проектные офисы», «патриотическое обновление кадров», «прорыв», «новые управленческие технологии», «человек во главе угла».

          Если убрать проскакивающую кое-где некоторую агрессию в адрес оппонентов и значок КПРФ, наблюдатель скорее скептически хмыкнет, поиронизировав про «одинаковых ранхигсовских губернаторов», чем зайдется в восторге по поводу неминучего краха режима, из Хакасии происходящего.

          2. Разговоры про то, что «режим вложился в победу «против» и проиграл» – это тиражирование попыток КПРФ набить цену победе, которую они желают продать получше.

          Победа «против всех» даже во времена, когда это было привычной строчкой в бюллетене, – исключительно редкое явление, возникающее при стечении уникального в каждом случае набора обстоятельств. Как авиакатастрофа, происходящая когда поломка накладывается на неопытность пилотов и нетипичные погодные условия.

          Фото: Александр Колбасов/ТАСС

          Всерьез играть в победу «против всех», когда строка эта забылась, а единственным кандидатом является политик без негативного опыта как политического, так и административного, никто бы не стал. Хотя понятно, что части публики очень приятно считать своих оппонентов не просто злокозненными, но еще и глупыми.

          3. Президент, назначая Развожаева, подчеркнул, что время его полномочий ограничено. На это время него был набор четких и понятных задач – одна из которых звучала как «обеспечить честные и прозрачные выборы». Что и было сделано. Понятно, что определенные элитные группы (и весьма влиятельные) играли на продолжение полномочий Развожаева, и единственным вариантом такого развития событий стала борьба за «кандидата против всех».

          Борьба эта – как мы видим по результатам выборов – была хотя и обреченной изначально, но и достаточно успешной. С политтехнологической точки зрения интересным выглядит именно процент «против», а не кампания «красного технократа» с редкими прибаутками «коновалов-зиминовалов».

          4. Коновалов – молодец. Показал себя крепким парнем, способным дать политический бой и удержать позиции под давлением. Другое дело, что при переходе из острой фазы противостояния в «окопную войну» нужна другая степень политической, административной и хозяйственной подготовки, совершенно другие компетенции. 

          В чем проблемы, помимо очевидной кадровой, о которой сам Коновалов заявляет с огромной нескрываемой тревогой:

          а) «Единая Россия» контролирует законодательное собрание и муниципалитеты.

          Нет ни одной причины, почему ЕР и республиканская элита должны безропотно идти на поводу у Коновалова.

          Переговоры с позиции силы – вот единственно разумная стратегия для ЕР. Мы видим, как такого рода конфликтные переговоры разворачиваются во Владимире и Хабаровске, где «Единая Россия» ведет борьбу за поднятие статуса и увеличение полномочий ЗС регионов, а губернаторы – вчерашние пламенные трибуны законодательной власти – этому сопротивляются.

          б) Регион является банкротом, это ни для кого не секрет.

          Богатыми субъектами управлять тяжело, бедными стократ тяжелее. Особенно в условиях кадрового голода, без поддержки законодательной и муниципальной ветвей власти.

          И тут проблема не в том, что коварный минфин и прочие говоря на бюрократическом волапюке ФОИВы чего-то там «из мести» Коновалову не дадут. ФОИВам конкретно плевать на то, при каких обстоятельствах губернатор получил свое удостоверение и кабинет, им важно, как оформлены документы с запросом и как будет оформляться отчетность об освоении средств.

          в) Дорого продав победу московской публике, партийное руководство КПРФ неизбежно потеряет интерес к далекой проблемной Хакасии. Более того, будет стараться максимально дистанцироваться от нее и ее губернатора Коновалова.

          Он человек чужой для Зюганова и его группы. Регион – проблемный, далекий и неудобный со всех точек зрения.

          Интерпретировать сложности Коновалова в широком спектре интерпретаций (от «кровавый режим специально делает нам плохо» до «Коновалов перестал быть настоящим коммунистом, сдавшись едроссам») значительно легче и менее рискованно для московского совета красных старейшин, чем инвестировать в Хакасию партийный ресурс и возможности. Хотя бы потому, что ресурса этого по факту и нет.

          Очень смешно и откровенно формулирует это дело уже сейчас главный их телеграмер и политтехнолог Обухов: «Если в Хакасии вымерзнет какой-нибудь райцентр, спрашивайте про это Игорь Ивановича из Роснефти». 

          5. Хакасия, как и Владимир с Хабаровском – в потенциале – крайне полезный опыт для российского политического пространства.

          Если по результатам разворачивания этих историй мы увидим успешные примеры увеличения роли региональных законодательных органов власти и муниципалитетов, понаблюдаем за гибкими и эффективными политическими стратегиями губернаторов в агрессивном окружении, получим опыт реальных компромиссных и коалиционных стратегий, произрастающих «снизу», а не навязанных из Москвы, пройдем на уровне регионов путь, которым идут европейские популисты – от очарования широких масс к их же проклятиям – будет, на мой вкус, весьма полезно.

          Другое дело, что избирателям это может и не понравится. Ну тут уж извините, у любого решения есть цена. Особенно у политического решения перед урной для голосования.

          Источник: Блог Глеба Кузнецова


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