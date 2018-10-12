«Солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка

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31 октября, среда  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Что выдает сотрудника российских спецслужб

Даже в фильме «Красный воробей» утечки сведений не раз ставили героев на грань провала, а то и вовсе гибелиФото: «Красный воробей»/20th Century Fox
В ФСБ всерьез обеспокоились утечками персональных данных из различных служебных учетов. Произошло это после появления в СМИ из-за скандала вокруг дела Скрипалей расследований, якобы содержащих сведения о «сотрудниках ГРУ». Однако проблема тут не только в самих утечках, а еще и в том, как российские спецслужбы ведут работу по зашифровке своих сотрудников. В чем тут могут быть пробелы?  Подробности...
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Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
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Уникальные месторождения сделают из Украины новую Африку

Республика Конго, добыча кобальта. Видимо, так видит украинский министр будущее своего народаФото: Kenny-Katombe Butunka/Reuters
Очередной безумный прожект озвучен украинскими властями – по мнению одного из крупных чиновников, у Украины есть возможность стать «мировым центром» производства электромобилей. И надо признать, что некоторые предпосылки для этого действительно есть. Однако на самом деле при реализации такого сценария Украину ждет скорее судьба не европейской, а африканской страны – Конго. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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«Солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Не бывает так, чтобы половозрелые мужики были абсолютно безразличны к представительнице прекрасного пола. А если в группе трое бойцов положили глаз на одну и ту же женщину – как это повлияет уже на их отношения? Подробности...

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С одной стороны, ощущение близкой смертельной угрозы со стороны агрессора, с другой – спокойное его ожидание, без включения форсированной подготовки. Объяснение тому находится не в международной политике, а во внутренней. Подробности...
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          «Солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка

          Сергей Козлов
          ветеран спецназа
          		 31 октября 2018, 19:20

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          В Вооруженных силах Великобритании сняты гендерные ограничения для службы в таких всемирно известных подразделениях специального назначения, как SAS и SBS.

          Особая авиационная служба (Special Air Service) в настоящее время представлена 22-м полком SAS и двумя полками резерва, 21-м и 23-м. Особая лодочная служба (Sресial Boat Service) входит в состав Королевской морской пехоты Великобритании. Отбор в подразделения предельно жесткий, процент отсева – высочайший. Из 125 кандидатов пройти испытание могут не более 10 человек.

          И вот министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон радостно сообщил, что теперь Вооруженные силы Туманного Альбиона будут формироваться «исключительно по принципу профессиональной пригодности, а не по половому признаку».

          Можно согласиться с этим утверждением.

          Действительно, профпригодность должна быть определяющей. Однако или министр не вполне понимает, какие задачи и как выполняет спецназ Великобритании, или лукавит.

          Фото: MoD UK

          Например, теоретически в спецназ ФРГ, несмотря на потенциальную возможность, ни одна женщина так и не смогла пройти отбор: слишком жесткие требования. Равно как и в спецназ ВМС США. Посему «солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка, бередящая сознание прекрасного пола. Даже стоит вопрос о снижении требований к кандидатам при отборе.

          Но возникает справедливый вопрос – зачем?

          Но допустим, что какая-то барышня все же прошла строжайший отбор в одно из британских спецподразделений. Каким образом она будет служить в SAS? Будет наравне со всеми входить в состав четверки? Одна женщина среди еще трех мужчин?

          Вспомним ситуацию, вполне типичную для спецназа. Во время действий в Северной Ирландии против боевиков ИРА одна из групп SAS располагалась на чердаке жилого дома и в течение двух недель скрытно вела наблюдение за боевиками. Бойцы не могли покинуть данный чердак без риска быть обнаруженными. Поэтому все вопросы личной гигиены решались на том же чердаке. Для сбора экскрементов использовались пластиковые пакеты, которые складировались в дальнем углу.

          Находясь в замкнутом пространстве в течение долгого времени, очень важен момент человеческой совместимости. Собственно, тяжелейший отбор в полк имеет одну из задач – отобрать людей, которые были бы психологически совместимы с теми, кто уже служит.

          А теперь представьте, что в четверке, которая находится на чердаке, есть женщина. У которой в это самое время начались месячные. Как она будет решать вопросы личной гигиены, связанные с месячными? Как она будет просто справлять нужду? Как она поведет себя в период предменструального синдрома на том же чердаке?

          Ну и, кроме того, никто не отменяет ни половые различия, ни половое влечение.

          Не бывает так, чтобы здоровые половозрелые мужики были абсолютно безразличны к представительнице прекрасного пола. Вероятность возникновения неслужебных отношений высока.

          А если в группе трое бойцов положили глаз на одну и ту же женщину – как это повлияет уже на их отношения?

          Кто-то может сказать, что именно этой группе не нужно ставить таких задач. Пусть ее решают другие группы, в составе которых нет женщин. Можно, конечно, пойти и таким путем. Но чем виноваты сослуживцы этой дамы, которым будут выбирать «женские задачи»?

          И вот теперь напрашивается вопрос, для чего все это нужно? И что является самым важным для подразделения спецназначения?

          А важным является выполнение боевой задачи. И если включение в штат группы пусть даже отлично подготовленной женщины может поставить под угрозу срыва выполнение боевой задачи, то к чему такие эксперименты?

          Создание условий для поступления женщин в спецназ должно иметь какой-то смысл.

          Ну, например, без женщин подразделения одного из лучших спецназов мира не способны выполнить какие-либо боевые задачи. Но ничего подобного нет. SAS и без женщин находится в числе самых профессиональных и эффективных спецподразделений мира.

          Тогда зачем все это? Ради мифической толерантности? Пожалуй. Ведь разрешили же в армии США служить трансвеститам и трансгендерам.

          Сторонники этой идеи сошлются на женский корпус егерей Норвегии или женский спецназ Народно-освободительной армии Китая. Да, дамы здесь проходят жесткий отбор и подготовку, но служат-то они именно в особых женских подразделениях.

          Я вовсе не против равноправия полов, но истина, возведенная в абсолют, становится абсурдом. Поэтому я вообще считаю, что война – абсолютно не женское занятие.

          У женщины есть главное ее предназначение, данное Богом, или, если хотите, заложенное самой природой. Рождение и воспитание детей. А дело мужчин – защищать женщин и детей.


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