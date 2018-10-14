Русская интеллигенция еще жива, бурчит и шевелится

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31 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Кого русские предупреждают своим «Можем повторить!»

Реконструкция знаменитой надписи на Рейхстаге в Музее Победы на Поклонной гореФото: vk.com/batalist.neva
Владимиру Познеру стало стыдно за лозунг «Можем повторить!», который порой приклеивают на свои автомобили некоторые наши водители. Он назвал их безмозглыми и мерзавцами – за то, что они хотят войны. Известному телеведущему часто удается увидеть то, чего нет, и выдать по этому поводу «глубокомысленное» заключение.  Подробности...
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Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
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Зачем американская разведка занялась российскими соцсетями

Российские социальные сети стали предметом пристального внимания американской разведкиФото: ВЗГЛЯД
Отслеживание публикаций в российских социальных сетях становится прямой обязанностью американской разведки. Ради мониторинга российских соцсетей подрядчик Пентагона объявил набор соответствующих специалистов, владеющих русским языком и навыками работы спецслужб. Что именно будут искать в наших соцсетях американцы и ради чего? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Русская интеллигенция еще жива, бурчит и шевелится

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Русская интеллигенция была про беспокойство, про щемящее чувство вины, и поэтому – про совесть. А затем история перевернулась. Слово «совесть» осталось, но значение его изменилось. Подробности...
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«Фейк-ньюс», которые потрясли Америку

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
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Почему приход Болсонару – плохая новость для России

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          Владас Повилайтис
          доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          		 31 октября 2018, 09:18

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          Современная русская интеллигенция по умолчанию считает себя наследницей русской интеллигенции XIX века – и, в части ее кухонных разговоров, интеллигенции советской.

          Впрочем, в последние десятилетия стал популярен другой заход – о смерти русской интеллигенции и о том, что к современности это понятие неприменимо.

          Но мы, как исследователи русской интеллигенции, регулярно тыкающие в нее палкой, вынуждены заявить, что она все еще жива, поскольку факт реакции на внешние раздражители фиксируется объективными средствами наблюдения.

          Это подтверждается рядом обстоятельств, например устойчивой апелляцией к набору значимых имен и идей, отсылками к прошлому русской интеллигенции как собственному прошлому, а также склонностью воспроизводить интеллигентские риторические тропы и ее моральный пафос. Кроме того, когда тыкаешь в нее палкой, она бурчит и шевелится.

          И тем не менее – за последнюю сотню лет русская интеллигенция успела радикально измениться.

          Фото: «Неоконченная пьеса для механического пианино», Киностудия «Мосфильм»

          Нам сложно сказать, к лучшему или худшему произошла эта перемена, но когда в конце XIX – начале XX века говорили об интеллигенции и спорили, принадлежит ли к ней тот или иной человек, то вопрос был не об уровне образования – а о мировоззрении.

          И ключевой чертой настоящего интеллигента было сознание своего долга перед народом.

          Хотя слово «интеллигенция», как говорит устойчивое предание, было введено в широкий русский литературный оборот Петром Боборыкиным – но свое самосознание и самоописание она нашла у Петра Лаврова.

          Лаврова мы помним по школьному учебнику истории как позитивиста, народника, оппонента русских марксистов плехановского призыва – и в целом фигуру скучную. С последним трудно спорить, если почитать его тексты – увы, писательским дарованием он был обделен. Но вот об идеях его этого сказать нельзя – даже если их не разделяешь, остается признать, что он точно и тонко сформулировал базовые черты мировоззрения русской интеллигенции.

          В «Исторических письмах», книге, перепахавшей несколько поколений русских интеллигентов, Лавров сказал несколько простых, но очень важных вещей.

          Во-первых, что у интеллигенции есть долг перед народом – поскольку вся система культуры, все те блага, которыми она пользуется, созданы им.

          Во-вторых, долг этот – долг интеллигенции – он никак не связан с тем, хорош или плох народ: долги нужно возвращать независимо от того, нравится ли тебе заимодавец. Тем более что исторический опыт показывает, что заимодавец редко бывает симпатичен – спросите об этом у Шейлока.

          Более того, народ может быть именно потому дик, неприятен и невежественен, что это за его счет выстроены все блага других, которые имеют возможность отделять себя от народа.

          При этом под благами Лавров, специально оговариваясь, подразумевал далеко не только блага материальные – возможность интеллектуального труда, возможность думать не о повседневном, навык получать удовольствие от прекрасного – это все плоды воспитания. И тем самым образованный человек – сколь бы скромное существование он ни вел – обладает в логике Лаврова неизмеримо большим богатством, чем народ.

          В-третьих, отдача долга – именно потому, что это долг – никак не связана с тем, что народ в ответ будет благодарен. Это история про обязанность, а не про одолжение.

          Разумеется, все это – очень просвещенческая история. С представлением о безусловной ценности культуры, о том, что просвещение народа – даже если он сам того не желает или прямо противится – благо, об объективной иерархии ценностей. Но вместе с тем это история про напряженную нравственную работу – и про стремление жить в соответствии со своими убеждениями.

          Историческая сила русской интеллигенции, для которой текст Лаврова стал, наряду со «Что делать?» Чернышевского, учебником жизни – в том, что она стремилась эти убеждения провозгласить, отстоять и воплотить.

          Отсюда и ее ригоризм, и партийность – и пафос противостояния власти и мещанству, основной упрек которому – в том, что оно принимает и одобряет существующий порядок вещей, не чувствует – или не готово обратить это чувство в проблему, влекущую действие – моральной неоднозначности наличного положения.

          Собственно, основная претензия к мещанству от лица интеллигенции была в его самодовольстве, нравственной успокоенности – и готовности пользоваться всеми благами, которые предоставляет тебе жизнь, не задаваясь вопросом, за чей они счет, полагая, что если они получены, то уже твои, и всякие вопросы избыточны.

          Русская интеллигенция была про беспокойство, про щемящее чувство вины, и поэтому – про совесть. Русская интеллигенция была совестью народа потому, что чувствовала себя виноватой перед ним. И из этого в рутине жизни вытекали все привычные пороки интеллигенции.

          Легко упрекать русскую интеллигенцию конца XIX века, но стоит вспомнить, что русский интеллигент того времени – это история про аскетизм, который, кстати, уже в 20-е годы проявился в утопиях домов-коммун, в образе жизни многих из старых большевиков – в готовность приносить в жертву других потому, что в первую очередь сумел принести в жертву себя.

          Чеховская интеллигенция – это истории про сельских фельдшеров, про учителей и учительниц, отправляющихся в глухие уезды впроголодь посреди дикого мужичья заводить школы, это про провинциальные музеи, ученые общества – это, в числе прочего, и про массовую работу на голоде 1891 года, ставшего водоразделом в истории русского общества.

          А затем история перевернулась – и числящие себя в наследниках русской интеллигенции полагают, что это им должны, а не они.

          Слово «совесть» осталось, но значение его изменилось – если чеховский интеллигент был совестью нации именно как болящее, тревожное начало русской жизни, то современный интеллигент, если использовать язык прошлого, напротив, стал образчиком мещанства – в твердой уверенности, что ему все должны, и в силу своего образования, понимания, образа жизни он – тот, кто имеет право судить других и быть выше их суда.

          (в соавторстве с Андреем Теслей)


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